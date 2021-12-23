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Новини Війна
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НАТО не слід розпочинати будь-які переговори щодо пропозицій РФ, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

НАТО не слід розпочинати будь-які переговори щодо пропозицій РФ, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

У Литві пропонують НАТО відкинути пропозицію РФ провести переговори щодо "гарантій безпеки". Натомість пріоритетом є підтримання нинішнього статусу оборони у регіоні.

Про це це в інтерв'ю The Times заявив глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, єдині переговори, які хотілося б спостерігати, - щодо можливості посилення гарантій безпеки в регіоні. Йдеться про територію від Чорного моря в Румунії і до Естонії.

"Ми не думаємо, що слід розпочинати будь-які переговори щодо того, що було запропоновано Росією", - заявив Ландсбергіс.

Читайте також: Росія явно має намір атакувати: НАТО повинен озброїти Україну, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Автор: 

Литва (2369) Ландсбергіс Габріелюс (213)


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Топ коментарі
+7
Те страны которые окажутся под прямым ударом после Украины ( Литва, Латвия, Польша, Эстония понимают ситуации намного острее и правильнее чем пока "благополучные" Германия, Франция, Италия ( с особыми отношениями с Рашей) История прошлого века не чему ни кого не научила...
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23.12.2021 10:58
+6
В НАТО решения принимаются консенсусом , голос Литвьі равен голосу Франции , к счастью .
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23.12.2021 10:56
+5
на жаль фріци й жабоїди іншої думки
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23.12.2021 10:52
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на жаль фріци й жабоїди іншої думки
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23.12.2021 10:52 Відповісти
В НАТО решения принимаются консенсусом , голос Литвьі равен голосу Франции , к счастью .
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23.12.2021 10:56 Відповісти
це питання. що хвилюють росію...вона їх має конкретизувати і приступити до вирішення сама...перший крок за нею
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23.12.2021 11:01 Відповісти
з іншої сторони "голосу проти" Франції буде достатньо для відмови...а там не тільки французи "проти"
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23.12.2021 12:39 Відповісти
Те страны которые окажутся под прямым ударом после Украины ( Литва, Латвия, Польша, Эстония понимают ситуации намного острее и правильнее чем пока "благополучные" Германия, Франция, Италия ( с особыми отношениями с Рашей) История прошлого века не чему ни кого не научила...
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23.12.2021 10:58 Відповісти
в шахматах програє не той у кого менше фігур...
а перевод цієї гри на гру у чапаєва - саморуйнування
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23.12.2021 11:08 Відповісти
Далекоглядна людина.
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23.12.2021 11:16 Відповісти
Основна мета путкіна навіть не Україна, а затягти колективний Захід у переговори про "поділ світу", енергетичним і військовим шантажем заставити Європу і США грати за його правилами і тоді він зможе бути переможцем в геополітиці. Тези про договрняк закидалися чорним ротом жиріка уже давно: розділити Україну між Рашкою, Польщею та Угорщиною. Зараз залежить від стійкості Заходу, чи не буде світовий порядок відкинуто на сотні років назад.
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23.12.2021 11:18 Відповісти
100%. Хоть кто то понимает что нельзя делать то чего хочет от вас маньяк. Если вы идете у него на поводу, вы начинаете играть в его игру, которую он сам себе придумал.
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23.12.2021 11:23 Відповісти
Нічого скоро зробимо такий союз як: Литва, Україна, Білорусь можливо Польща.
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23.12.2021 11:49 Відповісти
Белорусь уже в союзе с паРашей и другими политическими неудачниками. Белорусы любят кремлёвскую крысу и согласны быть её холопами.... Нам с такой публикой не по пути...
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23.12.2021 13:52 Відповісти
Ніяку росію і Путіна білоруси не *******, їх просто жостко залякали і зараз сидять тихенько і не рипаються.
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23.12.2021 14:11 Відповісти
Не сидять тихенько....а голосно гаварят па русскі.
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23.12.2021 14:36 Відповісти
 
 