Заява Блінкена та Борреля: Росія має піти на деескалацію: подальша агресія проти України матиме величезні наслідки для РФ

Росія має піти на деескалацію в Україні, у разі розширення агресії на неї чекають серйозні наслідки.

Про це йшлося у розмові голови Держдепу США Ентоні Блінкена та верховного представника ЄС із закордонних справ Жозепа Борреля, йдеться у заяві пресслужб Держдепу та Європейської служби зовнішніх відносин (EEAS), передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

В EAAS повідомили, що Боррель обговорював з Блінкеном нарощування військової потужності РФ навколо України.

"Росія має піти на деескалацію та повне виконання Мінських домовленостей", – йдеться у заяві дипломатів.

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У Держдепі США зазначили, що Блінкен і Боррель підтвердили – "будь-яка подальша військова агресія Росії проти України матиме величезні наслідки для РФ".

Крім того, дипломати наголосили на необхідності координувати дії для підтримки суверенітету та територіальної цілісності України.

В EEAS додали, що Блінкен і Боррель взяли до уваги вимоги Росії про "гарантії безпеки" в Європі. Співрозмовники домовилися, що будь-яке обговорення європейської безпеки відбуватиметься в координації та за участю ЄС.