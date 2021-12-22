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Новини Війна
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У ТКГ підтримали дотримання заходів щодо посилення режиму припинення вогню на Донбасі, – спецпредставник ОБСЄ Кіннунен

У ТКГ підтримали дотримання заходів щодо посилення режиму припинення вогню на Донбасі, – спецпредставник ОБСЄ Кіннунен

Учасники Тристоронньої контактної групи в рамках засідання на рівні глав делегацій висловили тверду рішучість повністю дотримуватися заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року.

Про це повідомив Спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні і ТКГ посол Мікко Кіннунен, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогоднішньому засіданні Тристоронньої контактної групи за участю представників окремих районів Донецької і Луганської областей України пріоритет був наданий безпековому питанню та, зокрема, дотриманню режиму припинення вогню. Я радий, що учасники висловили тверду рішучість повністю дотримуватись заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року", - зазначено у повідомленні для преси посла Кіннунена.

Він зазначив, що таке рішення має величезне значення для людей, які живуть по обидва боки лінії дотику.

"Це також має особливе значення, оскільки ситуація у безпековій сфері уздовж лінії дотику залишається нестабільною, і цього місяця СММ ОБСЄ  фіксує в середньому вп'ятеро більше порушень режиму припинення вогню на день порівняно з кількістю, зафіксованою у грудні 2020 року", - додав представник ОБСЄ.

Автор: 

ОБСЄ (3497) Донбас (22354) Тристороння контактна група (827) операція Об’єднаних сил (6725) Кіннунен (9)


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Так может сами сядете в палатках на передовой чтобы посмотрели своими глазами на ваше перемирие?
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22.12.2021 22:08 Відповісти
за участю представників окремих районів Донецької і Луганської областей України пріоритет був наданий....

Таки уроды продажные пошли на поводу Рашки и сели за стол переговоров с террористами?
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22.12.2021 22:10 Відповісти
Кому верить ордынцам? Уже в Дебальцево и Иловайске поверили. Для ублюдков ничего святого.
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22.12.2021 22:12 Відповісти
Це означає чергову заборону стріляти У відповідь для українського солдата, відведення подалі від передоаої засобів ураження, бежпітотників, втому числі розвідувальних і навіть поставлених волонтерами, засекречення втрат з нашого боку і статистики обстрілів з боку ординців. І все це - напередодні ймовірного вторгнення. Нічого не нагадує? А мені нагадує 20-22 червня 1941 року так чинив Генштаб красной армії с. Саме тму гітлерівс кі війська так легко ввійшли на територію тодішнього сирисири.
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23.12.2021 03:05 Відповісти
а хтось побачив, що в цій статті йдеться про "припинення вогню від 22
липня 2020 року"???
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23.12.2021 08:54 Відповісти
 
 