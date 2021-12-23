НАТО не слід розпочинати будь-які переговори щодо пропозицій РФ, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

У Литві пропонують НАТО відкинути пропозицію РФ провести переговори щодо "гарантій безпеки". Натомість пріоритетом є підтримання нинішнього статусу оборони у регіоні.

Про це це в інтерв'ю The Times заявив глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, єдині переговори, які хотілося б спостерігати, - щодо можливості посилення гарантій безпеки в регіоні. Йдеться про територію від Чорного моря в Румунії і до Естонії.

"Ми не думаємо, що слід розпочинати будь-які переговори щодо того, що було запропоновано Росією", - заявив Ландсбергіс.

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