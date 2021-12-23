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Новини
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2022 рік стане одним з найспекотніших на Землі за весь час спостережень, - метеорологи

2022 рік стане одним з найспекотніших на Землі за весь час спостережень, - метеорологи

Метеорологи прогнозують, що 2022 рік стане одним з найспекотніших на Землі за весь час спостережень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це свідчать дані річного прогнозу глобальної температури Метеорологічного бюро Великої Британії.

Прогнозується, що середня глобальна температура в наступному році буде на 0,97-1,21 градуса вище середнього значення в доіндустріальний період. Передбачається, що це буде восьмий рік поспіль, коли температура буде вище на 1 градус проти доіндустріальних значень.

Однак наголошується, що це значення буде менше в порівнянні з попередніми роками через ефект Ла-Нінья, який трохи знизить середню світову температуру.

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Що стосується 2021 року, що минає, то дані за січень-вересень показують, що середня глобальна температура приблизно на 1,09 градуса вище доіндустріального рівня.

Нагадаємо, днями у Гренландії зафіксували аномально високу температуру. В одному з найпівнічніших міст на планеті - Каанаак - був побитий температурний рекорд, адже максимальна температура в денні години зросла до +8,3°.

глобальне потепління (45) погода (789)


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Топ коментарі
+10
Повірю вам коли навчитесь передбачати погоду на 3 дні вперед.)
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23.12.2021 09:52
+10
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23.12.2021 09:53
+3
Пользуясь случаем, продам саженцы банана и семена маракуйи
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23.12.2021 10:17
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Можно ядерной зимой охладить, тут много желающих
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23.12.2021 09:50 Відповісти
При ядерной вспышке нужно держать автомат на вытянутых руках, что бы расплавленный металл не капал на казенные сапоги.
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23.12.2021 09:52 Відповісти
Доиндустриальный период это до 1913-го года...или после??
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23.12.2021 09:50 Відповісти
Пи...лы такие же как и наша власть
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23.12.2021 09:50 Відповісти
Повірю вам коли навчитесь передбачати погоду на 3 дні вперед.)
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23.12.2021 09:52 Відповісти
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23.12.2021 09:53 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=cuLl8_CDum0&t=38s https://www.youtube.com/watch?v=cuLl8_CDum0&t=38s


Джордж Карлин планета в порядке. rip

Покойся с миром, старый хрен.
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23.12.2021 09:56 Відповісти
все равно кондиционер включать не буду, - денег нет
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23.12.2021 09:58 Відповісти
Продай кондиционер.
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23.12.2021 10:33 Відповісти
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23.12.2021 10:01 Відповісти
слідкую за погодними даними, минулого року в цей час Північна Африка до Алжиру не була червоною, максимум до 20С, а зараз навіть на крайньому півночі температури заходять вище позначки 24. І це вже там край зими, бо день почина збільшуватись.
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23.12.2021 11:54 Відповісти
У доіндустріальний період був малий льодовиковий період.
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23.12.2021 10:10 Відповісти
Пользуясь случаем, продам саженцы банана и семена маракуйи
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23.12.2021 10:17 Відповісти
То на Гренландію. Бо у нас чогось холодає.
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23.12.2021 11:31 Відповісти
Та прям. Есть семена индийской конопли
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23.12.2021 11:36 Відповісти
Не знаю як вони рахують підвищення температури. У мене під Ів.-Фр. літо було холодне і дощове, виноград та яблука не дозріли
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23.12.2021 10:22 Відповісти
зараз сонце виходить з 11річного мінімуму активності 2019 року, побачите як воно буде далі.
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23.12.2021 12:00 Відповісти
Та ну нах... Вони достеменно прогноз погоди на десять днів не можуть скласти.
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23.12.2021 10:29 Відповісти
Цей "аргумент" схожий на: "вони трійло для колорадського жука не можуть, а тут вакцину за пів-року...".
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23.12.2021 11:31 Відповісти
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23.12.2021 10:37 Відповісти
где ********** там и горе.
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23.12.2021 11:40 Відповісти
Не знаю за следующий год, но у меня пока + 16 и не выше, а бывает и меньше.
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23.12.2021 11:46 Відповісти
Вся солнечная система нагревается! Ученые винят солнечное потепление
https://www.space.news/2015-10-06-entire-solar-system-is-heating-up-scientists-blame-solar-warming.html
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23.12.2021 13:01 Відповісти
Не будет, солнц вышло из пика активности. С наса сперва посоветуйтесь.
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23.12.2021 14:56 Відповісти
 
 