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104 громадянина Білорусі та 78 громадян РФ попросили про притулок в Україні у 2021 році, - Держміграція

104 громадянина Білорусі та 78 громадян РФ попросили про притулок в Україні у 2021 році, - Держміграція

За перші 11 місяців 2021 року про притулок або додатковий захист в Україні попросили 104 громадянина Білорусі та 78 громадян РФ. Більшість заяв наразі перебувають на розгляді.

Про це повідомила Державна міграційна служба України у відповідь на запит hromadske, інформує Цензор.НЕТ.

Так, серед білорусів відмовили лише одному, а 10 отримали статус біженця, ще п'ятьох визнали людьми, які потребують додаткового захисту. Натомість серед росіян відмову отримали 17 людей, заявки десятьох схвалили, а 7 людей визнали такими, що потребують додаткового захисту.

Водночас посвідку на тимчасове або постійне проживання цьогоріч видали 4 379 білорусам та 13 377 росіянам.

Також читайте: СБУ про затримання білорусів у Києві: Під час перевірки одного з хостелів виявили нелегальних мігрантів з Білорусі - їх передали Держміграції

Автор: 

Білорусь (7922) росія (64846) Держміграція (273) притулок (53)


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Топ коментарі
+6
только после экзамена на знання української мови та Історії України і це ще не весь перелік...
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22.12.2021 23:53
+5
104 громадянина Білорусі та 78 громадян РФ попросили про притулок в Україні у 2021 році Джерело:

Цікаво скільки серед них агентів фсб/ гру.
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23.12.2021 00:28
+4
С этих двух стран надо принимать только этнических украинцев. Пока не вернутся все территории наши. А вот желающими выехать на ПМЖ в эти 2 страны максимально быстро оформлять все документы.
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22.12.2021 23:48
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С этих двух стран надо принимать только этнических украинцев. Пока не вернутся все территории наши. А вот желающими выехать на ПМЖ в эти 2 страны максимально быстро оформлять все документы.
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22.12.2021 23:48 Відповісти
только после экзамена на знання української мови та Історії України і це ще не весь перелік...
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22.12.2021 23:53 Відповісти
Эти экзамены больше половины местных не сдадут. Что делать?
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23.12.2021 06:29 Відповісти
Живеш в Україні-вчи мову москаль.
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23.12.2021 08:43 Відповісти
Зачем?
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23.12.2021 11:24 Відповісти
Бо інакше поїдеш у мордор.Валіза вокзал воркута.
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23.12.2021 11:46 Відповісти
Это тебе в школе такое рассказывают?
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23.12.2021 13:24 Відповісти
...и непременно соблюдать гендерные квоты и терпимость к сообществам исповедующих европейские ценности, долой монополию ксенофобии и воздержания, жить по европейски уже сегодня, забота о свободе действий и ненавязывания догмов и стереотипов тоталитарных времён, возвеличивание роли личности и ее роли в ценностных нарративах. ... короче всех кого приняли - пинком под-зад и в их опять взад , хто из Беларуси в Менск , ну и соответственно масквичей в Патриарши Пруды . А, конадцев в солнечный город-герой Коканд
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23.12.2021 06:46 Відповісти
Коканд по первому прочтению прочёл как Кокенд! Не простят узбеки-улугбеки!
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23.12.2021 21:12 Відповісти
нех@й шастать!
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22.12.2021 23:51 Відповісти
сцуки !!! так бы оперативно давали гражданство тем пацанам которые воевали за Украину в Лугандоне!!!
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23.12.2021 00:16 Відповісти
При чем тут "гражданство"? В статье про это речи нет вообще. Говорится о "дополнительной защите".
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23.12.2021 00:53 Відповісти
104 громадянина Білорусі та 78 громадян РФ попросили про притулок в Україні у 2021 році Джерело:

Цікаво скільки серед них агентів фсб/ гру.
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23.12.2021 00:28 Відповісти
якщо напишите, що усі, то не помилитися
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23.12.2021 08:12 Відповісти
Беларуси больше нет.
В Беларусь генерал-губернатором (типа послом) назначен Грызлов - кремлевская башня в Беларуси. Теперь АГЛы стал директором колхоза под названием "Беларусь" будет лизать Грызлову сапоги.
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23.12.2021 00:50 Відповісти
Это был сознательный выбор беларусов. Для Украины мало что поменяется, РФ и раньше хозяйничала в Беларуси как хотела.
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23.12.2021 02:33 Відповісти
Беларусы выбрали Тихановскую.
Но цыганский байстрюк нассал на выбор Беларусов подавив силой протесты.
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23.12.2021 09:54 Відповісти
Когда такая же фигня случалась в Украине, оба раза украинцы выносили "байстрюков" к .уям.
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23.12.2021 14:44 Відповісти
Могу рассказать, почему даже нормальные белорусы (не путать с кастратами, бегающими с цветами и шариками) не очень-то впечатлены опытом Украины по выносу Яныка. При условии, что вам интересно.
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23.12.2021 18:40 Відповісти
Передайте "нормальным белорусам"(tm) пусть поправят бутылки в своих сраках.
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23.12.2021 22:51 Відповісти
Значит не интересно.

Своим и передайте. А то их набутыливают и нашвабривают ежедневно.
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23.12.2021 23:00 Відповісти
Кто? Прям набутыливают мусора в сизо за цвета одежды или коробки на балконе? Уж не ватан ли ты, мил человек?
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23.12.2021 23:18 Відповісти
в Беларуси прям набутыливают мусора в сизо, а в Украине всё так замечательно и прекрасно?

