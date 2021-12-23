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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Білий дім відповів на звинувачення та погрози Путіна: Агресія, яку ми спостерігали на кордоні України, та войовнича риторика виходять з одного боку

Білий дім відповів на звинувачення та погрози Путіна: Агресія, яку ми спостерігали на кордоні України, та войовнича риторика виходять з одного боку

Президент Росії Володимир Путін звинувачує та погрожує США перед своєю аудиторією, НАТО і Сполучені Штати не мають агресивних намірів проти РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це заявила на брифінгу речниця Білого дому Джен Псакі.

21 грудня Путін заявив, що Захід "винний у напруженості в Європі", і пригрозив "військово-технічними заходами" у разі "подальших недружніх кроків". Псакі попросили прокоментувати ці слова.

"Нагадаю вам, що президент Путін має свою аудиторію. Це не США і не люди, які тут живуть", – відповіла вона.

Спікерка Білого дому наголосила, що НАТО є оборонним союзом. Псакі запевнила: ні США, ні партнери Альянсу не виношують агресивних намірів проти Росії.

"Агресія, яку ми спостерігали на українському кордоні, та войовнича риторика виходять з одного боку. Я думаю, що кожен може бачити це досить ясно", – підсумувала Псакі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін погрожує НАТО військовими діями у разі розміщення сил Альянсу в Україні

Нагадаємо, за даними розвідки, Росія може готувати нове вторгнення до України на січень. Захід загрожує їй безпрецедентними санкціями у разі вторгнення.

РФ передала США та НАТО список вимог, зокрема, вона вимагає відмовитися від розширення НАТО на схід та від військової співпраці з Україною.

У НАТО заявили, що не підуть на компроміси щодо членства в Альянсі. Росія у відповідь загрожує "воєнними кроками". 

США заявили, що у відповідь на ультиматум Росії складуть список дій РФ, що "викликають занепокоєння".

армія рф (17143) путін (23733) росія (64846) США (22395) погрози (487) Псакі (148)


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Топ коментарі
+8
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23.12.2021 08:48
+6
ТЭЦ в Бурятии пыхнула догнала все таки карма Бурятию. Ведь не только в Сирии но и на Донбассе были замечены жаренные буряты. Бог не Тимошка, он все видит
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23.12.2021 09:09
+4
Дивною склалася ситуація. До цього протистояння та агресії з боку Москви не тільки деякі закордонні полатики, а і вітчизняні політологи стверджували, що Україні незалежність дісталася у подарунок. Сьогодні Путін своїми діями, а Україна своїм протистоянням, заставляє увесь світ чітко визначити, що українці і росіяни це не один народ, що Україна незалежна держава. Саме сьогодні відбувається закарбування у світовій свідомості людства конкретних рис незалежної країни - України. Тому перед нацією і українською владою нині стоїть чітка вимога від усьго українства, щоб образ України, що закарбовується в світовій свідомості був таким, щоб ним пишалися майбутні покоління.
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23.12.2021 09:26
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Соплежуйство Заходу тільки підбадьорює )(уйла і Китай.
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23.12.2021 08:48 Відповісти
точнее - соплежуйство ЕС, где Х.йло баблом и ресурсами лобирует свои интересы диктатора агрессора.
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23.12.2021 09:21 Відповісти
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23.12.2021 08:48 Відповісти
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23.12.2021 08:58 Відповісти
ТЭЦ в Бурятии пыхнула догнала все таки карма Бурятию. Ведь не только в Сирии но и на Донбассе были замечены жаренные буряты. Бог не Тимошка, он все видит
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23.12.2021 09:09 Відповісти
Значит зачем то западу нужен этот кремлёвский зверёк раз ещё ещё не прихлопнули, в виде пугала наверное.
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23.12.2021 09:12 Відповісти
НАТО краще мать одну Росію , ніж десяток "бантустанів", вожді яких захоплять у свої руки ядерні боєголовки , що розміщені на їх території і продадуть їх терористам!
От і вся "потреба"
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23.12.2021 09:47 Відповісти
Дивною склалася ситуація. До цього протистояння та агресії з боку Москви не тільки деякі закордонні полатики, а і вітчизняні політологи стверджували, що Україні незалежність дісталася у подарунок. Сьогодні Путін своїми діями, а Україна своїм протистоянням, заставляє увесь світ чітко визначити, що українці і росіяни це не один народ, що Україна незалежна держава. Саме сьогодні відбувається закарбування у світовій свідомості людства конкретних рис незалежної країни - України. Тому перед нацією і українською владою нині стоїть чітка вимога від усьго українства, щоб образ України, що закарбовується в світовій свідомості був таким, щоб ним пишалися майбутні покоління.
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23.12.2021 09:26 Відповісти
Х.йло обезьяна с гранатой и запад не загоняет это чмо в угол умышленно. Это чмо сдохнет и его сменит другой царь, рабы привыкли к барину который позаботится о них и радуются когда кнутом плещут соседа... пакостная орда алкашей на большой территории
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23.12.2021 09:29 Відповісти
Загроза війни,але українці у влади посто просили принаймі 4 роки щоб їм дозволили мати бойову зброю.Можливо вони боялись того що їм дадуть по повній за розкражу України,але їм тепер і насрати якщо начнеться війна.
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23.12.2021 10:16 Відповісти
 
 