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Адвокат Порошенка викликає свідками у "вугільній справі" Зеленського, Арахамію, Верещук, Гетманцева, Безуглу і Веніславського

Адвокат Порошенка викликає свідками у

Адвокат Петра Порошенка викликає свідками у так званій "вугільній справі" президента Володимира Зеленського, голову фракції "Слуга народу" Давида Арахамію, віце-прем’єрку Ірину Верещук, народних депутатів з монобільшості Данила Гетманцева, Мар’яну Безуглу та Федора Веніславського.

Відповідне клопотання подав адвокат Ігор Головань, інформує Цензор.НЕТ.

"Як адвокат Петра Порошенка подав клопотання про допит у якості свідків у так званій "вугільній справі" (провадження 22016130000000212, позавчорашнє "повідомлення про підозру") групи громадян, які неодноразово публічно заявляли, що їм начебто відомі факти скоєних Петром Порошенком правопорушень", – написав Головань у Facebook.

"Прошу слідчих негайно допитати, само собою, попередивши про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиві показання: Зеленського Володимира Олександровича, Арахамію Давида Георгійовича, Верещук Ірину Андріївну, Гетманцева Данила Олександровича, Безуглу Мар’яну Володимирівну, Веніславського Федора Володимировича", – зазначає адвокат.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Порошенко не прийде на допит у ДБР 23 грудня, - адвокат Новіков. ВIДЕО

"Сподіваюся, ці законослухняні громадяни добровільно з’являться до слідчих ДБР і дадуть правдиві свідчення про відомі їм обставини справи" – резюмує Головань.

Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. У "Європейській Солідарності" назвали це політичним замовленням та дешевим фейком.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу.

Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков опублікував текст підозри, яку Офіс генпрокурора висунув п’ятому президенту України Петру Порошенку. Новіков також заявив, що експрезидент не планує приходити на допит 23 грудня до Держбюро розслідувань у справі про державну зраду, оскільки підозра є незаконною, а обидві повістки – виписані неправильно.

Сам Порошенко заявив, що знаходиться у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну у першій половині січня.

Автор: 

Зеленський Володимир (23754) Порошенко Петро (15167) Арахамія Давид (1103) Гетманцев Данило (875) Європейська Солідарність (1081) Веніславський Федір (284) Головань Ігор (113) Верещук Ірина (683) Безугла Мар’яна (298)


