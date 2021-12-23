Франція розірвала контракт на закупку пігулок від COVID-19 "Молнупіравір" через низьку ефективність

Міністр охорони здоров’я Франції Олів’є Веран заявив, що країна скасувала контракт на постачання пігулок проти коронавірусу від компанії Merck. Ідеться про препарат "Молнупіравір".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Бабель", таке рішення Веран пояснив тим, що останні результати випробувань показали низьку ефективність у лікуванні хвороби, передає BFM TV.

За даними клінічних випробувань, препарат знижує ризик госпіталізації та смерті серед людей із груп ризику на близько 30%. Однак раніше виробники заявляли про вищу ефективність - 50%.

Загалом ідеться про скасування Францією контракту на 50 тисяч курсів пігулок "Молнупіравіру", натомість Олів’є Веран розраховує закупити таблетки від Pfizer, які показали ефективність у 90%.

17 грудня Міністерство охорони здоров’я України підписало угоду з американською компанією Merck на закупівлю пігулок "Молнупіравір" для лікування коронавірусу. Планується закупити 300 тисяч курсів "Молнупіравіру".

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4 листопада Велика Британія першою у світі видала дозвіл на пігулки від коронавірусу від компанії Merck.