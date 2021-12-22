Україна вводить ревакцинальну дозу проти COVID-19 для медиків та співробітників будинків інтернатного типу, - МОЗ
В Україні запроваджують ревакцинальну дозу вакцини проти COVID-19 для медичних працівників та співробітників будинків інтернатного типу.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров’я.
"Отримати ревакцинальну дозу медики та співробітники будинків інтернатного типу можуть через 6 місяців після другого щеплення від COVID-19. Для ревакцинальної дози використовуватимуть лише м-РНК-вакцини – Moderna або Comirnaty/Pfizer, незалежно від того, якою вакциною щеплена людина", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що отримання додаткової дози для людей, в яких через важкі супутні хвороби міг не сформуватися належний імунний захист, залишається без змін. Вони можуть зробити третє щеплення через 28 днів після основного курсу щеплень без продовження терміну дії сертифіката.
Будь ласка, зачекайте...
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Вакцина которая не предотвращает заражение никогда не остановит эпидемию...сколько не коли...
Вакцини проти них є, а тривалого імунітету немає. І природного імунітету проти них немає.
Теорія цього явища не до кінця встановлена, а викладати тут Вам всі гіпотези - то доволі трудомістка справа. Почитайте самі, в інтернеті цієї інфи навалом, аби було бажання.
Недостатка в вакцинах в Украине нет...следовательно выбор кому нужно вводить еще одну дозу согласно профессии....это к медицине не имеет ни какого отношения...
Я вот в прошлом году ходил в хорошей маске и соблюдал дистанцию и *** заболел))
В этом году хожу в обычной маске только где требуют,короче не предохраняюсь)
И не болею,пару раз насморк был хз от чего.Не кололся и не буду)
Вывод простой-носите правильные маски)
Может от этой дозы такая же польза и от правильной маски
Какая отличная вакцина, и главное полезная. Вот только 4-ю, 5-ю и 10-ю дозу вколят - и наступит счастливая жизнь
Как это получается -
в США, Англии и Европе самое л у ч ш е е здравоохранение ,
а Умерших от бак . войны больше все го !
В течении у ж е 2 - лет пандемии.
А в Сев. Корее у Кима на всю страну аж 15 зараженных и то ,
приехавших из Южной Кореи .
Ответ прост-
https://www.bbc.com/russian/news-57666460 Северокорейский лидер публично раскритиковал своих подчиненных за ошибки, приведшие к некоему "трагическому инциденту", связанному с Covid-19.
🟢 Могут свободно участвовать в жизни общества
🟡 Не могут входить в магазины или общественный транспорт (запрещено)
🔴 Задержание и отправка в ковид-лагеря
В то же время бустер в 100 микрограмм увеличивает способность организма противодействовать "Омикрону" в 83 раза.
В Moderna отметили, что их бустерная доза - безопасна и легко переносится.
https://ubr.ua/leisure/health/busternaja-doza-moderna-uvelichivaet-kolichestvo-antitel-ot-omikrona-v-desjatki-raz-4010602
20.12.2021
Вакцина производства Pfizer-Biontech против "омикрона" показывает эффективность в примерно 70% после трех доз и от 20% до 40% после двух доз, заявил гендиректор BioNTech Угур Шахин, сообщает Le Monde.
(данные исследования препарата в Великобритании).
Данные из ЮАР показывают, что уже две дозы вакцины на 70% защищают от тяжелых случаев коронавирусной инфекции
25.02.2020 г. вскрывалась единица хранения № 64,
фонда 3А (медицинский) мобилизационного резерва,
Государственного агентства резерва Украины.
Мы не знаем какие операции происходили в нем,
но именно тут хранятся 987 тысяч двухслойных ватно-марлевых повязок тридцатилетнего срока хранения.
1 марта через таможню Украины в Испанию был вывезен огромный груз "отходов целлюлозной промышленности"...
Ну, тогда доза в 100000 мкг увеличивает эту способность в 83000 раз, срочно всем колоться
"Неуловимый Джо"(с), расслабься: не колись, - никто заставлять не будет
Истребин
2 ч. ·
Держстат Украины опубликовал данные по смертности за октябрь.
В октябре 2021г умерло 74282 украинцев. Это рекорд с 2015 года.
Рост смертности в октябре составил +49%
Добавочных смертей было 24437.
За все время пандемии ( июнь 2020 - октябрь 2021 ) в Украине было 127360 добавочных смертей. ( Думаю еще в ноябре около 25 тыс добавится и около 5-10 тыс в декабре ) Итого будет около 160 тыс.
За 10 месяцев 2021 года рост смертности +15,9%
Добавочных смертей 77012