Україна вас цінує та на вас розраховує, - Зеленський вручив дипломатам державні нагороди

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська 22 грудня взяли участь в урочистостях з нагоди Дня працівників дипломатичної служби України, які відбулися в с. Гуті Івано-Франківської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Звертаючись до дипломатів, глава держави відзначив, що заходи, проведені в межах конференції послів України "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави", були наповнені змістом і теплою атмосферою, а також щирим і неформальним спілкуванням.

"Я хочу сказати, що, незалежно від того місця у світі, де ви працюєте, від вашого рангу, всі українські посли для нашої держави, для мене особисто – надзвичайні. Ви працюєте далеко за межами України, але Україна завжди поруч. Україна вас бачить, Україна вас цінує, Україна на вас розраховує!" – наголосив Володимир Зеленський.

Крім того, повідомляється, що з нагоди професійного свята та за вагомий особистий внесок у зміцнення міжнародного співробітництва України, багаторічну плідну дипломатичну діяльність та високий професіоналізм президент вручив дипломатам державні нагороди.

Українських дипломатів також привітали зі святом керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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Зокрема, Голова Верховної Ради зауважив, що дипломатів порівнюють із солдатами, які перебувають на передовій міжнародних відносин і стримують дипломатичний натиск.

"Але мені здається, що найбільш українське порівняння для вас – із птахами, які летять з України й точно знають, де їхня рідна земля", – сказав Руслан Стефанчук.

Зі свого боку прем'єр-міністр подякував послам за їхню працю й наголосив, що держава цінує роботу кожного з них та колективів їхніх дипломатичних установ.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба додав, що президент України, який представляє країну на міжнародній арені, може покладатися на команду українських дипломатів.

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