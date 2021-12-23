США повинні запровадити санкції проти Татарова й Вовка, - журналіст Сухов
Таким чином Сполучені Штати могли би дати всім корумпованим особам сигнал, що США стоять з українським народом за свободу та верховенство права - так само, як це було під час Революції Гідності.
Про це пише журналіст Олег Сухов, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Санкції США проти Вовка і Татарова дадуть сильний сигнал усім корумпованим особам, що США стоять разом з українським народом у його боротьбі за свободу та верховенство права – так само, як це було під час Євромайдану, коли Вовк і Татаров служили вбивчому режиму Януковича", - пише журналіст.
Голову Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка він називає головиним символом корупції в українських судах, а Татарова - символом толерантності Зеленського до корупції.
"Зважаючи на те, що вони служили прокремлівському президенту Януковичу, легко уявити, що вони обидва присягнули на лояльність російському диктатору Володимиру Путіну саме в той час, коли насувається російське вторгнення. Вони б продали Україну тому, хто запропонує найвищу ціну, незалежно від того, Кремль це чи ні", - припускає Сухов.
Журналіст нагадав, що Вовк і Татаров зробили все можливе для блокування конкурсу на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та для перешкоджання судовій реформі.
"Якщо найближчим часом відбір антикорупційного прокурора та судова реформа не будуть завершені, є підстави накласти санкції на самого Єрмака", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
США повинні запровадити санкції проти Татарова й Вовка, - журналіст Сухов..."
З Вовка краще стягнути шкіру і зробити чучело.
Вторжение в Украину, завтра, судя по данным МИ-6. Ну, или послезавтра. Америка успеет санкции ввести? А я сомневаюсь.
татаров сам себя назначил?