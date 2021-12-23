Алгоритм, як жінкам стати на військовий облік, мають розробити до кінця наступного тижня, - Міноборони

В Міноборони не виключають, що на облік можна буде стати електронно.

Міністерство оборони розширило перелік спеціальностей та професій, який передбачає взяття жінок на військовий облік як військовозобовʼязаних. Радниця заступника міністра оборони Наталія Воронкова розповіла, що до кінця наступного тижня мають розробити алгоритм, як жінкам стати на військовий облік, пише Громадське радіо, передає Цензор.НЕТ.

Вона також повідомила, що відповідні алгоритм та додаткова інформація з’являться на сайті військкоматів або Міністерства оборони.

"Я подзвоню у кілька військкоматів та дізнаюся, чи є у них план дій, бо кожен військкомат самостійно визначає алгоритм, як стати на облік. Думаю, що ми розробимо алгоритм і до кінця наступного тижня він буде на сайті військкоматів. Якщо буде можливість, то на облік можна буде стати електронно, - щоб ви надіслали свої дані онлайн. Подивимося, чи буде це можливо з точки зору безпеки", - пояснила Воронкова.

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При цьому вона зазначила, що в Міноборони хочуть розробити швидку процедуру, щоб не всі разом прийшли ставати на військовий облік.

Як повідомлялося, Міністерство оборони розширило перелік спеціальностей і професій, які передбачають, що жінки мають стати на військовий облік військовозобов'язаних. Документ набув чинності 17 грудня. Жінки повинні будуть стати на облік, якщо їхня професія входить до розширеного переліку і вони придатні до військової служби за станом здоров’я і віком (від 18 до 60 років).