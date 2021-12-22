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Новини Коронавірус і карантин
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Україна вводить ревакцинальну дозу проти COVID-19 для медиків та співробітників будинків інтернатного типу, - МОЗ

Україна вводить ревакцинальну дозу проти COVID-19 для медиків та співробітників будинків інтернатного типу, - МОЗ

В Україні запроваджують ревакцинальну дозу вакцини проти COVID-19 для медичних працівників та співробітників будинків інтернатного типу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров’я.

"Отримати ревакцинальну дозу медики та співробітники будинків інтернатного типу можуть через 6 місяців після другого щеплення від COVID-19. Для ревакцинальної дози використовуватимуть лише м-РНК-вакцини – Moderna або Comirnaty/Pfizer, незалежно від того, якою вакциною щеплена людина", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що отримання додаткової дози для людей, в яких через важкі супутні хвороби міг не сформуватися належний імунний захист, залишається без змін. Вони можуть зробити третє щеплення через 28 днів після основного курсу щеплень без продовження терміну дії сертифіката.

Також читайте: МОЗ у четвер прийме рішення щодо запровадження в Україні бустерної дози COVID-вакцини, - Шмигаль

Автор: 

вакцина (4418) МОЗ (5388) щеплення (174) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+11
самый главный вопрос - сколько, какое количество вакцин сможет выдержать иммунитет обычного человека...
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22.12.2021 21:45
+9
Успокойтесь, Ярослав. Это просто побочка. Сядьте на табуретку и глубоко вдохните. Вы укололись и вирус прошёл мимо вас. Вы успели спастись. А других постигнет страшная кара. Всё хорошо... Всё хорошо...
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22.12.2021 21:19
+8
Не тут,а закордоном.Ці всі слова маніпулятивно використовують.Адаптивний карантин, локдаун,повний курс імунізації,це також маніпулятивні слова. Тому це смердить великою брехнею.Раніше такого не було.
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22.12.2021 21:25
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Так ревакційну,чи бустерну?
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22.12.2021 20:58 Відповісти
це те саме, тільки в Україні свій синонім використовують
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22.12.2021 21:01 Відповісти
ревакцинальна це повторна,а буст з англійської,посилений. У цих словах різний сенс закладений.
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22.12.2021 21:04 Відповісти
Та сенс як раз в перевакцінації, для підсилення ефекту, на всяк випадок, може допоможе, а може й ні, загалом схоже
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22.12.2021 21:09 Відповісти
Ревакцинація,це повний повтор.А бустер це для підсилення.
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22.12.2021 21:12 Відповісти
Да как ни назови толку не будет в любом случае...
Вакцина которая не предотвращает заражение никогда не остановит эпидемию...сколько не коли...
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22.12.2021 21:17 Відповісти
Монтаньє казав,що ця вакцинація викличе мутації.
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22.12.2021 21:19 Відповісти
Добре, ви принципово так відноситесь до зміста слів, якщо так вже заглиблюватись, то ви сенс маєте, але один й той же процес тут назвали по-різному, це вже не до мене питання
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22.12.2021 21:21 Відповісти
Не тут,а закордоном.Ці всі слова маніпулятивно використовують.Адаптивний карантин, локдаун,повний курс імунізації,це також маніпулятивні слова. Тому це смердить великою брехнею.Раніше такого не було.
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22.12.2021 21:25 Відповісти
В словах "газ" та "акселератор" теж різний сенс закладений, а педаль одна і таж.
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22.12.2021 22:49 Відповісти
Ну так то дійсно різні речі.
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22.12.2021 23:00 Відповісти
Ви спецом під дурня косите, чи це само собою у Вас так виходить? Одну і ту саму річ можуть називати різними словами.
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22.12.2021 23:21 Відповісти
Повторна і посилена не те саме.І чому після двох доз пишуть повна імунізація,якщо потрібно бустери колоти?
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22.12.2021 23:51 Відповісти
повна імунізація - це тому що дві дози виводять захист на певний заданий рівень. Коли цей півень знижується, вводять додаткову дозу. В СРСР і Україні зазвичай її називали ревакцинацією (яе ревіталізація, реконструкція де префікс ре- означає відновлення), а на заході такі самі дози називають бустерними (такі, що підсилюють знижений захист до первісного рівня, іноді і більш сильного. )
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23.12.2021 23:22 Відповісти
Повний півень? Так четверта буде і 5 також.
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23.12.2021 23:25 Відповісти
Що поробиш, товстеньки в мене пальці, буває тиснеш певну клавішу, а вискакує літера, що поряд. Є люди, яких це неймовірно смішить. Буває.
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24.12.2021 07:43 Відповісти
Повна імунізація,це коли ти пройшов курс і все.Так має бути.
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23.12.2021 23:27 Відповісти
Є певні хвороби, проти яких імунітет не тримається довго. Це сказ, холера, дифтерія, правець, дещо умовно і грип.
Вакцини проти них є, а тривалого імунітету немає. І природного імунітету проти них немає.
Теорія цього явища не до кінця встановлена, а викладати тут Вам всі гіпотези - то доволі трудомістка справа. Почитайте самі, в інтернеті цієї інфи навалом, аби було бажання.
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24.12.2021 07:55 Відповісти
Ребустерну.
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22.12.2021 21:11 Відповісти
Reboot.
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22.12.2021 21:13 Відповісти
Додаткову.
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22.12.2021 22:18 Відповісти
І четверта доза буде і п'ята.
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22.12.2021 20:59 Відповісти
Если эта доза нужна этой категории людей значит она нужна и всем остальным...
Недостатка в вакцинах в Украине нет...следовательно выбор кому нужно вводить еще одну дозу согласно профессии....это к медицине не имеет ни какого отношения...
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22.12.2021 21:05 Відповісти
А кто это решил?
Я вот в прошлом году ходил в хорошей маске и соблюдал дистанцию и *** заболел))
В этом году хожу в обычной маске только где требуют,короче не предохраняюсь)
И не болею,пару раз насморк был хз от чего.Не кололся и не буду)
Вывод простой-носите правильные маски)

