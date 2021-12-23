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Транзит газу через Україну - не тільки питання грошей, а й національної безпеки, - Вітренко

Транзит газу через Україну - не тільки питання грошей, а й національної безпеки, - Вітренко

Глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що транзит газу через Україну - це не питання грошей. За його словами, це питання національної безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у інтерв'ю РБК-Україна.

Вітренко заявив, що можливість проведення переговорів про продовження транзитного контракту буде залежити від "Газпрому".

"Ми зі свого боку готові. Готові не тому, що так хочемо співпрацювати з Росією, а оскільки транзит через Україну - не тільки питання грошей, а й питання національної безпеки. Значною мірою - це стримуючий фактор від повномасштабної війни", - вважає глава "Нафтогазу".

За його словами, Україна не може відмовитися від продовження транзиту.

"Ні, ми не відмовляємося. Як і минулого разу, в 2019 році, ми говоримо: дивіться, у вас є варіант бронювання потужності у оператора ГТС і є варіант, щоб "Нафтогаз" був контрагентом і організовував транзит", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Газпром" повідомив про виконання зобов'язань щодо транзитного договору з Україною за 2021 рік

Автор: 

газ (10403) Газпром (3386) росія (64846) транзит газу (1012) Вітренко Юрій (632)


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Топ коментарі
+3
Вы сделали ошибку в слове "просрали"...будьте внимательнее...
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23.12.2021 09:57
+1
Транзит газу через Україну - не тільки питання грошей, а й національної безпеки, - жалобно кудахчет Витренко . Украина "колоссально увеличит добычу собственного газа", - кукарекает Шмыгаль. Птичий двор.
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23.12.2021 10:04
+1
В 2014 році потрібно було головою думати...
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23.12.2021 10:19
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23.12.2021 09:52 Відповісти
Вы сделали ошибку в слове "просрали"...будьте внимательнее...
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23.12.2021 09:57 Відповісти
Транзит газу через Україну - не тільки питання грошей, а й національної безпеки, - жалобно кудахчет Витренко . Украина "колоссально увеличит добычу собственного газа", - кукарекает Шмыгаль. Птичий двор.
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23.12.2021 10:04 Відповісти
Про водород забыли😁
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23.12.2021 10:55 Відповісти
Строшніше беде ,коли росія прекратить показ сватів,а то таке...
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23.12.2021 10:06 Відповісти
повторюсь - отберите газ у бени, фирташа, суркисов, рудьковского, шуфричей и Ко и будет всем счастье....
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23.12.2021 10:07 Відповісти
А нацгвардия, полицаи и далее прокуратура и суд с итк вам одно место не прижмут? Отбиратель.
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23.12.2021 10:58 Відповісти
В 2014 році потрібно було головою думати...
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23.12.2021 10:19 Відповісти
а мама погоджується?
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23.12.2021 10:22 Відповісти
Газ в Европе подешевел на 300 долларов. Цены фьючерсов упали ниже 1,9 тыс. долларов.
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23.12.2021 11:09 Відповісти
Украина будет импортировать российский венгерский газ в объеме до 8 млн кубометров в сутки через Венгрию для восполнения запасов в ПХГ ввиду сильных холодов
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23.12.2021 11:13 Відповісти
Странное и необоснованное желание получить от страны агрессора и оккупанта транзит ( его же энергоресурсов) для предоставления Украине дополнительных денег для борьбы с ним же и для обеспечения национальной безопасности нас же. ( да и чего скрывать и для обеспечения нас же стратегическим сырьем в виде газа и т.д.) Не даром же они так тратились на несколько северных потоков, южных.. заключения долгосрочных договоров в обход Украины. 8 лет войны и оккупации, а у руководства страны все эти годы какое то странное понимание ситуации...
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23.12.2021 11:13 Відповісти
транзит газа через Украину - это не вопрос денег. По его словам, это вопрос национальной безопасности. Источник: - Россия значит должна и обязана обеспечивать укру и деньгами и предоставлять экономическую безопасность, а как быть с нападением на укру в январе 2022 года? возможность проведения переговоров о продлении транзитного контракта будет зависеть от "Газпрома". Источник: то есть все зависит не от армии РФ а от Газпрома? кстати данилов ваш молодец -вовремя спрыгнул, заявил что в 200 км от границы находятся войска РФ
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23.12.2021 15:23 Відповісти
 
 