2022 рік стане одним з найспекотніших на Землі за весь час спостережень, - метеорологи

Метеорологи прогнозують, що 2022 рік стане одним з найспекотніших на Землі за весь час спостережень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це свідчать дані річного прогнозу глобальної температури Метеорологічного бюро Великої Британії.

Прогнозується, що середня глобальна температура в наступному році буде на 0,97-1,21 градуса вище середнього значення в доіндустріальний період. Передбачається, що це буде восьмий рік поспіль, коли температура буде вище на 1 градус проти доіндустріальних значень.

Однак наголошується, що це значення буде менше в порівнянні з попередніми роками через ефект Ла-Нінья, який трохи знизить середню світову температуру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для боротьби з потеплінням клімату в ООН закликають закрити вугільні та газові електростанції

Що стосується 2021 року, що минає, то дані за січень-вересень показують, що середня глобальна температура приблизно на 1,09 градуса вище доіндустріального рівня.

Нагадаємо, днями у Гренландії зафіксували аномально високу температуру. В одному з найпівнічніших міст на планеті - Каанаак - був побитий температурний рекорд, адже максимальна температура в денні години зросла до +8,3°.