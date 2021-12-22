Із офіційними заявами щодо зовнішньої політики України можуть виступати лише президент, прем’єр та голова МЗС, - указ Зеленського

З офіційними заявами та коментарями з питань зовнішньої політики України та з ініціативами міжнародного характеру можуть виступати лише президент України, прем’єр-міністр України і міністр закордонних справ України.

Про це йдеться в указі глави держави №671/2021, інформує Цензор.НЕТ.

"З метою забезпечення єдності зовнішньополітичного курсу держави, посилення координації діяльності державних органів у сфері зовнішніх зносин, належного виконання міжнародних договорів України, відповідно до пункту 3 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Установити, що з офіційними заявами та коментарями з питань зовнішньої політики України та з ініціативами міжнародного характеру можуть виступати лише президент України, прем’єр-міністр України і міністр закордонних справ України", - сказано в документі.

Крім того, зазначається, що міністерство закордонних справ України відповідно до визначених законодавством повноважень надає офіційні роз’яснення щодо зовнішньополітичного курсу України, забезпечує координацію діяльності державних органів у сфері зовнішніх зносин, здійснює загальний нагляд за виконанням міжнародних договорів України, надає методичну, консультаційну, інформаційну допомогу державним органами з відповідних питань, вносить у встановленому порядку на розгляд президента України, Кабінету Міністрів України пропозиції щодо вдосконалення діяльності державних органів у зазначеній сфері.

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Повний текст указу президента читайте за посиланням.