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Новини Війна
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Від початку доби обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано, - пресцентр ОС

Від початку доби обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано, - пресцентр ОС

Від початку доби обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації в районі проведення операції Об'єднаних сил не зафіксовано.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Український воїн зазнав поранення, російські війська обстріляли позиції ЗСУ біля Широкиного і Мар’їнки, - пресцентр ОС

Автор: 

Донбас (22354) ЗСУ (7522) операція Об’єднаних сил (6725)


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Невже позамерзали тварюки.
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22.12.2021 17:34 Відповісти
Це просто ********** зробив якусь потужну заяву і тепер Лугандонія вся в офуї)
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22.12.2021 17:46 Відповісти
теперь буба каждому сепару должен ведро варэныкив и ведро голубцив...
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22.12.2021 17:52 Відповісти
 
 