Может от этой дозы такая же польза и от правильной маски
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22.12.2021 21:24 Відповісти
Уколите депутатов. Они тоже хотят быть здоровыми и ходить в кинотеатры, кофетерии как раньше. Защитите их от страшной болезни в первую очередь. Мы их пропускаем вперёд.
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22.12.2021 21:10 Відповісти
Ты больше не думай...не надо...все равно у тебя это не получается...
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22.12.2021 21:14 Відповісти
Успокойтесь, Ярослав. Это просто побочка. Сядьте на табуретку и глубоко вдохните. Вы укололись и вирус прошёл мимо вас. Вы успели спастись. А других постигнет страшная кара. Всё хорошо... Всё хорошо...
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22.12.2021 21:19 Відповісти
Всё ,писец доХторам !
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22.12.2021 21:13 Відповісти
это "усиление" медреформы! мало развалили, надо дохтуров проредить...
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22.12.2021 22:08 Відповісти
На 1000 гривен не повелись,кому же еще вколоть.А вот они родненькие-никуда не денутся
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22.12.2021 21:14 Відповісти
В Ізраїлі колють вже четверту.Значить вакцинація ще довго не закінчиться.
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22.12.2021 21:15 Відповісти
самый главный вопрос - сколько, какое количество вакцин сможет выдержать иммунитет обычного человека...
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22.12.2021 21:45 Відповісти
Напевно по різному.
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22.12.2021 21:56 Відповісти
из личного опыта- 3 выдерживает )). с учётом особой группы риска. причём, если после первой ещё на следующий день очучались хоть какие-то минимальные последствия, то 2я и теперь вот третья, - та вообще никаких симптомов. как физраствор ушли ))
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22.12.2021 22:03 Відповісти
если есть 26 "обязательных" вакцин по графику, то много....
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22.12.2021 22:09 Відповісти
Явно не меньше, чем число ОРВИ, с кторыми сталкивается человек за время жизни.
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24.12.2021 08:06 Відповісти
Хаха, а ведь ещё недавно писали, что берите пример с Израиля - там 100% населения вакцинировано, все ходят без масок и жизнь вернулась к прежней нормальной! А сейчас смотрю - полный карантин, туристов не пускают.

