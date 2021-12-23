Сьогодні Саакашвілі також не братиме участі у судовому процесі через погіршення здоров'я, - адвокат Садзаглішвілі

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, який перебуває на лікуванні у військовому шпиталі в Горі, через погіршення здоров'я не візьме участі в четвер у процесі проти нього в Тбіліському міському суді.

Про це повідомив журналістам адвокат Димитрі Садзаглішвілі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

У суді розглядають кримінальне провадження проти Саакашвілі, що стосується перевищення службових повноважень під час розгону мітингу 7 листопада 2007 року та вчиненого того самого дня силовими структурами погрому в телекомпанії "Імеді". Прокуратура обвинувачує Саакашвілі в тому, що саме з його відома було здійснено силові дії, внаслідок яких зазнали пошкоджень понад 300 осіб, а телекомпанії "Імеді" було завдано суттєвих матеріальних збитків.

"Ця справа є продовженням політичного переслідування Міхеіла Саакашвілі. Прокуратура не представила жодного конкретного обвинувачення", - заявив Садзаглішвілі.

У свою чергу прокурор Лаша Цхвитарія заявив журналістам, що обвинувачень проти Саакашвілі більше ніж достатньо.

"На попередньому судовому процесі у цій справі 29 листопада Саакашвілі заявив, що дізнався про розгін мітингу лише вранці, коли прокинувся, але слідство має дані, що Саакашвілі під час розгону мітингу говорив за допомогою мобільного зв'язку з тодішнім міністром внутрішніх справ Іване Мерабішвілі 40 разів, також активно спілкувався з іншими міністрами", – сказав прокурор.

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Напередодні Саакашвілі також не взяв участі у судовому процесі у справі про незаконний перетингрузинського кордону.

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузіїі опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.

20 листопада стало відомо, що Михеіла Саакашвілі доставили у військовий госпіталь у місті Горі, яке розташоване за 80 км від Тбілісі. Після цього він припинив голодування.

8 грудня повідомили, що після дозволу вмикати телевізор колишній президент відновив лікування, але його неврологічний стан погіршився.

15 грудня стало відомо, що Саакашвілі необхідно відправити на лікування за кордон, інакше стан його здоров'я може різко погіршитися.