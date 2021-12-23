Юридична сотня про соцзахист військових та ветеранів: "Багато пільг, але жодна з них не надається належним чином". ІНФОГРАФІКА

ГО "Юридична сотня" презентувала аналітичний звіт "Порушення прав і гарантій ветеранів війни та військових і рекомендації врегулювання проблемних аспектів".

У дослідженні міститься аналіз основних проблем, з якими стикалися ветерани у 2020-2021 роках після повернення з війни, та пропозиції, як їх можна вирішити. Зокрема, йдеться про соціальні гарантії у сфері медицини, освіти, житлового забезпечення, трудової діяльності та грошової виплати до 5 травня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на заяву Юридичної сотні.

На думку Юридичної сотні, для ветеранів та військовослужбовців передбачено широкий спектр пільг у різних сферах суспільного життя, проте жодна з них не має належного механізму, що перешкоджає їхній реалізації.

"Ті пільги, які покликані забезпечувати реінтеграцію в цивільне життя не виконують свою функцію, а ті, що відповідають меті, не реалізуються або реалізуються на неналежному рівні через недосконалий механізм. Деякі гарантії, кошти на які продовжують виділяти з Держбюджету, взагалі втратили свою актуальність, наприклад, позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів", - зазначили в організпції.

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"Неефективність соціального забезпечення може демотивувати військовослужбовців та спонукати до звільнення, що також має негативний вплив на обороноздатність держави", зазначили в організації.

"На сьомому році війни актуальність правового захисту військовослужбовців та ветеранів не зменшується. В українському суспільстві регулярно піднімається питання проблем реінтеграції ветеранів у цивільне життя, і порушення їхніх прав безперечно перешкоджають швидкому процесу повернення до мирного співіснування", - зазначила Юлія Морій, голова ГО "Юридична сотня".

"Уся система соціального захисту ветеранів потребує комплексного реформування, особливо ті гарантії, які найповнішою мірою покликані забезпечувати їхню реінтеграцію в цивільне життя", - наголосили в організації.

Юридична сотня навела приклади найбільш проблемних питань в сфері соцзахисту військових та ветеранів:

Забезпечення житлом

47 000 військовослужбовців перебували на квартирній черзі при військових частинах у 2020 році. Основними перешкодами у забезпечення житлом військовослужбовців та ветеранів є: застарілість законодавства, відсутність належного фінансування, забюрократизованість системи, корупційні фактори.

У контексті житлового забезпечення варто звернути увагу на корупційні ризики, які постійно призупиняють процес надання квартир ветеранам. Одним із шляхів подолання кумівства та бюрократизації є запровадження електронної системи ведення справ та квартирного обліку.

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Медичне забезпечення

Жодна з пільг не забезпечується повністю, велика частина пільг у медичній сфері для ветеранів не має затверджених порядків їхньої реалізації. Одночасно, ветерани не мають достатньої інформації про послуги, які їм гарантовані державою у сфері охорони здоров'я.

У медичній сфері Державі необхідно сконцентруватися на такому:

розроблення єдиного пакета медичних послуг для ветеранів війни та недопущення закриття профільних закладів;

провести інформаційну кампанію з метою залучення якомога більше аптек до укладання договорів та забезпечення безплатними ліками, а також безперешкодного забезпечення ліками ветеранів у аптеках, які вже надають такі послуги;

доповнити перелік хвороб, за якими ветерани можуть отримувати безплатно ліки, хворобами, що покривають основні потреби ветеранів після війни, а саме посттравматичним стресовим розладом, постконтузійним синдромом та акубаротравмами внаслідок мінно-вибухової дії.







