104 громадянина Білорусі та 78 громадян РФ попросили про притулок в Україні у 2021 році, - Держміграція

За перші 11 місяців 2021 року про притулок або додатковий захист в Україні попросили 104 громадянина Білорусі та 78 громадян РФ. Більшість заяв наразі перебувають на розгляді.

Про це повідомила Державна міграційна служба України у відповідь на запит hromadske, інформує Цензор.НЕТ.

Так, серед білорусів відмовили лише одному, а 10 отримали статус біженця, ще п'ятьох визнали людьми, які потребують додаткового захисту. Натомість серед росіян відмову отримали 17 людей, заявки десятьох схвалили, а 7 людей визнали такими, що потребують додаткового захисту.

Водночас посвідку на тимчасове або постійне проживання цьогоріч видали 4 379 білорусам та 13 377 росіянам.

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