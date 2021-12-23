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Україна вас цінує та на вас розраховує, - Зеленський вручив дипломатам державні нагороди

Україна вас цінує та на вас розраховує, - Зеленський вручив дипломатам державні нагороди

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська 22 грудня взяли участь в урочистостях з нагоди Дня працівників дипломатичної служби України, які відбулися в с. Гуті Івано-Франківської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Звертаючись до дипломатів, глава держави відзначив, що заходи, проведені в межах конференції послів України "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави", були наповнені змістом і теплою атмосферою, а також щирим і неформальним спілкуванням.

"Я хочу сказати, що, незалежно від того місця у світі, де ви працюєте, від вашого рангу, всі українські посли для нашої держави, для мене особисто – надзвичайні. Ви працюєте далеко за межами України, але Україна завжди поруч. Україна вас бачить, Україна вас цінує, Україна на вас розраховує!" – наголосив Володимир Зеленський.

Крім того, повідомляється, що з нагоди професійного свята та за вагомий особистий внесок у зміцнення міжнародного співробітництва України, багаторічну плідну дипломатичну діяльність та високий професіоналізм президент вручив дипломатам державні нагороди.

Українських дипломатів також привітали зі святом керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Читайте також: Не перекручуйте указ Зеленського про коментування зовнішної політики, - Кулеба

Зокрема, Голова Верховної Ради зауважив, що дипломатів порівнюють із солдатами, які перебувають на передовій міжнародних відносин і стримують дипломатичний натиск.

"Але мені здається, що найбільш українське порівняння для вас – із птахами, які летять з України й точно знають, де їхня рідна земля", – сказав Руслан Стефанчук.

Зі свого боку прем'єр-міністр подякував послам за їхню працю й наголосив, що держава цінує роботу кожного з них та колективів їхніх дипломатичних установ.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба додав, що президент України, який представляє країну на міжнародній арені, може покладатися на команду українських дипломатів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про конференцію з послами: Це не з'їзд політбюро ЦК. Має бути новий діалог, а не сухі звіти

Автор: 

дипломатія (710) Зеленський (23642) нагорода (1255) дипломати (565)


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Топ коментарі
+11
Найогидніший і найнеадекватніший президент України! В Яника була своя політика проросійськості, але він її й не приховував. Цей же сцить в очі і нагло бреше на кожному кроці!
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23.12.2021 08:53
+10
Вже не маю сил споглядати оце зелен лайно при владі.
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23.12.2021 08:46
+9
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23.12.2021 08:47
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Вже не маю сил споглядати оце зелен лайно при владі.
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23.12.2021 08:46 Відповісти
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23.12.2021 08:47 Відповісти
У Зели не дипломаты, а всякий зброд!
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23.12.2021 08:50 Відповісти
Найогидніший і найнеадекватніший президент України! В Яника була своя політика проросійськості, але він її й не приховував. Цей же сцить в очі і нагло бреше на кожному кроці!
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23.12.2021 08:53 Відповісти
Зеленский: Дончане захватили танк? Молодцы!!!

https://www.youtube.com/watch?v=yqIikrM-WRs
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23.12.2021 09:15 Відповісти
А на наркомана, мы не рассчитываем
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23.12.2021 08:55 Відповісти
Почему ? Надо расчитівать, он стране будет и дальше мешать!
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23.12.2021 11:57 Відповісти
Пля, оно бабочку напялило. Максимум на конферансье тянет
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23.12.2021 08:59 Відповісти
политика провалена... но награды нашли героев... как обычно, награждены непричастные и наказаны исполнители...
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23.12.2021 09:09 Відповісти
у Зeлeнського пeрука? Зe-клоун - лисий?
https://www.youtube.com/watch?v=qu5qihkrMIU
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23.12.2021 09:09 Відповісти
Ай-яй-яй! Як невдобно получилось! Не з Зєлєнскім, ні! З Інтернетом! Все, с*ка помне! 🤢
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23.12.2021 09:30 Відповісти


https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko?__cft__[0]=AZXXTKpvCeHdB0f4YgJsleJ7I2428JqiIh7Iqd-JfKAhOSOgBZuqKixbPv2qQGlX6otO_tzuKJyG1pBokhdD3F_nnfbIQb2WHGrpv3KbF5MCLcDv0-9ECJP5LN-AHDgaN-3j9fXE0tLv0wmeigDOMeMfgy0ieH8S_Yqu8MPlzVQw3w&__tn__=-UC%2CP-R Iryna Gerashchenko

https://www.facebook.com/ 1 год ·



Телеканал Рада.
В кожному випуску - Зеленський і …. Порошенко.

Ведуча, анонсуючи новини, чесно сказала, що в ефірі - телеканал ZIK А потім сором'язливо поправилася, що … канал РАДА

Лише в одному випуску новин , не в прайм, вскольз, одним реченням , згадали депутата Галушка. Видно, отримали нагоняй від Банкової і забули про цього досьогодні нікому невідомого хамовитого слугу. Головні новини незмінні - прекрасний Зеленський, і жахливий Порошенко.

Як ви гадаєте, якби хтось з https://www.facebook.com/EuropeanSolidarity.official/?__cft__[0]=AZXXTKpvCeHdB0f4YgJsleJ7I2428JqiIh7Iqd-JfKAhOSOgBZuqKixbPv2qQGlX6otO_tzuKJyG1pBokhdD3F_nnfbIQb2WHGrpv3KbF5MCLcDv0-9ECJP5LN-AHDgaN-3j9fXE0tLv0wmeigDOMeMfgy0ieH8S_Yqu8MPlzVQw3w&__tn__=kK-R Європейська Солідарність подібним чином поводився з поліцейськими, скільки б студій нового пропагандистського каналу Банкової було присвячено такому депутату?

І за все це з держбюджету заплатили 9 млн грн за 2 тижні суцільної пропаганди влади .

Темники епохи Медведчука повернулися в найгіршому вигляді.

Про владу або захоплено, або ніяк.
Про опозицію- тільки погано.
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23.12.2021 09:16 Відповісти
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23.12.2021 09:19 Відповісти
Если бы дипломаты собрались в селе Мала Талейранівка ил в Дизраеличах - ну нехай.
А чем знаменито село Гута? Там есть ферма по выращиванию
дипломатов ?
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23.12.2021 09:23 Відповісти
А чому в Гуті, а не в "Крівом Рогу"?
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23.12.2021 11:42 Відповісти
Готується до виборів на закордонних округах. Ні, готує їх до "правильної" поведінки під час виборів. Бо з*явиться ж багато громадян України за кордоном, які голосуватимуть і визначатимуть долю України (або малоросійського округу РФ).
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23.12.2021 12:14 Відповісти
Вова,не відставай від Леоніда Ілліча.
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23.12.2021 19:24 Відповісти
 
 