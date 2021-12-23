Йому абсолютно нічого не буде за образи на адресу поліцейських, - Разумков про інцидент зі "слугою народу" Галушком. ВIДЕО
Народний депутат з фракції "Слуга народу" Микола Галушко не понесе жодного покарання за нецензурну лайку на адресу патрульних поліцейських.
Про це в ефірі теканалу "Україна 24" сказав ексспікер ВР Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, в Україні зараз відсутні механізми, які б дозволяли відібрати мандат у депутата за образу правоохоронців.
"На жаль, сьогодні у нас відсутній механізм позбавлення мандату. Хоча з інакодумцями – їх шукають. А ті, хто так роблять (ображають поліцейських. -Ред), ну... Це ж не перший випадок. У нас були ДТП, після яких не можуть по всій трасі знайти камери та подивитися, хто був за кермом".
Скандал із депутатом Миколою Галушко політик прокоментував так: "Мою позицію знають усі. Я дуже часто повторював депутатам: коли ти щось робиш, треба спочатку подумати. Краще подумати, перш ніж ти говориш. Цю ситуацію я навіть не знаю, як коментувати, бо не подумав – тут не підходить, зробив і не подумав - теж не підходить. Це називається обнаглів".
При цьому ексспікер парламенту вважає, що фракція і правоохоронний комітет ніяк не покарають депутата, який завинив.
"Нічого йому не буде. Абсолютно нічого. Я готовий навіть побитися об заклад, що його ніяк не покарають за таку поведінку".
На його думку, покарати можуть самих поліцейських, які зупинили машину народного депутата та хотіли її обшукати.
Будь ласка, зачекайте...
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Галушо- мокшанин, син советського мента переведеного по службі в Україну.
Дітки в їхній школі,
Малоросина в душі
Зріс у комсомолі.
Став гундосити тоді,
Та цим їх смішити.
Гуморески на бруді,
Для бидла вершити.
Як дорослі підіп'ють,
Вовка вірш розкаже.
В сауну його візьмуть,
Й веселить накажуть.
Президентів обсирав,
Й нашу Україну
Членом на роялі грав,
Нищив солов'їну.
Так Володя заробляв,
За віршики гроші.
Ще підтримку Раші мав,
Ростив їхні воші.
А коли сам у керма,
Став на місце дяді.
Грошенят в казні нема,
Всім керують *****.
Восьмий рік іде війна,
Ковід й мало газу…
«Попередників вина…»
-Відповів відразу.
Все в країні завалив,
Бездарь скрізь й бандити
Операції всі «злив»…
Як вам стало жити?
Ох, «зелені» барани,
Що ж Ви наробили?
Наплодили сарани,
А майбутнє вбили.
23.12.2021
Анатолій Березенський
Он лучше знает, он сын мента, сам был ментом, очень дружет с бандюками, решает для них много вопросов. И где это шмаркля их понабирал? Таких друганов.
Треба починати знизу.
Але якщо ти бидло, то получиш по повній. ВВажає справедливо.
Фильм "Асса". Помните: "Я был нетрезв! Приношу свои извинения!" ...
"Простого смертного" можно безнаказанно распылять на молекулы?
у него же была эта звиздливая Гогишвиля заместителем!
да - абкаков и сам не украинец, как и эта швиля. вот блин горцы нашли лохов - обсерают их, принципиально на ******* разговаривают, рубят бабло на них - и никто их не подвесит за карму(я просто так аккуратно пишу шоп вна суд не подали )
Активістам можна, а депутату ні?
В Штатах за таке вже сидів би, а у нас все можна, бо люмпен рулить. Образити представнива влади - це круто і хайпово. А потім дивуємося, чого ж так херово все?
23 декабря, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/12/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8-%d0%b3%d0%b0.html#comments Комментарии: 1
В Украине вспыхнул новый скандал с участием народного депутата из «Слуги народа». На этот раз он коснулся нардепа Николая Галушко, который вовсю под запись оскорблял полицейских, остановивших его автомобиль за нарушение правил дорожного движения.