или, быть может, начинать надо с того, что не все ходят с шариками и цветами и прям покорны как овцы?
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23.12.2021 23:22 Відповісти
> "в Беларуси прям набутыливают мусора в сизо, а в Украине всё так замечательно и прекрасно?"

По сравнению с Беларусью - да. В Украине масса своих проблем, никто с этим не спорит. Однако у этих проблем хотя бы теоретически, но может быть решение. В особенности если Рабсия отстанет. У Беларуси же положительных решений в текущем раскладе нет вообще, увы.
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23.12.2021 23:39 Відповісти
Ну так и режимы совершенно несравнимые. банда овоща правила страной 4 года, банда таракана - 26 лет (на момент попытки восстания). У нас исходно разные ситуации и разные менталитеты, со своими плюсами и минусами. Не надо всех под одну гребёнку, хотя бы потому что это несправедливо по отношению к людям, настроенным воевать.
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23.12.2021 23:45 Відповісти
Согласен, что получается не очень спрааведливо. Однако факт остаётся фактом: людям, несогласным с режимом, в данный момент можно только уезжать из страны, и как можно быстрее.
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24.12.2021 14:50 Відповісти
И что? Что поменялось? Суды стали честными? Чиновники перестали доить народ? Экономика достигла таких успехов, что все гастеры по бросали работу в Польше и вернулись?
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23.12.2021 19:32 Відповісти
Вероятность вышеперечисленного хоть и невелика, но не равна нулю. В авторитарном же государстве с поехавшим царём на верхушке она равна нулю.
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23.12.2021 22:49 Відповісти
Всё так. но Украина не пример успешного государства, чтобы с таким понтом вещать "а мы вам говорили".
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23.12.2021 23:01 Відповісти
Зато Беларусь пример государства, потерявшего свою государственность из-за полной инфантильности её населения.
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23.12.2021 23:19 Відповісти
тю, паспорт синего цвета у меня никто не забирал. Если дойдёт до оккупации и поражения на поле боя, сам откажусь (если выживу). Чтобы чему-либо учить других, надо быть самому образцом для подражания. Чем Украина не является, увы.
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23.12.2021 23:23 Відповісти
На сколько строчек Украина улучшила свой рейтинг по уровню коррупции после последнего Майдана?
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24.12.2021 17:07 Відповісти
Понятия не имею, не изучал вопрос. Думаю, осталась примерно на том же месте. А что?
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24.12.2021 17:29 Відповісти
есть Белоруссия. Предлагаю именно так называть оккупированную лукашистами Беларусь.
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23.12.2021 03:33 Відповісти
Нам фіалєтово,як ви будете називати свій колгосп,бо головою в ньому ***** а лука дояр.
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23.12.2021 08:47 Відповісти
Взаимно. Фиолетово, называете вы таракана нашим или ху*ловским. Бо оно такое же наше, как и ваше.
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23.12.2021 18:38 Відповісти
Нам твого не треба,ви його 30 років обирали то їжте хоч з лайном.Смачного і квітку у дупу,бастуни срані.
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23.12.2021 18:43 Відповісти
Поменьше токсичности, пан Склока. Вас здесь не учат как жить. Вот будьте любезны отвечать взаимностью, а не лить желчь по поводу и без.
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23.12.2021 23:02 Відповісти
Кожне комунальне лайно приходить до мене додому і повчає що мені робити.Не не лізь в Україну зі своїми порадами і я не буду казати куди тобі треба йти.Мотлох комунальний.
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23.12.2021 23:06 Відповісти
я не к тебе в гости пришёл, а к Юре Бутусову, если на то пошло.

Любишь целые народы оскорблять - люби и найух быть посланым, мавпа придурковата.
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23.12.2021 23:12 Відповісти
Юра Бутусов не звав ні ***** ні твого дояра ні тебе *************.Такі гості в Україні голодомор влаштовували і досі окуповують території.Твоїгості мордва,чуваші,буряти і інші моськогвити.
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23.12.2021 23:16 Відповісти
А может у Юры спросим, кто и кого звал? На его странице в ФБ, например. Мои предки из Винницы и Тернополя никому голодомора не устраивали. Так шо прибереги свою колхозную склочность для кого-нибудь другого.
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23.12.2021 23:18 Відповісти

То ти мало того що ************ так ще й зрадник? Беркутом був та втік? ПРИХВОСТЕНЕЬ *****
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23.12.2021 23:22 Відповісти
Шо называется - ума палата
Чао, пан Склока.
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23.12.2021 23:25 Відповісти
птн-пнх погань
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23.12.2021 23:27 Відповісти
себе это и скажи, мавпа.
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23.12.2021 23:46 Відповісти
Мавпа тебе виплюнула,тому не маєш ні Батьківщини ні мови ні віри продажна ********** погань.
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23.12.2021 23:51 Відповісти

как раз таки с Родиной у меня всё в порядке. У нас свои своих не сдают, военную технику в военное время не дербанят, за гречку людские голоса не скупают. Так шо покукарекай ещё, шваль продажная.
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24.12.2021 01:17 Відповісти
Гидую кацапів ,мене від вас нудить і я на вас блюю. А це твій фюрер,запроданець.
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24.12.2021 07:10 Відповісти

Це твої брати ,хвойда продажна.
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24.12.2021 07:30 Відповісти
Водночас посвідку на тимчасове або постійне проживання цьогоріч видали 13 377 росіянам. Джерело:

вдумайтесь только за год(!) млять ватников (не все, но какая-то часть) сторприбыло
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23.12.2021 08:11 Відповісти
Для білорусів то таке, ще не ясно, а от для москалів то дарма, пожалієте.
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23.12.2021 08:24 Відповісти
Кроти лізуть у всі нори.
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23.12.2021 08:49 Відповісти
 
 