УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9068 відвідувачів онлайн
Новини Боротьба з корупцією Хабарники
3 020 17

ВАКС призначив чиновнику Міноборони, підозрюваному у пропозиції 24 млн грн хабаря, запобіжний захід у вигляді 496 тис. грн застави, - САП

ВАКС призначив чиновнику Міноборони, підозрюваному у пропозиції 24 млн грн хабаря, запобіжний захід у вигляді 496 тис. грн застави, - САП

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід заступнику начальника управління Міністерства оборони, підозрюваному у пропозиції надання неправомірної вигоди у сумі 24 млн грн за позитивний висновок аудиторської перевірки директору Департаменту внутрішнього аудиту Міноборони.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Суд частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 496 тис. грн. На підозрюваного також покладено низку процесуальних обов'язків", - йдеться у повідомленні.

Дії особи кваліфіковано за ч. 3 ст. 369 КК України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заступник начальника управління Міноборони хотів підкупити аудитора 24 мільйонами гривень, йому загрожує до 8 років

Як вже повідомлялось, за дорученням міністра оборони здійснюється аудит виконання приватною юридичною особою зобов’язань за контрактом щодо облаштування об’єкту спеціального призначення "Єдиний центр безпеки Центрального управління безпеки військової служби Збройних Сил України". Позитивний висновок аудиту дозволив би приватній компанії отримати повну суму оплати за укладеним контрактом, загальна вартість якого становить понад 400 млн гривень, та претендувати на укладення наступних договорів щодо облаштування інших частин системи.

Автор: 

хабар (4697) Міноборони (7335) САП (2212) Антикорупційний суд ВАКС (1947)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+5
Потому что судья стал богаче на 23.5 млн
показати весь коментар
22.12.2021 19:20
+4
просили за обвиняемого всем Минестерством Оборонки..
показати весь коментар
22.12.2021 18:51
+3
вакс-зброд пдрасів.
показати весь коментар
22.12.2021 19:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
просили за обвиняемого всем Минестерством Оборонки..
показати весь коментар
22.12.2021 18:51 Відповісти
Ну и на куя создавали этого монстра?
показати весь коментар
22.12.2021 18:51 Відповісти
Чому не 24 млн.?
показати весь коментар
22.12.2021 18:52 Відповісти
Потому что судья стал богаче на 23.5 млн
показати весь коментар
22.12.2021 19:20 Відповісти
Не за багато призначив з 24млн? Це вже правосуддя,чи ще ні?
показати весь коментар
22.12.2021 18:54 Відповісти
вакс-зброд пдрасів.
показати весь коментар
22.12.2021 19:18 Відповісти
Ну и правильный залог! Один хрен бабло из одного кабинета- в другой перетекло. А коридорчик- не изменился.
Ну... и кто тут собрался бороться с коррупцией? Борец- подрывает основы обороны страны!
показати весь коментар
22.12.2021 19:26 Відповісти
хай живе український суд , найгуманійший в світі !
показати весь коментар
22.12.2021 19:27 Відповісти
якось дофуя багато. А чого не 30 тисяч??? А все остальне з запропонованого хабара на кишеню до ВАКСу "уплыло"???
показати весь коментар
22.12.2021 19:40 Відповісти
вот это по-нашему по-бразильски! аж 2% от суммы!!!судью не обидели?
показати весь коментар
22.12.2021 19:44 Відповісти
Судья должен отработать свои вложения. Ибо он не судья
показати весь коментар
22.12.2021 19:51 Відповісти
я знаю какая реакция была бы у японцев.
они все кричали б.
маляци, маляци!!! так дельзять! уляяяяяяяяя.
показати весь коментар
22.12.2021 19:51 Відповісти
вот китайцы бы не кричали, вывели на площадь и в расход
показати весь коментар
22.12.2021 20:38 Відповісти
тю. трeба заставу таку саму як хабар!!
показати весь коментар
22.12.2021 19:54 Відповісти
Ну це ж не директора Кузні на Рибальському саджати , це там - катерами на параді зелупа кичиться , а директорові - щось до мільярда застави ....
показати весь коментар
22.12.2021 20:53 Відповісти
 
 