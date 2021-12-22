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Новини
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Ми спокійно пройдемо опалювальний сезон, якщо не буде стресових подій та гібридних атак з боку РФ, - Шмигаль

Ми спокійно пройдемо опалювальний сезон, якщо не буде стресових подій та гібридних атак з боку РФ, - Шмигаль

Україна нормально пройде опалювальний сезон, якщо не буде стресових ситуацій, зокрема, значного погіршення погодних умов або ж гібридних атак з боку північного сусіда.

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на брифінгу за підсумками робочої поїздки до Івано-Франківської області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Є напружена ситуація загалом у світі, енергетична криза у Європі, є недостатня кількість вугілля на світовому ринку. Ми розпочали та проводимо опалювальний сезон. За інших рівних умов, тобто якщо не буде стресових подій, погодних умов, не буде гібридних атак з боку нашого північного сусіда, ми пройдемо опалювальний сезон спокійно, бо проходимо кожного нормального року", - сказав Шмигаль.

Він наголосив, що попри усі фейки, маніпуляції та залякування тепло в оселі громадян вдалося подати вчасно.

"Я вважаю, що за останні роки вперше опалювальний сезон почався без жодних проблем. Тобто не було якихось критичних ситуацій, стресів, чи щоб десь ТЕЦ не включились, десь чогось не вистачало", - сказав глава уряду.

Прем’єр-міністр запевнив, що вугілля Україні вистачить, адже в країну прямують морським шляхом 10 кораблів із законтрактованим вугіллям. Окрім того, держава змогла на 28% збільшити власний видобуток.

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"Від 2 до 2,4 млн тонн - це видобуток плюс імпорт помісячно. І порядку 1,7- 1,9 млн тонн - це спалювання вугілля, споживання. Тобто ми у позитивному балансі", - сказав Шмигаль.

Він запевнив, що міністр енергетики тримає це питання на контролі щодня.

"Ми домовились що він буде виходити із щотижневим брифінгом, щоб інформувати суспільство і знімати всю цю напругу. Тобто з точки зору вугілля у нас на сьогодні ситуація під контролем. Вугілля на складах накопичується, не дивлячись на те, що зараз опалювальний сезон", - наголосив прем’єр-міністр.

Читайте також: Уряд гарантує громадянам світло і тепло протягом опалювального сезону, - Шмигаль. ВIДЕО

Автор: 

газ (10417) погода (789) вугілля (2472) опалювальний сезон (1745) Шмигаль Денис (4566)


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Топ коментарі
+15
Стрессовая подія это минус 5 на улице)
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22.12.2021 17:03
+14
Т е веерные отключения замаскированные под ремонты это норма???
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22.12.2021 17:10
+14
Та ти шо? Всі заважають зебілам гідно провести опалювалький сезон.
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22.12.2021 17:10
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Так у нас тепер дві біди? Якщо, якщо?
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22.12.2021 17:03 Відповісти
Стрессовая подія это минус 5 на улице)
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22.12.2021 17:03 Відповісти
А гибридная атака - это если ********* прекратит газ через украинскую трубу прокачивать или электрику поставлять.
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22.12.2021 18:31 Відповісти
долбодятел не закупил ни киллограмма угля и не закачал ни куба газа за лето и теперь еще что-то мямлит...
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22.12.2021 17:05 Відповісти
Гібридні атаки тривають-а Шмигаль їх не бачить...
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22.12.2021 17:06 Відповісти
Заїжджена платівка, що наказано, те й меле.
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22.12.2021 17:09 Відповісти
Т е веерные отключения замаскированные под ремонты это норма???
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22.12.2021 17:10 Відповісти
В киевской области ремонтов за 8 дней на 80 и страницах!!! Это все ремонты???
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22.12.2021 17:12 Відповісти
Та навіть у Києві вирубають опалення під приводом ремонту вже...
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22.12.2021 17:13 Відповісти
враньё
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22.12.2021 17:27 Відповісти
Та ти шо? Всі заважають зебілам гідно провести опалювалький сезон.
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22.12.2021 17:10 Відповісти
так помоги им, умник
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22.12.2021 18:09 Відповісти
Твой умник, деятель гос уровня. Он и преЗЕдент и кабмин шмыгает. У него вся цыфирь в руках и он ЗАРАНЕЕ , по низкой цене закупает уголек!

