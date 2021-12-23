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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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РФ проведе маневри в окупованому Криму та Краснодарському краї: будуть задіяні 1200 десантників і понад 250 одиниць військової техніки

РФ проведе маневри в окупованому Криму та Краснодарському краї: будуть задіяні 1200 десантників і понад 250 одиниць військової техніки

Понад 1200 російських десантників і понад 250 одиниць військової техніки залучать до навчання з бойовими стрільбами в окупованому РФ Криму та Краснодарському краї.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це повідомили в Міноборони РФ у четвер.

"Навчання пройдуть у рамках оперативного збору керівного складу військ під керівництвом командувача Повітряно-десантними військами генерал-полковника Андрія Сердюкова. Загалом у них буде задіяно понад 1200 військовослужбовців та понад 250 одиниць військової та спеціальної техніки", - повідомив департамент інформації Міноборони РФ.

Зазначається, що 23 грудня маневри стартують в окупованому РФ Криму на полігоні "Опук". 24 грудня – на полігоні "Раевский" під Новоросійськом.

Як повідомляється, навчання відбуваються на тлі заяв США, інших країн НАТО та України щодо концентрації російських військ біля українського кордону. Росія військову активність біля кордону з Україною заперечує.

"Будуть відпрацьовані бойові стрільби десантно-штурмових, артилерійських підрозділів і підрозділів військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту, а також розмінування ділянки місцевості та прикриття військ від засобів повітряного нападу та безпілотних літальних апаратів. Військовослужбовці виконають вогневі завдання і вразять мішені на різних дальностях", - йдеться у повідомленні.

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За словами військових, на навчаннях підрозділу ВДВ відпрацюють десантно-штурмові дії на гелікоптерах з метою блокування захопленого району та забезпечення швидкого настання головних сил з'єднання.

Нагадаємо, раніше російські військові повідомили, що до початку грудня завершать формування в окупованому РФ Криму нового десантно-штурмового полку, який увійде до Новоросійської дивізії ВДВ РФ.

армія рф (17143) Крим (14122) військові навчання (2774)


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Топ коментарі
+6
В это время где-то под Омском

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23.12.2021 10:13
+5
А у нас барыги от власти бабло на дорогах пилят, вместо заниматься снабжением армии всем необходимым.
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23.12.2021 10:14
+5
А у нас дєрмак перемир'я оголошує.
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23.12.2021 10:19
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В это время где-то под Омском