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Топ коментарі
+63
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22.12.2021 18:45
+60
Крутий хід-от зечмошніки обсеруться🤣
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22.12.2021 18:27
+53
Да, троллинг зачетный. Вообще, зря Клоун, решил раскручивать тему госизмены, да еще и прикрутив к ней соплями, схему с донецким углем. Он ведь сам использует туже самую схему, добавиви в цепочку Лукашенко! Только если в схеме Порошенко, налоги с этих сделок, оседали в украинском бюджете, то в клоунской схеме эти деньги оседают у Лукашенко. Т.е. по сути Клоун финансирует и Луганду и Лукашенко + обдирает украинский бюджет
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22.12.2021 18:41
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на мою думку пан Головань цим по суті закрив судове засідання ще до його початку) ні президент, ні слуги на добит не прийдуть) бо прийдеться визнати себе зрадниками)
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22.12.2021 19:46 Відповісти
Не - уже не проконает.
Они обязаны прийти - если нет - то привод.
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22.12.2021 19:59 Відповісти
та ДБР ручная контора щас, им проще будет спустить это дело медленно и тихо за полгодика чем прогнуться перед Голованем и Новиковым)
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22.12.2021 20:02 Відповісти
Зебидло прораховує варіант "по-бєспрєдєлу", то я можу прояснити зеленим *********, що за годину від подібної події - буде залучено значну точкову силу й стада нац.гвардії не допоможуть. Просто попередження. зеКріт перейшов всі червоні лінії - і люди 100 днів вже не будуть чекати поки зенаркоман там щось навчиться, чи в чомусь ще раз зрадить нашу Україну, а гострять ножі та чистять зброю. Вони готуються. Ми готуємося в 10 разів більше.
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22.12.2021 20:29 Відповісти
у заяві так) але навіть не буду змушувати себе пояснювати тобі, немає шансів на дискусію)
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22.12.2021 20:04 Відповісти
Пошла вода в хату
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22.12.2021 19:53 Відповісти
я как увидел после известий по пидозре на Прямом довольного Ганапольского понял что "это жужу не спроста") адвокаты Порошенко из реально уже начали стебать в открытую)
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22.12.2021 19:55 Відповісти
дядя, для обдаренных - "из реально" = "их реально" - ну да очепятка, выдыхай)
по первому... было бы там чтото серйозное был бы кипишь, а так убежавший резко утром понедельника в отпуск генпрокурор это раз, "невстановленні особи в невстановленний час невстановленним способом вчинили злочин" реалі? это два. Госдеп быстрее закроет богодельню на банковой чем будет смотреть на януковичей 2.0)
потому Ганапольский и доволен, по сути зеленые хотели попиарится перед плебсом (тобой и твоими друзьями), а по сути попиарят Пороха. Люди у нас сердешные, всегда переживают за угнетенных.
А так?
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22.12.2021 20:19 Відповісти
да, только рашики и мы имеем ввиду абсолютно разное) они нам говорят этим, что мы быдло безродное и не нация, а мы имеем ввиду то что американцы не будут стоять и смотреть как вся их помощь украинцам и Украине сливается в унитаз и поддержит оппозицию, подстегнув власти нынешние к адекватости новыми санкциями, не одним же Портновым единым)
видишь, слова схожи, а смысл разный) але яка різниця, так?)
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22.12.2021 20:41 Відповісти
а зеля думав шо в казку потрапив
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22.12.2021 19:55 Відповісти
Бу-у-га-га-га-ааа
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22.12.2021 19:59 Відповісти
А не проще в свидетели Медведчука? Как на это смотрите АДВОКАШКИ,?
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22.12.2021 19:57 Відповісти
Добавлю, а то без меня хотели хлопнуть, Семенчинка, друга его, забыл как его, а эти на горшок в то время ходили, к чему они. Горбатого лепят адвокатушки, нам шоу не надо и так хватает.
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22.12.2021 20:03 Відповісти
Порошенко конечно же расфигачит эту всю зелёную шоблу с их надуманными пидозрами хоть с судом, хоть без, но 73 процента дебилов которым Порошенко мешает жить всеравно останутся и будут думать что они правы в своём дерьме
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22.12.2021 20:01 Відповісти
Так и до очных ставок дойдет.
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22.12.2021 20:07 Відповісти
Расфигачит, обезательно расфигачит. Но пока "в бега", и вернусь возможно в январе, возможно в январе годика через два.
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22.12.2021 20:58 Відповісти
По факту єто начало процесса в США.... против банді Коломойского и Приватбанка,в котором фигурирует и Голобородька....а то шо Гройсман и Ахметов тогда по факту спасли єнергетику Украині купив Антрацит...то дело давно минувших дней...,Зебыдло делает сейчас тоже самое покупая это дерьмо у Лукашеску и Путлера...стадо баранов... Венедиктова маладца...точно разобрала это дерьмо по косточкам вовремя слиняв в отпуск Новогодний...
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22.12.2021 20:10 Відповісти
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22.12.2021 21:02 Відповісти
Бубочку в ГБР, свидетелем? Да вы что, смеётесь??? Он же два слова в одну фразу слепить не может! Оно ж наваляет в штаны столько, что ни одно УДО отстирать не в состоянии!!
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22.12.2021 20:15 Відповісти
І шо. Прийдуть, скажуть шо вугілля імпортували коли їх ще на посадах не було. І підуть
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22.12.2021 20:16 Відповісти
Думка зедурника, який і абетку не читав. Продовжуй далі, ми хоч посміємося!
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22.12.2021 20:32 Відповісти
Да нет)все не так просто -если так скажут ,то и дела нет
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22.12.2021 20:32 Відповісти
Ну разве что под коксом. Там оно нагрворит такого, что Ермак повесится!)))
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22.12.2021 20:17 Відповісти
Ого. Сєруня Лєщєнко всю ботоферму кинув, плюс Медведчуківці надриваються.
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22.12.2021 20:21 Відповісти
Даси номерок свого драпдилера?
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22.12.2021 20:38 Відповісти
Жду не дождусь, когда команда Пороха, размажет ОПГ зели по стенке.
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22.12.2021 20:24 Відповісти
Обычно такие ждуны, ждут по заграницам. Как и их "божок".
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22.12.2021 21:38 Відповісти
Что ты комне лепишься как банный лист. Когда нечего сказать, лепишь что попало?
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22.12.2021 21:53 Відповісти
Люблю наблюдать за неадекватами. Верунами. Ждунами.
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22.12.2021 23:25 Відповісти
подмойся
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22.12.2021 22:56 Відповісти
це ЗЕ твій - "бох" ? ти ******** коли подумав що клоун може бути адекватною людиною. світа Зеленського керує на свій інтерес. ти з цих покидьків - малоросів зрадників
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23.12.2021 01:44 Відповісти
Корисніше викликати Мєдвєдчука,Ахмєтова і )(уйла подєльніков зрадника Порошенка.
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22.12.2021 20:31 Відповісти
Як погода в Донецьку?
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22.12.2021 20:38 Відповісти
Разве Порошенко не убежал??Неужели))
А прямой эфир этого шоу будет?
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22.12.2021 20:47 Відповісти
Дурачок - и в Африке дурачок.
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22.12.2021 21:09 Відповісти
Передбачувано,як черговий раз олігарх сивоноге сцикло дременуло з України .🤣🤣🤣
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22.12.2021 20:51 Відповісти
Зебилье с интеллектом как у детей в 5-6 лет радуется что Порошенко в бегах))) Та он просто свою личную программу и новогодний праздник не считает нужным менять и портить из-за такого тупого дерьма как зелень)))
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22.12.2021 21:03 Відповісти
Зебил а твои мозги так и не осилили мову выучить?
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22.12.2021 22:22 Відповісти
зебилоид , не скиглы
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22.12.2021 22:57 Відповісти
ФБР уже разобралась, теперь смотрит кто кроты, нравится все происходящее очень.
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22.12.2021 21:04 Відповісти
фсем барыгам - чепляйтесь.
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22.12.2021 21:07 Відповісти
астаются только Мальдивы.
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22.12.2021 21:08 Відповісти
Слишком много чести зебилью чтоб Петру Алексеевичу прерывать свой новогодний отпуск.
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22.12.2021 21:15 Відповісти
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22.12.2021 21:16 Відповісти
Список однозначно не полный.

