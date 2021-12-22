На те, щоб поставити на облік всіх жінок-військовозобов’язаних, потрібно півтора-два роки, - ексміністр оборони Гриценко
Навіть у мирних умовах, коли військкомати "в кожному районі", для виконання наказу Міноборони з постановки на облік військовозобов’язаних-жінок потрібні занадто великі ресурси.
Про це пише у фейсбуці колишній міністр оборони Анатолій Гриценко, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що йдеться про мільйони жінок понад 100 спеціальностей. А якщо жінка не стане на облік, то вона заплатить штраф 850-1700 грн, а її керівник - 5100 - 8500 грн.
"Розуміючи масштаби цієї роботи, можу сказати: на виконання наказу потрібно років півтора-два мінімум, і це в мирних умовах, і коли військкомати в кожному районі. А зараз - у стані війни, на фоні децентралізації (із згортанням мережі держадміністрацій і військоматів), на фоні депрофесіоналізації владних органів та ще й пандемії (коли поліклініки й лікарі, які мали би перевіряти взятих на облік, й без того перевантажені боротьбою з ковідом) - це завдання є практично непідйомним", - пише Гриценко.
Ексміністр сумнівається в тому, що це врахували розробники наказу - Міноборони, МВС, СБУ та Служба зовнішньої розвідки, а також Мін’юст, який його завізував.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, набув чинності наказ Мінюсту, за яким сотні тисяч представниць різних професій мають стати на облік у військкоматах.
Будь ласка, зачекайте...
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привело противника в смятение и замешателство
на вопрос главного кремлина кожухетовичу:
"а нахрена они призывают библиотекарш, архивистов и литературоведов ?"
кожухетович растерянно промямлил:
"это что-то невообразимое, о бузумнейший ты наш !"
Жить хотят.
Почин Резникова расставить вдоль границы с ЛДНР военных инструкторов из стран НАТО и тогда суседи не нападут, ибо испужаются, странами НАТО поддержан не был.
Потому решено, что правящий класс "будет стоять за спинами женщин и детей"(С).
Стесняюсь спросить, где отслужил Бубочка?
Я тоді не відслідковував дії усіляких "анатолів" - не до того було. Просто питаю, щоб знати.
но он прав... немного запоздно и ...
А в президенти лізе.
Ок, один раз явиться в военкомат. Мед комиссия, хз, может будет, может нет. А дальше забить на всё это.
И оно конечно сильно повысить рейтинги.
И интересно, а как быть в наших реалиях, когда по профессии работает хорошо если 10%. Я вот знал врача, который на всё плюнул и пошел в ИТ. Какой из него врач после лет 10 без практики? Это кто-то учитывает? Нет.
Применять электрошокеры полиция будет не против "невакцинированных" (те давно из австралийского общества себя исключили, имеют деньги и в ус не дуют), а против вакцинированных лохов, которые с каждым денм все больше понимают, как же их крупно поимели.
Им обещали, что они могут путешевтвовать, по всеми миру, а приходится выбирать между локдауном в Вене или локдауном в Уэльсе, между карантином в Риме или карантином в Сингапуре.
Они даже в паб пойти бухнуть спокойно не могут, потому что в Сиднее все, кто посетил ночной клуб, отмечают сейчас праздники в 2-недельном карантине.
Но это еще цветочки, ягодки начнутся, когда с конца января лохов, ширнувшихся, чтобы сохранить рабочие места, начнут массово увольнять из-за сокращения бизнеса и общего падения экономики на уровень плинтуса.
Вот тогда обида лохов достигнет совершенно запредельных размеров, и где-нибудь да и рванет.
Оттого и электрошокеры.
"Виктория выдаст электрошокеры всей полиции, которая находится на передовой
Новая модель Taser, X2, которая заменит старые модели с пятницы 21/12/2012.
Новый электрошокер имеет встроенную возможность записи видео и звука.
Все офицеры полиции, находящиеся на передовой, будут вооружены электрошокерами после объявления правительством штата о выделении средств в размере 214 миллионов долларов." - The Age
("Victoria to issue all frontline police with Tasers
A new Taser model, the X2, which will replace the older models from Friday 21/12/2012. The new Taser has built-in video and audio recording capability. Picture supplied by ACT Policing
All frontline police officers will be armed with Tasers following a $214 million funding announcement from the state government." - The Age)
Меньше чем за 2 года в стране построен настоящий фашизм и страна превратилась в клоаку.
А репутация, о, какая теперь у Австралии репутация!
Ей даже в Британии (с их локдаунами) детей пугают.
Тут насчет миграции специалистов СМИ заговорили в Австралии - и замолкли.
То, что заткнулись, понять можно: такие в Британских СМИ комментарии пошли на эту тему, что закачаешься. Писали, что в Британских тюрьмах свободы больше, чем у жителей Австралийских штатов, и что в это каторжную колонию никто из бритишей не поедет.
Только деньги закончились.
А то что рванет, они знают, оттого и электрошокеры.
Как там Горбачев говорил:"В интересное время мы живем, товарищи!"(с). А ведь уже были талоны на сахар в ходу и глобальные проблемы росли не по дням а по часам... А Кому-то было просто интересно...
Слухай, так а може тобі в Білорусь?
Там нема ніяких карантинів.
Так и до "белочки" недалеко.
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https://www.amazon.com/Books-Olga-Axenenko/s?rh=n%3A283155%2Cp_27%3AOlga+Axenenko
https://www.researchgate.net/profile/Olga-Axenenko
Кроме всего прочего, я не увидел что мать двоих детей освобождается от данного бреда- постановки на воинский учет, до достижения детьми какого-то возраста, например. Далее: вижу отчетливую сегрегацию женщин! Значит, тетки-работяги- на воинский учет, а дамочки живущие на средства папиков или просто домохозяйки- откосят от данного мероприятия. Так? Похоже- так. Не могу сказать что меня это не порадовало, моя жена уже 14 лет не работает, за домом следит и за котами.
А в общем и целом- бред несусветный! Это потому что у нас евреи правят бал, да? Понравился пример Израиля, похоже.
"Как сообщает "Радио Свобода" (включена в реестр СМИ-иноагентов) со ссылкой на расследование, проведенное командой Навального, экс-руководитель самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Бородай, который сейчас является депутатом Госдумы от "Единой России", приобрел апартаменты в Дубае стоимостью около 450 тысяч евро." - МК
Их же и на "кокосом острове" найдут, а в Дубае все жа какая-никая, а соберется компания.
Может, надеются продержаться...
Ти спливаєш як підводний човен, а після виборів знову заляжеш на дно . Ти чого Тохо?
Ладно бы там медиков, связистов ну и ещё пару-тройку специальностей действительно необходимых для обороны , а под этот список можно подогнать всех.
Вобщем готовьте ваши денюшки.
Інакше - ЩО ЦЕ ?
На зеленського треба подавати в суд- масовими позовами.
Саме воно вправно відкосило.