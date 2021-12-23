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СБУ оголосила підозру керівнику російської ПВК "Вагнер", який командував бойовими діями проти сил АТО під Дебальцевим

СБУ оголосила підозру керівнику російської ПВК

СБУ продовжує здійснювати комплексні заходи щодо викриття і притягнення до відповідальності учасників гібридної агресії РФ проти нашої держави. Слідчі української спецслужби у межах досудового розслідування заочно повідомили про підозру керівнику російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зловмисник причетний до посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також ведення агресивної війни.

Підозрюваним є російський громадянин, який очолив ПВК для здійснення прихованих військових операцій РФ.

Встановлено, що у період із липня 2014 до березня 2015 року він перебував на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей. При чому зловмисник діяв за попередньою змовою із високопосадовцями Збройних сил РФ та під їх контролем.

Чоловік командував підпорядкованими йому підрозділами бойовиків ПВК "Вагнер", які спільно з підрозділами регулярних військ РФ та незаконних збройних формувань вели бойові дії проти Збройних Сил України.

Задокументовано факти інтенсивного обстрілу бойовиками "Вагнера" українських позицій на Дебальцевському напрямку. Згідно з отриманими даними у цих боях учасники ПВК зазнали великих втрат через відсіч підрозділами Збройних Сил України.

За інформацією слідства, під час перебування на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей керівник ворожого угруповання координував свої дії із колишнім командувачем 2 армійського корпусу РФ.

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На підставі одержаних доказів протиправної діяльності зловмисник підозрюється у вчиненні злочинів за:

  • ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України),
  • ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Наразі триває досудове розслідування. Вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у міжнародний розшук для притягнення до кримінальної відповідальності за злочини проти державної безпеки України.

Заходи із викриття і документування правопорушень проводили співробітники Ситуаційного центру та Головного слідчого управління СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

СБУ (12758) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+5
Заочно. А як захопити вагнерівців в реалі, баканови-зеленські обпудились.
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23.12.2021 10:34
+3
Таких скотов отстреливать надо...а не пидозры вручать...
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23.12.2021 10:34
+3
потужно... не прошло и 7 лет
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23.12.2021 10:35
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ну слава Богу - хоч так на папері , якщо знищити не захотіли ....
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23.12.2021 10:32 Відповісти
Заочно. А як захопити вагнерівців в реалі, баканови-зеленські обпудились.
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23.12.2021 10:34 Відповісти
по минским соглашениям - полная амнистия
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23.12.2021 11:08 Відповісти
Цитата з "Мінських" в підтвердження буде?
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23.12.2021 11:15 Відповісти
Таких скотов отстреливать надо...а не пидозры вручать...
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23.12.2021 10:34 Відповісти
потужно... не прошло и 7 лет
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23.12.2021 10:35 Відповісти
а він не з тих кого мали б затримати під час "неіснуючої" операції....точніше існуючої но не нашої....точніше операції надуманої не нашої ....Бурба шпійон....Порошенко на нари...ой...хоча....лан-лан спалився я(((вилогінююсь...а щастя....Бурба шпійон....ой...
Ваш Зеленський(с)
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23.12.2021 10:35 Відповісти
Головний гондурас все пересрав, а тепер колотить понти.
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23.12.2021 10:37 Відповісти
СБУ зумисне зірвала операцію з викриття шпигунів РФ у вищих державних органах України. 16.11.21 . Баканов, юрист Коломойского, не служил и на воинском учёте не стоял. Мендель сообщила: Баканов получил лычки лейтенанта чтобы читать секретные документы. Кому читать: жена Баканова - гражданка России.
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23.12.2021 10:39 Відповісти
ЦАХАЛ,заберіть свого громадянина бєню-він уже майже продав всю Україну і держіть його в клітці без світла,без вікон,без дверей....де цей гопник з"являється там кисне молоко!
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23.12.2021 13:32 Відповісти
 
 