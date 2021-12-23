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Важливо, щоб розслідування стосовно Порошенка відповідало найвищим стандартам прозорості, законності та неупередженості, - посольство Канади

Важливо, щоб розслідування стосовно Порошенка відповідало найвищим стандартам прозорості, законності та неупередженості, - посольство Канади

Канада уважно стежить за серйозними обвинуваченнями на адресу п'ятого президента України, лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення пресслужбу посольства Канади в Україні в твітері.

"Канада уважно стежить за серйозними звинуваченнями на адресу експрезидента Петра Порошенка. Важливо, щоб будь-яке розслідування відповідало найвищим стандартам прозорості, справедливості, законності та неупередженості", - зазначають у посольстві. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адвокат Порошенка викликає свідками у "вугільній справі" Зеленського, Арахамію, Верещук, Гетманцева, Безуглу і Веніславського

Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. У "Європейській Солідарності" назвали це політичним замовленням та дешевим фейком.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу.

Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков опублікував текст підозри, яку Офіс генпрокурора висунув п’ятому президенту України Петру Порошенку. Новіков також заявив, що експрезидент не планує приходити на допит 23 грудня до Держбюро розслідувань у справі про державну зраду, оскільки підозра є незаконною, а обидві повістки – виписані неправильно.

Сам Порошенко заявив, що знаходиться у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну у першій половині січня.

Автор: 

Канада (2186) Порошенко (15154) підозра (755)


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Топ коментарі
+14
розкажи мені про вояж сцікуна в Оман через московію.
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23.12.2021 10:46
+13
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23.12.2021 11:03
+13
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23.12.2021 11:04
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кстати,адвокаты Порошенко вызвали в суд как свидетелей и ЗЕ и прочих,и отказаться те,уже не могут! вот теперь посмотрим кто из ху!
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23.12.2021 11:08 Відповісти
Бл................ не доходит, какие свидетели от ЗЕ, они тогда на горшок ходили и не имели никакого отношения, пусть адвокатишки вызывают свидетелями Медведчука, Семенчинка, отого с ногой и много других патриотов.
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23.12.2021 11:15 Відповісти
Котёнок, а не Зе заявлял о "торговле на крови"? От теперь пусть и расскажет, что оно имело в виду.
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23.12.2021 11:44 Відповісти
вова, той що клоЗЕт, який же ти жалюгідний і слабкий у своїх намірах воювати з Порохом. Краще мозок підправ під керування країною, а не виступів на сцені.
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23.12.2021 11:19 Відповісти
З нетерпінням чекаємо повернення Порошенко і зустрічі його зі свідком і "приговорщиком". Це буде новорічним святом на кшалт різдвяних зустрічей.
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23.12.2021 11:20 Відповісти
Если глубокоуважаемого Пётра Лексеича уконтрапупят, то важно, чтобы зарешёченное окно его тюремной камеры выходило на южную сторону буцегарн. Как-никак, Пятый Президент Украины всё-таки.
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23.12.2021 11:21 Відповісти
Когда Каломойша уедет в США? Там его ждуть.
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23.12.2021 11:45 Відповісти
було б непогано, якщо би підняли питання куди подівся #лярдбайдена"...
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23.12.2021 11:30 Відповісти
Ага. Так это, мож Каламойша ответит? ФБР?
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23.12.2021 11:46 Відповісти
Давно не було не Цензорі стільки прихильників клоЗЕта та кацапського миру.
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23.12.2021 11:36 Відповісти
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23.12.2021 11:48 Відповісти
А ЗАЧЕМ Порошенко нужно было финансировать терроризм?
Он эти деньги клал в карман?
Спасал Липецую Фабрику?
Просто из любви к Расии?
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23.12.2021 11:46 Відповісти
А зачем зеленский взрывал склады боеприпасов?
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23.12.2021 11:47 Відповісти
Чтобы скрыть тело брата Порошенко, убитого им на Липецкой Фабрике!
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23.12.2021 12:16 Відповісти
И брата Ермака
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23.12.2021 12:26 Відповісти
И зачем с начала года Зеля подставил десятки воинов наших под кацапских снайперов, БЕЗНАКАЗАННО, как в тире, их расстрелявших и-за преступных приказов сами знаете кого?
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23.12.2021 12:41 Відповісти
"главное - прекратить стрелять"
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23.12.2021 12:43 Відповісти
. .
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23.12.2021 11:48 Відповісти
Да да, арест как мера пресечения - и ДОсудебное расследование без каких-то результатов на годы... Посадка патриотов по делу Шеремета без приговора - яркий пример зеленого прозрачного расследования и судопроизводства!
Нельзя зеленым кротам Пороха отдавать, хоть он и мудак по многим вопросам, но он наш, украинский мудак...
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23.12.2021 12:37 Відповісти
Цікава постава позиції.. Взагаліто по суті розслідування може бути тільки чесним...Але у нас закони так написані що навіть гітлера можна було б відмазати... Але я не про це. Як що зараз дійсно чесно і обгрунтовано провести розслідування по Петі то там буде все в гівні....особливо використання війни для заробітку.. фірми прокладки ..відкати... обоюдна вигода окупантів і України...а особливо там буде видно як Ахметик лобіюва свої інтереси і захищав своє бало на своїх шахтах на Донбасі. Ну звісно ахметик поділився з 5им.. Про Мдведчука не кажу там взагалі повна зрада країни ..мінімум заради бабла... От тільки доказать це із за прокладочних офшорних фірм посередників майже не можливо. Розумієте те що кажеться майже доказаним завжди буде майже простратим. Бо основа розмита. Тому скажу так доказати що Петя зрадник це майже не можливо. А от дістать кучу його гівна яке він по старій звичці, яка прийнято в клубі зажратих мудакоджентельиенів України-алегархів, наробив можна. Але навіщо? За кожним найвишим мудаком в нашій країні стільки гівна що ми -Україна в ньому скоро захлинемось і за Зеленським теж , може звісно не особисто за ним але за його командою багато бо фільтрувать команду треба було а бо зразу звільняти...))) або не давати незаконних наказів на незаконні дії. Слово кидання гівна один в одного продовжується. Ціль все таж... доватись до влади ,особливо у Петі...., і по хріну йому на Україну ...тут його образили і зажратих прищімили...от вони і мутять
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23.12.2021 12:46 Відповісти
Я поддерживаю Канаду. Пусть расследуют по всем правилам.
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23.12.2021 12:50 Відповісти
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