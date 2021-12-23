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Новини
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Після запуску "Північного потоку-2" ціни на газ в Європі не впадуть, - Вітренко

Після запуску

У Європі ціни на газ б'ють рекорди. Глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко вважає, що запуск російсько-німецького газопроводу "Північний потік-2" не допоможе вирішити газове питання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у інтерв'ю РБК-Україна.

"Це в значній мірі помилка, що ціни на газ в Європі знизяться, якщо просто запуститься ПП-2. Це не так", - вважає він.

За словами Вітренко, президент РФ Володимир Путін крім того, що хоче запустити газопровід не відповідно до європейських правил, він ще хоче змусити європейців перейти назад на довгострокові контракти, які при цьому не були б прив'язані до ринку, хабів, споту.

"Це потрібно йому з політичних міркувань в першу чергу, тому що це дає йому можливість політичних домовленостей і використання газу як політичної зброї. У той час як продажі на хабах, на спотовому ринку дають набагато менше можливостей для цього. Тому я б не очікував, що просто з введенням "Північного потоку-2" ціни на газ впадуть", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" звернувся до Єврокомісії зі скаргою на зловживання "Газпромом" домінантним становищем на ринку

Автор: 

газ (10403) Європа (1783) росія (64846) ціни (3898) Північний потік (2460) Вітренко Юрій (632)


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Топ коментарі
+2
Це той вітренко, який послухав зеленського і віддав весною гроші нафтогазу на забаганки клована, замість того щоб закупити газ по 200 доларів ?
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23.12.2021 09:07
+1
я її краще знаю чим ти. зелений бабуїн.мій газ в Украхні а твій в цирку який належить олігархам.скільки тобі зелене кодло платить за те що строчиш за олігархів??
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23.12.2021 09:24
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23.12.2021 09:01 Відповісти
не нужно строить иллюзий и создавать видимость работы после запуска цены упадут.ты лучше расскажи где наш газ?и почему мы покупаем его по европейским ценам???
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23.12.2021 09:03 Відповісти
Твій газ в уренгої.Живеш в Україні-вчи мову пацвк.
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23.12.2021 09:09 Відповісти
я її краще знаю чим ти. зелений бабуїн.мій газ в Украхні а твій в цирку який належить олігархам.скільки тобі зелене кодло платить за те що строчиш за олігархів??
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23.12.2021 09:24 Відповісти
Якщо знаєш то спілкуйся українською свинориле чувирло а не фенею окупанта.До речи серу на тебе і на всіх олігархів разом з твоїм потрохом.
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23.12.2021 10:03 Відповісти
в каком смысле, почему мы его покупаем по евроценам?

Как Вы не понимаете, что если газ начать продавать населению по внутренним ценам, то Нафтогаз не сможет выплачивать миллионные бонусы своим директорам. Разве Вы можете допустить, чтобы эти несчастные люди перестали менять раз в год машины и покупать квартиры на побережье Средиземного моря?
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23.12.2021 09:11 Відповісти
Твій ***** вам кацапам постачає за внутрішніми цінами?
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23.12.2021 10:08 Відповісти
А в Україні є хоч щось , що ми купляєм не - по євопейським цінам . ?
Багато чого в Україні коштує вже дорожче ніж у ЕС , олія наприклад , чи цукор . То чому газ має бути дешевшим .?
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23.12.2021 09:31 Відповісти
Це той вітренко, який послухав зеленського і віддав весною гроші нафтогазу на забаганки клована, замість того щоб закупити газ по 200 доларів ?
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23.12.2021 09:07 Відповісти
это те избиратели, которым "какая разница" и "хоть поржем"
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23.12.2021 09:59 Відповісти
Кіля азіров -ти?
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23.12.2021 10:09 Відповісти
він ще хоче змусити європейців перейти назад на довгострокові контракти, які при цьому не були б прив'язані до ринку, хабів, споту
ЕС хочет покупать газ как можно дешевле. Если бы ЕС заключали бы с путеным долгосрочные договоры, то таких скачков цен на газ как сейчас не было бы.
Потому вангую, что так или иначе, страны ЕС будут заключать именно долгосрочные договора. Потому что стабильность и предсказуемость крайне важны. И, кстати, это тоже вполне себе "рынок".
Может быть это не нравится Витренко, но ещё пару лет и позиция Нафтогаза перестанет вообще интересовать кого бы то ни было за пределами Украины.
Именно из-за провальной внешней политики Зели и папередников.
Надо было либо рубить трубу в 2014 наглухо либо не делать вид, что газ качать можно, а уголь и туалетную бумагу возить из РФ нельзя.
Надо либо трусы надеть либо крестик снять.
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23.12.2021 09:16 Відповісти
ціни на газ в Європі не впадуть /Нам не страшен серый волк. "Северный поток - 2" можно остановить даже после его запуска, - Витренко. Увеличив добычу газа, Украина может выйти на уровень энергонезависимости и даже экспортировать его за границу, Витренко. Витренко остановит, увеличит, выйдет на уровень и экспортирует.
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23.12.2021 09:20 Відповісти
Пісня про Вітренка .
---------
. .
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23.12.2021 09:35 Відповісти
Час покаже...
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23.12.2021 09:33 Відповісти
Сегодня Газпром не зарабатьівает на увеличении цен , т.к. он ничего не поставляет на спотовьій рьінок , все сливки снимает Норвегия . Однако Расея надеется отбить свое в следующем году , когда будут пересмотреньі ценьі по долгосрочньім контрактам . Виртуальньій реверс из ЕС станет для Украиньі намного дороже . Необходимо срочно увеличивать собственную добьічу , другого вьіхода нет. Имхо
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23.12.2021 09:38 Відповісти
картопляным бадыллям будем топить, дело то
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23.12.2021 10:00 Відповісти
Иван , так вам же разрешено собирать в лесу хворост и шишки , протопитесь !
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23.12.2021 10:48 Відповісти
ну если немцы выведут все атомные станции то цена три будет)))))
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23.12.2021 11:18 Відповісти
 
 