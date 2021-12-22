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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Начальники генштабів збройних сил США та Росії обговорили "актуальні питання регіональної безпеки"

Начальники генштабів збройних сил США та Росії обговорили

Голова комітету начальників штабів збройних сил США Марк Міллі провів перемовини з начальник генштабу збройних сил Росії Валерієм Герасимовим.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Сторони обговорили "актуальні питання регіональної безпеки". Інші деталі розмови не розголошуються.

"Телефонний дзвінок є продовженням спілкування між обома лідерами для зниження напруженості та оперативного усунення конфлікту", — зазначили у пресслужбі Об'єднаного комітету начальників штабів США.

В Міноборони РФ повідомили, що сторони обговорювали міжнародну безпеку.

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Попередня телефонна розмова Міллі та Герасимова відбулася 23 листопада цього року.

Автор: 

Пентагон (1413) росія (64846) США (22395) Міноборони рф (699)


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Топ коментарі
+5
После вчерашнего высера Куйла и Шойгу, НATO переведено в режим наивысшей боеготовности !! Группировкой будет командовать - Ердоган !!, что весьма прискорбно для московии и символично. Ибо может повториться Карабахская история и русне придется экстренно бежать не только из Крыма, но и из Донбаса, и кста под рев Байрактаров и пердежа и криков кацапо-вояк !!!
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22.12.2021 23:34
+3
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22.12.2021 22:38
+2
у цій ситуації росія від безсилля і люті з якогось дива загрожує україні...
а сша виступають на боці україни та на захист її...
---------------------------
зразу видно де наші і де фашисти
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22.12.2021 22:41
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22.12.2021 22:38 Відповісти
у цій ситуації росія від безсилля і люті з якогось дива загрожує україні...
а сша виступають на боці україни та на захист її...
---------------------------
зразу видно де наші і де фашисти
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22.12.2021 22:41 Відповісти
https://youtu.be/2MFSOKv_g3Q?t=23 путін-)(уйло
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22.12.2021 22:47 Відповісти
У этого Герасима псюрло как у Муму! Можно и наоборот.
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22.12.2021 23:04 Відповісти
так так что то и есть...он какой то типа гопники барыга в общении и внешности....как то недавно ещё с месяц назад или как то так было фото с ним и одежда и типа он с кем то общался .. он вёл себя внешне и в разговоре как простой дворовой гопник .а он такой чин занимает.... помню в постах все с него ржали....))
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22.12.2021 23:14 Відповісти
Бориса Грызлова назначают Послом в Беларусь!.Чтобы Лука сидел тихо на бутылке,до полного поглощения Беларуси и для подготовки вторжения в Украину.Я так понял,беларусские силовые структуры перейдут под полный контроль Грызлова.Лука останется воняющей головой.
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22.12.2021 23:17 Відповісти
Жах
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22.12.2021 23:19 Відповісти
Здається мені що, зовсім недавно вони зустрічалися в Москві. Ненаговорилися?
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22.12.2021 23:26 Відповісти
в Вашингтоні, але суті це не міняє:

"Розмова с кацапами має бути не довше автоматної черги"
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22.12.2021 23:57 Відповісти
США пытается хоть как-то утихомирить кацапов а наши клоуны во всю разгоняют тему -
" Стефанчук заявив, що росія може завдати ядерного удару по Україні. За словами глави Верховної Ради Кремль натякає на це. "
Вот накуя он это говорит?! Это типа - "не мешайте нам воровать - а ВАС неЛохи уже не спасти"!?пздц
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22.12.2021 23:27 Відповісти
"Вот накуя он это говорит?!"

зе-гниды работают на врага. Это он, как и гавнокомандующий, выполняет задание путлера - перегрузить негативом. (см. по ссыле.)

https://www.youtube.com/watch?v=KZrMISywIAQ&ab_channel=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BA2 Почерк агрессора: Путин шокирован игнором Запада, истерит и пыжится.
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23.12.2021 00:00 Відповісти
После вчерашнего высера Куйла и Шойгу, НATO переведено в режим наивысшей боеготовности !! Группировкой будет командовать - Ердоган !!, что весьма прискорбно для московии и символично. Ибо может повториться Карабахская история и русне придется экстренно бежать не только из Крыма, но и из Донбаса, и кста под рев Байрактаров и пердежа и криков кацапо-вояк !!!
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22.12.2021 23:34 Відповісти
я как раз говорю об обратном.. Надежда только на самих себя и надежда что нам союзники пополнят наш БК которого кста нам хватит всего на 5-6 дней войны с той интенсивностью как в 2015-м....
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23.12.2021 12:25 Відповісти
У Герасимова харя классического бухаря и героя купания в фонтане.
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23.12.2021 00:57 Відповісти
еще он умеет сильно удивляться. Например, когда ручка у авто отваливается https://trinixy.ru/uploads/posts/comm_images/2016-05/1463071410_697641_w_300.jpg
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28.12.2021 20:38 Відповісти
 
 