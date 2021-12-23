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Терористи "ЛНР" спростовують заяву Єрмака про домовленості щодо перемир'я на Донбасі

Терористи

Найманці РФ з терористичної організації "ЛНР" спростували заяву глави Офісу Президента Андрія Єрмака щодо досягнення ТКГ щодо Донбасу домовленості про режим припинення вогню.

Спростування озвучив маріонетка Кремля у політичній підгрупі ТКГ Родіон Мірошник, передає Цензор.НЕТ.

"Домовленості немає, але якщо дуже хочеться заявити, то чому не заявити?! Контактна група, яка закінчилася нічим, раптом виявилася, у версії Єрмака, "переможною та проривною". На засіданні вже в черговий раз через недоговороспроможність України не змогли погодити навіть заяву про відновлення режиму припинення вогню. Але "свято" Зе-Офісу потрібне. ... І ось народжується коментар Єрмака. Виявляється, що "багатомісячні зусилля дали плоди". … Перемир'я не потрібне, потрібна заява про перемир'я, навіть про неї не домовилися?! Заявили самі", - заявив Мірошник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Єрмак заявив, що на зустрічі ТКГ щодо Донбасу домовилися не стріляти: Прийдешні свята мають бути мирними

Нагадаємо, 22 грудня 2021 року голова ОП Андрій Єрмак заявив, що на зустрічі ТКГ щодо Донбасу домовилися не стріляти: "Прийдешні свята мають бути мирними".

Автор: 

Донбас (22354) перемир’я (885) найманці рф (2043) Тристороння контактна група (827) Єрмак Андрій (1365)


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Топ коментарі
+33
Тобто, єрмак із зеленським хочуть заборонити українським військовим оборонятись, коли їх намагаються вбити.
Когось це дивує?
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23.12.2021 10:42
+23
А чому б і не продемонструвати брехливість дєрьмака ?
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23.12.2021 10:48
+20
Коли раіська піде з нашої землі, тоді і вбивства припиняться, чи не так, андруша ?
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23.12.2021 10:48
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мы уже сепаров цитируем?
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23.12.2021 10:39 Відповісти
для цензора це норма)))зараз трошки "виправились" а колись були "перли" "талібан (заборонена в росії....) ctrl+c - ctrl+v....)
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23.12.2021 10:44 Відповісти
А чому б і не продемонструвати брехливість дєрьмака ?
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23.12.2021 10:48 Відповісти
а це ще треба демонструвати????
розумному не треба ідіот не розуміє(с)
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23.12.2021 10:51 Відповісти
ВОТ ТАК ЕРМАК СНОВА СТАЛ ДЕРЬМАКОМ....
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23.12.2021 11:27 Відповісти
каким ты был таким ты и остался(с)
думаю влучна фраза)))
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23.12.2021 12:40 Відповісти
сумно визнавати, але вже більше довіри сепарам ніж брехунам з ОП.
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23.12.2021 11:34 Відповісти
Как обычно УГАДИЛИСЬ БРЕХУНЦЫ 🤡🤢👿 зеУБЛЮДКИ !!!!! РЕШИЛИ ОБЕЗОРУЖИТЬ И СДЕЛАТЬ ВСУ МИШЕНЬЮ 🎯 ? Чтобы разрушить международную коалицию ,против террористов путлера ?
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23.12.2021 11:37 Відповісти
Не сепары и не террористы и не росийские окупанты, а как сказал Ермак *представители отдельных районов донецкой и луганской областей*. Вот так вот. Даже не знаю о чем можно дальше говорить.
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23.12.2021 11:44 Відповісти
не сепары, а "ополченцы". Так, Зеленский на НСК "Олимпийский" спросил Президента Петра Порошенко "правда ли, что в ополченцев "ДНР" и "ЛНР" в пайках конфеты "Рошен"?

