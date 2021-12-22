Адвокат Порошенка викликає свідками у "вугільній справі" Зеленського, Арахамію, Верещук, Гетманцева, Безуглу і Веніславського
Адвокат Петра Порошенка викликає свідками у так званій "вугільній справі" президента Володимира Зеленського, голову фракції "Слуга народу" Давида Арахамію, віце-прем’єрку Ірину Верещук, народних депутатів з монобільшості Данила Гетманцева, Мар’яну Безуглу та Федора Веніславського.
Відповідне клопотання подав адвокат Ігор Головань, інформує Цензор.НЕТ.
"Як адвокат Петра Порошенка подав клопотання про допит у якості свідків у так званій "вугільній справі" (провадження 22016130000000212, позавчорашнє "повідомлення про підозру") групи громадян, які неодноразово публічно заявляли, що їм начебто відомі факти скоєних Петром Порошенком правопорушень", – написав Головань у Facebook.
"Прошу слідчих негайно допитати, само собою, попередивши про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиві показання: Зеленського Володимира Олександровича, Арахамію Давида Георгійовича, Верещук Ірину Андріївну, Гетманцева Данила Олександровича, Безуглу Мар’яну Володимирівну, Веніславського Федора Володимировича", – зазначає адвокат.
"Сподіваюся, ці законослухняні громадяни добровільно з’являться до слідчих ДБР і дадуть правдиві свідчення про відомі їм обставини справи" – резюмує Головань.
Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. У "Європейській Солідарності" назвали це політичним замовленням та дешевим фейком.
ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу.
Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков опублікував текст підозри, яку Офіс генпрокурора висунув п’ятому президенту України Петру Порошенку. Новіков також заявив, що експрезидент не планує приходити на допит 23 грудня до Держбюро розслідувань у справі про державну зраду, оскільки підозра є незаконною, а обидві повістки – виписані неправильно.
Сам Порошенко заявив, що знаходиться у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну у першій половині січня.
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по первому... было бы там чтото серйозное был бы кипишь, а так убежавший резко утром понедельника в отпуск генпрокурор это раз, "невстановленні особи в невстановленний час невстановленним способом вчинили злочин" реалі? это два. Госдеп быстрее закроет богодельню на банковой чем будет смотреть на януковичей 2.0)
потому Ганапольский и доволен, по сути зеленые хотели попиарится перед плебсом (тобой и твоими друзьями), а по сути попиарят Пороха. Люди у нас сердешные, всегда переживают за угнетенных.
А так?
видишь, слова схожи, а смысл разный) але яка різниця, так?)
А прямой эфир этого шоу будет?
Если только по статьям "предьявы" Пороху - то смотреть сюда, это "в особо крупных", но уже о Зеле и его подельниках. И кого тогда надо сажать?
"...Вся моя інфа з митної бази. Даю пару скрінів митної бази, щодо імпорту [Беней из РФ !] антрациту на трипільську ТЕС в 2020 році. Джерело: "
приедут с Мальдив вместе с подозреваемым - и сразу дадут показание! Что, они будут нарушать свой график???
А у поців потихеньку втрачається сіра речовина в містці, де в людей голова, Це від тривалого вживання всілякої дряні, яку привозив у Києві, як і Москві, Гогі. Дивився його колуарні зустрічі з нашими послами, яку змавпували у рейху, де вона відбулась місяць назад. Там вже клініка, аби до весни добрався.