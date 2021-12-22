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На те, щоб поставити на облік всіх жінок-військовозобов’язаних, потрібно півтора-два роки, - ексміністр оборони Гриценко

На те, щоб поставити на облік всіх жінок-військовозобов’язаних, потрібно півтора-два роки, - ексміністр оборони Гриценко

Навіть у мирних умовах, коли військкомати "в кожному районі", для виконання наказу Міноборони з постановки на облік військовозобов’язаних-жінок потрібні занадто великі ресурси.

Про це пише у фейсбуці колишній міністр оборони Анатолій Гриценко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що йдеться про мільйони жінок понад 100 спеціальностей. А якщо жінка не стане на облік, то вона заплатить штраф 850-1700 грн, а її керівник - 5100 - 8500 грн.

"Розуміючи масштаби цієї роботи, можу сказати: на виконання наказу потрібно років півтора-два мінімум, і це в мирних умовах, і коли військкомати в кожному районі. А зараз - у стані війни, на фоні децентралізації (із згортанням мережі держадміністрацій і військоматів), на фоні депрофесіоналізації владних органів та ще й пандемії (коли поліклініки й лікарі, які мали би перевіряти взятих на облік, й без того перевантажені боротьбою з ковідом) - це завдання є практично непідйомним", - пише Гриценко.

Також читайте: Жінок багатьох популярних професій зобов’язали стати на військовий облік

Ексміністр сумнівається в тому, що це врахували розробники наказу - Міноборони, МВС, СБУ та Служба зовнішньої розвідки, а також Мін’юст, який його завізував.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, набув чинності наказ Мінюсту, за яким сотні тисяч представниць різних професій мають стати на облік у військкоматах.

Автор: 

Гриценко Анатолій (388) жінки (622) військкомат (432) ЗСУ (7483)


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Топ коментарі
+14
Це той Гриценко, що армію розікрав так, що там миші повісились?
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23.12.2021 00:02
+14
А нахиба нам еще в армии женщины? У нас мужикам запрещают защищать Родину и стрелять по врагу. Сначала предателей искорените. 90% опасности от них идет.
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23.12.2021 00:03
+13
Вибори " на носі"! "Гриціян" вилазить лише перед ними - щоб попрацювать "технічним кандидатом"
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23.12.2021 00:09
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Це той Гриценко, що армію розікрав так, що там миші повісились?
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23.12.2021 00:02 Відповісти
на безумство кремлинов наш верховный ответил еще большим сумашествием, которое

привело противника в смятение и замешателство

на вопрос главного кремлина кожухетовичу:
"а нахрена они призывают библиотекарш, архивистов и литературоведов ?"

