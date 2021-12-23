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США повинні запровадити санкції проти Татарова й Вовка, - журналіст Сухов

США повинні запровадити санкції проти Татарова й Вовка, - журналіст Сухов

Таким чином Сполучені Штати могли би дати всім корумпованим особам сигнал, що США стоять з українським народом за свободу та верховенство права - так само, як це було під час Революції Гідності.

Про це пише журналіст Олег Сухов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Санкції США проти Вовка і Татарова дадуть сильний сигнал усім корумпованим особам, що США стоять разом з українським народом у його боротьбі за свободу та верховенство права – так само, як це було під час Євромайдану, коли Вовк і Татаров служили вбивчому режиму Януковича", - пише журналіст.

Голову Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка він називає головиним символом корупції в українських судах, а Татарова - символом толерантності Зеленського до корупції.

"Зважаючи на те, що вони служили прокремлівському президенту Януковичу, легко уявити, що вони обидва присягнули на лояльність російському диктатору Володимиру Путіну саме в той час, коли насувається російське вторгнення. Вони б продали Україну тому, хто запропонує найвищу ціну, незалежно від того, Кремль це чи ні", - припускає Сухов.

Також читайте: ЦПК має намір звернутися до США з проханням накласти санкції на Татарова

Журналіст нагадав, що Вовк і Татаров зробили все можливе для блокування конкурсу на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та для перешкоджання судовій реформі.

"Якщо найближчим часом відбір антикорупційного прокурора та судова реформа не будуть завершені, є підстави накласти санкції на самого Єрмака", - додав він.

Автор: 

санкції (11744) США (22395) Вовк Павло (300) Татаров Олег (425)


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Топ коментарі
+10
Вова натяків та дипломатії не розуміє, йму треба або боляче робити, або зрозумілою йому криворагульною мовою.
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23.12.2021 02:27
+10
Пока САМИ украинцы не поймут, что за марионеток-наркоманов олигархов и рюських ватников голосовать НЕЛЬЗЯ, никакие США Украину не спасут!
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23.12.2021 08:10
+9
США не повинно виконувати функції наших правоохоронних органів. Дядя Сем нам "нічого нє должен" по цьому питанню. Ці особи давно вже повинні платити арендну плату Малюсці за ВІП-камери.
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23.12.2021 06:39
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Вова натяків та дипломатії не розуміє, йму треба або боляче робити, або зрозумілою йому криворагульною мовою.
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23.12.2021 02:27 Відповісти
Пора уже против лысого и Кравец ввести санкции, вот это реально приведет ЗЕ в чувства
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23.12.2021 03:50 Відповісти
США не повинно виконувати функції наших правоохоронних органів. Дядя Сем нам "нічого нє должен" по цьому питанню. Ці особи давно вже повинні платити арендну плату Малюсці за ВІП-камери.
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23.12.2021 06:39 Відповісти
Пока САМИ украинцы не поймут, что за марионеток-наркоманов олигархов и рюських ватников голосовать НЕЛЬЗЯ, никакие США Украину не спасут!
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23.12.2021 08:10 Відповісти
С какого перепугу ??????!!!!!!!!!!! Это выбор украинского нарида!
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23.12.2021 08:11 Відповісти
"
США повинні запровадити санкції проти Татарова й Вовка, - журналіст Сухов..."

З Вовка краще стягнути шкіру і зробити чучело.
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23.12.2021 08:21 Відповісти
Этот журналист Сухов- паникер и придурок. Вот поэтому: "они оба присягнули на лояльность российскому диктатору Владимиру Путину именно в то время, когда надвигается российское вторжение. Источник:
Вторжение в Украину, завтра, судя по данным МИ-6. Ну, или послезавтра. Америка успеет санкции ввести? А я сомневаюсь.
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23.12.2021 08:23 Відповісти
А також Клоуна і Єрмака.
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23.12.2021 08:26 Відповісти
Донецькі піонери партії регіонів валять Україну, але так вирішив мудрий нарід у 2019 році, а сьогодні побачивши, що обкакалися по самі вуха і нічого сцикуни зробити самі вже не можуть - звернулися до США. А коли йшли голосувати за малоросів, то не питалися у США?
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23.12.2021 08:28 Відповісти
Все ахметовские журнашлюхи распоряжения всем раздали?
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23.12.2021 08:32 Відповісти
Це так. Потужні санкції проти одіозних Вовка і Татарова стали б потужним сигналом для всіх українських корупціонерів і заставило їх піджати хвіст. А там і кримінальна відповідальність підіспіє...
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23.12.2021 08:38 Відповісти
Санкции США не заменят нашу судебную систему. А санкции шмаркли против граждан Украины это вообще пиар и бутафория.
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23.12.2021 08:55 Відповісти
то есть против Зеленского, который держит их у себя в офисе, не дает следователям и прокурорам привлечь их к ответу санкции не нужны????
татаров сам себя назначил?
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23.12.2021 08:56 Відповісти
До чего мудрый высер. США должны бороться с коррупцией в Украине сильнее, чем сами украинцы, вау
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23.12.2021 09:26 Відповісти
"Товарищ Сухов" вирішив порулити світом!
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23.12.2021 09:40 Відповісти
А Єрмак?
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23.12.2021 10:08 Відповісти
Немає нічого смішнішого коли журналіст пише що має робити уряд іншої країни.
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23.12.2021 12:08 Відповісти
 
 