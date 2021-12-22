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Новини Війна
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Вітаємо досягнуте в ТКГ порозуміння щодо рішучості дотримуватися режиму припинення вогню, - Міноборони

Вітаємо досягнуте в ТКГ порозуміння щодо рішучості дотримуватися режиму припинення вогню, - Міноборони

Міністр оборони Олексій Резніков та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зробили спільну заяву щодо результатів засідання Тристоронньої контактної групи, яке відбулося 22 грудня 2021 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Міністерство оборони України та Збройні Сили України вітають досягнуте в рамках засідання Тристоронньої контактної групи 22 грудня 2021 року порозуміння щодо рішучості повністю дотримуватися Заходів щодо посилення режиму припинення вогню, узгоджених 22 липня 2020 року", - йдеться в заяві.

Підкреслюється, що позиція ЗС України - "послідовно та неухильно дотримуватись режиму припинення вогню, передбачених вищезазначеними Заходами, в тому числі щодо умов відкриття вогню у відповідь".

Також читайте: Завершення війни на Донбасі можливе політико-дипломатичним шляхом, - Резніков

Автор: 

Міноборони (7289) Донбас (22354) Тристороння контактна група (827) Резніков (1443) операція Об’єднаних сил (6725) Залужний (720)


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Топ коментарі
+20
це вже яке таке вітання - 101-ше ....- а потім знову новини про наших загиблих Воїнів ....
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22.12.2021 21:52
+17
кого рєзніков вітає, загарбників і бандитів з русні?
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22.12.2021 21:55
+16
Порошенко вчора в Варшаві спеціально наголосив давню істину, що ***** довіряти не можна, будь-які домовленості з ним не вартують більше клаптика паперу, на якому вони викладені.
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22.12.2021 21:56
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це вже яке таке вітання - 101-ше ....- а потім знову новини про наших загиблих Воїнів ....
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22.12.2021 21:52 Відповісти
Ню ню , чекаємо чергових сюрпризів від , так званого односторонього
припинення вогню 😡
Ви самі вірите в перемир'я від рашинських орків ?
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22.12.2021 21:53 Відповісти
"досягнуте в рамках засідання Тристоронньої контактної групи 22 грудня 2021 року порозуміння щодо рішучості повністю дотримуватися Заходів щодо посилення режиму припинення вогню, узгоджених 22 липня 2020 року...."
И кольких убили з 22 июня 2020 года? !!!Скольких просто сделали живым щитом ?
Ви витаетэ ?!! Кого? Все , не могу больше читать , а то меня в клочья разорвет.
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22.12.2021 21:53 Відповісти
Посилення режиму припинення вогню. Бувають різні рівні, виявляється. Можна бути трішки мертвим, а можна й зовсім
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22.12.2021 21:54 Відповісти
кого рєзніков вітає, загарбників і бандитів з русні?
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22.12.2021 21:55 Відповісти
Очередное "просто перестать стрелять".
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23.12.2021 01:24 Відповісти
Невже ця ініціатива виходила від нас?
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23.12.2021 11:38 Відповісти
Порошенко вчора в Варшаві спеціально наголосив давню істину, що ***** довіряти не можна, будь-які домовленості з ним не вартують більше клаптика паперу, на якому вони викладені.
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22.12.2021 21:56 Відповісти
Сам він оголошував без малого три десятки перемирь
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22.12.2021 23:19 Відповісти
23 вроде. И тогда реально наказывали за огонь в ответ.
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23.12.2021 01:12 Відповісти
ну да.... было бы неплохо наконец то... но я думаю никто не верит уже ******** .это уже наверное за 7 лет грубо говоря сотое перемирие и затишье.... и оно ни разу на 100% не выполнялось... сутки двое и пошло, ко всем праздникам всех религий мира они назначались и ничего.... если с пушек не гатили, так снайпера убивали людей, а это не есть перемирие, раз люди гибнут... так что...конец как то должен быть когда то....может это и он...кто его знает....?((
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22.12.2021 21:56 Відповісти
Пішли ви в дупу зрадники , я то із Костянтинівки прифронтової
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22.12.2021 21:59 Відповісти
Зеленое минобороны в стиле клоуна поздравляет себя мнимыми достижениями.
Это уже как мантра во время правления Зе.
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22.12.2021 22:05 Відповісти
А Пуйло об этом знает?
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22.12.2021 22:07 Відповісти
Кому прописали моніторинг порушень?Хто буде карати? Чергова безвідповідальна домовленість.
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22.12.2021 22:15 Відповісти
На фото - Залужный всё понимает...
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22.12.2021 22:33 Відповісти
Да да, тонко подмечено... Игра актёров с умными, проницательными лицами, рассматривающие в ноутбуке порно-картинки))))
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23.12.2021 16:32 Відповісти
Кому ви вірите????? За все своє існування московія ні коли не дотримувалось угод, БРЕХНЯ!!!!!!!!
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22.12.2021 22:34 Відповісти
Урряяя! Такие воены-пацифисты и по Гитлеру не стреляли бы. Наградить хенералов парадными балетными пачками, розового цвета.
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22.12.2021 22:49 Відповісти
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22.12.2021 22:51 Відповісти
А де дивились у вічі посередині?
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22.12.2021 22:52 Відповісти
так прошлое же ещё не закончилось. не видел новостей чтобы зе сказал что прошлое было сорвано
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22.12.2021 22:52 Відповісти
вылизывают куйлу, теперь он будет крутить ними как хочет
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22.12.2021 22:53 Відповісти
Не для того ***** согнало войска, что-бы так, запросто, помириться...
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22.12.2021 22:55 Відповісти
Нам вообще-то наплевать какое заявление сделали Резников и Залужный. Нам важно какое заявление сделали на той стороне.
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22.12.2021 23:02 Відповісти
Тож сам Єрмак сказав! А ФСБ це з якого боку ?
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23.12.2021 11:45 Відповісти
Здесь нужна полная боевая готовность, больше новогодних подарков кацапам
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22.12.2021 23:06 Відповісти
одностороннее
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22.12.2021 23:16 Відповісти
если кто еще не вдуплил, то это попытка начать капитуляцию Украины... именно к этому страну последние 2.5 года вела зеленая шобла промосковских мерзавцев, при единодушной поддержке тупорылого лохтората, которому какаяразница чей флаг над горсоветом, главное, чтобы бордюры были побелены и фонарики горели и кормили во время... как в концлагере. Армия, Мова, Віра для толпы были не по приколу? эпоху Гідності решили поменять на "конец эпохи бедности" лживого скомороха? В итоге теперь вашу страну наклоняют капитулировать ...
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22.12.2021 23:21 Відповісти
попереджали ж деякі про це ще навесні 19-го..
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22.12.2021 23:34 Відповісти
І як довго воно протриває, до католицького Різдва чи до Олімпіади?
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22.12.2021 23:22 Відповісти
до 1-го січня, коли орки понапиваються і почнуть палити..це в найкращому випадку.
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22.12.2021 23:32 Відповісти
Вони і зараз не припинили. Тому ще для них Єрмак не указ.
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23.12.2021 11:42 Відповісти
Ну штош, может это и к лучшему. Теперь любой выстрел с той стороны окончательно развяжет руки украинскому народу.