кожухетович растерянно промямлил:
"это что-то невообразимое, о бузумнейший ты наш !"
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23.12.2021 00:23 Відповісти
Чого цей бобер час від часу вилазить? Яка природа цього феномену?
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23.12.2021 00:02 Відповісти
Вибори " на носі"! "Гриціян" вилазить лише перед ними - щоб попрацювать "технічним кандидатом"
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23.12.2021 00:09 Відповісти
Але погодьтеся що вчасно виліз - на фоні ідіотичних наказів наших суперпуперверхонизокомандувачів його роздуми з даного питання виглядають досить мудро , хоч в решті питань він ще те гі..о ((
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23.12.2021 01:26 Відповісти
Страшно им.
Жить хотят.
Почин Резникова расставить вдоль границы с ЛДНР военных инструкторов из стран НАТО и тогда суседи не нападут, ибо испужаются, странами НАТО поддержан не был.
Потому решено, что правящий класс "будет стоять за спинами женщин и детей"(С).
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23.12.2021 04:51 Відповісти
А нахиба нам еще в армии женщины? У нас мужикам запрещают защищать Родину и стрелять по врагу. Сначала предателей искорените. 90% опасности от них идет.
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23.12.2021 00:03 Відповісти
Ці "барани" в жОПі так і не навчилися прораховувать наслідки Наприклад почнеться дискримінація жінок що знаходяться на військовому обліку при прийомі на роботу Коли в нормальних країнах держава компенсує підприємцям в тому чи іншому виді "незручності" пов"язані наприклад з проходженням зборів у резерві то наші клоуни все навалять на роботодавців І кому з них це сподобається? Аналогія - безоплатний проїзд пільговиків! Що мають від цього перевізники?
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23.12.2021 00:07 Відповісти
Чергове шоу від зелених гондурасів.
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23.12.2021 00:17 Відповісти
А в израильской армии служат и никакой дискриминации.
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23.12.2021 00:28 Відповісти
назвіть хто в Ізраїлі з керівництва держави від армії "відкосив" , а потім нагадайте мені як голові СБУ звання "літьохи" присвоїли і я свято увірую у щирість намірів нашого ********* керівництва згуртувати країну у єдиний кулак
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23.12.2021 01:30 Відповісти
Так Биби Нетаньяху в Сайерет Маткаль служил.
Стесняюсь спросить, где отслужил Бубочка?
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23.12.2021 04:49 Відповісти
буба служил в саунах москвы
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23.12.2021 08:33 Відповісти
на колінах повзав в банькє перед айфончиком! Забули?
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23.12.2021 09:50 Відповісти
У нас 1 млн. чиновников которые 30 лет грабят родину. Может пора вернуть долг?
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23.12.2021 00:09 Відповісти
Это народ должен забрать долг!!!
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23.12.2021 00:22 Відповісти
Так ці чиновники і є народ.
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23.12.2021 08:32 Відповісти
...требуется профессиАнальный комментарий Игарешки Ляшенко
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23.12.2021 00:10 Відповісти
А де був цей "бравий генерал" коли в Україну вторглися московити? Як і найвеличніший, тікав від представників воєнкому чи просто "заніс", щоб його не турбували?

