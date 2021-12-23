Терористи "ЛНР" спростовують заяву Єрмака про домовленості щодо перемир'я на Донбасі
Найманці РФ з терористичної організації "ЛНР" спростували заяву глави Офісу Президента Андрія Єрмака щодо досягнення ТКГ щодо Донбасу домовленості про режим припинення вогню.
Спростування озвучив маріонетка Кремля у політичній підгрупі ТКГ Родіон Мірошник, передає Цензор.НЕТ.
"Домовленості немає, але якщо дуже хочеться заявити, то чому не заявити?! Контактна група, яка закінчилася нічим, раптом виявилася, у версії Єрмака, "переможною та проривною". На засіданні вже в черговий раз через недоговороспроможність України не змогли погодити навіть заяву про відновлення режиму припинення вогню. Але "свято" Зе-Офісу потрібне. ... І ось народжується коментар Єрмака. Виявляється, що "багатомісячні зусилля дали плоди". … Перемир'я не потрібне, потрібна заява про перемир'я, навіть про неї не домовилися?! Заявили самі", - заявив Мірошник.
Нагадаємо, 22 грудня 2021 року голова ОП Андрій Єрмак заявив, що на зустрічі ТКГ щодо Донбасу домовилися не стріляти: "Прийдешні свята мають бути мирними".
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розумному не треба ідіот не розуміє(с)
думаю влучна фраза)))
Запись выступления Зеленского на Донбассе в 2014-м году. Там он хвалит ополченцев и рассказывает о том, что русские и украинцы один народ.
Когось це дивує?
Дострілюють те,що від Порошенка залишилось.
Поставок 0. Пального 9%,хоч і кажуть що 17%
А от на помародерить - є 100% + додаткові кошти!
Змінили облік,щоб показати зеЛОХторату зменшеня.
по правдивості вони равноцінні
Зустріч з ****** потрібна для отриманя особистих гарантій безпеки житя на раші.
************ прийме шмарклю тільки коли вона посадить Порошенко.
И осознает ли сам В.Зеленский, наделивший А.Ермака такими фактическими властными возможностями, свою ответственность? Или он считает, что таким образом обеспечил себе эффективный инструмент управления государством и защиту на перспективу? Более похоже на то, что таким образом Зеленский «вырыл» себе яму, в которую его втянет самое доверенное и влиятельное лицо, как в свое время это сделал с Януковичем его сын Саша-Стоматолог, который за счет полномочий отца-президента хотел стать самым мощным олигархом страны.
Несомненно, деятельность А.Ермака в должности главы президентского офиса нуждается в тщательном исследовании. А точнее - объективном и всестороннем расследовании, в котором дело о срыве спецоперации по задержанию «вагнеровцев» является лишь отдельным и далеко не главным эпизодом.
Так Дерьмак решил срочно продемонстрировать Путе наши "миролюбивые намерения". Контрольное слово "наши". Т.к. выясняется, что боевики ни о чем подобном не слышали.
На деле из наших ребят делают пушечное мясо, а чего было ожидать от кремлевского крота во власти.для этого и поставлен.