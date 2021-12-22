Це не єдиний інцидент, пов'язаний із "слугою народу" Галушком, були інші епізоди, - Аваков
Ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков прокоментував скандал з народним депутатом із фракції "Слуга народу" Миколою Галушком.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал політика.
"Щодо інциденту з депутатом Галушко, що стався рік тому. По-перше, це не єдиний інцидент, пов'язаний із ним, були інші епізоди. По-друге, за фактом цього випадку я мав розмову не з ним, а з головою фракції СН Арахамія та з депутатом Монастирським, який на той час очолював Комітет з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради, членом якого є депутат Галушко. І говорили ми якраз про неприйнятність такої поведінки депутата. І треба віддати належне, обидва колеги погодилися зі мною, що це був потворний інцидент, і обидва вони мали відповідну розмову з паном Галушком", - написав Аваков.
Профілактичкну бесіду з Галушком також проводив один із заступників міністра, який, згідно зі своїми посадовими обов'язками, взаємодіяв із парламентом.
Колишній очільник МВС підкреслив, що жодної таємності в цих розмовах і жодних особливих побажань до даного депутата, крім пристойної поведінки, ніколи не було.
Аваков також повідомив, що до водія Галушка, який допустив порушення ПДР, за яке і було зупинено автомобіль народного депутата, то він визнаний винним рішенням суду та поніс адміністративне покарання.
"Ще раз наголошу на єдиному і очевидному висновку, який слід зробити з цієї історії: перед законом всі рівні, немає ні особливих, не недоторканних, немає тих, кого не має права доглядати поліція, немає тих, хто має право порушувати закон", - зазначив Аваков.
Ексміністр заявив, що вітає представників фракції СН, які негайно оприлюднили свою позицію щодо неприйнятності подібної поведінки народного депутата щодо поліцейських.
Як повідомлялося раніше, інцидент стався 18 грудня 2020 року. Поліцейські зупинили авто в центрі Києва за порушення правил дорожнього руху – перетин подвійної смуги - приблизно о 4 ранку. Нардеп Галушко приїхав "виручати" свого водія і довго, нецензурно висловлюючись, пояснював, правоохоронцям, що це авто народного депутата і вони, мовляв, не мали права його спиняти. На відео Галушко звинувачує правоохоронців у провокації, скаржиться, що його "висмикнули з-за столу", і обзиває поліцейських "дебілами".
Водночас вищезгадане авто Toyota Land Cruiser перебуває у власності матері депутата.
Примітно, що 42-річний Галушко – член комітету з правоохоронної діяльності, випускник Національної академії внутрішніх справ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хотя конечно тот факт что даже копов земрази достали говорит о многом.
Його батька, Леоніда Миколайовича по міліцейській лінії перевели до України, де він з часом дослужився до керівника обласного https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B1%D1%96_%D0%B7_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%8E_%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8E УБОЗу . Зв'язки з міліцією допомогли відкрити в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Київській області свій бізнес - приватну охоронну фірму під назвою «Галід».
Это хамоватое быдло, имеет одно достоинство, которое искупает абсолютно все недостатки: оно голосует так, как ему говорят.
Поэтому, даже если бы это чмо, убьет человека, никаких последствий для него не будет.
Из фракции, точно не исключат.
Видел, знал, но вместо того, чтобы будучи министром защитить честь подчинённых и всей полиции Украины, вел тёрки с зелёными.....
Каким нормативно-правовым документом предусмотрены задушевные беседы Министра и смотрящими от слуг нардепами !?
Дали под зад - стал выкладывать компромат !
П.С. Давно говорил, что вся оценка Авакова, как министра в его бытность - растущие как грибы нелегальные казино, АЗС, незакрытые металлоприёмки и наркоточки, незаконная торговля ГСМ, сигаретами и бухлом и т.п.
Когда нет министерского кресла, куда проще быть оппозиционером!
Человек приобретает абсолютно другие принципы, меняются взгляды на жизнь...
чи ще трохі почекаємо ?
Впрочем, можно потратить 18 секунд и посмотреть вот тут:
https://www.youtube.com/watch?v=yOfTMXVZLY8
если Аваков, то ... я чет пропустил.
и да - гогилашвили - чей заместун был? Абкаков ужи бы не смердел или как?
б*же, это эе .... спокойно, не материмся ибо это п....... ой б..... да... это.... мать Иисуса еврейка и царь его п....... сдох до его рождения пи.... и кто был после него пи.... и вообще это пииии
штаны протирать.