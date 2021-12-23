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"Ні виборам за законом Януковича", - громадські організації та партії виступили проти повернення до змішаної виборчої системи

Громадські організації та політичні партії виступили зі спільною заявою проти повернення до змішаної виборчої системи з закритими партійними списками.

Їх заява опублікована на сайті руху "Чесно", передає Цензор.НЕТ.

"Парламент має намір повернути мажоритарку та закриті партійні списки.

Нардепи з групи "За майбутнє" 17 грудня 2021 року зареєструвати законопроєкт, який відтерміновує дію Виборчого кодексу. Очільник фракції "Слуга народу" вже зробив заяву про те, що така ініціатива може набрати 300 голосів.

У 2019 році парламент прийняв Виборчий кодекс, який передбачає вибори за відкритими списками. Це означає, що виборці, а не політичні партії вирішують, хто має потрапити до рад.

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Змінити виборчі правила рекомендували українські й міжнародні експерти. Понад 40% українців вимагали, щоб вибори до парламенту 2019 року відбулися за відкритими списками. Виборча реформа увійшла, згідно з результатами опитувань у топ-10 реформ, яких потребує країна.

Запровадити відкриті списки обіцяв Петро Порошенко, Володимир Зеленський, Юлія Тимошенко та низка партій, які балотувалися у парламент.

Перед місцевими виборами 2020 року Виборчий кодекс таки ухвалили, але щоб відкриті списки не запрацювали наповну зробили виборчу квоту у розмірі 25%. Тепер же навіть і цей поступ у виборчій реформі намагаються відтермінувати. Жодного разу система відкритих списків не була застосована на парламентських виборах.

Корумпованій системі вигідно залишити мажоритарну систему виборів, оскільки саме ця система дозволяє засівати округи так, щоб до Верховної Ради потрапляли за партійними списками фігуранти антикорупційних розслідувань, прогульники та порушники Конституції - кнопкодави, а за мажоритарною системою - гречкосії та корупціонери.

У парламенті мажоритарники не можуть напрацьовувати якісно загальнодержавну політику розвитку для України й для формування коаліції готові домовлятися з олігархами, аби працювати не в інтересах виборців.

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Очевидно, на зміну політичної позиції вплинули останні соціологічні рейтинги політичних партій. З огляду на те, що більшість політичних партій не займається якісно партійним будівництвом, продають свої бренди на регіональному рівні, вони вирішили знехтувати таким здобутком у розвитку демократії України як відкриті списки.

Закликаємо парламентарів бути послідовними, виконувати свої обіцянки і зберегти відкриті списки", - йдеться у заяві.

Заяву підтримали:

  1. ГО "Рух ЧЕСНО"

  2. ГО "Центр спільних дій"

  3. ГО "Центр протидії корупції"

  4. ГО "Трансперенсі Інтернешнл Україна"

  5. Фундація DEJURE

  6. ГО "Інститут законодавчих ідей"

  7. ГО "Антикорупційний штаб"

  8. ВГО "Інститут політичної освіти"

  9. ГО "StateWatch"

  10. Міжнародний фонд "Відродження"

  11. ВО "Автомайдан"

  12. ГО "Ціна держави"

  13. ГО "Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції" (ACREC)

  14. ПП "Громадянська позиція"

  15. ПП "Народовладдя"

  16. ПП "Команда Симчишина"

  17. ГО "Хмельницька ініціатива"

  18. ГО "Центр політичних студій"

  19. Громадський холдинг "ГРУПА ВПЛИВУ"

  20. Центр прав людини ZMINA

  21. ГО "Інститут світової політики"

  22. ГО "Центр громадянських свобод"

  23. ГО "Український світ"

  24. Одеська обласна організація ВГО КВУ

  25. ГО "Платформа прав людини"

  26. Офіс ефективного регулювання BRDO

  27. Bihus.Infо

  28. "Вокс Україна"

  29. ГО "Мережа відповідальних"

  30. ГО "Центр демократії та верховенства права"

  31. ГО "Харківський антикорупційний центр"

  32. ГО "Інститут розвитку суспільних інновацій"

  33. ГО Зелений Ірпінь

  34. БО "Благодійний фонд "Восток-СОС"

  35. ВГО "КОМІТЕТ ВИБОРЦІВ УКРАЇНИ"

  36. Громадська організація "Школа медіапатріотів"

  37. ВГО "Інститут "Республіка"

  38. ВІ "Активна громада"

  39. ГО "Інститут конструктивної журналістики та нових медіа"

  40. ПП "Демократична сокира"

  41. ГО "Жіночий Антикорупційний Рух"

  42. ГО "Люстраційна Антикорупційна рада Придніпров`я"

  43. ГО "Об’єднаний ветеранський рух "ВзаємоДія"

  44. ГО "Об’єднання вимушених переселенців Донбасу "ДОБРОТВОР"

Автор: 

ВР (14940) вибори (6682) виборчий закон (151)


