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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росія поширила "фальшивий наратив і дезінформацію про сусідні країни", - спільна заява делегацій 36 країн-членів ООН

Росія поширила

Росія використала захід Ради Безпеки ООН для проголошення фальшивих наративів на адресу інших держав.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це йдеться у спільній заяві делегацій 36 країн-членів Організації Об’єднаних Націй.

Зазначається, що РФ, організувавши в Радбезі ООН захід, спрямований проти прославлення нацизму, висунула звинувачення країнам Балтії та Україні.

Росія скористалася заходом, щоб "висунути цинічні й необґрунтовані звинувачення на адресу держав-членів, спотворити історію у своїх власних політичних цілях і проголосити фальшивий наратив і дезінформацію про сусідні країни", - зазначається в заяві.

На думку її авторів - делегацій західних країн та України - це навмисна спроба вкотре відвернути увагу світової спільноти від порушень Росією міжнародного права, зокрема в галузі прав людини.

Час проведення цього заходу, вказується в документі, "викликає особливу тривогу на тлі нарощування російської військової потужності на Кримському півострові та на кордонах України".

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Як нагадують автори заяви, Статут ООН забороняє використовувати силу проти територіальної цілісності або політичної незалежності будь-якої держави.

"Будь-яка подальша воєнна агресія проти України матиме серйозні наслідки і призведе до серйозних заходів у відповідь", - наголошується в документі.

У звязку з цим 36 делегацій західних країн закликають Росію припинити ворожу кампанію дезінформації проти України, знизити напруженість навколо неї та "без зволікань вивести сили й техніку, розміщені в країні без згоди України".

ООН (3334) пропаганда (2791) росія (64846) Радбез ООН (850) фейк (742)


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Топ коментарі
+14
Українські народні прислів'я про москалів

- А багато було людей в церкві?
- Людей, мамо, не було нікогісінько, тілько самі москалі - так що й голки не було де встромити.

- Тату, лізе чорт у хату!
- Дарма, хоч і два, аби не москаль.

Не слухайте, батьки, сього ледащиці: підвезе він вам москаля!

Від Москаля поли вріж та втікай.

Від чорта відхрестишся, а від москаля не відмолишся.

Варив чорт з Москалем пиво, та й пива відрікся.

З Москалем дружи, а камінь за пазухою держи.

З Москалем бувай а камінь в пазусі тримай.

Хоч убий Москаля, то він зуби вискаля.

Звичайно, Московська напасть.

Казав Москаль ПРАВО, та й збрехав браво.

Бов, бов, по московськи бреше.

Бреше, як москаль.

Москаль тоді правду скаже, як свиня умиється в сажі.

Коли чорт і москаль що вкрали, то поминай, як звали.

Коли Москаль каже сухо, то напевно застрягнеш по вухо.

Як Москаль скаже сухо, то піднімайсь по самі вуха, то ще замочишся.

Мабуть Москаль тоді красти перестане, як чорт молитись Богу стане.

Москалеві годи як трясці, а він все бісом дивиться.

Москалики, соколики, позаїдали ви наші волики; а як вернетесь здорові, то поїсьте і корови.

Москаль не свій брат - не помилує.

- Щоб ти зозулі не чув! (каже баба)
- Мне и удод закуетъ. (одріка москаль)

Москаль з бісом порадились, та й на лихо понадились.

Москаль викрутнями перебувається (тому ж він скрізь погано лається).

Москаль тоді правду скаже, як чорт молитись стане.

Москаль здавна вже панує, бо бач завше людей дурить.

Москаль як ворона, та хитріший чорта.

Москаль не великий чоловік, та ба!

Москаль ликом чваниться, і кожному під ніс з ним пхається.

Москаль козака як раз огудить, а Москаля й чорт не одурить.

Москаль ликом вязаний, у ликах ходить, та й всіх у ликах водить.

Москаль дорогу знає, та ще питається.

Москва на злиднях збудована, та й злиднями годована.

Московське панування, то чортівське жартування.

Московський час, як жидівський зараз - (не перечекаєш).

На вовка помовка, а Москаль кобилу вкрав.

Не за те Москаля бють, що краде, а за те, щоб умів кінці ховати.

Не великий Москаль, та страшний.

Не випадає Москаля дядьком звати, а все дядюшка.

Про одного Москаля війна буде.

Собака брехне - Москаль віри пійме.

Ти Москалю і добрий чоловік, та твоя шенеля злодій.

Хоч добрий чоловік, та Москаль.

Чорт зна що у лаптях, та й то Москаль.

У Москаля на грош амуніції, на десять амбіції.
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23.12.2021 09:02
+12
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23.12.2021 08:52
+9
"
Росія поширила "фальшивий наратив і дезінформацію про сусідні країни", - спільна заява делегацій 36 країн-членів ООН..."

