Заява Блінкена та Борреля: Росія має піти на деескалацію: подальша агресія проти України матиме величезні наслідки для РФ
Росія має піти на деескалацію в Україні, у разі розширення агресії на неї чекають серйозні наслідки.
Про це йшлося у розмові голови Держдепу США Ентоні Блінкена та верховного представника ЄС із закордонних справ Жозепа Борреля, йдеться у заяві пресслужб Держдепу та Європейської служби зовнішніх відносин (EEAS), передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
В EAAS повідомили, що Боррель обговорював з Блінкеном нарощування військової потужності РФ навколо України.
"Росія має піти на деескалацію та повне виконання Мінських домовленостей", – йдеться у заяві дипломатів.
У Держдепі США зазначили, що Блінкен і Боррель підтвердили – "будь-яка подальша військова агресія Росії проти України матиме величезні наслідки для РФ".
Крім того, дипломати наголосили на необхідності координувати дії для підтримки суверенітету та територіальної цілісності України.
В EEAS додали, що Блінкен і Боррель взяли до уваги вимоги Росії про "гарантії безпеки" в Європі. Співрозмовники домовилися, що будь-яке обговорення європейської безпеки відбуватиметься в координації та за участю ЄС.
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Финны переломили ситуацию в свою пользу в Толваярви, потому что их солдаты верили в своего командира, полковника Пааво Талвелу. Главнокомандующим финской армии, в свою очередь, был блистательный фельдмаршал Карл Густав Эмиль Маннергейм. Более того, все без исключения финны - как военные, так и гражданские - верили в свою страну. «Жертвы, которые вынесли войска, были бы невозможны без поддержки тыла», - сказал генерал-майор в отставке Пекка Товери (Pekka Toveri), до недавнего времени возглавлявший финскую военную разведку.
«Солдаты знали, как их чтят, и знали, что они сражаются за выживание страны». В самом деле, почти все солдаты Зимней войны были резервистами. Однако несчетное множество мирных жителей помогали им материально и технически.
Полностью женский добровольческий корпус «Лотта» - в честь основательницы Лотты Сверд (Lotta Svärd) - разворачивал полевые кухни и госпитали, налаживал связь, воздушное наблюдение и производство боеприпасов, а многие другие поддерживали нормальную работу тыла.
Это высвободило солдат для боевого дежурства. «Все национальные ресурсы были мобилизованы на защиту страны, - говорит Товери. - Все подготовленные и боеспособные резервисты были призваны на службу, и все гражданские ресурсы были брошены на поддержку обороны». Так родилась финская политика тотальной обороны, где каждый играет свою роль в обеспечении безопасности.
Не сперечиайтесь з експертом.
Міста України повинні розділити долю Грозного ?
Що ж ти не кажеш зараз ваті щоб вона йшла воювати за Україну на пєрєдок?
Воювати треба по розуму, а не по прип*зд*ному у містах, коли доми будуть
хоронити під собою людей як у Донецькому аеропорті.
Що ти там будеш обороняти як що на тебе рухне дев ятиповерхівка.
Чи ти по каналізаціям будеш никатись, і з являться каналізаційні війська ?
https://www.youtube.com/watch?v=xBblq2CxydM
Ніхто нічого віддавати не збирається, війна йде в польових умовах.
Місто відріжуть від водо і електопостачання і ти сам через тиждень -
другий вийдеш звідтіля.
Кацапи до міст заходити не будуть, їм Чечні і Грозного вистачило з головою.
Комуняцький режим найгірший режим у світі. Стільки невинних навіть гітлер не вбив скільки комуняки.
P. S. путин-*****.
РФ - нациско-фашисская страна.
Кацап- раб *********** на швабре.
лучше одолжите нам беспилотники с ракетами.
"Японское информационное агентство Kyodo сообщило, что японские и американские вооруженные силы разработали проект плана совместной операции на случай возможной чрезвычайной ситуации на Тайване, в связи с обострением напряженности между островом и Китаем."
"Japanese and US armed forces have drawn up a draft plan for a joint operation for a possible Taiwan emergency, Japan's Kyodo news agency has reported, amid increased tensions between the island and China." - The Guardian
Всемирная организация здравоохранения планирует уже в первом квартале 2022 года иммунизировать все взрослое население мира. Вакцин для этого должно быть достаточно, считает генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
По его словам, у мирового сообщества есть все шансы побороть пандемию в следующем году, передает ТАСС."
Почему после 1-го квартала дурковать с ковидлой перестают?
А война будет с Китаем, как и предсказывалось.
Как закончат олимпиаду в Пекине - так и начнут воевать.