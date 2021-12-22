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Єрмак заявив, що на зустрічі ТКГ щодо Донбасу домовилися не стріляти: Прийдешні свята мають бути мирними

Єрмак заявив, що на зустрічі ТКГ щодо Донбасу домовилися не стріляти: Прийдешні свята мають бути мирними

Голова ОП Андрій Єрмак анонсував повернення до повноцінного дотримання режиму припинення вогню.

Про це він написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Під час сьогоднішнього засідання Тристоронньої контактної групи всі сторони висловили намір рішучо дотримуватися домовленостей щодо заходів з посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року", - написав він.

Єрмак назвав ці домовленості "кроком до деескалації на сході". Та висловив сподівання, що вони допоможуть зберегти життя "захисників України та мирних громадян".

"Прийдешні різдвяні й новорічні свята мають бути мирними. Нехай на Донбасі нарешті запанує тиша", - додав він.

Читайте: У ТКГ підтримали дотримання заходів щодо посилення режиму припинення вогню на Донбасі, – спецпредставник ОБСЄ Кіннунен

Автор: 

Донбас (22354) перемир’я (885) Єрмак Андрій (1365)


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Топ коментарі
+91
єрмак не читав указу президента:
заяви міжнародного характеру можуть робити президент, прем,єр та мзс...
керівника конгресу отг серед них немає...
стрільба по вояках країни-окупанта це міжнародні стосунки
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22.12.2021 22:07
+87
а Порошенко вчора в Варшаві спеціально наголосив давню істину, що ***** довіряти не можна, будь-які домовленості з ним не вартують більше клаптика паперу, на якому вони викладені.

То кому вірити?
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22.12.2021 22:02
+65
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZWSS8DlayDKRhL_fKBvyiVY7W-dnmkxYXeW7j7Ys2eQ10RmrxFHXtS7WoouFyPPb7GkhetBzKuSF_YMApZciAYK_DDYpaNnIHfh4wC3GvJU6tJ6faexZr4mCt6N12G46AU&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy 10 хв ·



Голова офісу президента Андрій Єрмак демонстративно порушив указ президента Володимира Зеленського, та попри пряму заборону президента зробив офційну заяву та виступив з міжнародною ініціативою. Указ президента № 671, виданий сьогодні, прямо забороняє комусь з посадовців робити будь-які міжнародні заяви та ініціативи, крім самого президента, прем'єр-міністра та міністра закордонних справ: https://www.president.gov.ua/documents/6712021-41005?fbclid=IwAR1WQF3WQTypXdPCAs6_zRCmjJF0ChAwEnapJnM_BZqDHenyOSE_Xv_709k https://www.president.gov.ua/documents/6712021-41005
Але о 21-й годині цей указ одразу порушив голова офісу президента, і зробив, таким чином, незаконну заяву по найболючішій темі - щодо війни на Донбасі.

Заява Єрмака щодо припинення спротиву українськими військами під виглядом "припинення вогню", яке вигідно виключно російським агресорам, що готують наступ, повністю протирічить міжнародній обстановці. Замість підготовки країни до спротиву Єрмак фактично робить демобілізаційні заяви, що протирічить державним інтересам.

Будь-які спроби офісу президента вимагати від українських військових припинення вогню коли російська загроза посилюється - це пряма шкода обороні країни та абсолютна безвідповідальність влади.

Заява голови офісу президента має бути визнана недійсною. Пан Єрмак має негайно видалити свою заяву та спростувати її зміст. Якщо це не буде зроблено, значить в країні є одна людина, для якої закон не писаний та укази теж, і значить президент не може впливати на свого голову офісу. Тоді хто кому з них підпорядковується?

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22.12.2021 22:10
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На Московіі дика підготовка до війни з Украіною, в головах там - пекло!
а нам обіцяють зброю у випадку вторгнення.. чи не запізно? Байден плюнув на наші проблеми !?
США не надають Україні летальну зброю, бо не впевнені, що Зелений передасть її ЗСУ, а не "тій стороні".. Та і не дивно що меркель буксувала: кому віддати зброю? ермаку? квнщику зеленському? кірюше буданову? гагілашвілі? чи маші левченко?
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22.12.2021 23:41 Відповісти
Зеленая власть готовится к капитуляции
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22.12.2021 23:42 Відповісти
Поздно. Страну мудрый нарид просрал.
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23.12.2021 01:07 Відповісти

