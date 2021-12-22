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Новини Силовики
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Це не єдиний інцидент, пов'язаний із "слугою народу" Галушком, були інші епізоди, - Аваков

Це не єдиний інцидент, пов'язаний із

Ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков прокоментував скандал з народним депутатом із фракції "Слуга народу" Миколою Галушком.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал політика.

"Щодо інциденту з депутатом Галушко, що стався рік тому. По-перше, це не єдиний інцидент, пов'язаний із ним, були інші епізоди. По-друге, за фактом цього випадку я мав розмову не з ним, а з головою фракції СН Арахамія та з депутатом Монастирським, який на той час очолював Комітет з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради, членом якого є депутат Галушко. І говорили ми якраз про неприйнятність такої поведінки депутата. І треба віддати належне, обидва колеги погодилися зі мною, що це був потворний інцидент, і обидва вони мали відповідну розмову з паном Галушком", - написав Аваков.

Профілактичкну бесіду з Галушком також проводив один із заступників міністра, який, згідно зі своїми посадовими обов'язками, взаємодіяв із парламентом.

Колишній очільник МВС підкреслив, що жодної таємності в цих розмовах і жодних особливих побажань до даного депутата, крім пристойної поведінки, ніколи не було.

Також дивіться: "Дебіли виходить", - "слуга народу" Галушко знову образив патрульних, які зупинили його автомобіль за порушення ПДР. ВIДЕО

Аваков також повідомив, що до водія Галушка, який допустив порушення ПДР, за яке і було зупинено автомобіль народного депутата, то він визнаний винним рішенням суду та поніс адміністративне покарання.

"Ще раз наголошу на єдиному і очевидному висновку, який слід зробити з цієї історії: перед законом всі рівні, немає ні особливих, не недоторканних, немає тих, кого не має права доглядати поліція, немає тих, хто має право порушувати закон", - зазначив Аваков.

Ексміністр заявив, що вітає представників фракції СН, які негайно оприлюднили свою позицію щодо неприйнятності подібної поведінки народного депутата щодо поліцейських.

Також читайте: Поведінка Галушка неприйнятна: "Слуга народу" вибачилась перед поліцейськими і пообіцяла покарати нардепа

Як повідомлялося раніше, інцидент стався 18 грудня 2020 року. Поліцейські зупинили авто в центрі Києва за порушення правил дорожнього руху – перетин подвійної смуги - приблизно о 4 ранку. Нардеп Галушко приїхав "виручати" свого водія і довго, нецензурно висловлюючись, пояснював, правоохоронцям, що це авто народного депутата і вони, мовляв, не мали права його спиняти. На відео Галушко звинувачує правоохоронців у провокації, скаржиться, що його "висмикнули з-за столу", і обзиває поліцейських "дебілами".

Водночас вищезгадане авто Toyota Land Cruiser перебуває у власності матері депутата.

Примітно, що 42-річний Галушко – член комітету з правоохоронної діяльності, випускник Національної академії внутрішніх справ.

Автор: 

Аваков Арсен (2189) депутат (1773) Правоохоронні органи (2707) силовики (2513) патрульна поліція (1441) Слуга народу (2811) Микола Галушко (14)


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Топ коментарі
+28
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22.12.2021 18:02
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22.12.2021 18:04
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22.12.2021 18:18
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22.12.2021 18:02 Відповісти
А где же ты братец-рюкзакец был раньше?

Хотя конечно тот факт что даже копов земрази достали говорит о многом.
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22.12.2021 18:02 Відповісти
А ты и земразей достал
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22.12.2021 18:55 Відповісти
Доставать земразей это почетная обязанность каждого сознательного гражданина Украины.
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22.12.2021 19:16 Відповісти
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22.12.2021 18:03 Відповісти
Уявляєте-оце,та інше лайно утримують за кошти платників податків громадян України,на яких вони плювати хотіли...
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22.12.2021 18:03 Відповісти
...навіть не хотіли а саме плюють...
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22.12.2021 18:15 Відповісти
И не только плюют - грабят и издеваются над простаками ! Даже в Румынии и Молдове не возможна такая борзость
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22.12.2021 18:42 Відповісти
Микола Галушко народився https://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 5 грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/1979 1979 року в селі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%8F%D1%88 Аргаяш https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%8F%D1%88%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Аргаяшського району https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Челябінської області https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Російської Федерації у сім'ї радянського міліціонера Леоніда Галушка.

Його батька, Леоніда Миколайовича по міліцейській лінії перевели до України, де він з часом дослужився до керівника обласного https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B1%D1%96_%D0%B7_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%8E_%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8E УБОЗу . Зв'язки з міліцією допомогли відкрити в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Київській області свій бізнес - приватну охоронну фірму під назвою «Галід».
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22.12.2021 18:30 Відповісти
А выглядит зеборов лет на 60 🤮🤮
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22.12.2021 18:44 Відповісти
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22.12.2021 18:52 Відповісти
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22.12.2021 18:04 Відповісти
нэ здывуюсь, якщо девичья у этой галушки шестигранная...
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22.12.2021 18:04 Відповісти
Виходить, що крити матом поліцейських при виконанні можна, звісно, якщо ти народний депутат зі "служок")
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22.12.2021 18:05 Відповісти
Зеленые макаки не могут себе позволить разбрасываться персоналом!
Это хамоватое быдло, имеет одно достоинство, которое искупает абсолютно все недостатки: оно голосует так, как ему говорят.
Поэтому, даже если бы это чмо, убьет человека, никаких последствий для него не будет.
Из фракции, точно не исключат.
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22.12.2021 18:11 Відповісти
Не перше порушення - не перше вибачення...Господи,які вони всі хворі...
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22.12.2021 18:16 Відповісти
Невиліковно!! А таких тільки могила виправить.
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22.12.2021 18:43 Відповісти
Аваков во всей красе!
Видел, знал, но вместо того, чтобы будучи министром защитить честь подчинённых и всей полиции Украины, вел тёрки с зелёными.....
Каким нормативно-правовым документом предусмотрены задушевные беседы Министра и смотрящими от слуг нардепами !?
Дали под зад - стал выкладывать компромат !
П.С. Давно говорил, что вся оценка Авакова, как министра в его бытность - растущие как грибы нелегальные казино, АЗС, незакрытые металлоприёмки и наркоточки, незаконная торговля ГСМ, сигаретами и бухлом и т.п.
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22.12.2021 18:17 Відповісти
Конюнктура поменялась!

