Ми спокійно пройдемо опалювальний сезон, якщо не буде стресових подій та гібридних атак з боку РФ, - Шмигаль

Україна нормально пройде опалювальний сезон, якщо не буде стресових ситуацій, зокрема, значного погіршення погодних умов або ж гібридних атак з боку північного сусіда.

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на брифінгу за підсумками робочої поїздки до Івано-Франківської області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Є напружена ситуація загалом у світі, енергетична криза у Європі, є недостатня кількість вугілля на світовому ринку. Ми розпочали та проводимо опалювальний сезон. За інших рівних умов, тобто якщо не буде стресових подій, погодних умов, не буде гібридних атак з боку нашого північного сусіда, ми пройдемо опалювальний сезон спокійно, бо проходимо кожного нормального року", - сказав Шмигаль.

Він наголосив, що попри усі фейки, маніпуляції та залякування тепло в оселі громадян вдалося подати вчасно.

"Я вважаю, що за останні роки вперше опалювальний сезон почався без жодних проблем. Тобто не було якихось критичних ситуацій, стресів, чи щоб десь ТЕЦ не включились, десь чогось не вистачало", - сказав глава уряду.

Прем’єр-міністр запевнив, що вугілля Україні вистачить, адже в країну прямують морським шляхом 10 кораблів із законтрактованим вугіллям. Окрім того, держава змогла на 28% збільшити власний видобуток.

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"Від 2 до 2,4 млн тонн - це видобуток плюс імпорт помісячно. І порядку 1,7- 1,9 млн тонн - це спалювання вугілля, споживання. Тобто ми у позитивному балансі", - сказав Шмигаль.

Він запевнив, що міністр енергетики тримає це питання на контролі щодня.

"Ми домовились що він буде виходити із щотижневим брифінгом, щоб інформувати суспільство і знімати всю цю напругу. Тобто з точки зору вугілля у нас на сьогодні ситуація під контролем. Вугілля на складах накопичується, не дивлячись на те, що зараз опалювальний сезон", - наголосив прем’єр-міністр.

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