Я тоді не відслідковував дії усіляких "анатолів" - не до того було. Просто питаю, щоб знати.
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23.12.2021 00:19 Відповісти
ну раз сказал настоящий пАлковник ...
но он прав... немного запоздно и ...
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23.12.2021 00:21 Відповісти
Нужно Армию строить по Швейцарской модели. Все граждане с оружием и никто нападать не будет на такую страну никогда!
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23.12.2021 00:21 Відповісти
И каждому по истребителю и джавелину!
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23.12.2021 00:28 Відповісти
И еще по ШИЛКЕ!
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23.12.2021 10:21 Відповісти
Почати треба з 95-го кварталу.
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23.12.2021 00:31 Відповісти
Знатный экспЭрд... Это тот самый Грицацуев, который лично поручился за патриотизм зелёного торчка и призвал за него голосовать...
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23.12.2021 00:32 Відповісти
Анатоль - тобі 64 роки. які жінки тебе цікавлять ?? невже в армії тебе обслуговували жінки яким ти подобаєся ? заткнись - барига !!!!
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23.12.2021 00:33 Відповісти
"Я тебе конечно верю....разве могут быть сомненья?"для зекрысы ,обдолбаного, это не срок)
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23.12.2021 00:49 Відповісти
А зекрысу,мало того что девочки били,так ещё и училки добавляли с верху...
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23.12.2021 00:52 Відповісти
Мамкиного полковника достали из чулана, плохи у шмарклей дела походу.
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23.12.2021 00:52 Відповісти
Ексміністр розпродажу оборони…
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23.12.2021 01:15 Відповісти
Это он такой вумный что уже перешел призывной 60 летний возраст.. Ему сейчас 64, но и война у нас уже почти 8 лет... А что то я о его участии в боевых действиях 2014 - 2018 ничего не слышал, когда он по возрасту подходил. Тем более военный , цельный полковник...
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23.12.2021 01:21 Відповісти
Він тоді пояснював що не готовий вести на смерть людей, навіть роту.
А в президенти лізе.
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23.12.2021 06:15 Відповісти
судя по фотографиям к статье там точно все под "60".
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23.12.2021 01:34 Відповісти
Мне интересно, как начальник будет заставлять подчиненную стать на учет, чтобы не получить штраф в 5 тысяч?
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23.12.2021 01:48 Відповісти
Так же как и вакцинироваться
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23.12.2021 04:15 Відповісти
Уже давно регистрация военнообязанных ведется на рабочем месте, этим заняты кадровики. И по запросу подают списки
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23.12.2021 05:17 Відповісти
Ну, подали списки, и что? А женщина не поехала в военкомат. И все. Как начальнику не попасть на штраф?
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23.12.2021 08:42 Відповісти
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/921-2016-%D0%BF#Text читай
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23.12.2021 08:49 Відповісти
Про призовників і військовозобов'язаних, які порушують встановлені правила військового обліку, державні органи, підприємства, установи та організації повідомляють відповідним районним (міським) військовим комісаріатам для притягнення їх до відповідальності згідно із законом.
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23.12.2021 08:50 Відповісти
Вот такие долбо..бы на высоких должностях привели армию к нищете и неготовности к вторжению москалей.И вопреки таким ублюдкам Армия есть!!!Почему это чмо еще живое и снова гадит?Почему оно не сидит ,паскуда.???Да Порох сделал ошибку.Не вычистил эту мразоту,поэтому и страдает сам сейчас.Но это и хорошо.Злее будет.Поэтому вся мразь и вякает сейчас,потому как всираются по ночам от одного имени Пороха.
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23.12.2021 02:34 Відповісти
Шикарная новость Начнем служить семьями- призывник-мамка-бабушка))) Заодно и вопрос питания в армии решим
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23.12.2021 02:38 Відповісти
Рождаемость пойдет в гору
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23.12.2021 03:11 Відповісти
оу полкувник поанталоне
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23.12.2021 02:38 Відповісти
Думаете в мо бараны сидят? Да им сейчас мешками будут бабло нести. Ради этого учета. Дебелизм конечно зашкваривает. Может бабы поймут что не шапито надо выбирать
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23.12.2021 03:10 Відповісти
Не выдумывай. Мужики и так военнообязанные. И единственный случай посещения военкомата, когда возраст уже не призывной, это прописка. А нынче вроде и это отменяют с онлайн-регистрацией.
Ок, один раз явиться в военкомат. Мед комиссия, хз, может будет, может нет. А дальше забить на всё это.
И оно конечно сильно повысить рейтинги.
И интересно, а как быть в наших реалиях, когда по профессии работает хорошо если 10%. Я вот знал врача, который на всё плюнул и пошел в ИТ. Какой из него врач после лет 10 без практики? Это кто-то учитывает? Нет.
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23.12.2021 03:57 Відповісти
Вот я уже вижу как отпускаю свою дочь с женой на сборы,я быстрее военкома завалю
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23.12.2021 04:20 Відповісти
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23.12.2021 04:47 Відповісти
А дела то "налаживаются": полицию штата Виктория (эта та, которая резиновыми пулями стреляла в демонстрантов и вбивала в асфальт бабушку 70 лет, которая вышла на митинг против мандатов, противоречащих Конституции) вооружают новыми электрошокерами.
Применять электрошокеры полиция будет не против "невакцинированных" (те давно из австралийского общества себя исключили, имеют деньги и в ус не дуют), а против вакцинированных лохов, которые с каждым денм все больше понимают, как же их крупно поимели.
Им обещали, что они могут путешевтвовать, по всеми миру, а приходится выбирать между локдауном в Вене или локдауном в Уэльсе, между карантином в Риме или карантином в Сингапуре.
Они даже в паб пойти бухнуть спокойно не могут, потому что в Сиднее все, кто посетил ночной клуб, отмечают сейчас праздники в 2-недельном карантине.
Но это еще цветочки, ягодки начнутся, когда с конца января лохов, ширнувшихся, чтобы сохранить рабочие места, начнут массово увольнять из-за сокращения бизнеса и общего падения экономики на уровень плинтуса.
Вот тогда обида лохов достигнет совершенно запредельных размеров, и где-нибудь да и рванет.
Оттого и электрошокеры.

