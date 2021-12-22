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Новини
14 021 33

Конкурс на голову ДБР: У фінал пройшли в.о. голови Сухачов та двоє його керівників охорони, - журналіст Мокрик. ВIДЕО

Проведення конкурсу затягували понад рік, а оголосили раптово. Замість тестів кандидати мають представити презентацію "Як я покращу ДБР".

Про це йдеться у відеоблозі журналіста Bihus.info Данила Мокрика, повідомляє Цензор.НЕТ.

Те, що відбувається з конкурсом, Мокрик називає "трешем".

"Що пішло не так? ➡ конкурс затягували більше року, а оголосили раптово,

➡ в фінал пройшли в.о. голови Сухачов і двоє його... керівників ОХОРОНИ,

➡ тести для кандидатів відмінили, замість них тепер презентації на тему "Як я покращу ДБР",

➡ презентації у двох конкурентів Сухачова частково ідентичні, а в метаданих презентації самого Сухачова ім'я Катерини Лахно. Яка раніше вона працювала у НАБУ, де займалася презентаціями, а потім перейшла у ДБР, якраз під керівництво Сухачова", - пише журналіст.

Читайте: Богдан: Прізвисько в.о. директора ДБР Сухачова - Льоша Зіллі. Він дуже любить бренд Zilli

Детальніше про це - у відеоблозі Мокрика.

Автор: 

конкурс (1285) ДБР (3464) Сухачов (61) Мокрик (3)


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Топ коментарі
+22
зелёные пляди и их туповатые избиратели ридают ат этава йумара
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22.12.2021 20:36
+16
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22.12.2021 20:37
+13
Це повний зеп...!
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22.12.2021 20:25
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Це повний зеп...!
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22.12.2021 20:25 Відповісти
зелёные пляди и их туповатые избиратели ридают ат этава йумара
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22.12.2021 20:36 Відповісти
Льоша Зіллі рулить))
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22.12.2021 20:26 Відповісти
нах тепер той ДБР, тільки для дрібних помст тим, хто віслючка ображає?
А НАБУ нах? Що робить НАБУ з багатомільйонним бюджетом?
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22.12.2021 20:27 Відповісти
Наче ж розумний? А що вони повинні для тебе робити?? Свята простота. Люди рвуться до влади, щоб:
1. Намутити лаве
2. Мати кльових чік
3. Продемонструвати всім свою "велич" й унікальність (щоб мати кльових чік, в принципі)
4. Помститись тим, хто ображав або "не оцінив"
5. Комбінація варіантів
Тебе, зебоба ти, чи порохобот, в списку нема, ти ще не допетрав?
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22.12.2021 20:34 Відповісти
А НАБУ нічого зробити неможе бо не вибрали главу САП, конкурс по якому наплював в обличча всій міжнародній спільноті Шмарклі вчора зірвали.
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22.12.2021 20:55 Відповісти
госпідарі продовжують госпідарювати...
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22.12.2021 20:29 Відповісти
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22.12.2021 20:37 Відповісти
У меня дочка в школе такие презентации на любую тему через день штампует.
Может и мне напосле
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22.12.2021 20:37 Відповісти
Вы епалом не вышли))) У вас лицо)
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22.12.2021 20:46 Відповісти
док дбр повозглавлять!)
(Глюкнуло что то)
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22.12.2021 20:39 Відповісти
Хотів 1000 отримати
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22.12.2021 20:40 Відповісти
всех пидозрюють... дело их.
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22.12.2021 22:01 Відповісти
цензо,чому в мене світиться реклама "скидки на кремацію" з відповілним фото?
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22.12.2021 20:47 Відповісти
От саме таке лайношоу плісняві сподіваються провернути і з очільником САП.
Грьобане, зеленське дніще.
ВАЗеленський, пАчіму ми не в НАТА?
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22.12.2021 20:54 Відповісти
крыза миньет папизже, или уже наступила?!
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22.12.2021 20:55 Відповісти
це дивлячись у кого
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22.12.2021 22:22 Відповісти
Жрите 73% б...о. Хотя вам все похеру. Одним-чем хуже Украине,тем лучше. Другим- лишь бы моему соседу было хуже, даже если мне боком вылезет
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22.12.2021 21:12 Відповісти
+65

https://pbs.twimg.com/media/FGa51QNXsAcCX74?format=jpg&name=small
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22.12.2021 21:17 Відповісти
Ого заморочились , целая презентация … стишок пусть расскажут с выражением и хвати
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22.12.2021 21:19 Відповісти
Яка, нах, незалежність ДБР та прокуратури, якщо в них є прямий зв'язок з ОПою????
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22.12.2021 21:24 Відповісти
Срамота! Все ,що роблять зелені чоловічки-сором і небезпека для країни і кожного українця. Слідчі, прокуратура , суди - все зеленню запліяснявіло. Фарс, але болючий. Засудять кожного, хто на черговий в"сер бубочки аплодуваати не буде.
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22.12.2021 21:30 Відповісти
Які ви всі такі зелені - тільки бабло цікавить...
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22.12.2021 21:38 Відповісти
Подоляк тебе пайку урезал за тупость?
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22.12.2021 21:51 Відповісти
кто будучи презом , будет думать о стране? Президенство даром не нужно!
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22.12.2021 22:03 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=qR9MJYRla_Q https://www.youtube.com/watch?v=qR9MJYRla_Q


яка гадость
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23.12.2021 09:10 Відповісти
гнати-гнати і гнати цю ватну владу і їхнії посіпак
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23.12.2021 09:50 Відповісти
Потрібно нормальні суди і відстороняти від держпосадпосад на все життя.
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23.12.2021 14:51 Відповісти
Повний зашквар. Ці с@ки же навіть видимість якогось конкурсу позбулись.
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23.12.2021 12:20 Відповісти
А ФІ ГЄТЬ
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23.12.2021 14:48 Відповісти
А лисого знов бортанули???
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23.12.2021 14:59 Відповісти
 
 