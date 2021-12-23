Росія явно має намір атакувати: НАТО повинен озброїти Україну, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Росія явно хоче знову напасти на Україну, тому НАТО має озброїти Київ.

Про це в інтерв'ю The Times заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Я думаю, що Росія явно має намір атакувати. Усі свідчення показують, що намір реальний, і ми маємо до нього готуватися", – заявив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заява Блінкена та Борреля: Росія має піти на деескалацію: подальша агресія проти України матиме величезні наслідки для РФ

За словами Ландсбергіса, метою Росії може бути не просто напад, а реальна зміна ситуації з безпекою у всьому регіоні.

Глава МЗС Литви вважає, що НАТО має зробити низку кроків: чітко вказати РФ, "з яким економічним болем" вона зіткнеться у разі вторгнення, зміцнити сили на східному фланзі Альянсу та озброїти Україну.

"Ми вважаємо, що Україні потрібна військова допомога з оборонною зброєю. Ми всі відчуваємо наслідки нинішньої політичної ситуації, чи то в Естонії, чи то тут, чи то в будь-якій країні від Норвегії до Румунії", – заявив він.