ВАКС призначив чиновнику Міноборони, підозрюваному у пропозиції 24 млн грн хабаря, запобіжний захід у вигляді 496 тис. грн застави, - САП

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід заступнику начальника управління Міністерства оборони, підозрюваному у пропозиції надання неправомірної вигоди у сумі 24 млн грн за позитивний висновок аудиторської перевірки директору Департаменту внутрішнього аудиту Міноборони.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Суд частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 496 тис. грн. На підозрюваного також покладено низку процесуальних обов'язків", - йдеться у повідомленні.

Дії особи кваліфіковано за ч. 3 ст. 369 КК України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

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Як вже повідомлялось, за дорученням міністра оборони здійснюється аудит виконання приватною юридичною особою зобов’язань за контрактом щодо облаштування об’єкту спеціального призначення "Єдиний центр безпеки Центрального управління безпеки військової служби Збройних Сил України". Позитивний висновок аудиту дозволив би приватній компанії отримати повну суму оплати за укладеним контрактом, загальна вартість якого становить понад 400 млн гривень, та претендувати на укладення наступних договорів щодо облаштування інших частин системи.