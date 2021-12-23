Байден підтвердив, що балотуватиметься на посаду президента США у 2024 р.: "Я дуже поважаю долю"

Чинний глава Білого дому Джо Байден заявив про готовність знову балотуватися на посаду президента США у 2024 році.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це Байден заявив в ексклюзивному інтерв’ю в ефірі телеканалу ABC.

Журналіст запитав главу Білого дому: "Чи плануєте ви переобиратися?". "Так, - відповів Байден. - Я дуже поважаю долю. Доля багато-багато разів втручалася в моє життя. Якщо я буду при такому здоров’ї, як зараз - при доброму здоров’ї… балотуватимуся знову".

Коментуючи зауваження журналіста, який порівняв майбутні вибори з матчем-реваншем з боку Трампа, Байден зазначив: "Звичайно. Чому б мені не висунути свою кандидатуру проти Дональда Трампа? Це посилить перспективу моєї участі у виборах".

Як повідомлялося, минулого місяця речниця Білого дому Джен Псакі заявила журналістам, що Джо Байден має намір балотуватися на посаду президента вдруге у 2024 році.

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Торік перед виборами Байден заявляв, що "абсолютно точно" планує бути президентом протягом восьми років.