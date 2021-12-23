НАТО не слід розпочинати будь-які переговори щодо пропозицій РФ, - глава МЗС Литви Ландсбергіс
У Литві пропонують НАТО відкинути пропозицію РФ провести переговори щодо "гарантій безпеки". Натомість пріоритетом є підтримання нинішнього статусу оборони у регіоні.
Про це це в інтерв'ю The Times заявив глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, єдині переговори, які хотілося б спостерігати, - щодо можливості посилення гарантій безпеки в регіоні. Йдеться про територію від Чорного моря в Румунії і до Естонії.
"Ми не думаємо, що слід розпочинати будь-які переговори щодо того, що було запропоновано Росією", - заявив Ландсбергіс.
Топ коментарі
+7 Андерсен #450397
показати весь коментар23.12.2021 10:58
+6 Александр Ивашин #418386
показати весь коментар23.12.2021 10:56
+5 Андрей Shaman
показати весь коментар23.12.2021 10:52
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а перевод цієї гри на гру у чапаєва - саморуйнування