Єрмак заявив, що на зустрічі ТКГ щодо Донбасу домовилися не стріляти: Прийдешні свята мають бути мирними
Голова ОП Андрій Єрмак анонсував повернення до повноцінного дотримання режиму припинення вогню.
Про це він написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Під час сьогоднішнього засідання Тристоронньої контактної групи всі сторони висловили намір рішучо дотримуватися домовленостей щодо заходів з посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року", - написав він.
Єрмак назвав ці домовленості "кроком до деескалації на сході". Та висловив сподівання, що вони допоможуть зберегти життя "захисників України та мирних громадян".
"Прийдешні різдвяні й новорічні свята мають бути мирними. Нехай на Донбасі нарешті запанує тиша", - додав він.
Топ коментарі
+91 Alexander Bereznuk #425456
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+87 Ан Мур
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+65 Volodymyr Volodymyr #490180
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а нам обіцяють зброю у випадку вторгнення.. чи не запізно? Байден плюнув на наші проблеми !?
США не надають Україні летальну зброю, бо не впевнені, що Зелений передасть її ЗСУ, а не "тій стороні".. Та і не дивно що меркель буксувала: кому віддати зброю? ермаку? квнщику зеленському? кірюше буданову? гагілашвілі? чи маші левченко?
нiт. не пiзно.
https://www.youtube.com/watch?v=oWA54j70WsQ
А х.ло вже в курсі?
Завхоз не бажає прокоментувати це зебільне переможище?
Цей агент фсб вже притомив вояків ЗСУ наражати на смерть своїми припиненями вогню
А знает ли самый главный среди пиндосов, что опять "надо перестать стрелять" будет издан. А то похоже, что уложил Вовку Наполена спать и пошел писать несусветное
Зеленського треба якомога скоріше скинути
"Якщо ваші друзі переконують вас в необхідності перестати стріляти в ворогів - значить, зрадники вже про все домовилися"
Но вспоминать об этом сейчас не модно.