Когда нет министерского кресла, куда проще быть оппозиционером!
Человек приобретает абсолютно другие принципы, меняются взгляды на жизнь...
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22.12.2021 18:21 Відповісти
ну шо, зебіли, "хуже не будет",
чи ще трохі почекаємо ?
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22.12.2021 18:17 Відповісти
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22.12.2021 18:18 Відповісти
"огласите пожалуйста весь список т.н. нарушений" (С)
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22.12.2021 18:20 Відповісти
сабаков, а на рюкзаках для армії під час війни можна красти?
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22.12.2021 18:21 Відповісти
А что украл ТЫ ?
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22.12.2021 19:02 Відповісти
еще одно **@ло нарисовалось, земразь обслуга урода
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22.12.2021 18:22 Відповісти
А мы не сомневаемся)давай,чтоб ни один мент не захотел защищать зекрысу в час икс!
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22.12.2021 18:37 Відповісти
Приличного? А хто базарним торгівцям пояснював правила гарного тону? Воно як було завжди хамом, ним і буде.
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22.12.2021 18:41 Відповісти
Тут единственное вспоминается: Киса Воробьянинов, с его бессмертным воплем: "Официант, шампанского!!! Хамы!!!"(с).
Впрочем, можно потратить 18 секунд и посмотреть вот тут:
https://www.youtube.com/watch?v=yOfTMXVZLY8
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22.12.2021 18:41 Відповісти
що ж ти ранійше мовчав Рюкзаков ?
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22.12.2021 18:43 Відповісти
Потому что все делал чтоб зечмо пришло к власти -теперь мочит...но нам это на руку -много ментов не захотят прикрывать зекрысу грудью перед нами)
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22.12.2021 19:03 Відповісти
ось тут вимушений з вами не погодитись , бо піськограя обрав вумний нарід ! в чому тут винен Рюкзаков ? а ось що мовчав та покривав злочини слуг урода хай відповідає .
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22.12.2021 19:13 Відповісти
Таеня сказал,что зеля в президентах -это застуга его и рюкзакова
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22.12.2021 19:33 Відповісти
дуже сумніваюсь ... просто виборці в 19-му прийшли на дільницю , мозок залишили вдома .
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22.12.2021 19:38 Відповісти
Просто беня проигрался с мозгом тех,кто его дома забывает,по ТВ,а Авакян обеспечил,чтоб не было никаких неожиданностей в сторону зекрысы на дельницах
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22.12.2021 19:46 Відповісти
якщо є мозок то з ним складно грати ! ви ж не купуєте золото в циган , а реклама там на високому рівні ?
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22.12.2021 19:58 Відповісти
Это нам так кажется...а когда я смотрела на свою ополоумившую куму в 19м,которая орала на всю улицу ,что зеля это самое то ...то я думала ,как я покрестила ребенка у этой женщины))) теперь она разочарованна ....
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22.12.2021 20:13 Відповісти
а що ж сталося з кумою ? тарифи знизили , зарплату і пенсію підняли ( вчителям до 4000$), корупцію подолали ... що їй ще треба ? коли купуєш золото в циган завжди розчаровуєшся , якщо не безнадійний дурень !
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22.12.2021 20:32 Відповісти
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22.12.2021 18:43 Відповісти
Горбатого могила исправит.
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22.12.2021 18:44 Відповісти
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22.12.2021 18:46 Відповісти
Як тільки хохол стає депутатом чи чинушей, зразу міряє корону собі на голові! Давайте може позбуватись цієї бидлядської натури і включим мозг ?!
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22.12.2021 18:46 Відповісти
зате кацапи всі святі !
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22.12.2021 19:16 Відповісти
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22.12.2021 18:46 Відповісти
ПОГАНОГО ПОЛИТИКА ЛУЧШЕ ВООБЩЕ УБИТЬ !!!
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22.12.2021 20:51 Відповісти
карма за хряком уже выехала)
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22.12.2021 19:00 Відповісти
вытащили галушку годичной давности, но инциндент с порошенко ничем не перебьеш
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22.12.2021 19:08 Відповісти
что за рожа на фото?
если Аваков, то ... я чет пропустил.
и да - гогилашвили - чей заместун был? Абкаков ужи бы не смердел или как?
б*же, это эе .... спокойно, не материмся ибо это п....... ой б..... да... это.... мать Иисуса еврейка и царь его п....... сдох до его рождения пи.... и кто был после него пи.... и вообще это пииии
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22.12.2021 20:14 Відповісти
ТАК ЭТО БРАТ БРЕЖНЕВОЙ !)
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22.12.2021 20:50 Відповісти
такой мордой только асвальт катать,а не в парламенте
штаны протирать.
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22.12.2021 20:52 Відповісти
Цікаво, це ж як тих поліцейських "нагнули" або скільки "забашляли", що усі досі мовчать ?
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22.12.2021 22:00 Відповісти
"Це не единий iнцидент" - а чего молчал тогда? Или Галушка правду сказал что Аваков его шантажировал этими материалами?
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23.12.2021 01:32 Відповісти
 
 