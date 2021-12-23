Важливо, щоб розслідування стосовно Порошенка відповідало найвищим стандартам прозорості, законності та неупередженості, - посольство Канади

Канада уважно стежить за серйозними обвинуваченнями на адресу п'ятого президента України, лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення пресслужбу посольства Канади в Україні в твітері.

"Канада уважно стежить за серйозними звинуваченнями на адресу експрезидента Петра Порошенка. Важливо, щоб будь-яке розслідування відповідало найвищим стандартам прозорості, справедливості, законності та неупередженості", - зазначають у посольстві.

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Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. У "Європейській Солідарності" назвали це політичним замовленням та дешевим фейком.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу.

Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков опублікував текст підозри, яку Офіс генпрокурора висунув п’ятому президенту України Петру Порошенку. Новіков також заявив, що експрезидент не планує приходити на допит 23 грудня до Держбюро розслідувань у справі про державну зраду, оскільки підозра є незаконною, а обидві повістки – виписані неправильно.

Сам Порошенко заявив, що знаходиться у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну у першій половині січня.