Запись выступления Зеленского на Донбассе в 2014-м году. Там он хвалит ополченцев и рассказывает о том, что русские и украинцы один народ.
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23.12.2021 11:57 Відповісти
Нет лапшу д'Ерьмака снимать ! "Спецоперация выдумана от начала до конца "…………Як не брехне , то не дихне 🤮 кто ж , ему поверит ,кроме зеботов 🤣🤣🤣
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23.12.2021 12:18 Відповісти
А как же еще нагадить7 Все средства хороши. Зеля ж гавно?
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23.12.2021 12:29 Відповісти
То хто ж ідіот?
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23.12.2021 10:39 Відповісти
а хто такий єрмак, які він має повноваження?
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23.12.2021 10:39 Відповісти
и.о. президента
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23.12.2021 10:42 Відповісти
Ермак-президент назначенный той стороной.
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23.12.2021 11:19 Відповісти
Правая рука зеИУДЫ
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23.12.2021 11:42 Відповісти
"дермак уполномочен заявить.." ))
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23.12.2021 10:41 Відповісти
Так шо, Єрмак проколотив понти для лохів?
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23.12.2021 10:42 Відповісти
Чергову локшуни навісив зеЛОХторату.
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23.12.2021 11:10 Відповісти
Тобто, єрмак із зеленським хочуть заборонити українським військовим оборонятись, коли їх намагаються вбити.
Когось це дивує?
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23.12.2021 10:42 Відповісти
Заьоронити можуть тільки припинившу постачаня БК,що вони і роблять.
Дострілюють те,що від Порошенка залишилось.
Поставок 0. Пального 9%,хоч і кажуть що 17%
А от на помародерить - є 100% + додаткові кошти!
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23.12.2021 11:16 Відповісти
ФСБ з ГРУ не домовились?!)))агент "козирь" будет невдоволений))))
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23.12.2021 10:43 Відповісти
Головне щоб припинили вбивати людей і немає значення за домовленістю це буде зроблено чи без.
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23.12.2021 10:44 Відповісти
Коли раіська піде з нашої землі, тоді і вбивства припиняться, чи не так, андруша ?
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23.12.2021 10:48 Відповісти
Ні. Смицький чекає хрюсскава міра.
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23.12.2021 11:56 Відповісти
Это как?
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23.12.2021 10:50 Відповісти
Пук в лужу.
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23.12.2021 11:20 Відповісти
В тім то й річ,що вбивати/ калічити за "всеохоплююче" стали БІЛЬШЕ!
Змінили облік,щоб показати зеЛОХторату зменшеня.
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23.12.2021 11:20 Відповісти
так сепары убивать не перестанут (они сами заявили что никакого перемирия), а чтобы они убивали меньше нужно чтобы их стало меньше
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23.12.2021 11:43 Відповісти
Так Ермак озвучил что украинская сторона не будет стрелять в ответ ( под страхом уголовной ответственности), а вместо автоматов бойцам раздадут " Йолки".
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23.12.2021 10:44 Відповісти
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23.12.2021 10:48 Відповісти
А на могилі нічого не буде написано, і могили не буде
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23.12.2021 11:22 Відповісти
Могилу можно будет узнать по торчащему из земли черенку лопаты, вставленному в Зелю перед погребением.
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23.12.2021 12:29 Відповісти
Мирошник из "ЛНР" безвьілазно сидит сейчас в Москве - прикомандирован к ток-шоу Соловьева на РТ. Его "заявление" и сделано для "соловьиного помета" , нечего обращать внимание и обсуждать . Имхо
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23.12.2021 10:53 Відповісти
Андрій Єрмак заявив, що на зустрічі ТКГ щодо Донбасу домовилися не стріляти .-Было ранее. Путин оценил заявление Кучмы( не стрелять в ответ): Пинчуку разрешили завозить трубы в РФ.
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23.12.2021 10:54 Відповісти
навіть і не знаю, кому вірити: сепарам, чи зермакам
по правдивості вони равноцінні
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23.12.2021 11:10 Відповісти
Ермак ни с кем не договаривался. Он просто хочет, чтобы Украина объявила односторонне перемирие как всегда. А рашистские снайперы тем временем отвели свою душу.
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23.12.2021 11:17 Відповісти
Буратінка сподівається, що якщо він арештує Порошенка, то на донбасі " пєрєстанут стрєлять" .А ще треба вибачитись перед Кадировим, пустити воду в Крим і поцілувати фюрера в сраку. Буратінка ащ пищить, так хоче.
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23.12.2021 11:18 Відповісти
