Підвищення гарантій за банківськими вкладами очікується у 2022 році, - Фонд гарантування вкладів
У парламенті очікує ухвалення законопроєкт, яким передбачено підвищення гарантованої суми за банківськими вкладами у 2 рази – з нинішніх 200 тис грн до 400 тис грн.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила в ефірі ICTV Світлана Рекрут - директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Як пояснила Світлана Рекрут, підвищення гарантій за вкладами є свідченням того, що банківська система стабільна і капіталізована. Крім того, цей крок дасть поштовх для подальшого розвитку банківської системи, оскільки сприятиме притоку вкладів, що, в свою чергу, забезпечить банкам більший ресурс для нарощення кредитування. Це стане поштовхом для зростання економіки, розвитку підприємництва і добробуту суспільства.
За даними Фонду гарантування вкладів, за роки своєї діяльності Фонд повернув більш як 96 мільярдів гривень понад двом мільйонам вкладників неплатоспроможних банків. Зокрема, ефективність системи гарантування була доведена у роки банківської кризи, що розпочалась у 2014 р., коли були визнані неплатоспроможними майже 100 банків.
За словами Світлани Рекрут, гарантовану суму за вкладами буде підвищено у 2 рази одразу після ухвалення згаданого законопроєкту Верховною Радою та підписання Президентом, а з початку 2023 сума гарантій сягне 600 тис грн. У більш віддаленій перспективі планується поступово досягти рівня, встановленого в країнах Євросоюзу, – 100 тис євро.
Нагадаємо, Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб (№5542-1) був ухвалений парламентом у першому читанні 30 червня 2021 р. та внесений до порядку денного на друге читання.
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за 30 років по 3% річних суми мають зрости вдвічі...
причому кожен вклад все одно не перевищуватиме 200 000...
Где делись 92 Украинских банка ,
да все
в Израиле с активами , а Украинские вкладчики остались
с пустыми бумагами от фонда гарантирования ( чего) ?
Курс гривни впав спочатку з 8 до 12 - на оккупації Криму та вторгнені кацапів, та залишався стабільним до того часу, поки коломойский не почав скуповувати всю валюту по Україні, обваливши Курс з 12 до 40...
За кілька місяців коломойский скупив 5.5 млрд.долларів що визвало тотальний дефіціт валюти по всій Україні, при ЗВР = 4 млрд.долл. Скажи "спасибА" саме бене та зеленскому за обвал гривні, через їх офшори були вкрадені 5.5 млрд.долл.Саме тому тарифи пішли вгору, комуманка та "обнищание народа" , навіть на улюблені товари зебілів - цигарки та горилку
Всё разбивается о формальность "Если эти средства будут заложены в бюджете"
Фонд будет просто распределять ту подачку что выдаст казначейство.