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Заява Блінкена та Борреля: Росія має піти на деескалацію: подальша агресія проти України матиме величезні наслідки для РФ

Заява Блінкена та Борреля: Росія має піти на деескалацію: подальша агресія проти України матиме величезні наслідки для РФ

Росія має піти на деескалацію в Україні, у разі розширення агресії на неї чекають серйозні наслідки.

Про це йшлося у розмові голови Держдепу США Ентоні Блінкена та верховного представника ЄС із закордонних справ Жозепа Борреля, йдеться у заяві пресслужб Держдепу та Європейської служби зовнішніх відносин (EEAS), передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

В EAAS повідомили, що Боррель обговорював з Блінкеном нарощування військової потужності РФ навколо України.

"Росія має піти на деескалацію та повне виконання Мінських домовленостей", – йдеться у заяві дипломатів.

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У Держдепі США зазначили, що Блінкен і Боррель підтвердили – "будь-яка подальша військова агресія Росії проти України матиме величезні наслідки для РФ".

Крім того, дипломати наголосили на необхідності координувати дії для підтримки суверенітету та територіальної цілісності України.

В EEAS додали, що Блінкен і Боррель взяли до уваги вимоги Росії про "гарантії безпеки" в Європі. Співрозмовники домовилися, що будь-яке обговорення європейської безпеки відбуватиметься в координації та за участю ЄС.

Автор: 

росія (64846) Боррель Жозеп (1074) Блінкен Ентоні (1156)


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Топ коментарі
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23.12.2021 09:15
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23.12.2021 09:25
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23.12.2021 09:30
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23.12.2021 09:15 Відповісти
Мене дуже дивує, що зараз ми не готуємось до відбиття імовірної атаки рашистів, особливо в уразливих містах: Одеса, Маріуполь, Херсон, Генічеськ... Так як протистояти ракетним ударам спочатку українська армія не зможе, то треба зробити так, щоб ці удари нанесли мінімальну шкоду. Розсередитись, відвести важливу техніку під захист бетона міст, знайти місця оборони в багатоповерхівках, підвалах, довгостроях. Завезти в міста запас провізії та води. Зараз, як ніколи, треба бути єдиними у бажанні стримати ворога, не зважаючи на політичні вподобання. Зеленський дуже "вчасно" почав переслідувати Порошенка... Почитайте, як фінам вдалось відстояти свою незалежність: https://uainfo.org/blognews/1640215960-ukraina-smozhet-odolet-rossiyu-no-pri-odnom-uslovii-foreign.html
Финны переломили ситуацию в свою пользу в Толваярви, потому что их солдаты верили в своего командира, полковника Пааво Талвелу. Главнокомандующим финской армии, в свою очередь, был блистательный фельдмаршал Карл Густав Эмиль Маннергейм. Более того, все без исключения финны - как военные, так и гражданские - верили в свою страну. «Жертвы, которые вынесли войска, были бы невозможны без поддержки тыла», - сказал генерал-майор в отставке Пекка Товери (Pekka Toveri), до недавнего времени возглавлявший финскую военную разведку.

«Солдаты знали, как их чтят, и знали, что они сражаются за выживание страны». В самом деле, почти все солдаты Зимней войны были резервистами. Однако несчетное множество мирных жителей помогали им материально и технически.

Полностью женский добровольческий корпус «Лотта» - в честь основательницы Лотты Сверд (Lotta Svärd) - разворачивал полевые кухни и госпитали, налаживал связь, воздушное наблюдение и производство боеприпасов, а многие другие поддерживали нормальную работу тыла.

Это высвободило солдат для боевого дежурства. «Все национальные ресурсы были мобилизованы на защиту страны, - говорит Товери. - Все подготовленные и боеспособные резервисты были призваны на службу, и все гражданские ресурсы были брошены на поддержку обороны». Так родилась финская политика тотальной обороны, где каждый играет свою роль в обеспечении безопасности.
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23.12.2021 09:36 Відповісти
Існує підозра, що українці майже без боя збираються віддати ще шматок української землі... А що, ***** пообіцяв, що зупинеться після Херсону.... Повірили ???
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23.12.2021 09:38 Відповісти
А вы не думали зачем обстреливать города? Задача уничтожить военные объекты.
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23.12.2021 12:03 Відповісти
Отводить армию и технику в города - видимо новая очень хитрая тактика. Вроде армия должна не пускать противника дальше границ.
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23.12.2021 12:06 Відповісти

