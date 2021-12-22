Це не єдиний інцидент, пов'язаний із "слугою народу" Галушком, були інші епізоди, - Аваков

Ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков прокоментував скандал з народним депутатом із фракції "Слуга народу" Миколою Галушком.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал політика.

"Щодо інциденту з депутатом Галушко, що стався рік тому. По-перше, це не єдиний інцидент, пов'язаний із ним, були інші епізоди. По-друге, за фактом цього випадку я мав розмову не з ним, а з головою фракції СН Арахамія та з депутатом Монастирським, який на той час очолював Комітет з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради, членом якого є депутат Галушко. І говорили ми якраз про неприйнятність такої поведінки депутата. І треба віддати належне, обидва колеги погодилися зі мною, що це був потворний інцидент, і обидва вони мали відповідну розмову з паном Галушком", - написав Аваков.

Профілактичкну бесіду з Галушком також проводив один із заступників міністра, який, згідно зі своїми посадовими обов'язками, взаємодіяв із парламентом.

Колишній очільник МВС підкреслив, що жодної таємності в цих розмовах і жодних особливих побажань до даного депутата, крім пристойної поведінки, ніколи не було.

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Аваков також повідомив, що до водія Галушка, який допустив порушення ПДР, за яке і було зупинено автомобіль народного депутата, то він визнаний винним рішенням суду та поніс адміністративне покарання.

"Ще раз наголошу на єдиному і очевидному висновку, який слід зробити з цієї історії: перед законом всі рівні, немає ні особливих, не недоторканних, немає тих, кого не має права доглядати поліція, немає тих, хто має право порушувати закон", - зазначив Аваков.

Ексміністр заявив, що вітає представників фракції СН, які негайно оприлюднили свою позицію щодо неприйнятності подібної поведінки народного депутата щодо поліцейських.

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Як повідомлялося раніше, інцидент стався 18 грудня 2020 року. Поліцейські зупинили авто в центрі Києва за порушення правил дорожнього руху – перетин подвійної смуги - приблизно о 4 ранку. Нардеп Галушко приїхав "виручати" свого водія і довго, нецензурно висловлюючись, пояснював, правоохоронцям, що це авто народного депутата і вони, мовляв, не мали права його спиняти. На відео Галушко звинувачує правоохоронців у провокації, скаржиться, що його "висмикнули з-за столу", і обзиває поліцейських "дебілами".

Водночас вищезгадане авто Toyota Land Cruiser перебуває у власності матері депутата.

Примітно, що 42-річний Галушко – член комітету з правоохоронної діяльності, випускник Національної академії внутрішніх справ.