Не бркдь, шо выбрали то и имеете, точнее все наоборот.... имеют и будут иметь) им нарид позволил!
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22.12.2021 18:13 Відповісти
Вот че ты ноешь? Эл-во есть, газ есть, нет эти боты продолжают раскачивать страну. Работать иди и не ной.
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22.12.2021 18:16 Відповісти
Придурок я работаю в свере атомной энергетики и не манагером, а тем, кто обеспечивает ЛИЧНО тебя ляпиздричеством. Засохни.

И учти состояние по ляпиздричеству и газу я вижу раз, хренн там на пару подядков дальше чем ты убогий.
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22.12.2021 18:29 Відповісти
Як допогти тому, хто не приймає допомоги?
Керівництво країни- взірець ефекту данінга- крюгера.
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22.12.2021 18:14 Відповісти
мозг включи, иди во власть, и делай правильно
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22.12.2021 18:17 Відповісти
Пан Шмыгаль? А что Вы тут забыли?
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22.12.2021 18:30 Відповісти
газа и угля нам хватит...если конечно они не кончатся...
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22.12.2021 17:13 Відповісти
Якщо не буде снігу, якщо не буде вітру, якщо не припиниться поставка венесуельського борошна…
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22.12.2021 17:19 Відповісти
Білорусь з невизнаним Україном президентом повинна стабільно продавати визнану Україною електроенергію через прокладку з ОАЕ. А ще було б добре, якби Рашка відновила продаж вугілля, тим більше, що спецоперацію з вагнерівцями злили і не дали зіпсувати стосунки між державами. ********** так старається і тільки Лукашенко за вагнерівців вдячний, а Путіін - Ху...ло)
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22.12.2021 17:29 Відповісти
????.....гарантирую вам стрес тесты и гибридные атаки ************. Принимайте это как официальнуую заявку на последующие события.
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22.12.2021 17:46 Відповісти
не обкакайся
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22.12.2021 18:09 Відповісти
Вот это облом для электората! Мало того что Петю не посадят так ещё свет и отопление отключат!!! Но вы не расстраивайтесь, как вы говорили? Хуже не будет? Надо попкорном запастись а то вдруг без света не продадут...
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22.12.2021 17:46 Відповісти
Да все уже знают ,кретины,что вы хотите всем все выключить в новогодние праздники и свалить на диверсию...фууу
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22.12.2021 17:51 Відповісти
стрессовых ситуаций!!! шмыгаль - неадекват!! решил с Богом связь держать! с каких пор погода стала стрессовой ситуацией?! это же зима!! это знает и 5-летний ребенок, что зимой бывают морозы... дебилоиды у власти...
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22.12.2021 17:51 Відповісти
в Україні вже третій рік, як стресова подія - за кермом держави тупий, обдолбаний жлоб, Наполеон-уклоніст.., бо у нас тут дебілами-експериментаторами понавибрано лайна подзаборного, а для імбецилів і досі прикольного..(
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22.12.2021 17:55 Відповісти
зима - это зима... и любой снегопад, мороз, обледенение, гололед и шквальные ветер - это не стрессовая ситуация, это погода характерная для наших широт... (вот извержение вулкана нас бы удивило )... так что не надо свои проё** и бесхозяйстенность и безответственность списывать на стрессовые ситуации....
вы ****** еще ***** попросите обострить ситуацию, что спокойно разводить руками и иметь хорошее оправдание !!!
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22.12.2021 17:56 Відповісти
Понятно. Пацанчик только что оформил явку с повинной. Это он о погодных условиях зимних... Он, в этой заяве, реально признался о совершенной неготовности к зиме!
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22.12.2021 17:59 Відповісти
Какой ценой?
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22.12.2021 18:16 Відповісти
На Украинской энергетической бирже на аукцион 22 декабря "Нафтогаз Трейдинг" вышел с новым рекордным ценником - 73,2 тысячи гривен за тысячу кубов. Это больше, чем на 10 тысяч выше вчерашней цены
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22.12.2021 19:39 Відповісти
Запасаймося дровима, пальним і дизель генераторами
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22.12.2021 18:17 Відповісти
Стресса пока нет - ночью было -6,а днем около 0...Но вот света полдня не было,сейчас периодически вырубается и почти сразу включают - в РЕСе внятного ответа не получил, мол устраняют неполадки - на вопрос в каком конкретно месте авария дипломатично промолчали...Чувствую январь-февраль будем сидеть как пещерные люди в темноте и холоде. Поздравляю 73% - вы сделали это вместе!!!
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22.12.2021 18:28 Відповісти
По моему, дело идет не к "гибридной атаке", а полноценному вторжению.

