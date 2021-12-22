Адвокат Порошенка викликає свідками у "вугільній справі" Зеленського, Арахамію, Верещук, Гетманцева, Безуглу і Веніславського

Адвокат Петра Порошенка викликає свідками у так званій "вугільній справі" президента Володимира Зеленського, голову фракції "Слуга народу" Давида Арахамію, віце-прем’єрку Ірину Верещук, народних депутатів з монобільшості Данила Гетманцева, Мар’яну Безуглу та Федора Веніславського.

Відповідне клопотання подав адвокат Ігор Головань, інформує Цензор.НЕТ.

"Як адвокат Петра Порошенка подав клопотання про допит у якості свідків у так званій "вугільній справі" (провадження 22016130000000212, позавчорашнє "повідомлення про підозру") групи громадян, які неодноразово публічно заявляли, що їм начебто відомі факти скоєних Петром Порошенком правопорушень", – написав Головань у Facebook.

"Прошу слідчих негайно допитати, само собою, попередивши про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиві показання: Зеленського Володимира Олександровича, Арахамію Давида Георгійовича, Верещук Ірину Андріївну, Гетманцева Данила Олександровича, Безуглу Мар’яну Володимирівну, Веніславського Федора Володимировича", – зазначає адвокат.

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"Сподіваюся, ці законослухняні громадяни добровільно з’являться до слідчих ДБР і дадуть правдиві свідчення про відомі їм обставини справи" – резюмує Головань.

Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. У "Європейській Солідарності" назвали це політичним замовленням та дешевим фейком.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу.

Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков опублікував текст підозри, яку Офіс генпрокурора висунув п’ятому президенту України Петру Порошенку. Новіков також заявив, що експрезидент не планує приходити на допит 23 грудня до Держбюро розслідувань у справі про державну зраду, оскільки підозра є незаконною, а обидві повістки – виписані неправильно.

Сам Порошенко заявив, що знаходиться у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну у першій половині січня.