Не сперечиайтесь з експертом.
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23.12.2021 13:22 Відповісти
Якщо ракета попадає у багатоповерхівку ("Точка У", або багато "Ураганів"), то будинок складається як картковий будиночок, тому ви праві - краще знаходитись серед поля у разі ракетно - бомбового удару, бо під уламками будинка будуть всі, і оборонці і громадяни.
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23.12.2021 13:25 Відповісти
Та в тому то й справа, що одні повинні гинути в полях за Україну, а інші в цей час сидітимуть у містах в нічних клубах, казино та кабаках. Ні шановні, війну повинні відчути на собі усі українці, а не лише сімї мобілізованих, оттоді може стане більше партріотів та менше малоросів.
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23.12.2021 13:39 Відповісти
Ку ку зовсім чи як ?
Міста України повинні розділити долю Грозного ?
Що ж ти не кажеш зараз ваті щоб вона йшла воювати за Україну на пєрєдок?
Воювати треба по розуму, а не по прип*зд*ному у містах, коли доми будуть
хоронити під собою людей як у Донецькому аеропорті.
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23.12.2021 13:44 Відповісти
Дуже хочуть москалі, щоб наші частини в полях накрили ракетами, поховавши всіх одночасно разом із технікою та ************, а потім спокійно зайти в міста. Ні, дорогенькі, як для фінів були ліси, для українців порятунком стануть міста. Серед каміння та бетону оборону тримати набагато простіше, а навіть те, що кацапи захоплять буде вщент знищене. Ось чому так не хочуть кацапи воювати за кожен будинок
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23.12.2021 17:11 Відповісти
Бачив я фантастів, але таких ще не бачив...
Що ти там будеш обороняти як що на тебе рухне дев ятиповерхівка.
Чи ти по каналізаціям будеш никатись, і з являться каналізаційні війська ?
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23.12.2021 17:58 Відповісти
Подивись той же Марік - там повно одноповерхових будівель. По-друге, обстріляли колону, перебігли в інший будинок. Подивись як сирійці в містах воюють. Ой хочуть каци захопити українські міста цілісінькими та незайманими. Тупі будуть українці, якщо віддадуть рашистам міста просто так нашару!