нiт. не пiзно.
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23.12.2021 12:30 Відповісти
"Де він їх познаходив?", або кадрова політика Зеленського

https://www.youtube.com/watch?v=oWA54j70WsQ
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22.12.2021 23:53 Відповісти
Єрмак- мессія)) ХАЙ ЗАПАНУЄ ТИША він сказав)))
А х.ло вже в курсі?
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22.12.2021 23:58 Відповісти
.
Завхоз не бажає прокоментувати це зебільне переможище?
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23.12.2021 00:09 Відповісти
Для обеспечения прекращения огня есть предложение разместить на передней линии окопов депутатский корпус вместе с семьями ( слуг народа в обязательном порядке), и членов семей всех ветвей центральной власти ( включая Ермака , Зеленского и т.д). И пускай не отвечают на огонь когда их будут обстреливать.А руководство пускай выражает озабоченность.. Ну а если серьезно.. то если дойдет информация что по нашим территориям продолжаются обстрелы , а нашим войскам запрещено отвечать.. То тогда все руководство нужно немедленно отправлять под трибунал.. Это уже не "торговля углем" , это серьезнее. Так что посмотрим как будут развиваться события..
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23.12.2021 00:17 Відповісти
А яка падла видалила мій коментар? Чи тут вже цензура поперла з ОП?
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23.12.2021 00:22 Відповісти
Голова ОП Андрій Єрмак анонсував повернення до повноцінного дотримання режиму припинення вогню. Джерело:
Цей агент фсб вже притомив вояків ЗСУ наражати на смерть своїми припиненями вогню
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23.12.2021 00:23 Відповісти
интересно, а старый корифан Ермака резников подпишет такой "наказ", таран таки подписал.
А знает ли самый главный среди пиндосов, что опять "надо перестать стрелять" будет издан. А то похоже, что уложил Вовку Наполена спать и пошел писать несусветное
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23.12.2021 00:26 Відповісти
А у вас на роботі теж сєкрєтутка замість шефа виступає?
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23.12.2021 00:32 Відповісти
а что єто еще за секретутка такая уполномоченная, Ермак *****
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23.12.2021 00:34 Відповісти
Похоже Зеленский пытается безуспешно спрыгнуть с крючка Дерьмака. Пора бы нашим патриотичным спецслужбам Дермака куда то потерять.
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23.12.2021 00:39 Відповісти
Буратино, ермака назначил ,и заявил ,что уйдёт только с ним !
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23.12.2021 06:02 Відповісти
Не мог он его назначить. Он сделал, что ему сказали сделать. Подозреваю, эта попытка бунта против Дерьмака тоже не его инициатива. Вобщем, наблюдаем битву за куклу под названием Зеленский.
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24.12.2021 11:48 Відповісти
Перемовини з ворогом - російським та похідним від них - мають сенс лише для затягування часу: аби підготувати економіку, армію та людей для вирішального бою !!! .. Вороги постійно знущаються з тих, хто вірить у дипломатію. Голосування в ООН вони перетворюють на фарс, підкупляючи найслабших. Вони брешуть. Війна - це найгірше, що може статися з нами. Жодна здорова людина не буде бажати війни. Але захищають від неї не дипломати, а армія, справжні союзники, що тримаються разом, та цінності. Дипломатія працює, коли є зброя у руках, аби виборювати цінності - та свободу.. Світ бачив це багато разів. Нічого загалом нового. У нас є умовний час. Його треба використовувати. Думати про майбутнє, щоб не було пізно.(с)
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23.12.2021 00:43 Відповісти
Вы представляете, как сейчас ермак со своим братиком делают побыстрому бабло и выводят в офшоры. Потому что понимают, что скоро будут висеть на столбах.
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23.12.2021 00:49 Відповісти
400 лайков у Ермака. Всю ботоферму можно вычислить. В нормальном уме никто же крысе лайк не поставит
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23.12.2021 01:01 Відповісти
посмотрите исладию как они всех кто против зели розваливают чистые ураинцы Иванов Петров и ещё адин зелений
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23.12.2021 01:06 Відповісти
Зеленський необучаємий, знову заборонив арії стріляти, знову буде 7 років за постріл у бік ворога і знову російські снайпери будуть у відкриту вбивати українців.

