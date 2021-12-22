Начальники генштабів збройних сил США та Росії обговорили "актуальні питання регіональної безпеки"
Голова комітету начальників штабів збройних сил США Марк Міллі провів перемовини з начальник генштабу збройних сил Росії Валерієм Герасимовим.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
Сторони обговорили "актуальні питання регіональної безпеки". Інші деталі розмови не розголошуються.
"Телефонний дзвінок є продовженням спілкування між обома лідерами для зниження напруженості та оперативного усунення конфлікту", — зазначили у пресслужбі Об'єднаного комітету начальників штабів США.
В Міноборони РФ повідомили, що сторони обговорювали міжнародну безпеку.
Попередня телефонна розмова Міллі та Герасимова відбулася 23 листопада цього року.
Топ коментарі
+5 Игорь Монахов
показати весь коментар22.12.2021 23:34
+3 Sav UA
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+2 Alexander Bereznuk #425456
показати весь коментар22.12.2021 22:41
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а сша виступають на боці україни та на захист її...
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зразу видно де наші і де фашисти
"Розмова с кацапами має бути не довше автоматної черги"
" Стефанчук заявив, що росія може завдати ядерного удару по Україні. За словами глави Верховної Ради Кремль натякає на це. "
Вот накуя он это говорит?! Это типа - "не мешайте нам воровать - а ВАС неЛохи уже не спасти"!?пздц
зе-гниды работают на врага. Это он, как и гавнокомандующий, выполняет задание путлера - перегрузить негативом. (см. по ссыле.)
https://www.youtube.com/watch?v=KZrMISywIAQ&ab_channel=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BA2 Почерк агрессора: Путин шокирован игнором Запада, истерит и пыжится.