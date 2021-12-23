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Новини Коронавірус і карантин
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Україна - шоста у світі та четверта у Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Україна - шоста у світі та четверта у Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 23 грудня у світі зареєстрували 894 536 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 7 645 осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 277 525 716 випадків інфікування, з них 894 536 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 393 665 осіб, з них 7 645 за минулу добу.

Україна - шоста у світі та четверта у Європі за добовою смертністю від COVID-19 01

Побороли хворобу та вилікувалися 248,6 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Американські військові медики створюють вакцину проти всіх штамів COVID-19

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна - шоста у світі та четверта у Європі за добовою смертністю від COVID-19 02

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 20-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 12-ту, за летальними випадками - 6 -ту у світі та 4-ту в Європі.

Україна - шоста у світі та четверта у Європі за добовою смертністю від COVID-19 03
Україна - шоста у світі та четверта у Європі за добовою смертністю від COVID-19 04

статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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А зато мы по 37$ раздадим за прививочку.... И вообще чемпионі по борьбе с ковидом....
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23.12.2021 09:13 Відповісти
«Prikspijt», что в переводе означает «сожаление о вакцинации», признано словом года 2021 в Нидерландах после кампании в социальных сетях, проведенной известным составителем голландских словарей.



С 7 по 20 декабря 2021 года голландцы проголосовали за пятнадцать номинированных слов на звание «Слово года 2021».



В число пятнадцати номинированных слов вошли: booster shot, delta variant, breakthrough infection, influencer, sensitivity reader, cave syndrome, intimacy vacuum, meme share, pandemic, prick polarization, sorry, QR society, vaccination booster, wappie sound и housing protest (бустерный укол, чувствительный читатель, пандемия, QR-общество, пещерный синдром, отправка мемов и другие).



Слово «prikspijt» набрало 40 278 голосов (82,2%) из 49 000 голосов, поданных на сайте Ван Дейла. За ним следует «жилищный протест» (3,7%), а затем «звук ваппи» (3,6%).



Определение «prikspijt»: человек сожалеет о том, что ему сделали прививку от определенной болезни.
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23.12.2021 09:41 Відповісти
І до чого тут COVID-19? Досить вже утиркам засерати мозок населенню цією фуфлостатистикою.
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23.12.2021 09:55 Відповісти
Когда вы видите на улице человека зовущего на помощь от хулиганов-- поворачиваете голову в другую сторону и ускоряя шаг проходите мимо. Когда понимаете, что из бюджета страны воруют миллиарды-- молча ухмыляетесь. Вы выбрали Порошенко с перепуга, а остальных президентов по своему уму. Так на что жалуемся? На нехватку мест в моргах?
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23.12.2021 09:56 Відповісти
А вы при виде хулиганов не ускоряете шаг ?
Вы вынимаете Глок-19 и бросаетесь на хулиганов ?
Ну не смешите.
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23.12.2021 10:04 Відповісти
"Україна - шоста у світі та четверта у Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА"- *****,***** Андрйку ,дам тобі копійку ,по***** ще трошки ,дам тобі горошку.
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23.12.2021 10:31 Відповісти
Росія... Якщо піде за їхнім планом, то смертнісь від ковіду серед військовослужбовців має значно вирости після 25.12.21...
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23.12.2021 11:10 Відповісти
 
 