Бо йому потрібно більше грошей за свою продукцію на расєє.
Зустріч з ****** потрібна для отриманя особистих гарантій безпеки житя на раші.
************ прийме шмарклю тільки коли вона посадить Порошенко.
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23.12.2021 11:25 Відповісти
ВСУ и так первыми не стреляют в независимости от того,что там мелет д'ерьмак. А с кацапских террористов какой спрос? Бандиты есть бандиты. Их надо уничтожать а не чесать языком на всяких ТКГ.
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23.12.2021 11:19 Відповісти
Ну вот как всегда. Главное что ***** запретил нашим стрелять, А с террористов какой спрос. Вы хоть почитали международные законы, с террористами нельзя договариваться так как они не имеют никакого официального статуса и не несут ответственности за свои слова. Ето все равно что договориться с бомжом который лежит под банком что он вам разрешает зайти в банк и взять деньги сколько вы хотите.
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23.12.2021 11:35 Відповісти
Зеленский прямо заявил, кто может делать официальные заявления, остальное шушара.
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23.12.2021 11:40 Відповісти
то есть дермак в одностороннем порядке запретил всу защищаться
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23.12.2021 11:41 Відповісти
"Як на ....?"
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23.12.2021 11:56 Відповісти
Появляется все больше и больше оснований для того, чтобы согласиться с высказанным многими политиками, экспертами, журналистами утверждением, что А.Ермак фактически стал руководителем государства, не будучи на то официально уполномоченным, а следовательно, не неся ответственности за осуществление властных полномочий. В любом случае очевидно то, что он уникально талантливо встроился в механизм реализации государственной власти, став ее ключевым элементом. Правда возникает вопрос, где он этому научился, где получил такой незаурядный опыт?
И осознает ли сам В.Зеленский, наделивший А.Ермака такими фактическими властными возможностями, свою ответственность? Или он считает, что таким образом обеспечил себе эффективный инструмент управления государством и защиту на перспективу? Более похоже на то, что таким образом Зеленский «вырыл» себе яму, в которую его втянет самое доверенное и влиятельное лицо, как в свое время это сделал с Януковичем его сын Саша-Стоматолог, который за счет полномочий отца-президента хотел стать самым мощным олигархом страны.
Несомненно, деятельность А.Ермака в должности главы президентского офиса нуждается в тщательном исследовании. А точнее - объективном и всестороннем расследовании, в котором дело о срыве спецоперации по задержанию «вагнеровцев» является лишь отдельным и далеко не главным эпизодом.
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23.12.2021 11:57 Відповісти
Господин состоятельный крот...
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23.12.2021 12:32 Відповісти
исходя из приказа зеленского,что ОФИЦИАЛЬНУЮ позицию международных отношений украины могут озвучивать только трое-Он,премьер-министр и министр иностранных дел....то заявлением Ермака можно вытереть ботинки.Ермак как ОФИЦИАЛЬНЫЙ носитель заявления не входит в эту тройку.А ТГК всё же имеет международный состав (Украина,Россия и ОБСЕ).так что нужно ждать заявлений кого-то из "несвятой троицы".Тоько оно будет считаться ОФИЦИАЛЬНЫМ
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23.12.2021 12:12 Відповісти
Дерьмак очередной раз сбрехал? Это чмо хоть раз правду сказало?
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23.12.2021 12:36 Відповісти
Дерьмаку кто-то вложил в голову, что у РФ есть достоверная информация, что мы в ближайшее время собираемся силовым путем освобождать Донбасс (что, кстати является единственным вариантом). Мол, именно поэтому РФ стянули войска к границе чтобы продемонстрировать, что типа "не дадут/не позволят".
Так Дерьмак решил срочно продемонстрировать Путе наши "миролюбивые намерения". Контрольное слово "наши". Т.к. выясняется, что боевики ни о чем подобном не слышали.
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23.12.2021 12:37 Відповісти
Эти перемирия никогда не соблюдались ,толку от этих заявлений Дерьмака- ноль,даже если об этом заявил бы сам путлер.Заявления ни о чем,в принципе это уже 2,5 года один треш - лозунги и обещания,обычный пиар от шоумена своему лохторату.
На деле из наших ребят делают пушечное мясо, а чего было ожидать от кремлевского крота во власти.для этого и поставлен.
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23.12.2021 12:41 Відповісти
Московські шавки вчергове підтвердили, що статус Єрмака нижчий за їхній
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23.12.2021 14:08 Відповісти
Как всегда - ******* будут принуждать к перемирию только ВСУ. Наши будут молчать, а их будут безнаказанно убивать.
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23.12.2021 14:43 Відповісти
А почему пресса печатает бла бла секретутки?
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23.12.2021 16:54 Відповісти
 
 