https://www.youtube.com/watch?v=xBblq2CxydM
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23.12.2021 18:19 Відповісти
Був я в Маріуполі, в основному багатоповерхівки.
Ніхто нічого віддавати не збирається, війна йде в польових умовах.
Місто відріжуть від водо і електопостачання і ти сам через тиждень -
другий вийдеш звідтіля.
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23.12.2021 19:05 Відповісти
Завжди є скважини, колодязі - для солдат вистачить. Тим паче я кажу ж, що треба запаси робити. Тільки заходити в міста зараз і тренуватись до міських боїв. https://www.youtube.com/watch?v=HHXp1X-a_q4
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23.12.2021 19:19 Відповісти
Тренуйся, хто не дає.
Кацапи до міст заходити не будуть, їм Чечні і Грозного вистачило з головою.
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23.12.2021 19:23 Відповісти
Ага, не зайшли в Донецьк та Луганськ - здали без боя, так і надалі хочуть отримати українські міста. Начувайтесь !
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23.12.2021 21:24 Відповісти
Ще в Крим зайшли кацапи, так що не розслабляйся.
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23.12.2021 23:38 Відповісти
Гарний допис. Готуватись необхідно як найшвидче.
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23.12.2021 17:19 Відповісти
Найбільша небезпека в тих містах які ви зазначили є та сама "5-та колона" *****: саме ці любітєлі рюзьгєміра почнуть під проводом гундяївських попадлів водити "крєстніє хади" за участю місцевої зомбовати та тітуханів що типу будуть їх "ахранять". Після чого цю зомбоватяну бидломасу цілком можливо принесуть у жертву шляхом їх угандошення якимсь лютим чином і списанням всього цього на "звєрскає нападєніє азвєрєвшіх бєндєравцєв". А потім подадуть "красівуюкартінку" для світових ЗМІ: "вот відітє - у ніх настаящая гражданская вайна, і ми далжни защітіть сваіх праваславних мишєбраттєв ат бєндєравскага гєнаціда!"
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23.12.2021 23:32 Відповісти
Я не буду казати за всіх, чи навіть просто за інших, скажу конкретно за себе : я вже зараз готовий до захисту свого рідного міста і своєї країни. Хоч наша українська держава дала мені для цього .... - аж *****!! Ту гвинтівку шо я купив(як і набої, та й постріляти у тирі теж бабла вартує) я зможу швидко переобладнати на "автомат" якщо таки "понесеться" і сподіваюсь що я буду "не один в полі воїн". Думаю попри увесь песимізм щодо рівня патріотизму в моєму місті - знайдеться достатньо таких що візьмуть свої залізяки і підуть споруджувати блок-пости та рити окопи. І щось мені підказує - мокшанці не чекають що їх тут так "гаряче зустрінуть" не десять, не сто, і навіть не тисяча - як мінімум пара десятків тисяч озброєних і "злих біндєр"!
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24.12.2021 00:00 Відповісти
Двоє в обмотках, а решта в чоботах. Це ЧОН(Части Особого Назначения) Прообраз ЧК-ГПУ-НКВС-КДБ.
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23.12.2021 09:44 Відповісти
І як от було стріляти у жінок та дітей....
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23.12.2021 09:48 Відповісти
Кацапи. Їм вбивати як водку пити.... там немає людського, хібащо для показухи трохи.
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23.12.2021 16:14 Відповісти
Мабуть із за цих чобот людей і розстріляли
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23.12.2021 10:25 Відповісти
а из 19 го века фоток нет ?
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23.12.2021 11:32 Відповісти
Є й навалом.
Комуняцький режим найгірший режим у світі. Стільки невинних навіть гітлер не вбив скільки комуняки.
P. S. путин-*****.
РФ - нациско-фашисская страна.
Кацап- раб *********** на швабре.
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23.12.2021 16:16 Відповісти
Что, руссо-фашист, устал дрочить на то как русские убивают украинцев в 21веке? Потянуло на винтаж
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23.12.2021 17:55 Відповісти
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23.12.2021 09:21 Відповісти
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23.12.2021 09:25 Відповісти
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23.12.2021 09:27 Відповісти
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23.12.2021 09:36 Відповісти
Потрібно одночасно,а не окремо час від часу як формальнicть,нагадувати Мордору про Крим і Донбас,що вона повинна віддати крадене та припинити війну на сході
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23.12.2021 09:27 Відповісти
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23.12.2021 09:30 Відповісти
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23.12.2021 09:38 Відповісти
должна пойти на эскалацию......а она не идёт)))
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23.12.2021 09:55 Відповісти
А хто буде воювати, Україна за всіх не вивезе.
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23.12.2021 10:06 Відповісти
Україна за себе воює, зебилоиди правда цього не розуміють.
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24.12.2021 02:34 Відповісти
На Олимпиаде 2022 в Пекине российская сборная по хоккею будет выступать в форме НКВД.
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23.12.2021 10:08 Відповісти
Дебілам спокій тільки сниться
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23.12.2021 13:26 Відповісти
Уверен что буде такая фома.По тому что все озабоченые в ЕС только ,,озабоченые,, и не более.Да и геноцид из чисткой инакномышленных определят в концлагеря которых по новому назвут зонами гуманитарной помощи.
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23.12.2021 10:25 Відповісти
Ентоні Блінкен наступний президент США !!!
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23.12.2021 18:39 Відповісти
этому клоуну колхозом руководить , а не президентом быть .
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24.12.2021 06:51 Відповісти
Вести переговоры с еррористами и тем более идти им на уступки-это только увеличивать силу и уверенность самих террористов. Поэтому Израиль с терррористами на переговоры не идет. Террористов нужно давить,гнобить и уничтожать
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23.12.2021 18:46 Відповісти
кацапские козлины не понимают заявлений либо призывов.
лучше одолжите нам беспилотники с ракетами.
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23.12.2021 21:56 Відповісти
После того как борделя отимели в маскве, его никто слушать не будет.
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24.12.2021 02:36 Відповісти
Всем дебилам censor, которые считают, что Китай - стран не агрессивная и "не захочет бодаться с США", посвящается.

"Японское информационное агентство Kyodo сообщило, что японские и американские вооруженные силы разработали проект плана совместной операции на случай возможной чрезвычайной ситуации на Тайване, в связи с обострением напряженности между островом и Китаем."

"Japanese and US armed forces have drawn up a draft plan for a joint operation for a possible Taiwan emergency, Japan's Kyodo news agency has reported, amid increased tensions between the island and China." - The Guardian
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24.12.2021 04:54 Відповісти
"В ВОЗ рассчитывают, что в следующем году в мире будет достаточно препаратов, чтобы вакцинировать все взрослое население.

Всемирная организация здравоохранения планирует уже в первом квартале 2022 года иммунизировать все взрослое население мира. Вакцин для этого должно быть достаточно, считает генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, у мирового сообщества есть все шансы побороть пандемию в следующем году, передает ТАСС."

Почему после 1-го квартала дурковать с ковидлой перестают?
А война будет с Китаем, как и предсказывалось.
Как закончат олимпиаду в Пекине - так и начнут воевать.
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24.12.2021 05:30 Відповісти
 
 