Вітаємо досягнуте в ТКГ порозуміння щодо рішучості дотримуватися режиму припинення вогню, - Міноборони
Міністр оборони Олексій Резніков та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зробили спільну заяву щодо результатів засідання Тристоронньої контактної групи, яке відбулося 22 грудня 2021 року.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
"Міністерство оборони України та Збройні Сили України вітають досягнуте в рамках засідання Тристоронньої контактної групи 22 грудня 2021 року порозуміння щодо рішучості повністю дотримуватися Заходів щодо посилення режиму припинення вогню, узгоджених 22 липня 2020 року", - йдеться в заяві.
Підкреслюється, що позиція ЗС України - "послідовно та неухильно дотримуватись режиму припинення вогню, передбачених вищезазначеними Заходами, в тому числі щодо умов відкриття вогню у відповідь".
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припинення вогню 😡
Ви самі вірите в перемир'я від рашинських орків ?
И кольких убили з 22 июня 2020 года? !!!Скольких просто сделали живым щитом ?
Ви витаетэ ?!! Кого? Все , не могу больше читать , а то меня в клочья разорвет.
Это уже как мантра во время правления Зе.
В любом случае, этот всратый криворожский КВН слишком затянулся.
Інакше ми ризикуємо знов збудувати гурток совдепівських безсловесних додіків які будуть " проста выпалнять приказы " і яких не чутно поза службою. Нині це шлях в нікуди, тому потрібно визначатися саме зараз - чи справді ми Незалежна Країна ?
Оце в цьому й поляшає домовленість? Бо не зрозуміло, хто ж висловився за припинення вогню з того промосковського боку???
Ті , що висловилися - вони мають імена? А які у них посади і хто їх слухає, коли там закони взагалі відсутні....