Зеленського треба якомога скоріше скинути
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23.12.2021 01:02 Відповісти
Ми ще не починали, коли почнем ти дізнаєшся
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23.12.2021 19:51 Відповісти
Вот откуда ноги ростут. Срашкин прихвостень. Г-нДоныш.
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23.12.2021 01:03 Відповісти
Наші воіни припинять стріляти по ворогу..Это что, даже в ответ нельзя им будет стрелять?Полный мрак и туман
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23.12.2021 01:06 Відповісти
чуєш ти,бидло!!!пішов на *** и нік зміни,а то від тебе тхне московитською падаллю!!!
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23.12.2021 09:45 Відповісти
От очка в свей ссысранской сральне оторвись, цапок упоротый
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23.12.2021 10:16 Відповісти
ну это зелёных не спасёт
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23.12.2021 01:08 Відповісти
для меня не понятно почему завхоз рассказывает по кому стрелять, а по кому не стрелять
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23.12.2021 01:42 Відповісти
"Завхоз" еще и на х.. послал президента (тоже в кавычках?) с его свеженьким указом запретить делать подобные заявления, кроме его самого, премьера и МИД. Возможно, поскольку Вова готовится к корпоративам новогодним, видимо в порядке исключения, разрешил сделать это Ермаку. Может и новогоднее поздравление Ермак будет зачитывать?
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23.12.2021 06:10 Відповісти
Шо тут не понятного, дерьмак курирует сторчавшегося клоуна.
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23.12.2021 06:45 Відповісти
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23.12.2021 01:48 Відповісти
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23.12.2021 01:50 Відповісти
путинский крот Ермак,дает русскому оккупанту окопатся перед нападением.
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23.12.2021 03:03 Відповісти
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23.12.2021 03:28 Відповісти
Может вообще пора войска убрать с фронта, а Ермак с Бубочкой и Сивохой возьмут элитного шмурдяка и пойдут искать мир по оккупированной территории ?
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23.12.2021 03:49 Відповісти
З окопу пишеш, чи з теплого дивану?
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23.12.2021 06:26 Відповісти
А ти пишеш з бухгалтерії після отримання зарплати за своє лайно
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23.12.2021 08:16 Відповісти
Пристрелите уже кто-нибудь эту псину, шоб не скавчала….
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23.12.2021 04:22 Відповісти
Це дуже добре. Давно пора вже припиняти це безглуздя.
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23.12.2021 04:44 Відповісти
Защищать свою страну для вас бессмыслица?
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23.12.2021 06:48 Відповісти
"импозантный и масштабный"(с) фаворит императрицы берёт огонь на себя...
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23.12.2021 05:11 Відповісти
Перефразую Капоне
"Якщо ваші друзі переконують вас в необхідності перестати стріляти в ворогів - значить, зрадники вже про все домовилися"
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23.12.2021 05:34 Відповісти
Яка ж "глибина" думки через майже 1,5 роки після так званого "перемир*я"!
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23.12.2021 06:19 Відповісти
Вощето первым Порошенко в 14м объявил об ОДНОСТОРОННЕМ прекращении огня.
Но вспоминать об этом сейчас не модно.
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23.12.2021 06:24 Відповісти
Єто только в наркоманской уяві зебилоидов.
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23.12.2021 06:48 Відповісти
Коли вже вас припинять?
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23.12.2021 06:40 Відповісти
Хто такой этот дерьмак!
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23.12.2021 06:45 Відповісти
Фсбешний куратор зебильониша.
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23.12.2021 06:49 Відповісти
У меня вопрос к тем альтернативно одаренным 73%- вы голосовали за кривляку из 95 квартала или за завхоза? Хотя, к кому я обращаюсь...
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23.12.2021 07:17 Відповісти
від синка москальського чекіста інших слів і не очікувалось....
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23.12.2021 08:07 Відповісти
Мы опять стрелять не будем... Патроны опломбируем. Ты сам, мразота, посиди в мокром окопе, в качестве отбивной.
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23.12.2021 08:11 Відповісти
Ермак со шмарклей варят страну как лягушку постепенно поднимая температуру, чтобы никто ничего не заметил.
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23.12.2021 08:14 Відповісти
Так малороси, які сьогодні при владі і так не стріляли, вони тоді тусувалися по кабаках в Києві та Донецьку, а деякі навіть їздили на московію.
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23.12.2021 08:25 Відповісти
щодо заходів з посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року... 22 липня 2020 року - це такий жарт? особливо подивіться допис "...підтримали дотримання..."
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23.12.2021 09:15 Відповісти
Від чорта відхрестишся, а від москаля не відмолишся.
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23.12.2021 09:28 Відповісти
Розвідка США і НАТО говорять про можливий напад РФ на Україну відбудеться 25 грудня.
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23.12.2021 10:12 Відповісти
З "козирем" все ясно, ворожа агентура, а бакланови і ко- чорти
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23.12.2021 10:25 Відповісти
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23.12.2021 10:46 Відповісти
Треба також процитувати заяви Татарова і Портнова і не забути порадитися з Нестором Шуфричем.
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23.12.2021 20:27 Відповісти
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