"Виктория выдаст электрошокеры всей полиции, которая находится на передовой
Новая модель Taser, X2, которая заменит старые модели с пятницы 21/12/2012.
Новый электрошокер имеет встроенную возможность записи видео и звука.
Все офицеры полиции, находящиеся на передовой, будут вооружены электрошокерами после объявления правительством штата о выделении средств в размере 214 миллионов долларов." - The Age

("Victoria to issue all frontline police with Tasers
A new Taser model, the X2, which will replace the older models from Friday 21/12/2012. The new Taser has built-in video and audio recording capability. Picture supplied by ACT Policing
All frontline police officers will be armed with Tasers following a $214 million funding announcement from the state government." - The Age)
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23.12.2021 04:46 Відповісти
Какая прелесть! Умеете вы порадовать, с утречка, хорошими новостями! Я часто бывал в Австралии и никогда бы не предположил что там ТАКОЕ(!!!) возможно.
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23.12.2021 04:57 Відповісти
Той Австралии, в который Вы бывали, больше нет.
Меньше чем за 2 года в стране построен настоящий фашизм и страна превратилась в клоаку.
А репутация, о, какая теперь у Австралии репутация!
Ей даже в Британии (с их локдаунами) детей пугают.

Тут насчет миграции специалистов СМИ заговорили в Австралии - и замолкли.
То, что заткнулись, понять можно: такие в Британских СМИ комментарии пошли на эту тему, что закачаешься. Писали, что в Британских тюрьмах свободы больше, чем у жителей Австралийских штатов, и что в это каторжную колонию никто из бритишей не поедет.
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23.12.2021 05:03 Відповісти
Понятно... Всего лишь за 2(два) года! Неплохие темпы у властей ваших. К чему бы это всё??? Ведь реально, по идее- рванёт! Зачем??? Чертов кошмар!
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23.12.2021 05:07 Відповісти
Сценарий у них.
Только деньги закончились.
А то что рванет, они знают, оттого и электрошокеры.
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23.12.2021 05:13 Відповісти
Сценарий(с). В этом всё и дело! И это уже не печально, это ужасно! Это означает что шансов избежать надвигающегося Кошмара- никаких...
Как там Горбачев говорил:"В интересное время мы живем, товарищи!"(с). А ведь уже были талоны на сахар в ходу и глобальные проблемы росли не по дням а по часам... А Кому-то было просто интересно...
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23.12.2021 05:18 Відповісти
А ось і наш акваріус.
Слухай, так а може тобі в Білорусь?
Там нема ніяких карантинів.
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23.12.2021 06:17 Відповісти
А, может, тебя, "как грязь в океан"(С)?
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23.12.2021 06:42 Відповісти
Спробуй.
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23.12.2021 08:20 Відповісти
Ты б закусывал, когда бухаешь, а то тебе везде "аквариусы" мерещатся.
Так и до "белочки" недалеко.
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23.12.2021 06:45 Відповісти
Та не соромся. Ти й під цим ніком довго не протримаєшся.
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23.12.2021 08:04 Відповісти
Значит так: отвечать больше тебе не буду, с меня хватает придурков в Австралии.

