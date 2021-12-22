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У колишнього ватажка терористів Бородая є квартира в Дубаї за півмільйона євро, - соратники Навального. ФОТО

У колишнього ватажка терористів Бородая є квартира в Дубаї за півмільйона євро, - соратники Навального. ФОТО

Завдяки війні на Донбасі Бородай зумів заробити мільйони доларів, забезпечити себе дорогими авто та елітною нерухомістю в Росії та за її межами. А також отримав крісло депутата Держдуми РФ.

Про це йдеться у розслідуванні соратників російського опозиціонера Олексія Навального, повідомляє Цензор.НЕТ.

Вони звернули увагу на декларацію Бородая за 2020 рік. Так, його офіційний прибуток становить 0 рублів. Загальні залишки на 8 банківських рахунках - 313 тисяч рублів (115,5 тис. грн. - Ред.). При цому у квітні 2021 року Бродай купив новий лексус вартістю близько 80 тис. доларів.

У колишнього ватажка терористів Бородая є квартира в Дубаї за півмільйона євро, - соратники Навального 01У колишнього ватажка терористів Бородая є квартира в Дубаї за півмільйона євро, - соратники Навального 02У колишнього ватажка терористів Бородая є квартира в Дубаї за півмільйона євро, - соратники Навального 03У колишнього ватажка терористів Бородая є квартира в Дубаї за півмільйона євро, - соратники Навального 04

Також у декларації Бородая вказана квартира площею 142 квадратних метри. Це житло ринковою вартістю у понад 1,3 млн доларів Бородай купив у жовтні 2015-го, за рік після повернення з Донбасу.

У колишнього ватажка терористів Бородая є квартира в Дубаї за півмільйона євро, - соратники Навального 05У колишнього ватажка терористів Бородая є квартира в Дубаї за півмільйона євро, - соратники Навального 06

Але це — не єдине житло Бородая, твердять розслідувачі. Він також є власником квартири в Дубаях площею 104 квадратних метри, яку також придбав невдовзі після повернення з Донбасу. Ці апартаменти знаходяться в житловому комплексі GRANDEUR RESIDENCES на Палм-Джумейра - штучно створеному острові у формі пальми. Зараз таке житло коштує 450 тис. євро.

Ця квартира Бородая не внесена до його декларації. Знайти інформацію про неї розслідувачам вдалося завдяки доступу до іноземних баз нерухомості.

У колишнього ватажка терористів Бородая є квартира в Дубаї за півмільйона євро, - соратники Навального 07
У колишнього ватажка терористів Бородая є квартира в Дубаї за півмільйона євро, - соратники Навального 08
У колишнього ватажка терористів Бородая є квартира в Дубаї за півмільйона євро, - соратники Навального 09
У колишнього ватажка терористів Бородая є квартира в Дубаї за півмільйона євро, - соратники Навального 10

Автор: 

Дубай (72) квартира (296) тероризм (2863) Навальний (612)


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Топ коментарі
+20
сытно и зажиточно живут труженики молодых народных республик
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22.12.2021 21:51
+14
Як вам вата, що звали до себе оцих окупантів, принесли вони вам щастя?????
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22.12.2021 21:45
+13
Дамбас рулит. Или:-"Без лоха,жизнь плоха".
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22.12.2021 21:46
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Як вам вата, що звали до себе оцих окупантів, принесли вони вам щастя?????
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22.12.2021 21:45 Відповісти
сытно и зажиточно живут труженики молодых народных республик
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22.12.2021 21:51 Відповісти
а наші хотять та по "мусорникам" побираються ...
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22.12.2021 21:56 Відповісти
бросьте в меня камнем, если Бородай плохо живет

и за счет кого ?
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22.12.2021 22:18 Відповісти
а за счет кого живут "наши" всех МАСТЕЙ и ВРЕМЕН !!! " бородаи ....- камней на Хрещатике не хватит ...
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22.12.2021 22:26 Відповісти
луганчанам нужно біло пасєліть бородая в Дубає и купіть яму квартіру за пол-ляма і Лєксус
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22.12.2021 22:32 Відповісти
Та ладно, у нас не лучше.
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22.12.2021 22:17 Відповісти
у нас может и не лучше, я не знаю