В кінці заяви потрібно було дописати: "... а путін - *****!. '
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23.12.2021 08:45
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"
Росія поширила "фальшивий наратив і дезінформацію про сусідні країни", - спільна заява делегацій 36 країн-членів ООН..."

В кінці заяви потрібно було дописати: "... а путін - *****!. '
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23.12.2021 08:45 Відповісти
Однозначно!
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23.12.2021 10:22 Відповісти
О, снова всплыли эти самые- "нарративы". О них как-то забыли, после ухода Мендель, что меня порадовало. Однако, "нарративы" оказались живучи.
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23.12.2021 08:45 Відповісти
Але щось добре все-таки є, зе не вживає адженду.. В сенсі слово.. Мовчки вживає порошкову адженду, ні разу не палиться, але хоч ефір цим словом не засмічує.
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23.12.2021 09:22 Відповісти
А що мундель здохла?
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23.12.2021 11:26 Відповісти
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23.12.2021 08:46 Відповісти
После вторжения в Украину русским бабам нужно будет начинать рожать с 10 лет для восстановления поголовья
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23.12.2021 11:29 Відповісти
украинские нарожают (((*
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23.12.2021 11:40 Відповісти
Може краще було б посидіти у параші? А втім, "воно" і так там...
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23.12.2021 08:50 Відповісти
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23.12.2021 08:52 Відповісти
Українські народні прислів'я про москалів

- А багато було людей в церкві?
- Людей, мамо, не було нікогісінько, тілько самі москалі - так що й голки не було де встромити.

- Тату, лізе чорт у хату!
- Дарма, хоч і два, аби не москаль.

Не слухайте, батьки, сього ледащиці: підвезе він вам москаля!

Від Москаля поли вріж та втікай.

Від чорта відхрестишся, а від москаля не відмолишся.

Варив чорт з Москалем пиво, та й пива відрікся.

З Москалем дружи, а камінь за пазухою держи.

З Москалем бувай а камінь в пазусі тримай.

Хоч убий Москаля, то він зуби вискаля.

Звичайно, Московська напасть.

Казав Москаль ПРАВО, та й збрехав браво.

Бов, бов, по московськи бреше.

Бреше, як москаль.

Москаль тоді правду скаже, як свиня умиється в сажі.

Коли чорт і москаль що вкрали, то поминай, як звали.

Коли Москаль каже сухо, то напевно застрягнеш по вухо.

Як Москаль скаже сухо, то піднімайсь по самі вуха, то ще замочишся.

Мабуть Москаль тоді красти перестане, як чорт молитись Богу стане.

Москалеві годи як трясці, а він все бісом дивиться.

Москалики, соколики, позаїдали ви наші волики; а як вернетесь здорові, то поїсьте і корови.

Москаль не свій брат - не помилує.

- Щоб ти зозулі не чув! (каже баба)
- Мне и удод закуетъ. (одріка москаль)

Москаль з бісом порадились, та й на лихо понадились.

Москаль викрутнями перебувається (тому ж він скрізь погано лається).

Москаль тоді правду скаже, як чорт молитись стане.

Москаль здавна вже панує, бо бач завше людей дурить.

Москаль як ворона, та хитріший чорта.

Москаль не великий чоловік, та ба!

Москаль ликом чваниться, і кожному під ніс з ним пхається.

Москаль козака як раз огудить, а Москаля й чорт не одурить.

Москаль ликом вязаний, у ликах ходить, та й всіх у ликах водить.

Москаль дорогу знає, та ще питається.

Москва на злиднях збудована, та й злиднями годована.

Московське панування, то чортівське жартування.

Московський час, як жидівський зараз - (не перечекаєш).

На вовка помовка, а Москаль кобилу вкрав.

Не за те Москаля бють, що краде, а за те, щоб умів кінці ховати.

Не великий Москаль, та страшний.

Не випадає Москаля дядьком звати, а все дядюшка.

Про одного Москаля війна буде.

Собака брехне - Москаль віри пійме.

Ти Москалю і добрий чоловік, та твоя шенеля злодій.

Хоч добрий чоловік, та Москаль.

Чорт зна що у лаптях, та й то Москаль.

У Москаля на грош амуніції, на десять амбіції.
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23.12.2021 09:02 Відповісти
Щиро вдячний.Якщо дозволите:

"москаль північний - ворог одвічний"
"не вір москалеві.... НІКОЛИ"
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23.12.2021 11:29 Відповісти
А що завадило делегаціям 36 західних країн з трибуни ООН заявити про фашизм в росії?
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23.12.2021 10:17 Відповісти
Завадила необхідність робити наступні кроки після такої заяви.
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23.12.2021 12:01 Відповісти
 
 