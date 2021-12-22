Із офіційними заявами щодо зовнішньої політики України можуть виступати лише президент, прем’єр та голова МЗС, - указ Зеленського
З офіційними заявами та коментарями з питань зовнішньої політики України та з ініціативами міжнародного характеру можуть виступати лише президент України, прем’єр-міністр України і міністр закордонних справ України.
Про це йдеться в указі глави держави №671/2021, інформує Цензор.НЕТ.
"З метою забезпечення єдності зовнішньополітичного курсу держави, посилення координації діяльності державних органів у сфері зовнішніх зносин, належного виконання міжнародних договорів України, відповідно до пункту 3 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:
1. Установити, що з офіційними заявами та коментарями з питань зовнішньої політики України та з ініціативами міжнародного характеру можуть виступати лише президент України, прем’єр-міністр України і міністр закордонних справ України", - сказано в документі.
Крім того, зазначається, що міністерство закордонних справ України відповідно до визначених законодавством повноважень надає офіційні роз’яснення щодо зовнішньополітичного курсу України, забезпечує координацію діяльності державних органів у сфері зовнішніх зносин, здійснює загальний нагляд за виконанням міжнародних договорів України, надає методичну, консультаційну, інформаційну допомогу державним органами з відповідних питань, вносить у встановленому порядку на розгляд президента України, Кабінету Міністрів України пропозиції щодо вдосконалення діяльності державних органів у зазначеній сфері.
Повний текст указу президента читайте за посиланням.
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(з адженди указів найвеличнішої дрібноти)
я не нарушил указ?
Но зеленое чмо в международной политике( как и во всем другом, кроме пиара) не разбирается
Этот идиот уже забыл, что у нас ПАРЛАМЕНТСКО-президентская республика, да еще с клоуном, вместо президента!
Пора переизбирать Раду---задрало это тупое большинство без мозгов, на коксе,"какаяразница"!
А умные люди будут и дальше "вільно трактували питання зовнішньої політики України і озвучували їх" без оглядки на твое чмо)))
Говорять, що Порохї м ає зустрітись з Байденом в кінці січня ? Колись випадково дивися старий фільм "Агонія" про Грішку Распутіна. ФІльм явно невдалий, режисер Е.Клімов упав в містику. Але назва - в точку. Коли таки вони зустрінуться, то в Гуті точно буде агонія.