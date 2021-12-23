Транзит газу через Україну - не тільки питання грошей, а й національної безпеки, - Вітренко

Глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що транзит газу через Україну - це не питання грошей. За його словами, це питання національної безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у інтерв'ю РБК-Україна.

Вітренко заявив, що можливість проведення переговорів про продовження транзитного контракту буде залежити від "Газпрому".

"Ми зі свого боку готові. Готові не тому, що так хочемо співпрацювати з Росією, а оскільки транзит через Україну - не тільки питання грошей, а й питання національної безпеки. Значною мірою - це стримуючий фактор від повномасштабної війни", - вважає глава "Нафтогазу".

За його словами, Україна не може відмовитися від продовження транзиту.

"Ні, ми не відмовляємося. Як і минулого разу, в 2019 році, ми говоримо: дивіться, у вас є варіант бронювання потужності у оператора ГТС і є варіант, щоб "Нафтогаз" був контрагентом і організовував транзит", - додав він.

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