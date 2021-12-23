В Україні за добу від COVID-19 померли 275 осіб, зафіксовано 7 312 нових випадків зараження, 16 521 особа одужала

В Україні зафіксовано 7 312 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 23 грудня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 22 грудня в Україні:

зафіксовано 7 312 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 585, медпрацівників – 182).;

117 443 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримала 39 071 людина, повністю імунізована – 78 101 людина, додаткову дозу отримала 271 особа.

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Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 691 особа;

летальних випадків – 275;

одужало – 16 521 особа.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 630 391 особа;

одужало – 3 393 420 осіб;

летальних випадків – 94 184;

проведено ПЛР-тестувань – 16 598 851.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 500 520 людей, з них отримали першу дозу – 14 500 518 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 219 547 людей, отримали додаткову дозу – 596 людей. Загалом проведено 27 720 661 щеплення", - розповіли в МОЗ.









