"Ні виборам за законом Януковича", - громадські організації та партії виступили проти повернення до змішаної виборчої системи
Громадські організації та політичні партії виступили зі спільною заявою проти повернення до змішаної виборчої системи з закритими партійними списками.
Їх заява опублікована на сайті руху "Чесно", передає Цензор.НЕТ.
"Парламент має намір повернути мажоритарку та закриті партійні списки.
Нардепи з групи "За майбутнє" 17 грудня 2021 року зареєструвати законопроєкт, який відтерміновує дію Виборчого кодексу. Очільник фракції "Слуга народу" вже зробив заяву про те, що така ініціатива може набрати 300 голосів.
У 2019 році парламент прийняв Виборчий кодекс, який передбачає вибори за відкритими списками. Це означає, що виборці, а не політичні партії вирішують, хто має потрапити до рад.
Змінити виборчі правила рекомендували українські й міжнародні експерти. Понад 40% українців вимагали, щоб вибори до парламенту 2019 року відбулися за відкритими списками. Виборча реформа увійшла, згідно з результатами опитувань у топ-10 реформ, яких потребує країна.
Запровадити відкриті списки обіцяв Петро Порошенко, Володимир Зеленський, Юлія Тимошенко та низка партій, які балотувалися у парламент.
Перед місцевими виборами 2020 року Виборчий кодекс таки ухвалили, але щоб відкриті списки не запрацювали наповну зробили виборчу квоту у розмірі 25%. Тепер же навіть і цей поступ у виборчій реформі намагаються відтермінувати. Жодного разу система відкритих списків не була застосована на парламентських виборах.
Корумпованій системі вигідно залишити мажоритарну систему виборів, оскільки саме ця система дозволяє засівати округи так, щоб до Верховної Ради потрапляли за партійними списками фігуранти антикорупційних розслідувань, прогульники та порушники Конституції - кнопкодави, а за мажоритарною системою - гречкосії та корупціонери.
У парламенті мажоритарники не можуть напрацьовувати якісно загальнодержавну політику розвитку для України й для формування коаліції готові домовлятися з олігархами, аби працювати не в інтересах виборців.
Очевидно, на зміну політичної позиції вплинули останні соціологічні рейтинги політичних партій. З огляду на те, що більшість політичних партій не займається якісно партійним будівництвом, продають свої бренди на регіональному рівні, вони вирішили знехтувати таким здобутком у розвитку демократії України як відкриті списки.
Закликаємо парламентарів бути послідовними, виконувати свої обіцянки і зберегти відкриті списки", - йдеться у заяві.
Заяву підтримали:
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ГО "Рух ЧЕСНО"
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ГО "Центр спільних дій"
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ГО "Центр протидії корупції"
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ГО "Трансперенсі Інтернешнл Україна"
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Фундація DEJURE
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ГО "Інститут законодавчих ідей"
-
ГО "Антикорупційний штаб"
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ВГО "Інститут політичної освіти"
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ГО "StateWatch"
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Міжнародний фонд "Відродження"
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ВО "Автомайдан"
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ГО "Ціна держави"
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ГО "Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції" (ACREC)
-
ПП "Громадянська позиція"
-
ПП "Народовладдя"
-
ПП "Команда Симчишина"
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ГО "Хмельницька ініціатива"
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ГО "Центр політичних студій"
-
Громадський холдинг "ГРУПА ВПЛИВУ"
-
Центр прав людини ZMINA
-
ГО "Інститут світової політики"
-
ГО "Центр громадянських свобод"
-
ГО "Український світ"
-
Одеська обласна організація ВГО КВУ
-
ГО "Платформа прав людини"
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Офіс ефективного регулювання BRDO
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Bihus.Infо
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"Вокс Україна"
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ГО "Мережа відповідальних"
-
ГО "Центр демократії та верховенства права"
-
ГО "Харківський антикорупційний центр"
-
ГО "Інститут розвитку суспільних інновацій"
-
ГО Зелений Ірпінь
-
БО "Благодійний фонд "Восток-СОС"
-
ВГО "КОМІТЕТ ВИБОРЦІВ УКРАЇНИ"
-
Громадська організація "Школа медіапатріотів"
-
ВГО "Інститут "Республіка"
-
ВІ "Активна громада"
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ГО "Інститут конструктивної журналістики та нових медіа"
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ПП "Демократична сокира"
-
ГО "Жіночий Антикорупційний Рух"
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ГО "Люстраційна Антикорупційна рада Придніпров`я"
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ГО "Об’єднаний ветеранський рух "ВзаємоДія"
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ГО "Об’єднання вимушених переселенців Донбасу "ДОБРОТВОР"
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Хочу добавити - і як можно швідче
а насчет того шо может воруют - а ты бы шо, смотрел косо, когда дают толстую пачечку, да и не одну? оно хорошо завидовать, помнишь как была программа "Автопарк" - шо, жаба давить?))
Вибори тільки за рейтингом партій, по партійних списках, але прохідний бар'єр у ВР 3%!
а сколько членкинь поддержали это? были ли среди них посолки и строительницы?
вот блин зря перевели сайт на наш язык, ибо эти выкрутасы достали((((
За Майбах это как - Ну, за здравие президента Нигерии, или - За то шоп в Сибири не замерз какой-то дурак в тайге
Але його скасовувати - це вже всупереч наказу Майдану Гідності!
Партии могут быть "за" мажоритарку?
Якщо більшість українських виборців - за Виборчий Кодекс виборів всіх рівнів по відкритим спискам!
Ще раз. Яким боком Порошенко до того ригівського трешаку з голосуванням, який збираться протягти обрані вами "слуги урод", з вашим нарідним зЕзідентом?
До речі, можете пояснити мені дві речі. Чому Ви так впевнені у тому, що я їх обирав? Які раціональні мотиви Вашого вклоніння експрезиденту? Дякую.
Я підтримую інтеграцію в ЄС та НАТО. Зміцнення обороноздатності та економіки. Все те, що робив Порох, і продовжує робити дотепер.
Порошенко підтримав закон про передачу НБУ під іноземне управління? Підтримав.
А якщо згадати те, що він робив спільно з Яценюком, то там всі важки статтьі ККУ порушені.
Друге, яким чином це стосується виборів за ригівським сценарієм, який протягують ваші "слуги"?
Ну хочаб за цей наказ він заслуговую пожиттевого ув'язнання.
Про Слуг. Так коли Порошенко став Президентом, то він зробив так, щоб не повернулася партийна система виборів до ВР, яку у антиконстітуційний засіб прибрав Янукович, а залишив ЗМІШАНУ, тобто таку, яку як раз зараз хочуть повернути Зеленський та Арахамія.