но вот то что у них хуже в сотни раз !!!!! я в этом уверен абсолютно
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22.12.2021 23:42 Відповісти
Ета жи санаторий для шахтёров донбабвэ! А шахтьорам луганды грустна, им нада просить визу в донбабву.
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22.12.2021 22:19 Відповісти
Дамбас рулит. Или:-"Без лоха,жизнь плоха".
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22.12.2021 21:46 Відповісти
Всё у хлопцев дубовое. В Дубае купил--ну не в Дубне же?!
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22.12.2021 21:47 Відповісти
там и по свиному рылу видно, что фуйло щедро благодарит убийц -кровососов,
которые восемь лет рассказывают своим лохам о "хражданской войне" в Украине
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22.12.2021 21:47 Відповісти
Наворовал в Донецке и шикует на паРаше , тварюка 😠
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22.12.2021 21:48 Відповісти
Ніколи не розумів цих «квартира в Дубаї», «вілла в Італії» і.т.д. Людина живе моментами. Що робити в Дубаї і Італії, якщо ти не місцевий араб або італієць?)
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22.12.2021 21:49 Відповісти
то же, что и в Киеве
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22.12.2021 21:53 Відповісти
Ну, посидів ти в басейні, в квартирі (віллі), сходив на море, базар, пожрав, бухнув, навіть з друзями, на слідуючий день показався в залі…і це два-три дні-так для цього і існують вакації,а далі що?
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22.12.2021 23:01 Відповісти
работать.
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22.12.2021 23:05 Відповісти
Ой какая красота!!! Скажіть будь ласка, а наші з зе-команди: не вруть про Порошенка? Не відкривають кримінальних справ проти патріотів?
А не з'явилося в них за цей час якоїсь 'хатики"???!!!
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22.12.2021 21:58 Відповісти
Говорят "соратники Навального" теперь все в Грузии.
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22.12.2021 22:14 Відповісти
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22.12.2021 22:17 Відповісти
Арабы они все террористы, а террорист террористу глаз не выколет.
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22.12.2021 22:21 Відповісти
Не могли його просто накрити там тихенько ?
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22.12.2021 22:24 Відповісти
Vot v Dubaje ne raz nebil na ohotu, no zhelajushchih naverno boljshe chem dobichi.
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22.12.2021 22:28 Відповісти
МММщик чеПушилин больше намыл... бабла на РАБссии...,как говорят гэбнявые мудаки ...кто не с нами тот против нас...,Валентина Матвиенко ваще считает Наркобаронессой всея РАБссии...бабла больше чем у Путлера...
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22.12.2021 22:32 Відповісти
В молодых народных республиках оказывается можно тоже хорошо прибарахлиться.
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22.12.2021 23:46 Відповісти
На том Палм-Джумейре его и найдут повешенным на полотенце.
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23.12.2021 01:02 Відповісти
Відсутність в Україні спецслужб,є наявною проблемою.
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23.12.2021 07:17 Відповісти
Ось за це і вмирали хлопці з Москви і зп це жарилися в танках буряти... За ці квартири.... Але вже небагато росіян хоче бути вбитими нашими військами... Всіми силами відкуповуються в своїх російських військоматах щоб їх не відправили на Донбас...
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23.12.2021 08:42 Відповісти
Как человек работающий в недвижимости в Дубаи.
Могу сказать, что проект дерьмо. Его покупают только безмозглые русские, которым можно лапшу на уши вешать.
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23.12.2021 08:53 Відповісти
Тоже самое и в Болгарии, на море накупили расеяне дешёвых квартир, а толку ноль.
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23.12.2021 09:18 Відповісти
Да, не те сейчас, как впрочем и всегда коммунисты, что в фильмах, кто помнит..
Кто не помнит, может Голобородька посмотреть и сравнить с настоящим...
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23.12.2021 09:17 Відповісти
 
 