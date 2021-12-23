Терористи "ЛНР" спростовують заяву Єрмака про домовленості щодо перемир'я на Донбасі

Найманці РФ з терористичної організації "ЛНР" спростували заяву глави Офісу Президента Андрія Єрмака щодо досягнення ТКГ щодо Донбасу домовленості про режим припинення вогню.

Спростування озвучив маріонетка Кремля у політичній підгрупі ТКГ Родіон Мірошник, передає Цензор.НЕТ.

"Домовленості немає, але якщо дуже хочеться заявити, то чому не заявити?! Контактна група, яка закінчилася нічим, раптом виявилася, у версії Єрмака, "переможною та проривною". На засіданні вже в черговий раз через недоговороспроможність України не змогли погодити навіть заяву про відновлення режиму припинення вогню. Але "свято" Зе-Офісу потрібне. ... І ось народжується коментар Єрмака. Виявляється, що "багатомісячні зусилля дали плоди". … Перемир'я не потрібне, потрібна заява про перемир'я, навіть про неї не домовилися?! Заявили самі", - заявив Мірошник.

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Нагадаємо, 22 грудня 2021 року голова ОП Андрій Єрмак заявив, що на зустрічі ТКГ щодо Донбасу домовилися не стріляти: "Прийдешні свята мають бути мирними".