Какая отличная вакцина, и главное полезная. Вот только 4-ю, 5-ю и 10-ю дозу вколят - и наступит счастливая жизнь
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22.12.2021 22:45 Відповісти
https://www.bbc.com/russian/news-57666460

Как это получается -
в США, Англии и Европе самое л у ч ш е е здравоохранение ,
а Умерших от бак . войны больше все го !
В течении у ж е 2 - лет пандемии.
А в Сев. Корее у Кима на всю страну аж 15 зараженных и то ,
приехавших из Южной Кореи .
Ответ прост-
https://www.bbc.com/russian/news-57666460 Северокорейский лидер публично раскритиковал своих подчиненных за ошибки, приведшие к некоему "трагическому инциденту", связанному с Covid-19.
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23.12.2021 10:45 Відповісти
Многие граждане Китая периодически получают на свои телефоны сообщения от правительства с просьбой пройти тест на ковид, иначе статус их QR-кода изменит цвет. Из-за этого китайские граждане стоят в многочасовых очередях даже в дождь или снег, иначе их заносят в «черный список» для участия в жизни общества. Уровни QR-кода в Китае - разбивка по цветам:



🟢 Могут свободно участвовать в жизни общества



🟡 Не могут входить в магазины или общественный транспорт (запрещено)



🔴 Задержание и отправка в ковид-лагеря
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22.12.2021 21:41 Відповісти
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели! А когда нет цели - нет будущего!
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24.12.2021 07:33 Відповісти
От фашисты.
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22.12.2021 21:51 Відповісти
Гитлер именно из Австрии.
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23.12.2021 01:08 Відповісти
А каким боком Гитлер к фашизму?
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24.12.2021 08:04 Відповісти
🗣 - 🇨🇳 В китайском городе Сиань с населением 13 млн человек введен жесткий локдаун из-за вспышки коронавируса. Все жители города обязаны сдавать тест каждые 48 часов.
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22.12.2021 21:45 Відповісти
В китаї , до речі, деінде дуже розвинений канібалізм.
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22.12.2021 23:06 Відповісти
Ну, показав тест "Так", або "Ні". Від цього залежить куди направлять китайця - чи на роботу чи у крематорій?
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23.12.2021 00:45 Відповісти
ну да викинути кiлька млн доз i тiльки пiсля цього роздуплитися що ними можна колоти бустeрну дозу
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22.12.2021 22:58 Відповісти
Цікаво, якщо дві дози не допомогли, то чому ці бідолаги, які колять себе шмурдяком, вважають, що їм допоможе третя чи четверта?
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22.12.2021 23:05 Відповісти
Компания Moderna заявила, что ее бустерная доза вакцины от Covid-19 повышает уровень антител против штамма "Омикрон" в 37 раз. Это касается вакцины в размере 50 микрограмм, сообщается в пресс-релизе компании.
В то же время бустер в 100 микрограмм увеличивает способность организма противодействовать "Омикрону" в 83 раза.
В Moderna отметили, что их бустерная доза - безопасна и легко переносится.
https://ubr.ua/leisure/health/busternaja-doza-moderna-uvelichivaet-kolichestvo-antitel-ot-omikrona-v-desjatki-raz-4010602

20.12.2021
Вакцина производства Pfizer-Biontech против "омикрона" показывает эффективность в примерно 70% после трех доз и от 20% до 40% после двух доз, заявил гендиректор BioNTech Угур Шахин, сообщает Le Monde.
(данные исследования препарата в Великобритании).
Данные из ЮАР показывают, что уже две дозы вакцины на 70% защищают от тяжелых случаев коронавирусной инфекции
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23.12.2021 01:54 Відповісти
Если бы эта компания не брала деньги за свою вакцину, то в то, что она заявила, можно было бы проверить. Но в данном случае веры нет.
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23.12.2021 08:47 Відповісти
Тяжелые случаи не от ковидной инфекции а от протоколов лечения ВОЗ, когда медикам ставят палки в колеса когда ежедневно меняются инструкции , а семейные врачи заняты бумажной работой, и рекомендуют пациентам сидеть дома и измерять сатурацию, и доводят болезнь когда уже поздно. А если кто то из врачей плюнет на протокол, и будет лечить, как раньше и поставит пациента на ноги, его сьедят.
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23.12.2021 10:54 Відповісти
23.03.2020 г.


