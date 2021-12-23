Білий дім відповів на звинувачення та погрози Путіна: Агресія, яку ми спостерігали на кордоні України, та войовнича риторика виходять з одного боку

Президент Росії Володимир Путін звинувачує та погрожує США перед своєю аудиторією, НАТО і Сполучені Штати не мають агресивних намірів проти РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це заявила на брифінгу речниця Білого дому Джен Псакі.

21 грудня Путін заявив, що Захід "винний у напруженості в Європі", і пригрозив "військово-технічними заходами" у разі "подальших недружніх кроків". Псакі попросили прокоментувати ці слова.

"Нагадаю вам, що президент Путін має свою аудиторію. Це не США і не люди, які тут живуть", – відповіла вона.

Спікерка Білого дому наголосила, що НАТО є оборонним союзом. Псакі запевнила: ні США, ні партнери Альянсу не виношують агресивних намірів проти Росії.

"Агресія, яку ми спостерігали на українському кордоні, та войовнича риторика виходять з одного боку. Я думаю, що кожен може бачити це досить ясно", – підсумувала Псакі.

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Нагадаємо, за даними розвідки, Росія може готувати нове вторгнення до України на січень. Захід загрожує їй безпрецедентними санкціями у разі вторгнення.

РФ передала США та НАТО список вимог, зокрема, вона вимагає відмовитися від розширення НАТО на схід та від військової співпраці з Україною.

У НАТО заявили, що не підуть на компроміси щодо членства в Альянсі. Росія у відповідь загрожує "воєнними кроками".

США заявили, що у відповідь на ультиматум Росії складуть список дій РФ, що "викликають занепокоєння".