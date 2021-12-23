Після запуску "Північного потоку-2" ціни на газ в Європі не впадуть, - Вітренко
У Європі ціни на газ б'ють рекорди. Глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко вважає, що запуск російсько-німецького газопроводу "Північний потік-2" не допоможе вирішити газове питання.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у інтерв'ю РБК-Україна.
"Це в значній мірі помилка, що ціни на газ в Європі знизяться, якщо просто запуститься ПП-2. Це не так", - вважає він.
За словами Вітренко, президент РФ Володимир Путін крім того, що хоче запустити газопровід не відповідно до європейських правил, він ще хоче змусити європейців перейти назад на довгострокові контракти, які при цьому не були б прив'язані до ринку, хабів, споту.
"Це потрібно йому з політичних міркувань в першу чергу, тому що це дає йому можливість політичних домовленостей і використання газу як політичної зброї. У той час як продажі на хабах, на спотовому ринку дають набагато менше можливостей для цього. Тому я б не очікував, що просто з введенням "Північного потоку-2" ціни на газ впадуть", - заявив він.
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Как Вы не понимаете, что если газ начать продавать населению по внутренним ценам, то Нафтогаз не сможет выплачивать миллионные бонусы своим директорам. Разве Вы можете допустить, чтобы эти несчастные люди перестали менять раз в год машины и покупать квартиры на побережье Средиземного моря?
Багато чого в Україні коштує вже дорожче ніж у ЕС , олія наприклад , чи цукор . То чому газ має бути дешевшим .?
ЕС хочет покупать газ как можно дешевле. Если бы ЕС заключали бы с путеным долгосрочные договоры, то таких скачков цен на газ как сейчас не было бы.
Потому вангую, что так или иначе, страны ЕС будут заключать именно долгосрочные договора. Потому что стабильность и предсказуемость крайне важны. И, кстати, это тоже вполне себе "рынок".
Может быть это не нравится Витренко, но ещё пару лет и позиция Нафтогаза перестанет вообще интересовать кого бы то ни было за пределами Украины.
Именно из-за провальной внешней политики Зели и папередников.
Надо было либо рубить трубу в 2014 наглухо либо не делать вид, что газ качать можно, а уголь и туалетную бумагу возить из РФ нельзя.
Надо либо трусы надеть либо крестик снять.
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