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23.12.2021 10:13 Відповісти
А у нас барыги от власти бабло на дорогах пилят, вместо заниматься снабжением армии всем необходимым.
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23.12.2021 10:14 Відповісти
Кошмарят соплю и западных сцыкунов. Это очевидно до безобразия.
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23.12.2021 10:15 Відповісти
Кстати. Последние маневры с десантниками были в Беларуси. Результат - два дохлых ваньки. Понты великодержавные с жизнями своих рабов не счиаются
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23.12.2021 10:27 Відповісти
А у нас дєрмак перемир'я оголошує.
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23.12.2021 10:19 Відповісти
Не просто перемирие...а решительно не стрелять...
Я поражаюсь как в этой тупой башке совместились эти два слова..."решительно" и " не стрелять"...😀
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23.12.2021 10:31 Відповісти
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23.12.2021 10:23 Відповісти
Хотят пробить коридор в наш Крым, свинособаки лаптеногие
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23.12.2021 10:42 Відповісти
В 1200 рыл? Это же не космодесант
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23.12.2021 11:35 Відповісти
Все як і говорили раніше - наступ чи провокацію 23-24 грудня, "... ВДВ отработают десантно-штурмовые действия на вертолетах с целью блокирования захваченного района и обеспечения быстрого наступления главных сил соединения. Источник:
Одним словом верт.десант в Херсонський чи Запорізький обл або в Маріполі, а 200км для основних сил це ніщо, танки вже прогріті чекають время "Ч", ну і всякі ЛА, БПЛА
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23.12.2021 10:45 Відповісти
Не паникуйте ни х. Не будет запустят сп2 дадут гарантии про не вступление в нато и все
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23.12.2021 10:50 Відповісти
Во второй тезе не согласен. Эти гарантии должно давать нато консенсусным решением
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23.12.2021 11:02 Відповісти
Вертолетный десант вглубь на 200км. Да это легкая цель.и сколько вертушек надо чтобы щакинуть боеспособный отряд? 50? 100?
Не ребят. Если начнется то начнется с ьомбардировок и ракетных ударов
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23.12.2021 10:58 Відповісти
"...десант вглубь на 200км..." - десант масовий 1000 -2000 орків з усім десантуємим на узбережжя , а 200км це мордорська орда стоїть від наших кордонів. Згадайте 14р., орда навалила через Новоазовськ, недалеко Ростов на Дону, Таганрог. Одночасно на всіх коритах з моря під Маріуполь теж можуть зо 3000 орків з технікою підкинути. Ну і само собою з Криму сухопутний наступ і провокації по всьому периметру держави.
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23.12.2021 13:39 Відповісти
Десант должны уничтожать бойцы территориальной обороны, а у нас их нет.
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23.12.2021 11:13 Відповісти
Хватит фантазировать всегда все планы идут не по плану- особенно в Рашке.. в СССР гибло в мирное время людей больше- чем в военных конфликтах например в Афганистане.. на учениях такой раслабон... а то учения- а потом похоронки эшелонами... не думаю- что все 100% войск России просто в захвате от идеи Путина воевать в Украине... первое ЗА ЧТО??? Второе- сам бы он пошел Путин воевать приказы отдавать хорошо, а какая мотивация? воевать с США?! Серьезно- это мотивация а что были конкретные локальные боевые столкновения с США/ НАТО нет и слава Богу не все в Рашке конченные придурки… есть отмороженные, есть идиоты, а есть просто военные и солдаты.. а им то как раз и видно с КЕМ И КАК ПРИДЕТСЯ ВОЕВАТЬ… БУДЕТ ЛИ ТА ПОБЕДА или по- БЕДА…а это разные вещи и слово Пировая не всегда означает то самое… ОПЯТЬ ЖЕ ВО ИМЯ ЧЕГО ЗАХВАТЫВАТЬ ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ- А У НАС СВОЯ в РФ СТОИТ В ЗАПУСТЕТЕНИ И ПУСТОШЕ 1 ЧЕЛОВЕК НА 200 КВ. КМ В НЕКОТОРЫХ РЕГИОНАХ....