Если только по статьям "предьявы" Пороху - то смотреть сюда, это "в особо крупных", но уже о Зеле и его подельниках. И кого тогда надо сажать?

"...Вся моя інфа з митної бази. Даю пару скрінів митної бази, щодо імпорту [Беней из РФ !] антрациту на трипільську ТЕС в 2020 році. Джерело: "
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23.12.2021 02:37 Відповісти
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22.12.2021 21:28 Відповісти
Какой красивый ход) Переиграли как надо)
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22.12.2021 21:50 Відповісти
"Надеюсь, эти законопослушные граждане добровольно явятся в следственные ГБР и дадут правдивые свидетельства об известных им обстоятельствах дела", - резюмирует Головань. Источник:
приедут с Мальдив вместе с подозреваемым - и сразу дадут показание! Что, они будут нарушать свой график???
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22.12.2021 22:03 Відповісти
Гениально! Нужно действительно тщательно разобраться в фактах и очевидцев преступления нужно срочно допросить.
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22.12.2021 22:44 Відповісти
медведчука також водили по судах. А потім забули, жодного допиту не провели.Правильно говорять, Порох їм потрібен щоб сидів дома. Медведчук тим часом швиденько провернув скаргу в Європу і селяві. Через два роки Венікова таки приземлиться. А Порох то непосидющий.
А у поців потихеньку втрачається сіра речовина в містці, де в людей голова, Це від тривалого вживання всілякої дряні, яку привозив у Києві, як і Москві, Гогі. Дивився його колуарні зустрічі з нашими послами, яку змавпували у рейху, де вона відбулась місяць назад. Там вже клініка, аби до весни добрався.
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22.12.2021 23:14 Відповісти
З того, що змогла дізнатися з тексту підозри, по ходу, на Пороха нічого не нарили. Це по-перше. А по-друге - шукали дуже ретельно, намагалися з усіх сил.
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23.12.2021 13:27 Відповісти
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