В любом случае, этот всратый криворожский КВН слишком затянулся.
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22.12.2021 23:31 Відповісти
на жаль, не розв'яже, бо криворагульне сцикло заборонить відповідати оркам.
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22.12.2021 23:33 Відповісти
Я вважаю, що для украінської армії і тих, хто її підтриумує прийшов час зрозуміти - в нинєшніх реаліях більш не вийде залишатися поза політикою.

Інакше ми ризикуємо знов збудувати гурток совдепівських безсловесних додіків які будуть " проста выпалнять приказы " і яких не чутно поза службою. Нині це шлях в нікуди, тому потрібно визначатися саме зараз - чи справді ми Незалежна Країна ?
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23.12.2021 00:02 Відповісти
"Міністерство оборони України та Збройні Сили України вітають досягнуте в рамках засідання Тристоронньої контактної групи 22 грудня 2021 року порозуміння щодо рішучості ---рашист і окупант України наклав велику рашистську кучу лайна і на Хельсінський акт і на Будапештський папір і на указ совка про передачу Криму Україні, а тут рішуче українське порозуміння з українського боку(квартал ,є квартал)
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22.12.2021 23:39 Відповісти
Коллаборанты и открытые враги Украины ,прислуга ***** !Почувствовали вкус власти и хлынувших миллионов со всех сторон ,которые бесследно исчезают в офшорах
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23.12.2021 06:20 Відповісти
Вот идиоты... я так понял что пока люди не начнут самостоятельно мочить кацапо-вояк в украинских городах (и даже в Киеве) на улице и жечь их танки, перемирие и прекращение огня будет в силе !? пздц... Зеленые вы гАвно-командиры куевы !!
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22.12.2021 23:48 Відповісти
Ну ясно, що нашим військовим знову скажуть не стріляти.
Оце в цьому й поляшає домовленість? Бо не зрозуміло, хто ж висловився за припинення вогню з того промосковського боку???
Ті , що висловилися - вони мають імена? А які у них посади і хто їх слухає, коли там закони взагалі відсутні....
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23.12.2021 01:14 Відповісти
такі заяви сприймаються росіянами як слабкість. небезпечно так заявляти. з боку окупованого Донбасу знайдуть привід звинуватити українських захисників у невиконанні заяв. . . .
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23.12.2021 01:34 Відповісти
ниодного боевого применения а по макетом лупят как конченые это За.лужный же уже командует
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23.12.2021 01:35 Відповісти
нафига нам минобороны которое не стреляет по оккупантам...
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23.12.2021 08:46 Відповісти
тиць пистиць...кого вони вітать надумали ? самі себе ?
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23.12.2021 08:48 Відповісти
Завтра якомусь п"яному орку захочеться стрельнути і все почнеться спочатку. Не перше таке перемир"я.
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23.12.2021 09:20 Відповісти
Це перемир'я одностороннє. Ніхто рашистам не забороняє стріляти.
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23.12.2021 11:35 Відповісти
Шо?Опять?!!!!!
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23.12.2021 09:21 Відповісти
В один день загроза вторгнення, сотні тисяч солдат біля кордону, а вже наступного дня - святкова тиша. Спектакль триває восьмий рік.
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23.12.2021 09:50 Відповісти
Этот еврей как всегда бред несёт. Кто бы его министром обороны в Израиле поставил ?
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23.12.2021 11:33 Відповісти
Как бы режим тишины распространить на этих урядовцив? 1 день то-ли стреляли то-ли нет - открылись рты и начали пургу нести в невообразимо сочетаниях.
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23.12.2021 12:38 Відповісти
А я почему-то всегда думал, что последовательная и неукоснительная позиция ВСУ заключается в уничтожении врага и освобождении своих территорий, приоритет - суверенитет и территориальная целостность... А тут вон оно как... "соблюдение режима тишины, в том числе об условиях открытия ответного огня". По ходу ВСУ удобнее заниматься 100500-ым журналом, ведением всевозможной никчемной документацией, уборкой территории, выравнивание кантиков и быльц на кроватях и прочей деятельностью уничтожающей боеготовность, сводя к нулю практические навыки огневой подготовки и тактику ведения боя.
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23.12.2021 16:28 Відповісти
 
 