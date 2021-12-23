Підвищення гарантій за банківськими вкладами очікується у 2022 році, - Фонд гарантування вкладів

У парламенті очікує ухвалення законопроєкт, яким передбачено підвищення гарантованої суми за банківськими вкладами у 2 рази – з нинішніх 200 тис грн до 400 тис грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила в ефірі ICTV Світлана Рекрут - директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Як пояснила Світлана Рекрут, підвищення гарантій за вкладами є свідченням того, що банківська система стабільна і капіталізована. Крім того, цей крок дасть поштовх для подальшого розвитку банківської системи, оскільки сприятиме притоку вкладів, що, в свою чергу, забезпечить банкам більший ресурс для нарощення кредитування. Це стане поштовхом для зростання економіки, розвитку підприємництва і добробуту суспільства.

За даними Фонду гарантування вкладів, за роки своєї діяльності Фонд повернув більш як 96 мільярдів гривень понад двом мільйонам вкладників неплатоспроможних банків. Зокрема, ефективність системи гарантування була доведена у роки банківської кризи, що розпочалась у 2014 р., коли були визнані неплатоспроможними майже 100 банків.

За словами Світлани Рекрут, гарантовану суму за вкладами буде підвищено у 2 рази одразу після ухвалення згаданого законопроєкту Верховною Радою та підписання Президентом, а з початку 2023 сума гарантій сягне 600 тис грн. У більш віддаленій перспективі планується поступово досягти рівня, встановленого в країнах Євросоюзу, – 100 тис євро.

Нагадаємо, Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб (№5542-1) був ухвалений парламентом у першому читанні 30 червня 2021 р. та внесений до порядку денного на друге читання.

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