https://au.linkedin.com/in/olga-axenenko-749568a0
https://www.amazon.com/Books-Olga-Axenenko/s?rh=n%3A283155%2Cp_27%3AOlga+Axenenko
https://www.researchgate.net/profile/Olga-Axenenko
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23.12.2021 10:00 Відповісти
На ЧВК то у Слуг Народа денег нет, чтобы нанять, все 600 миллионов денег, выделенных недавно ЕС, уже распилены, так что из баб охрану формируют, чтобы "стоять за спинами женщин и детей"(С).
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23.12.2021 04:52 Відповісти
Хорошо хоть замуж теткам пока что можно, без постановки на воинский учет.
Кроме всего прочего, я не увидел что мать двоих детей освобождается от данного бреда- постановки на воинский учет, до достижения детьми какого-то возраста, например. Далее: вижу отчетливую сегрегацию женщин! Значит, тетки-работяги- на воинский учет, а дамочки живущие на средства папиков или просто домохозяйки- откосят от данного мероприятия. Так? Похоже- так. Не могу сказать что меня это не порадовало, моя жена уже 14 лет не работает, за домом следит и за котами.
А в общем и целом- бред несусветный! Это потому что у нас евреи правят бал, да? Понравился пример Израиля, похоже.
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23.12.2021 04:54 Відповісти
Війна США з Росією до останнього українця триває...
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23.12.2021 05:14 Відповісти
Ми, на горі, усім буржуям світову пожежу роздмухуємо
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23.12.2021 06:37 Відповісти
в жопе спички не горят (с)
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23.12.2021 10:46 Відповісти
Ну вот указание, куда эвакуируются наши австралийские гниды и гниды украинские, когда заварушка начнется: в Дубай и Доху

"Как сообщает "Радио Свобода" (включена в реестр СМИ-иноагентов) со ссылкой на расследование, проведенное командой Навального, экс-руководитель самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Бородай, который сейчас является депутатом Госдумы от "Единой России", приобрел апартаменты в Дубае стоимостью около 450 тысяч евро." - МК
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23.12.2021 05:15 Відповісти
Честно говоря, это были бы последние варианты, которые бы я рассматривал, в случае эвакуации. Ненавижу эту жуткую жару. А всю жизнь(оставшуюся) сидеть под кондиционером- не смог бы.
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23.12.2021 05:22 Відповісти
Ну, выбора у таких, как Бородай, особо то и нет.
Их же и на "кокосом острове" найдут, а в Дубае все жа какая-никая, а соберется компания.
Может, надеются продержаться...
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23.12.2021 06:44 Відповісти
А если завтра война, кто ж закончит сие начинание? Враги?
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23.12.2021 06:24 Відповісти
Тохо, коли ти з'являєшся, то здається що вибри на носі.
Ти спливаєш як підводний човен, а після виборів знову заляжеш на дно . Ти чого Тохо?
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23.12.2021 06:34 Відповісти
що Гриценко хоче ? хай ще гітлер-югент запропонує ,а шо ...Звіздєть не мішки тягати
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23.12.2021 06:43 Відповісти
Воно ще не здохло той палковниканатоль?!
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23.12.2021 06:44 Відповісти
Неужели, жену, майора медицинской службу заберут в армию! Ну, на конец.
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23.12.2021 08:08 Відповісти
Военкоматам организовали ещё одну кормушку.
Ладно бы там медиков, связистов ну и ещё пару-тройку специальностей действительно необходимых для обороны , а под этот список можно подогнать всех.
Вобщем готовьте ваши денюшки.
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23.12.2021 08:14 Відповісти
Військовозобов'язаними мають буті ті, кого обучали військовій справі.
Інакше - ЩО ЦЕ ?
На зеленського треба подавати в суд- масовими позовами.
Саме воно вправно відкосило.
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23.12.2021 08:41 Відповісти
Для того щоб не утилізувати генофонд нації у дегенеративний відстійник потрібно не допускати у владу **********.
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23.12.2021 08:56 Відповісти
І каббалістів.
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23.12.2021 08:57 Відповісти
От, що означає "досвід" і "професіоналізм"!!! Якщо тяжка і і довга робота- значить не потрібно її взагалі робити. Одним разом вбиваєш двох зайців: по-перше, звільняєш себе від зайвих турбот; а по-друге, - ніякого з тебе спросу за невиконану роботу.
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23.12.2021 09:56 Відповісти
А про турборежим забули?
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23.12.2021 10:24 Відповісти
Можна і за пів року, аби було бажання.
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23.12.2021 10:10 Відповісти
А цей грицєнко поставив вже до воєнкомату своїх маму, тещу, сестру, жінку та доньку? Ні? Хай падли нам покажуть приклад с себе
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23.12.2021 10:39 Відповісти
 
 