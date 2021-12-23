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Новини
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Байден підтвердив, що балотуватиметься на посаду президента США у 2024 р.: "Я дуже поважаю долю"

Байден підтвердив, що балотуватиметься на посаду президента США у 2024 р.:

Чинний глава Білого дому Джо Байден заявив про готовність знову балотуватися на посаду президента США у 2024 році.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це Байден заявив в ексклюзивному інтерв’ю в ефірі телеканалу ABC.

Журналіст запитав главу Білого дому: "Чи плануєте ви переобиратися?". "Так, - відповів Байден. - Я дуже поважаю долю. Доля багато-багато разів втручалася в моє життя. Якщо я буду при такому здоров’ї, як зараз - при доброму здоров’ї… балотуватимуся знову".

Коментуючи зауваження журналіста, який порівняв майбутні вибори з матчем-реваншем з боку Трампа, Байден зазначив: "Звичайно. Чому б мені не висунути свою кандидатуру проти Дональда Трампа? Це посилить перспективу моєї участі у виборах".

Як повідомлялося, минулого місяця речниця Білого дому Джен Псакі заявила журналістам, що Джо Байден має намір балотуватися на посаду президента вдруге у 2024 році.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас із Путіним буде тривала розмова, - Байден

Торік перед виборами Байден заявляв, що "абсолютно точно" планує бути президентом протягом восьми років.

Байден (2883) вибори (6682) США (22395)


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Топ коментарі
+3
просто Дункан Маклауд.
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23.12.2021 09:30
+3
Заглянув Пуйлу в очі, тепер хоче з Білого дому вперед ногами вийти.
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23.12.2021 09:37
+3
Демократів-ліваків у помийку. Президентом має стати республіканець, хтось на кшталт Ліндсі Грема.
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23.12.2021 09:40
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просто Дункан Маклауд.
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23.12.2021 09:30 Відповісти
Заглянув Пуйлу в очі, тепер хоче з Білого дому вперед ногами вийти.
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23.12.2021 09:37 Відповісти
"Мумия возвращается."
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23.12.2021 09:53 Відповісти
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23.12.2021 22:20 Відповісти
Главное не проспать
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23.12.2021 09:38 Відповісти
и не пропукать
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23.12.2021 11:28 Відповісти
у нас теж в 24-році наступні вибори, хай до нас краще балотується
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23.12.2021 09:38 Відповісти
у нас пролетит
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23.12.2021 09:48 Відповісти
Демократів-ліваків у помийку. Президентом має стати республіканець, хтось на кшталт Ліндсі Грема.
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23.12.2021 09:40 Відповісти
вот тольк праймериз республиканцев выиграет трамп
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23.12.2021 09:49 Відповісти
Ні.
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23.12.2021 12:36 Відповісти
Та воно треба і честь знать!
78 років, ноги заплітаються, а ми в президенти!
''Сидіти на печі, та їсти калачі'':- хоча проти Бідона нічого не маю проти!
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23.12.2021 09:59 Відповісти
Бабушке Пелоси 81 год.
Внешним видом бабушка напоминает название пьесы "Живой труп", только нет савана.
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23.12.2021 10:20 Відповісти
Якщо Росія окупує Україну, то в першу чергу постраждає Європа, а потім і США, тому що ша і Європа це одне ціле.
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23.12.2021 10:03 Відповісти
Газета The Washington Times обеспокоилась, как бы не оказалось, что в Белом Доме оказался самозванец:
"Избирательные чиновники столкнулись с усиливающейся кампанией давления со стороны союзников Трампа с целью пересмотреть голосование в 2020 году
Хорошо финансируемые союзники бывшего президента собрали аудитории с высокопоставленными государственными чиновниками, чтобы настаивать на проверке результатов голосования, а местные жители засыпали администраторов выборов своими собственными требованиями провести расследование."

"Election officials face growing pressure campaign by Trump allies to revisit 2020 vote
Well-funded allies of the former president have gained audiences with top state officials to push for examinations of the vote, and local residents have bombarded election administrators with their own demands to investigate."
https://www.washingtonpost.com/politics/trump-election-officials-pressure-campaign/2021/12/22/8a0b0788-5d26-11ec-ae5b-5002292337c7_story.html
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23.12.2021 10:18 Відповісти
Дед или на отдых, Америке нужен сильный, а Ты ссышь путина
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23.12.2021 10:31 Відповісти
Из чего видно, что он сцит путина ?
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23.12.2021 10:46 Відповісти
Неужели есть места где так долго живет человек.
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23.12.2021 10:47 Відповісти
Молодец! Кремень , а не дед!
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23.12.2021 10:48 Відповісти
И ведь выберут. Просто цирк.
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23.12.2021 11:11 Відповісти
Ага, будешь, если Альцгеймер не добьёт раньше))
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23.12.2021 11:30 Відповісти
Для второго срока, Байдену придётся забить последний гвоздь на крышке гроба выгребной ямы-404. Желаю удачи!!!
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23.12.2021 11:38 Відповісти
Тю, щось не відписують сектанти, не радіють.
А мали б стрибати від радості за свого "животворящого козачка".
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24.12.2021 01:24 Відповісти
Трампісти будуть в афігє! Тю
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24.12.2021 01:35 Відповісти
 
 