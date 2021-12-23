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За добу війська РФ не порушували режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС

За добу війська РФ не порушували режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС

Упродовж минулої доби, 22 грудня, та станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - повідомили у штабі.

Нагадаємо, раніше голова ОП Андрій Єрмак анонсував повернення до повноцінного дотримання режиму припинення вогню.

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"Під час сьогоднішнього (22.12.21 р.- Ред.) засідання Тристоронньої контактної групи всі сторони висловили намір рішучо дотримуватися домовленостей щодо заходів з посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року", - повідомив він.

За добу війська РФ не порушували режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС 01

обстріл (28156) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Для тих хто сильно переживав про вчорашні стрільби з FGM-148 Javelin : результат на "лицо" точніше на залізяці =

ЗСУ показали, що залишиться від танків ворога після влучання Javelin

https://defence-ua.com/team/14/ Defense Express



23 грудня 2021, 08:01
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23.12.2021 08:43 Відповісти
Так що москалям козирьки і парасольки на баштах їхніх бронегробів ніц не поможуть
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23.12.2021 09:39 Відповісти
Похоже , Кремль нагнули !
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23.12.2021 09:29 Відповісти

Т-72Б3 в схватке с «Джавелинами» и «Спайками»: экраны над башнями или козырьки?
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2021/09/08/t-72b3-v-shvatke-s-dzhavelinami-i-spaykami-ekrany-nad-bashnyami-ili-kozyrki
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23.12.2021 09:47 Відповісти
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23.12.2021 14:06 Відповісти
Не хочу пророчить, но похоже на затишье перед бурей. Будем надеяться, что это будет только сероводород в большом количестве от разрыва кацапских пердаков.
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23.12.2021 14:17 Відповісти
Давно я не бачив такого заголовка.
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23.12.2021 15:12 Відповісти
Я покритикував, але пост видалили!
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23.12.2021 15:33 Відповісти
УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ! Я НЕ УВЕРЕН, НО Я СЛЫХАЛ, ЧТО ПУТИНЦЫ И ИХ ПОДСОБНИКИ АСАДОВСКИЕ ГОЛОВОРЕЗЫ ГОТОВТЯ ВОЕННУЮ ОПЕРАЦИЮ ПРОТИВ СВОБОДНОЙ ПРОВИНЦИИ ИДЛИБ В СИРИИ!!! ОСТАНОВИМ ЗАРАЗУ! ПРИЗЫВАЮ ВСЕХ УКРАИНЦЕВ И ЛЮДЕЙ СНГ ОКАЗЫВАТЬ ИНФОРМАЦИОННУЮ ПОМОЩЬ УМЕРЕННЫМ ПОВСТАНЦАМ СИРИИ! ТЫСЯЧИ СИРИЙСКИХ РАБОЧИХ ПОЛЯГЛИ В БОЯХ С АСАДОВСКИМИ НАЦЫСТАМИ!!! ЗАЩИТИМ СИРИИ! УКРАИНА С ДРЕВНИМ И ХРАБРЫМ НАРОДОМ СИРИИ!!! НЕ ПРОЙДУТ! СМЕРТЬ ПУТИНСКИМ ОККУПАНТАМ И ИХ ПОДСОБНИКАМ!
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23.12.2021 18:41 Відповісти
 
 