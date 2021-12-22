На те, щоб поставити на облік всіх жінок-військовозобов’язаних, потрібно півтора-два роки, - ексміністр оборони Гриценко

Навіть у мирних умовах, коли військкомати "в кожному районі", для виконання наказу Міноборони з постановки на облік військовозобов’язаних-жінок потрібні занадто великі ресурси.

Про це пише у фейсбуці колишній міністр оборони Анатолій Гриценко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що йдеться про мільйони жінок понад 100 спеціальностей. А якщо жінка не стане на облік, то вона заплатить штраф 850-1700 грн, а її керівник - 5100 - 8500 грн.

"Розуміючи масштаби цієї роботи, можу сказати: на виконання наказу потрібно років півтора-два мінімум, і це в мирних умовах, і коли військкомати в кожному районі. А зараз - у стані війни, на фоні децентралізації (із згортанням мережі держадміністрацій і військоматів), на фоні депрофесіоналізації владних органів та ще й пандемії (коли поліклініки й лікарі, які мали би перевіряти взятих на облік, й без того перевантажені боротьбою з ковідом) - це завдання є практично непідйомним", - пише Гриценко.

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Ексміністр сумнівається в тому, що це врахували розробники наказу - Міноборони, МВС, СБУ та Служба зовнішньої розвідки, а також Мін’юст, який його завізував.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, набув чинності наказ Мінюсту, за яким сотні тисяч представниць різних професій мають стати на облік у військкоматах.