25.02.2020 г. вскрывалась единица хранения № 64,
фонда 3А (медицинский) мобилизационного резерва,
Государственного агентства резерва Украины.
Мы не знаем какие операции происходили в нем,
но именно тут хранятся 987 тысяч двухслойных ватно-марлевых повязок тридцатилетнего срока хранения.
1 марта через таможню Украины в Испанию был вывезен огромный груз "отходов целлюлозной промышленности"...
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23.12.2021 11:22 Відповісти
Те , що ви разом з багатьма людьми в тому числі міністрами, президентами, великими можновладцями рекламуєте генетичні препарати Файзер і Модерна я зрозумів. Я же з простих відкритих даних роблю звичайні логічні висновки. Ці препарати небезпечні і не є вакцинами. в UK вчора рекорд 105000 випадків за один день. І в США 250000 за день. там уколоті 70 % людей. тобіто практично всі. все тільки починається. До речі в США офіційно визнають 10 000 трупів від вакцинації.
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23.12.2021 23:22 Відповісти
"В то же время бустер в 100 микрограмм увеличивает способность организма противодействовать "Омикрону" в 83 раза."
Ну, тогда доза в 100000 мкг увеличивает эту способность в 83000 раз, срочно всем колоться
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24.12.2021 07:38 Відповісти
Не ""ну и не "тогда", по арифметике - двойка, считать не умеешь. Там нет линейной зависимости

"Неуловимый Джо"(с), расслабься: не колись, - никто заставлять не будет
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24.12.2021 18:01 Відповісти
1995 рік - 792587(!!) смертей всього, 2005 рік - 781961, 2020 (ковідний) - 616835, у цьому - 674564 оціночно. То де ковід??? (Дані із сайту Держстату)
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23.12.2021 00:29 Відповісти
Да все это херь.То,что по ящику показали забитые больницы,ну все логично,потому как их много закрыли,особенно по районам,ясен хрен,что койкомест мало.Изза этого помощь оказывается тяжелым или за денюжку,отсюда и смертность.А главная цель этой истерии бабосики с прививочок,тестов,таблетки обещают скоро.
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23.12.2021 00:41 Відповісти
Оксю́морон. Витя не в курсе, что с 1995 население Украины уменьшилось миллионов на 10 минимум... натягивая сову на глобус, сравниваешь, круглое с жирным

Истребин
2 ч. ·
Держстат Украины опубликовал данные по смертности за октябрь.

В октябре 2021г умерло 74282 украинцев. Это рекорд с 2015 года.
Рост смертности в октябре составил +49%
Добавочных смертей было 24437.
За все время пандемии ( июнь 2020 - октябрь 2021 ) в Украине было 127360 добавочных смертей. ( Думаю еще в ноябре около 25 тыс добавится и около 5-10 тыс в декабре ) Итого будет около 160 тыс.
За 10 месяцев 2021 года рост смертности +15,9%
Добавочных смертей 77012
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23.12.2021 02:16 Відповісти
У всіх країнах статистичні дані підганяються під потрібну владі цифру. І це не тільки зарз, а завжди так було.
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23.12.2021 23:24 Відповісти
Два питання до тих ЗЕбільних утирків, які чомусь позиціонують себе, як Україна: 1) А що ж трапилось з першими двома дозами того лайна, яке чомусь називають вакциною? 2) Як часто обдовбаним доведеться собі колоти чергову дозу цієї жижі і для чого?
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23.12.2021 05:15 Відповісти
Доканают медиков.
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23.12.2021 08:44 Відповісти
Это похоже из той оперы, что в Украине не повышается пенсионный возраст а повышается страховой стаж. В ихнем понятии в Украине люди дебилы, можно вешать что угодно.
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23.12.2021 10:44 Відповісти
В Іспанії та Великобританії, де повністю вакциновано відповідно 80% і 75% населення, кожного дня фіксують 75 000-100 000 нових хворих... Чи не пора вже керівному складу МОЗу зайняти свої місця на деревах в Маріїнському парку?
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24.12.2021 05:38 Відповісти
А почему именно этими вакцинами? Пфайзер и модерна хорошо забашляли?
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24.12.2021 07:44 Відповісти
 
 