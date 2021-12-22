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Новини Силовики
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Водій "слуги народу" Галушка позбавлений права керування автомобілем і заплатив штраф, - Монастирський

Водій

Водій народного депутата із фракції "Слуга народу" Миколи Галушка притягнутий до адміністративної відповідальності, заплатив штраф і позбавлений права керувати автомобілем.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ.

"Інформую, що водій народного депутата, який став сьогодні відомий на всю країну не з кращої сторони через манеру спілкування з поліцейським, притягнутий до адміністративної відповідальності по статті 130 Кодексу про адмінправорушення за відмову пройти освідування. Рішенням Печерського районого суду Києва він позбавлений права керування на 1 рік і заплатив штраф 10200 гривень", - написав у фейсбуці Монастирський.

Міністр нагадав, що в Україні досі немає суттєвої відповідальності за образу поліцейського.

"У Верховній Раді перебуває на розгляді законопроект № 5050-1, який пропонує запровадити відповідальність за образу поліцейського у вигляді штрафу від 850 до 1700 гривень. Сподіваюсь, народні депутати ухвалять цей законопроект і захистять право поліцейських на повагу у випадках, коли їх дії захищає Закон", - додав очільник МВС.

Читайте також: Це не єдиний інцидент, пов'язаний із "слугою народу" Галушком, були інші епізоди, - Аваков

Як повідомлялося раніше, інцидент стався 18 грудня 2020 року. Поліцейські зупинили авто в центрі Києва за порушення правил дорожнього руху – перетин подвійної смуги - приблизно о 4 ранку. Нардеп Галушко приїхав "виручати" свого водія і довго, нецензурно висловлюючись, пояснював, правоохоронцям, що це авто народного депутата і вони, мовляв, не мали права його спиняти. На відео Галушко звинувачує правоохоронців у провокації, скаржиться, що його "висмикнули з-за столу", і обзиває поліцейських "дебілами".

Водночас вищезгадане авто Toyota Land Cruiser перебуває у власності матері депутата. Примітно, що 42-річний Галушко – член комітету з правоохоронної діяльності, випускник Національної академії внутрішніх справ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поведінка Галушка неприйнятна: "Слуга народу" вибачилась перед поліцейськими і пообіцяла покарати нардепа

Автор: 

Правоохоронні органи (2705) силовики (2512) патрульна поліція (1438) Монастирський (392) Слуга народу (2809) Микола Галушко (14)


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Топ коментарі
+16
Водія покарали, а депутата "пожурили".
Справедливість "відновлена".
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22.12.2021 21:15
+14
Не водила херой этой романа , а депутат от власти , своим примером вдохновляющий на «культурное» общение с представителями закона , и там во фракции таких 90% , зе-быдло
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22.12.2021 21:16
+14
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22.12.2021 22:03
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Позорище НАХ !!!
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22.12.2021 21:12 Відповісти
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22.12.2021 21:14 Відповісти
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22.12.2021 22:03 Відповісти
Водія покарали, а депутата "пожурили".
Справедливість "відновлена".
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22.12.2021 21:15 Відповісти
Слуга подставил @опу вместо господина. Сглатывай, быдло хохляцкое. И знай своё место!!
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22.12.2021 21:58 Відповісти
А що по 130 не підняли штраф до 17000?
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22.12.2021 21:16 Відповісти
Не водила херой этой романа , а депутат от власти , своим примером вдохновляющий на «культурное» общение с представителями закона , и там во фракции таких 90% , зе-быдло
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22.12.2021 21:16 Відповісти
Денис Монастирський - суворий та справедливий:

водію все (позбавлення прав, притягнутий-затягнутий, штраф 10 тис.),
а галушці - проєкт закону про образу поліцейських
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22.12.2021 21:19 Відповісти
Штраф через год? Воистину рука закона безпощадна! МВД работает прям как МОССАД - за преступления найдут и накажут без срока давности!
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22.12.2021 21:21 Відповісти
а с галушкой что ?!
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22.12.2021 21:24 Відповісти
йому Монастирський надіслав проект закону про образу поліцейських,
просив внести правки та піки
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22.12.2021 21:32 Відповісти
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22.12.2021 22:08 Відповісти
А что со чмом Трухиным?Чего не лишили прав?
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22.12.2021 21:26 Відповісти
Водій нікому не цікавий. Як там слуга урода себе почуває?
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22.12.2021 21:27 Відповісти
дно
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22.12.2021 21:31 Відповісти
При чому тут образи дібілоїд? Нардеп вчинив *********** дії в громадському місці.
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22.12.2021 21:38 Відповісти
думаете отстрелялись? маловато будет.. нахер его с Рады!
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22.12.2021 21:43 Відповісти
Меня вообще не интересует водитель, меня интересует эта мерзкая свинина, которая хамит полиции, существуя на мои в том числе деньги.
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22.12.2021 21:44 Відповісти
" На відео Галушко звинувачує правоохоронців у провокації, скаржиться, що його "висмикнули з-за столу", і обзиває поліцейських "дебілами".