То есть, полный кровавый замес. И тогда уже откровенно похрену на все эти отопительные сезоны.

Совсем другие ждут заботы. Война.
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22.12.2021 18:38 Відповісти
Ничего подобного. Никакого вторжения, никакого замеса, тем более- кровавого. Всё будет так, как сейчас.
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22.12.2021 18:45 Відповісти
Ванга? Нострадамус?

А, не...
Не узнал. Шойгу, перелогинься!

Или, может, Патрушев?

Или.... Да быть не может... Владимир Владимирович Куйло собственной персоной!
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22.12.2021 18:49 Відповісти
Нет. Просто Андрюха. Повторяю: всё будет как всегда. У меня есть своя Служба разведки. Полагаю её- одной из самых сильных в этом Мире. Это Служба развития сети Макдональдс, который, в данный момент, усиленно строится, в Мариуполе. А это- миллионы вложенных долларов. Надеюсь, вопросов более нет? Ну, вот и славно.
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22.12.2021 19:01 Відповісти
Андрюха, ложные посулы позволяют делать ложные выводы.
Завтра, по ходу, зайди в Приват, поинтересуйся. Якобы оформить кредит на квартиру. Если с тобой будут общаться адекватно, спроси. То что они ответят касается всей Украины, или только, нашей, Донецкой области.
Я случайно, вчера, приказ подслушал.
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22.12.2021 20:17 Відповісти
Каким боком франчайзинговый бизнес Макдональдса к макрорискам? И заводы строятся. В Киеве жилищное строительство идет вовсю. И что?
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22.12.2021 20:32 Відповісти
Я вважаю, що за останні роки вперше опалювальний сезон почався без жодних проблем. Тобто не було якихось критичних ситуацій, стресів, чи - а позавчора у нас (Івано-Франківськ мтг) що таке було з 5- ранку до 5ї вечора? профілактичні роботи? ні світла ні тепла
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22.12.2021 19:00 Відповісти
Україна нормально пройде опалювальний сезон, якщо не буде ... значного погіршення погодних умов....

За 12 днів жодного з середньодобовою температурою вище нуля, це ще не значне погіршення?

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22.12.2021 19:38 Відповісти
В общем граждане будем замерзать строго по плану и без стрессов.
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22.12.2021 19:42 Відповісти
Когда я от вас слышу что все будет хорошо, мне становится стремно. Я понимаю, что вы задумали очередную подляну.
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22.12.2021 19:44 Відповісти
Шмыголь расписался в своём полном бессилии и профнепригодности
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22.12.2021 20:02 Відповісти
А що є великим секретом - що власне газопоставщання і є однією із "гібрідних атак" РФ ?
Читайте новини - Арменія - дружба - газ на 10 років ...
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23.12.2021 01:38 Відповісти
Оператор ГТС України та оператор ГТС Угорщини FGSZ уклали угоду про взаємодію для транспортування природного газу з Угорщини в Україну з 1 січня 2022 року. Угода дозволить постачати до 8 млн куб. м природного газу щодоби з Угорщини до України.
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22.12.2021 20:12 Відповісти
Это что? Надежда на русский авось?
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22.12.2021 20:49 Відповісти
 
 