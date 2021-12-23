Росія поширила "фальшивий наратив і дезінформацію про сусідні країни", - спільна заява делегацій 36 країн-членів ООН..."

Росія використала захід Ради Безпеки ООН для проголошення фальшивих наративів на адресу інших держав.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це йдеться у спільній заяві делегацій 36 країн-членів Організації Об’єднаних Націй.

Зазначається, що РФ, організувавши в Радбезі ООН захід, спрямований проти прославлення нацизму, висунула звинувачення країнам Балтії та Україні.

Росія скористалася заходом, щоб "висунути цинічні й необґрунтовані звинувачення на адресу держав-членів, спотворити історію у своїх власних політичних цілях і проголосити фальшивий наратив і дезінформацію про сусідні країни", - зазначається в заяві.

На думку її авторів - делегацій західних країн та України - це навмисна спроба вкотре відвернути увагу світової спільноти від порушень Росією міжнародного права, зокрема в галузі прав людини.

Час проведення цього заходу, вказується в документі, "викликає особливу тривогу на тлі нарощування російської військової потужності на Кримському півострові та на кордонах України".

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Як нагадують автори заяви, Статут ООН забороняє використовувати силу проти територіальної цілісності або політичної незалежності будь-якої держави.

"Будь-яка подальша воєнна агресія проти України матиме серйозні наслідки і призведе до серйозних заходів у відповідь", - наголошується в документі.

У звязку з цим 36 делегацій західних країн закликають Росію припинити ворожу кампанію дезінформації проти України, знизити напруженість навколо неї та "без зволікань вивести сили й техніку, розміщені в країні без згоди України".