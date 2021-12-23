УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7824 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 153 12

В Україні за добу від COVID-19 померли 275 осіб, зафіксовано 7 312 нових випадків зараження, 16 521 особа одужала

В Україні за добу від COVID-19 померли 275 осіб, зафіксовано 7 312 нових випадків зараження, 16 521 особа одужала

В Україні зафіксовано 7 312 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 23 грудня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 22 грудня в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 275 осіб, зафіксовано 7 312 нових випадків зараження, 16 521 особа одужала 02 зафіксовано 7 312 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 585, медпрацівників – 182).;

В Україні за добу від COVID-19 померли 275 осіб, зафіксовано 7 312 нових випадків зараження, 16 521 особа одужала 02 117 443 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримала 39 071 людина, повністю імунізована – 78 101 людина, додаткову дозу отримала 271 особа.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна вводить ревакцинальну дозу проти COVID-19 для медиків та співробітників будинків інтернатного типу, - МОЗ

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 275 осіб, зафіксовано 7 312 нових випадків зараження, 16 521 особа одужала 02 госпіталізовано – 1 691 особа;

В Україні за добу від COVID-19 померли 275 осіб, зафіксовано 7 312 нових випадків зараження, 16 521 особа одужала 02 летальних випадків – 275;

В Україні за добу від COVID-19 померли 275 осіб, зафіксовано 7 312 нових випадків зараження, 16 521 особа одужала 02 одужало – 16 521 особа.

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 275 осіб, зафіксовано 7 312 нових випадків зараження, 16 521 особа одужала 02 захворіло – 3 630 391 особа;

В Україні за добу від COVID-19 померли 275 осіб, зафіксовано 7 312 нових випадків зараження, 16 521 особа одужала 02 одужало – 3 393 420 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 275 осіб, зафіксовано 7 312 нових випадків зараження, 16 521 особа одужала 02 летальних випадків – 94 184;

В Україні за добу від COVID-19 померли 275 осіб, зафіксовано 7 312 нових випадків зараження, 16 521 особа одужала 02 проведено ПЛР-тестувань – 16 598 851.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 500 520 людей, з них отримали першу дозу – 14 500 518 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 219 547 людей, отримали додаткову дозу – 596 людей. Загалом проведено 27 720 661 щеплення", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 275 осіб, зафіксовано 7 312 нових випадків зараження, 16 521 особа одужала 10
В Україні за добу від COVID-19 померли 275 осіб, зафіксовано 7 312 нових випадків зараження, 16 521 особа одужала 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 275 осіб, зафіксовано 7 312 нових випадків зараження, 16 521 особа одужала 12

Автор: 

МОЗ (5388) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+1
Вот! Что и требовалось доказать: вчера, с ночи, в Мариуполе мороз шарахнул, непредвиденный. Наверняка куча бомжей в открывшиеся пункты обогрева рванула, те кто сумел ночь морозную пережить. Ну и все они, понятное дело- записаны в барановирусные больные. Потому, Донецкая область вышла на второе место, по заболеваемости. А завтра статистика в Луганской подпрыгнет. Жду-с-с-с-с...
показати весь коментар
23.12.2021 08:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вот! Что и требовалось доказать: вчера, с ночи, в Мариуполе мороз шарахнул, непредвиденный. Наверняка куча бомжей в открывшиеся пункты обогрева рванула, те кто сумел ночь морозную пережить. Ну и все они, понятное дело- записаны в барановирусные больные. Потому, Донецкая область вышла на второе место, по заболеваемости. А завтра статистика в Луганской подпрыгнет. Жду-с-с-с-с...
показати весь коментар
23.12.2021 08:38 Відповісти
Нічого дивного. Не ведеться роз'яснювальна робота з населенням
показати весь коментар
23.12.2021 20:32 Відповісти
Я б радив вам більше розповідати людям про важливість експрес-тестування
показати весь коментар
23.12.2021 21:10 Відповісти
А сколько людей не попали в этустатистику? Сделали себе милистан тест и сидят дома.
показати весь коментар
23.12.2021 21:11 Відповісти
А детей сколько болеет! И ведь чего же проще - сделай ребенку экспресс тест и принимай решение
показати весь коментар
23.12.2021 22:00 Відповісти
В Украине и так оч.высокие показатели, так и еще много людей сделают себе милистанои или цито тест, и никому не говорят, что ковид у них
показати весь коментар
23.12.2021 22:00 Відповісти
И еще люди вместо того, чтобы при первых симптомах сделать тест, идут на работу, по магазинам, детей отправляют в садики и в школы
показати весь коментар
23.12.2021 22:01 Відповісти
Очень много людей на заработках. И пока каждый не осознает, что самотестированием (милистан не дорогой) могут спасти родную жизнь, не будет толку
показати весь коментар
23.12.2021 22:43 Відповісти
А после НГ еще хуже будет. Это хорошо, что появился Милистан назальный тест - можно быть уверенным в своем здоровье
показати весь коментар
23.12.2021 22:43 Відповісти
А після новогго року що на нас очікує? Якщо людина більш серйозна, відповідальна, то вона буде самотестуватися хоча б тим самим мілістаном. А як ні???
показати весь коментар
23.12.2021 23:06 Відповісти
Впевнений, що дані не точні. Наприклад, у мене мілістан-тест показав ковід, то я в телефонному режимі зі знайомим лікарем консультувався і нікуди не ходив
показати весь коментар
23.12.2021 23:06 Відповісти
Ну, ходе грип. Так він кожного року ходить, скільки люди живуть. І нічого, народ завжди одужує. А хто хворий був на різні хронічні хвороби, то й померти може. Так завжди було. Але нащо грип проейменовуати в якийсь Ковід-19 - не зрозуміло. Також не зрозуміло, чому людей лікарі так погано лікують - вже скоро 100 тисяч померлих буде.
показати весь коментар
24.12.2021 00:36 Відповісти
 
 