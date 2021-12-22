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Із офіційними заявами щодо зовнішньої політики України можуть виступати лише президент, прем’єр та голова МЗС, - указ Зеленського

Із офіційними заявами щодо зовнішньої політики України можуть виступати лише президент, прем’єр та голова МЗС, - указ Зеленського

З офіційними заявами та коментарями з питань зовнішньої політики України та з ініціативами міжнародного характеру можуть виступати лише президент України, прем’єр-міністр України і міністр закордонних справ України.

Про це йдеться в указі глави держави №671/2021, інформує Цензор.НЕТ.

"З метою забезпечення єдності зовнішньополітичного курсу держави, посилення координації діяльності державних органів у сфері зовнішніх зносин, належного виконання міжнародних договорів України, відповідно до пункту 3 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Установити, що з офіційними заявами та коментарями з питань зовнішньої політики України та з ініціативами міжнародного характеру можуть виступати лише президент України, прем’єр-міністр України і міністр закордонних справ України", - сказано в документі.

Крім того, зазначається, що міністерство закордонних справ України відповідно до визначених законодавством повноважень надає офіційні роз’яснення щодо зовнішньополітичного курсу України, забезпечує координацію діяльності державних органів у сфері зовнішніх зносин, здійснює загальний нагляд за виконанням міжнародних договорів України, надає методичну, консультаційну, інформаційну допомогу державним органами з відповідних питань, вносить у встановленому порядку на розгляд президента України, Кабінету Міністрів України пропозиції щодо вдосконалення діяльності державних органів у зазначеній сфері.

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Повний текст указу президента читайте за посиланням.

Автор: 

дипломатія (711) Зеленський Володимир (23754) МЗС (4113) Президент (815) прем’єр (297)


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Топ коментарі
+68
А кто из них Ермак?
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22.12.2021 17:31
+64
Президент Зеленський: "Доступ до держтаємниці мають всі кремлівські кроти і Квартал-95, включаючи громадянина РФ Гогілашвілі і прихильницю Путіна Марію Левченко".
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22.12.2021 17:37
+57
177-мое заявление Вовачки "Я верховный главнокомандующий! больше похоже на поросячий визг.

Вовачка, читай Коран Украины (=Конституцию):
сувереном Украины является украинский народ !
а Порох - пророк его!
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22.12.2021 17:40
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стосовно внутрішньої політики може виступати любий покидьок: і зедент, і прем1єр, і міністр внутрішніх органів.
(з адженди указів найвеличнішої дрібноти)
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22.12.2021 21:14 Відповісти
Наступний указ буде держава це Я, Зеленський!( Людовік Парканадцятий)
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22.12.2021 21:19 Відповісти
Это реакция на поездки и встречи Петра Алексеевича.... Только самый из самых выдающихся деятелей современности может вешать лапшу зарубежным слушателям.( Ну, еще немножко премьер и глава МИДа. ) Про невиданные успехи и фантастические реформы гений расскажет со сцены.....далее аплодисменты переходящие в овацию,крики браво и т.д.
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22.12.2021 21:19 Відповісти
Так урист даже в этом обосрался. И Кравчук, и Кучма, и Ющенко, и Порошенко являются президентами Украины. Клоуну в КВН об этом не рассказывали.
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22.12.2021 21:26 Відповісти
Очередной позор персоны, которая нынче нанята на должность Президента Украины - но позорит Украину.
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22.12.2021 21:37 Відповісти
Опять про Порошенко…
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22.12.2021 21:51 Відповісти


я не нарушил указ?
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22.12.2021 22:14 Відповісти
Это типа чтоб Порох не мог ездить по заграницам и делать работу президента, которую не делает клоун.
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22.12.2021 22:17 Відповісти
"Установити, що з офіційними заявами та коментарями з питань зовнішньої політики України та з ініціативами міжнародного характеру можуть виступати лише президент України, прем'єр-міністр України і міністр закордонних справ України" -все по Конституції! Все в рамках Конституції! До чого тут лемент?
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22.12.2021 22:25 Відповісти
Вообще-то Украина член ПАСЕ, а там ПАРЛАМЕНТСКАЯ делегация, которая, соответственно делает заявы и выступает с инициативами!
Но зеленое чмо в международной политике( как и во всем другом, кроме пиара) не разбирается
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22.12.2021 22:51 Відповісти
Всі заяви парламентської делегації від цього часу будуть узгоджуватися зі структурами, визначеними Конституцією в питаннях, віднесених до зовнішньої політички України. Крапка. До цього часу, всі, хто не мав достатньо розуму , видавав"на гора" своє бачення тих чи інших зовнішньополітичних процесів
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22.12.2021 23:01 Відповісти
Ты тупой? Где он сказал, что после "узгодження" парламентская дегация может делать заявы????
Этот идиот уже забыл, что у нас ПАРЛАМЕНТСКО-президентская республика, да еще с клоуном, вместо президента!
Пора переизбирать Раду---задрало это тупое большинство без мозгов, на коксе,"какаяразница"!
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22.12.2021 23:14 Відповісти
Це я сказав, виходячи і прийнятого рішення. Так повинно бути! Негоже, щоби всякі "esperansa" вільно трактували питання зовнішньої політики України і озвучували їх, як офіційну версію де їм заманеться. З будуна.
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23.12.2021 09:34 Відповісти
Клоун, тебя вчера мало в твое же дерьмо мордой тыкали? Конституция говорит, что основы внешней и внутренней политики определяет ВР. Так что Зеля снова идет нах.
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23.12.2021 01:18 Відповісти
Це ти сам себе тикав мордою в лайно. Мені твої висери до лампочки. Буде так, як повинно бути! Не захлинися всласною жовчю.!
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23.12.2021 09:28 Відповісти
А мені твої висери до лампочки. И будет так, как твоему зебилу не понравится Его же никто ни внутри страны, ни за рубежом в грош не ставят. Клоун...Вон дерьмак уже пошел заявы лепить)))
А умные люди будут и дальше "вільно трактували питання зовнішньої політики України і озвучували їх" без оглядки на твое чмо)))
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24.12.2021 00:59 Відповісти
Ну клоун, що з нього візьмеш.
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22.12.2021 23:28 Відповісти
всі пі....и від слуг віднині в намордниках. Єрмак стане МІДом ? навряд чи.
Говорять, що Порохї м ає зустрітись з Байденом в кінці січня ? Колись випадково дивися старий фільм "Агонія" про Грішку Распутіна. ФІльм явно невдалий, режисер Е.Клімов упав в містику. Але назва - в точку. Коли таки вони зустрінуться, то в Гуті точно буде агонія.
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22.12.2021 23:30 Відповісти
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