Трудяга однако! В 4 утра он еще на работе,пишет проекты законов....
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22.12.2021 21:46 Відповісти
Наконєц то!Дождалісь!
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22.12.2021 21:47 Відповісти
Фантазія припудрених кварталівців не обмежується ні логікою ні здоровим глуздом. Таке враження що знімають другий сезон Голобородька а ми массовка.
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22.12.2021 21:50 Відповісти
оно не может водить мамин автомобиль?)))
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22.12.2021 21:52 Відповісти
А що поліцейські це якісь особливі, тобто всіх матюкати можна а мусорів зась, це як жінки , ну жінок в родині бити не можна, про це окремий закон написали, а от чоловіків - то інше, так и тут ...
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22.12.2021 21:54 Відповісти
За відсутність маски 17 тисяч,а тут аж 10200.ну нічого собі як цепний пес МВС розрулив по пацанськи.
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22.12.2021 22:00 Відповісти
от - Закон один для всіх.... і хто щось може плюнути в лице Владі чи НОВОМУ !!! Міністру ....
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22.12.2021 22:00 Відповісти
"водія"-терпилу не жалко, йому - закон, а ось Трухін - то інша справа, йому - ВСЕ... бригада.. етнічна банда євреїв..
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22.12.2021 22:00 Відповісти
Зачем нам эта информация,если галушка не посажен на бутылку?
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22.12.2021 22:02 Відповісти
Тож водила это ширма, мы что не понимаем что он как громоотвод работает, клоуны вы, клоуны.
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22.12.2021 22:03 Відповісти
Крайним сделали водителя. Но хамил-то копам депутат СН Галушка, а не водитель.
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22.12.2021 22:22 Відповісти
правильно.
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22.12.2021 22:29 Відповісти
зе-свынi поздоровляють "свiй нарiд" з наступаючими святами - все "по-приколу", скучно не будет...
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22.12.2021 22:33 Відповісти
Назвать партию слугой, что бы потом вот такие факапы получались. Вся страна ржала, теперь ржет он,... и нюхает, за наш с вами с чет. Таких "слуг" "казнить нельзя помиловать"
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22.12.2021 22:42 Відповісти
Водитель вообще стоял молча, хамил Галушко! Абсурд!
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22.12.2021 22:49 Відповісти
галушка це лайно і владний сором......а потерпає суспільство
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22.12.2021 23:00 Відповісти
я правильно понимаю, что видео с галушкой слили только для того, чтобы закон № 5050-1 принять?
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22.12.2021 23:00 Відповісти
Приємно читати логічний коментар...
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23.12.2021 09:08 Відповісти
Из министерств запрашивают, когда подключим насосы. Грозят большим скандалом… Пишите, что куры передохли, и запросите новый телескоп. Вы что, не знаете, как запустить "дурочку"?! (C)
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23.12.2021 00:14 Відповісти
а зе-депутата надо понять и простить. да и вообще - что он такого сделал. так все зе-депутаты поступают
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23.12.2021 06:00 Відповісти
вони плюють народу в очі
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23.12.2021 06:59 Відповісти
Просто этого за...ку надо было уже тогда выгнать к собачим херам. Из-за стола дернули ублюдка. ОН, БОГ, дЭпутана. ппц какое же быдло полезло в раду от слуг - дебил юрченко, собачий хер вместе с выводком (каломойшата), этот урод. И еще много.
2 срока у вас не будет
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23.12.2021 08:16 Відповісти
И ЧТО ?????? Это все суки???!!!!
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23.12.2021 08:54 Відповісти
У Верховній Раді перебуває на розгляді законопроект № 5050-1, який пропонує запровадити відповідальність за образу поліцейського у вигляді штрафу від 850 до 1700 гривень. Джерело:
А як щодо запровадження аналогічної відповідальності для поліцейських ???
А як щодо реальної відповідальності за незаконні постанови, які скасовуються судом???
Гра має бути чесною з обоюдними ризиками для сторін, а не в одні ворота...
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23.12.2021 09:06 Відповісти
Зрозуміло: В усіх ДТП, перевищеннях повноважень, і скандалах влаштованих слугами Зеленського, жоден слуга Зеленського не постраждав. Безканрність кварталу кумів Зеленського.
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23.12.2021 10:07 Відповісти
Шановні, 130 стаття, це п'яний за кермом! Тому водія м'яко покарали але по ділу і тут він не ширма, а скоріше ширма, це хамська поведінка запутата! Якому за це нічого не буде...
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23.12.2021 10:17 Відповісти
 
 