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Новини Російські терористи збили Боїнг
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"Тішить визнання, що я щось зробив у цьому житті", - російський терорист Гіркін про можливість довічного ув'язнення у справі MH17

Нідерландська прокуратура запросила для всіх обвинувачених у справі про катастрофу MH17 довічне тюремне ув'язнення. Серед них і російський терорист Ігор Гіркін, який у 2014 році захопив місто Слов'янськ.

Як інформує Цензор.НЕТ, у коментарі з The Insider він заявив, що суд Нідерландів "не має права" його судити, а обвинувальний вирок - не найстрашніше, що може статися з ним.

Він запевняє, що російські найманці нібито "Боїнг" не збивали.

"Більше щодо інциденту жодних коментарів (не почуєте). А щодо мене, то я від "партнерів" Володимира Володимировича іншого й не очікував. Для мене вони ніколи не були партнерами, я для них ворог", - стверджує він.

"Я не виключаю притягнення себе до кримінальної відповідальності відповідно до рішення суду Нідерландів, але це ніяк не впливає на те, як я маю намір далі жити і що я маю намір робити. Я як ігнорував це розслідування протягом багатьох років, так і продовжу ігнорувати, доки воно не торкнеться мене безпосередньо", - заявив ексватажок російських найманців.

"Якби я опинився в суді, я просто мовчав би, оскільки я не вважаю, що голландський суд має право мене судити. Мені начхати на погрози голландського суду з однієї простої причини: це не найстрашніше, що може статися в житті. Я життям своїм ризикував за праву справу, не те що свободою. А те, що мене звинувачують вороги, мене анітрохи не турбує, а, навпаки, має тішити: отже, вони визнають, що я щось зробив у цьому житті", - додав він.

Читайте також: У мене половини зубів немає. Мені не вистачає грошей, - російський терорист Гіркін жаліється на злидні. ВIДЕО

Автор: 

суд (11646) Боїнг-777 Malasia Airli... (754) Гіркін (189)


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Топ коментарі
+23
Если не ошибаюсь, погибли 80 ( !!! ) детей

Да, эта тварь "щось зробив у цьому житті"
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23.12.2021 10:54
+18
Мерзотник вищої проби. Щось він зробив у своєму нікчемному житті. І це щось - вбивства та каліцтва тисяч людей. Справжній слуга диявола, місія якого - примножувати зло та страждання на Землі.
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23.12.2021 10:53
+17
тварь конченая. самое лучшее что можешь сделать - удушиться!
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23.12.2021 10:50
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Лучшая реклама,,узкогомира,,--убил столько невинных людей и гордится этим. Гори в аду животное со своей парашей
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23.12.2021 12:13 Відповісти
Сказати, що кацапи свинособаки - це образити свиней та песиків...
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23.12.2021 12:20 Відповісти
Не знаю як щодо свиней, читав історії, що свині могли об'їсти вуха недоглянутих немовлят, можливо це лише страшилки, жодного такого свідка не зустрічав, добре свині мають право на адвоката, а собак дійсно жаль ображати таким порівнянням, але ж це складне слово, воно ображає не собак (хоч можливо, якби їх запитали, то вони би образились), йдеться про нелюдську схожість пацаків с фентезійними мутантами, які ніяк не належать до собачого роду.
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23.12.2021 13:31 Відповісти
У этого питора даже могилы не будет.
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23.12.2021 12:27 Відповісти
Полководец Хиркин не первый раз намекает.........Мои бандиты не сбивали ,а кто сбил не скажу. Прозрачный намек на прямое участие в этом преступлении действующих офицеров и командования армии агрессора! А это меняет ситуацию в корне! Зовите Шерлока Холмса ....или майора Пронина.
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23.12.2021 12:31 Відповісти
Это и так понятно. Экипаж "Бука" был из Рашки. Оттуда приехал и туда же свалил.
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23.12.2021 17:44 Відповісти
Понятно !??? Кому? Экипаж -это одно ,а кто отдавал приказ ? Если, "заведомо уволенный доброволец" -это одно ,а ежели действующий генерал и далее по регламенту,то это АКТ АГРЕССИИ РФ!! Налицо большая разница!
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23.12.2021 17:57 Відповісти
Лучше б ты, ****, мёртвым родился, чем такое делать...
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23.12.2021 12:41 Відповісти
Нобелевскую премию этому лауреату
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23.12.2021 12:41 Відповісти
Да, абсолютная бездарность может себя тешить этой иллюзией.
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23.12.2021 12:59 Відповісти
Паскуда Гиркин, а тебе пора озаботиться собственным будущим. Ищи доктора, который тебе пол поменяет и усы совсем на другие губы тебе пришьет. Иначе не спрячешься никак. Ты вспомни, что стало с теми ливийцами, которые взорвали авиалайнер над Локерби в Шотландии. Сдал их Каддафи после того, как Ливию санкциями обложили. Когда ***** придется решать кому из вас двоих сидеть в тюрьме в Гааге, угадай с трех попыток кого он выберет...
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23.12.2021 13:06 Відповісти
Убийство сотен людей, в том числе детей, женщин, стариков - это для этой мрази и есть "дело", которым можно гордиться.
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23.12.2021 16:55 Відповісти
Сбил самолет с 300 мирными людьми и убежал сверкая пятками в Мордор.Действительно подвиг достойный настоящего кацапа
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23.12.2021 16:57 Відповісти
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