а кто будет удерживать 40 млн. населения в повиновении и смирении??? они уже в Доктринах расписали- что дальше Хмельницкой области ни -ни !!! ни ногой.... ссут на Западную Украину... аж мороз по коже... не ребята понтоваться о ТВ ящику скармливать навоз с экранов это одно-- а вот реально на фронте воевать вовсе иное.. вся политика в России строится на репрессивности страхе бить сразу одного пикетчика --чтобы 10 не собралось- а потом 100 и 1000 и там и миллион уже реальность... вот и вся основа политики Путина СТРАХА ПОСТРАДАТЬ БЫТЬ РЕПРЕССИРОВАННЫМ ПОСТОЯННЫЙ СТРАХ СО ВРЕМЕНЕМ ПРОСТО ПРОХОДИТ привычным становится... а если похоронки пойдут тысячами- то все найдутся те кому смерть сына дочери мужа внука отца станет -последней чертой... Путин просто живет в извращенном мире миражей и фантазий... власть и народ живут в разных координатах...... а вот война грозит всем и в Украине в том числе- поставить на одну площадку и народ и Зеленского...и когда оно начнет верещать что то что оно Президента... а какой то солдатик, старик лет 60 который прожил житие... в нищете и был призван на фронт.. и пошел дабы внуку жизнь сохранить и сыну...просто- чтобы не слышать гугнявое еврейское противное … даст очередь Вове в живот из автомата... чтобы не жужжало над ухом- как навозная муха такое же будет и в России... знаете чего боится власть России и Украины и чего боится США и НАТО... а я вам скажу ментально у нас больше общего с Россией- чем с продажной куртизанкой Европой....КОВИД КСТАТИ ОЧЕНЬ ДАЖЕ ПОКАЗАЛ РЕАЛЬНУЮ ЦЕННОСТЬ УКРАИНЫ ДЛЯ ЕВРОПЫ…. А НИКАКУЮ...да и СП №2 а теперь факты прямой лобирования Меркель и Австрии интересов России и запрет Меркель на продажу нам даже винтовок с оптикой… они все верещать понимая-- падет Украина- то привет танкам Путина на улицах Европы, а этим содомитам гомикам лесби и прочим.. воевать ха-ха у них война была более 70 лет тому назад… в сытой жизни -кота и сметаны- воевать как то даже поколений нет целых 2-3... вся Европа обвешается белыми простынями на картавом русском написанием-- Мы любим Путина и Россию... и ЭТО будет...а вдруг --как версия...вместо войны получим микс- который имея оружие причем очень серьезное и умеющее реально воевать и военный опыт-- а не теорию подумает…. а не махнут ли нам по Европе ВМЕСТЕ УКРАИНА РОССИЯ.. что скажите быть такого не может -а почему собственно Буденный с украинцами дошел до Варшавы на расстояние 15 км.. вторая Мировая вообще 3 фронта Украинских освобождали Европу...... я просто рассуждаю о том- что запустив маховик войны- Европа повинна в 1 и 2 Мировых войнах опять же в желании ДОГОВОРИТЬСЯ… а САМИ пересидим в кустах, увы не вышло… пересидеть…и потом ситуация может вообще выйти из под контроля как Путина… про Вову ЗЕ вообще молчу- его авторитет полный нуль.. и Европа НАТО реально получат такой пендель не с той стороны на который рассчитывали.. пока ИСТОРИЯ АНТАНТЫ 1 И 2 МИРОВОЙ ВОЙНЫ ГОВОРИТ ОБ ЭТОМ...забыли когда 2 ФРОНТ ОТКРЫЛИ.... 6 ИЮНЯ 1944 ГОДА... КОГДА ПОНЯЛИ ЧТО ВЕСЫ КАЧНУЛИСЬ В СТОРОНУ СТАЛИНА И СССР.... А ДО ЭТОГО ЧТО ПРОСТО СО СТОРОНЫ СМОТРЕЛИ ЧЬЯ ВОЗЬМЕТ....и помогали и бизнес делался как с СССР так и с Германией...В ТОРГОВЛЕ ОРУЖИЕМ И ПРОЧИМ....это факт и История хорошая наука... ее вот нам и пытаются часто переписать... подправить или тупо замалчивать... ЕВРОПА МОГЛА НАС ДАВНО ПРИНЯТЬ В НАТО СРАЗУ КАК ТОЛЬКО УКРАИНА ОТДАЛА ЯО РОССИИ....а БОЛГАРИЯ АЛБАНИЯ И РУМЫНИЯ В КУДА ХУДШЕМ ПОЛОЖЕНИИ и по численности и опыту военных Венгрия также Словакия и Чехия их армии даже на наш сегодняшний батальон не наберется... однако НАТО и Европа даже сегодня мямлят про войну конфликт и при этом сами ничего не делают.... Я СОГЛАСЕН С ЗЕЛЕНСКИМ В ОДНОМ -- НАМ НАДОЕЛО ФРАЗЫ- КОГДА ТО В БУДУЩЕМ МОЖЕТ БЫТЬ И ВСЕ ТАКОЕ..... МЫ ХОТИМ ЗНАТЬ ПАРУ ЧЕТКИХ ОТВЕТОВ...... ДА ИЛИ НЕТ И КОНКРЕТНЫЙ ВРЕМЕННОЙ ПРОМЕЖУТОК ВПОЛНЕ ДАЖЕ неплохая постановка вопроса ПДЧ так называемая дорожная карта до сих пор с 2008 года после Бухареста так Украине не сформирована и не выдана.. сегодня идут флюгерные оправдания- мол Путин/ Россия/ военный локальный конфликт..... а вопрос- что мешало ЕС и НАТО США с 2008 года четко определить скажем 5 лет и вы в НАТО при таких то условиях....???? ведь вина за 2014 год лежит на Европе и НАТО- это надо быть слепым тупым чтобы не понять такое расположение Украины- Черное море стратегическое положение, транзитная зона чернозем и прочие факторы -не будут просто так сами по себе или Россия захапает или Европа обязана была дать Украине- возможность войти под их зонтик -а политика умиротворения и на 2 стульях и породило сегодняшний результат--И вина за агрессию лежит не только на России и Путине- но в равной степени на НАТО и Европе...
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23.12.2021 11:51 Відповісти
 
 