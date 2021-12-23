За добу війська РФ не порушували режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС
Упродовж минулої доби, 22 грудня, та станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.
"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - повідомили у штабі.
Нагадаємо, раніше голова ОП Андрій Єрмак анонсував повернення до повноцінного дотримання режиму припинення вогню.
"Під час сьогоднішнього (22.12.21 р.- Ред.) засідання Тристоронньої контактної групи всі сторони висловили намір рішучо дотримуватися домовленостей щодо заходів з посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року", - повідомив він.
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