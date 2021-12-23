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Росія явно має намір атакувати: НАТО повинен озброїти Україну, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Росія явно має намір атакувати: НАТО повинен озброїти Україну, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Росія явно хоче знову напасти на Україну, тому НАТО має озброїти Київ.

Про це в інтерв'ю The Times заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Я думаю, що Росія явно має намір атакувати. Усі свідчення показують, що намір реальний, і ми маємо до нього готуватися", – заявив він.

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За словами Ландсбергіса, метою Росії може бути не просто напад, а реальна зміна ситуації з безпекою у всьому регіоні.

Глава МЗС Литви вважає, що НАТО має зробити низку кроків: чітко вказати РФ, "з яким економічним болем" вона зіткнеться у разі вторгнення, зміцнити сили на східному фланзі Альянсу та озброїти Україну.

"Ми вважаємо, що Україні потрібна військова допомога з оборонною зброєю. Ми всі відчуваємо наслідки нинішньої політичної ситуації, чи то в Естонії, чи то тут, чи то в будь-якій країні від Норвегії до Румунії", – заявив він.

Автор: 

Литва (2369) росія (64846) Ландсбергіс Габріелюс (213)


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Топ коментарі
+21
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23.12.2021 09:50
+18
Так ви хотіли жувати ротфронт замість Рошенок ?
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23.12.2021 10:14
+13
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23.12.2021 10:28
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Росія явно хоче знову напасти на Україну, тому НАТО має озброїти Київ, але поки що нічим нормальним не озброїли, того що дали хватить на невеличкі навчання, щоб боротися з Росією потрібна сама краща зброя, але ще потрібно час щоб навчитися нею користуватися.
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23.12.2021 11:57 Відповісти
Прочитавши Ваше бажання я вже договорився із НАТО про постачання самої ******** зброї,тільки надайте координати та приміщення куди її розмістити.Зброя в дорозі так що не марнуйте часу.
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23.12.2021 12:28 Відповісти
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