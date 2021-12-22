Конкурс на голову ДБР: У фінал пройшли в.о. голови Сухачов та двоє його керівників охорони, - журналіст Мокрик. ВIДЕО

Проведення конкурсу затягували понад рік, а оголосили раптово. Замість тестів кандидати мають представити презентацію "Як я покращу ДБР".

Про це йдеться у відеоблозі журналіста Bihus.info Данила Мокрика, повідомляє Цензор.НЕТ.

Те, що відбувається з конкурсом, Мокрик називає "трешем".

"Що пішло не так? ➡ конкурс затягували більше року, а оголосили раптово,

➡ в фінал пройшли в.о. голови Сухачов і двоє його... керівників ОХОРОНИ,

➡ тести для кандидатів відмінили, замість них тепер презентації на тему "Як я покращу ДБР",

➡ презентації у двох конкурентів Сухачова частково ідентичні, а в метаданих презентації самого Сухачова ім'я Катерини Лахно. Яка раніше вона працювала у НАБУ, де займалася презентаціями, а потім перейшла у ДБР, якраз під керівництво Сухачова", - пише журналіст.

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Детальніше про це - у відеоблозі Мокрика.