РФ проведе маневри в окупованому Криму та Краснодарському краї: будуть задіяні 1200 десантників і понад 250 одиниць військової техніки
Понад 1200 російських десантників і понад 250 одиниць військової техніки залучать до навчання з бойовими стрільбами в окупованому РФ Криму та Краснодарському краї.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це повідомили в Міноборони РФ у четвер.
"Навчання пройдуть у рамках оперативного збору керівного складу військ під керівництвом командувача Повітряно-десантними військами генерал-полковника Андрія Сердюкова. Загалом у них буде задіяно понад 1200 військовослужбовців та понад 250 одиниць військової та спеціальної техніки", - повідомив департамент інформації Міноборони РФ.
Зазначається, що 23 грудня маневри стартують в окупованому РФ Криму на полігоні "Опук". 24 грудня – на полігоні "Раевский" під Новоросійськом.
Як повідомляється, навчання відбуваються на тлі заяв США, інших країн НАТО та України щодо концентрації російських військ біля українського кордону. Росія військову активність біля кордону з Україною заперечує.
"Будуть відпрацьовані бойові стрільби десантно-штурмових, артилерійських підрозділів і підрозділів військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту, а також розмінування ділянки місцевості та прикриття військ від засобів повітряного нападу та безпілотних літальних апаратів. Військовослужбовці виконають вогневі завдання і вразять мішені на різних дальностях", - йдеться у повідомленні.
За словами військових, на навчаннях підрозділу ВДВ відпрацюють десантно-штурмові дії на гелікоптерах з метою блокування захопленого району та забезпечення швидкого настання головних сил з'єднання.
Нагадаємо, раніше російські військові повідомили, що до початку грудня завершать формування в окупованому РФ Криму нового десантно-штурмового полку, який увійде до Новоросійської дивізії ВДВ РФ.
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Я поражаюсь как в этой тупой башке совместились эти два слова..."решительно" и " не стрелять"...😀
Одним словом верт.десант в Херсонський чи Запорізький обл або в Маріполі, а 200км для основних сил це ніщо, танки вже прогріті чекають время "Ч", ну і всякі ЛА, БПЛА
Не ребят. Если начнется то начнется с ьомбардировок и ракетных ударов