Об этом передает сегодня сайт https://dubinsky.ua dubinsky.ua.
Видео разошлось по сети на этой неделе, а было снято год назад - 18 декабря 2020 года.
СМИ писали, что полицейские остановили автомобиль с водителем нардепа в центре Киева за грубое нарушение, а после Николай Галушко примчался его выручать. В ходе словесной перепалки «слуга» обвинил правоохранителей в неправомерной остановке, провокации и даже в заказухе. Сплошь в нецензурной форме и ругательствах.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/09/%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d1%8b-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%b5%d0%bf-%d0%be%d1%82.html «Все места в списке проданы». Нардеп от «Слуги народа» обвинил Зеленского и заявил о выходе из партии
По ходу выяснилось, что все происходило на новеньком автомобиле Toyota Land Cruiser 200 (2020 года выпуска) за 2,4 млн грн, https://public.nazk.gov.ua/documents/69b227b3-b10d-48cd-88bd-cbc21ed0c8f6 принадлежащем матери депутата . Николай только пользовался данной иномаркой. Так, по крайней мере, было написано в его декларации.
В этой семье все переплетено, что подтверждено журналистскими расследованиями. Мама предоставляет сыну автомобиль в пользование, сын работает на процветание папиного бизнеса, находясь во власти. А папка при этом не скрывает своих пророссийских настроений.
Семья нардепа Николая Галушко сколотила мощный охранный бизнес. Речь об https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/34591571/ охранной фирме «Галид» (расшифровывается - «Галушко и дети»), которая после похода Николая во власть стала получать приличные контракты на охрану госучреждений.
Примеров хватает: достаточно вспомнить, что «Галид» охраняет одно из наиболее узнаваемых зданий столицы на Печерске, где заседает Центральная избирательная комиссия, Киевский областной совет и Киевская обладминистрация. Контракт получила компания Леонида Галушко - отца известного матерщинника нардепа Николая Галушко.
А СМИ заговорили о Леониде Галушко после того, как заметили его сепаратистские высказывания и комментарии.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2019/12/%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%86-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d0%bc%d0%b0%d1%85%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%bc-%d0%b2.html Отец Зеленского оказался махровым «ватником» - политолог
В соцсетях («Одноклассники») он лайкает любителей Путина и призывает бороться с нашими СМИ. На камеру от этого открещивается, но заявляет журналистам, что «хорошо, что Крым отдали».
Еще Леонид Галушко сообщает, что минимум два раза год посещает Россию (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18), и подчеркивает, что семь лет назад в Украине произошло не восстание против режима Виктора Януковича, а государственный переворот.
Ссылаясь на то, что ему как бывшему работнику милиции виднее, что происходило на самом деле. Это все Леонид Галушко заявляет журналистам честно-откровенно на камеру, и сюжет об этом можно пересмотреть. Не только обывателям, но и работникам СБУ, которым давно стоит поинтересоваться этим семейством.
После беседы с Леонидом Галушко уже не удивляют высказывания его сына Николая, публично оскорбляющего полицейских.
Что поражает - а то, что на фоне всего эта семья строит свой бизнес на государственном заказе Украины, к которой относится с неуважением и презрением.
Это не скрывается, а публично заявляется. При этом «Галид» получает госконтракты и процветает на них.
він не ображав поліцейських, а перешкоджав роботі поліції. а це конкретна стаття КК України.
якщо Ви тупі то я з восьми класами освіти Вам розкажу що машина яку зупинили не його,, за кермом чужа людина. і він приїхав, на не зрозумілій підставі вилаяв поліцейських, забрав чужу машину, забрав порушника пдр і поїхав.
а менти замість того щоб покласти його мордою в асфальт, обісрались.
за що мають понести покарання.
як що я не правий, розкажіть в чому.
не потрібно грати вашим та нашим.....
він не ображав.
він принизив, згнавши їх під плінтус.
він показав що закон не діє...