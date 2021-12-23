РФ проведе маневри в окупованому Криму та Краснодарському краї: будуть задіяні 1200 десантників і понад 250 одиниць військової техніки

Понад 1200 російських десантників і понад 250 одиниць військової техніки залучать до навчання з бойовими стрільбами в окупованому РФ Криму та Краснодарському краї.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це повідомили в Міноборони РФ у четвер.

"Навчання пройдуть у рамках оперативного збору керівного складу військ під керівництвом командувача Повітряно-десантними військами генерал-полковника Андрія Сердюкова. Загалом у них буде задіяно понад 1200 військовослужбовців та понад 250 одиниць військової та спеціальної техніки", - повідомив департамент інформації Міноборони РФ.

Зазначається, що 23 грудня маневри стартують в окупованому РФ Криму на полігоні "Опук". 24 грудня – на полігоні "Раевский" під Новоросійськом.

Як повідомляється, навчання відбуваються на тлі заяв США, інших країн НАТО та України щодо концентрації російських військ біля українського кордону. Росія військову активність біля кордону з Україною заперечує.

"Будуть відпрацьовані бойові стрільби десантно-штурмових, артилерійських підрозділів і підрозділів військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту, а також розмінування ділянки місцевості та прикриття військ від засобів повітряного нападу та безпілотних літальних апаратів. Військовослужбовці виконають вогневі завдання і вразять мішені на різних дальностях", - йдеться у повідомленні.

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За словами військових, на навчаннях підрозділу ВДВ відпрацюють десантно-штурмові дії на гелікоптерах з метою блокування захопленого району та забезпечення швидкого настання головних сил з'єднання.

Нагадаємо, раніше російські військові повідомили, що до початку грудня завершать формування в окупованому РФ Криму нового десантно-штурмового полку, який увійде до Новоросійської дивізії ВДВ РФ.