104 громадянина Білорусі та 78 громадян РФ попросили про притулок в Україні у 2021 році, - Держміграція
За перші 11 місяців 2021 року про притулок або додатковий захист в Україні попросили 104 громадянина Білорусі та 78 громадян РФ. Більшість заяв наразі перебувають на розгляді.
Про це повідомила Державна міграційна служба України у відповідь на запит hromadske, інформує Цензор.НЕТ.
Так, серед білорусів відмовили лише одному, а 10 отримали статус біженця, ще п'ятьох визнали людьми, які потребують додаткового захисту. Натомість серед росіян відмову отримали 17 людей, заявки десятьох схвалили, а 7 людей визнали такими, що потребують додаткового захисту.
Водночас посвідку на тимчасове або постійне проживання цьогоріч видали 4 379 білорусам та 13 377 росіянам.
Топ коментарі
+6 Дамир Терентьев
показати весь коментар22.12.2021 23:53
+5 BanderaVbyv Moscoviyu
показати весь коментар23.12.2021 00:28
+4 Борис Дородный #441572
показати весь коментар22.12.2021 23:48
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Цікаво скільки серед них агентів фсб/ гру.
В Беларусь генерал-губернатором (типа послом) назначен Грызлов - кремлевская башня в Беларуси. Теперь АГЛы стал директором колхоза под названием "Беларусь" будет лизать Грызлову сапоги.
Но цыганский байстрюк нассал на выбор Беларусов подавив силой протесты.
Своим и передайте. А то их набутыливают и нашвабривают ежедневно.
или, быть может, начинать надо с того, что не все ходят с шариками и цветами и прям покорны как овцы?
По сравнению с Беларусью - да. В Украине масса своих проблем, никто с этим не спорит. Однако у этих проблем хотя бы теоретически, но может быть решение. В особенности если Рабсия отстанет. У Беларуси же положительных решений в текущем раскладе нет вообще, увы.
Любишь целые народы оскорблять - люби и найух быть посланым, мавпа придурковата.
То ти мало того що ************ так ще й зрадник? Беркутом був та втік? ПРИХВОСТЕНЕЬ *****
Чао, пан Склока.
как раз таки с Родиной у меня всё в порядке. У нас свои своих не сдают, военную технику в военное время не дербанят, за гречку людские голоса не скупают. Так шо покукарекай ещё, шваль продажная.
Це твої брати ,хвойда продажна.
вдумайтесь только за год(!) млять ватников (не все, но какая-то часть) сторприбыло