"Тішить визнання, що я щось зробив у цьому житті", - російський терорист Гіркін про можливість довічного ув'язнення у справі MH17

Нідерландська прокуратура запросила для всіх обвинувачених у справі про катастрофу MH17 довічне тюремне ув'язнення. Серед них і російський терорист Ігор Гіркін, який у 2014 році захопив місто Слов'янськ.

Як інформує Цензор.НЕТ, у коментарі з The Insider він заявив, що суд Нідерландів "не має права" його судити, а обвинувальний вирок - не найстрашніше, що може статися з ним.

Він запевняє, що російські найманці нібито "Боїнг" не збивали.

"Більше щодо інциденту жодних коментарів (не почуєте). А щодо мене, то я від "партнерів" Володимира Володимировича іншого й не очікував. Для мене вони ніколи не були партнерами, я для них ворог", - стверджує він.

"Я не виключаю притягнення себе до кримінальної відповідальності відповідно до рішення суду Нідерландів, але це ніяк не впливає на те, як я маю намір далі жити і що я маю намір робити. Я як ігнорував це розслідування протягом багатьох років, так і продовжу ігнорувати, доки воно не торкнеться мене безпосередньо", - заявив ексватажок російських найманців.

"Якби я опинився в суді, я просто мовчав би, оскільки я не вважаю, що голландський суд має право мене судити. Мені начхати на погрози голландського суду з однієї простої причини: це не найстрашніше, що може статися в житті. Я життям своїм ризикував за праву справу, не те що свободою. А те, що мене звинувачують вороги, мене анітрохи не турбує, а, навпаки, має тішити: отже, вони визнають, що я щось зробив у цьому житті", - додав він.

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