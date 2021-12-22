Єрмак заявив, що на зустрічі ТКГ щодо Донбасу домовилися не стріляти: Прийдешні свята мають бути мирними

Голова ОП Андрій Єрмак анонсував повернення до повноцінного дотримання режиму припинення вогню.

Про це він написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Під час сьогоднішнього засідання Тристоронньої контактної групи всі сторони висловили намір рішучо дотримуватися домовленостей щодо заходів з посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року", - написав він.

Єрмак назвав ці домовленості "кроком до деескалації на сході". Та висловив сподівання, що вони допоможуть зберегти життя "захисників України та мирних громадян".

"Прийдешні різдвяні й новорічні свята мають бути мирними. Нехай на Донбасі нарешті запанує тиша", - додав він.

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