Україна - шоста у світі та четверта у Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 23 грудня у світі зареєстрували 894 536 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 7 645 осіб.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
За даними центру, у світі зафіксували 277 525 716 випадків інфікування, з них 894 536 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 393 665 осіб, з них 7 645 за минулу добу.
Побороли хворобу та вилікувалися 248,6 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.
Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 20-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 12-ту, за летальними випадками - 6 -ту у світі та 4-ту в Європі.
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С 7 по 20 декабря 2021 года голландцы проголосовали за пятнадцать номинированных слов на звание «Слово года 2021».
В число пятнадцати номинированных слов вошли: booster shot, delta variant, breakthrough infection, influencer, sensitivity reader, cave syndrome, intimacy vacuum, meme share, pandemic, prick polarization, sorry, QR society, vaccination booster, wappie sound и housing protest (бустерный укол, чувствительный читатель, пандемия, QR-общество, пещерный синдром, отправка мемов и другие).
Слово «prikspijt» набрало 40 278 голосов (82,2%) из 49 000 голосов, поданных на сайте Ван Дейла. За ним следует «жилищный протест» (3,7%), а затем «звук ваппи» (3,6%).
Определение «prikspijt»: человек сожалеет о том, что ему сделали прививку от определенной болезни.
Вы вынимаете Глок-19 и бросаетесь на хулиганов ?
Ну не смешите.