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Топ коментарі
+31
Зелені нікчеми то пофарбована ригівска відрижка.
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23.12.2021 11:07
+24
Зараз клоун накатає відосик і скаже що це проплачено. Ідіть у сраку.
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23.12.2021 11:05
+23
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23.12.2021 11:14
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Зараз клоун накатає відосик і скаже що це проплачено. Ідіть у сраку.
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23.12.2021 11:05 Відповісти
Гарантовано, що і мажиротарка зєїдам не допоможе. Алеж т к нехочеться випускати владу. Сподіваються на чудо.
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23.12.2021 11:36 Відповісти
Ідіть у сраку.
Хочу добавити - і як можно швідче
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23.12.2021 16:23 Відповісти
І не українцям...
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23.12.2021 11:37 Відповісти
Зелені нікчеми то пофарбована ригівска відрижка.
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23.12.2021 11:07 Відповісти
ну так хоть сдаваться не будут, как бы сделали комми.
а насчет того шо может воруют - а ты бы шо, смотрел косо, когда дают толстую пачечку, да и не одну? оно хорошо завидовать, помнишь как была программа "Автопарк" - шо, жаба давить?))
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23.12.2021 11:13 Відповісти
Три года крыс при власти, жри-те.
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23.12.2021 11:59 Відповісти
Идиот? Хотяяяя... Вопрос не уместен
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23.12.2021 14:53 Відповісти
Жидкий?
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23.12.2021 15:33 Відповісти
"реагируешь" - сызранский новояз?
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23.12.2021 15:57 Відповісти
Не знаю. Спроси родителей
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23.12.2021 17:01 Відповісти
Ты и от них хочешь подтверждения своей тупизны?
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23.12.2021 17:52 Відповісти
Абсолютно правильно!!!
Вибори тільки за рейтингом партій, по партійних списках, але прохідний бар'єр у ВР 3%!
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23.12.2021 11:08 Відповісти
Пізно, зелені барани, які ******* вухами у 2019 році зробили все, щоб малороси злили державу і робили все, що їм заманеться.
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23.12.2021 11:09 Відповісти
Їм заманулось частково зробить нормальні дороги, їм заманулось відмінить нардупам недоторканність, їм заманулось збудувать багато садочків дитячих і шкіл, вони реально реформують судову систему всіх рівнів(незважаючи на шалений супротив судійський і ще багато зроблять хороших справ для України. А те, що путло не хоче зустрічатись із Президентом Зеленським говорить тільки про одне-Зеленський все робить для блага України, а не себе, як робив порох.
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23.12.2021 11:59 Відповісти
ничего страшного мы ево сметем если чта
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23.12.2021 14:52 Відповісти
Нардепи з групи "За майбутнє" 17 грудня 2021 року зареєструвати законопроєкт, Джерело: \\\\\\\\\\\


а сколько членкинь поддержали это? были ли среди них посолки и строительницы?

вот блин зря перевели сайт на наш язык, ибо эти выкрутасы достали((((

За Майбах это как - Ну, за здравие президента Нигерии, или - За то шоп в Сибири не замерз какой-то дурак в тайге
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23.12.2021 11:10 Відповісти
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23.12.2021 11:11 Відповісти
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23.12.2021 11:14 Відповісти
Уже рашка сміється з країни... Віриться, що Путін поставив Клоуна, щоб похерити те, що вдалося через смерті досягти. ***..й сором.
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23.12.2021 11:15 Відповісти
Чому так засвербіло з виборами? Правильно - часу мало, навесні вся зелень струхне разом з її посміховиськом і треба швидко десь чалитись, бо посадки не за горами.
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23.12.2021 11:17 Відповісти
Ваша думка дуже цінна для мене.)
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23.12.2021 11:33 Відповісти
Поілтична агрономія не має кореляції з традиційною.
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23.12.2021 11:42 Відповісти
а что это за список? это перечислены все эксперты из ассоциаций?
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23.12.2021 11:18 Відповісти
ЗЕленая шобла хочет, чтобы в Украине выборы весны-лета 2019 г., стали последними демократично проведенными выборами без админресурса ...
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23.12.2021 11:18 Відповісти
Пам'ятаю, що папєрєднікі-рєгіанали теж так хотіли. Але ці перед тими відвертими бандитами,так дрібна шпана.
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23.12.2021 20:28 Відповісти
ви нє панімаєтє, как ета харашо, єслі зедрисня прадолжит разрушать укропскую гасударствєннасть!
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23.12.2021 11:19 Відповісти
- "запоребрик будет счастлив "...
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23.12.2021 20:49 Відповісти
Да. Партии + открытые списки. Долго к этому шли.
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23.12.2021 11:23 Відповісти
Дійсно НАВІЩО, щоб бидло, котрому плювати на людей та Україну ЗНОВУ потрапляли в раду. Для чого вони туди йдуть?
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23.12.2021 11:24 Відповісти
Уточните,уроды, что єто за закон Януковича?
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23.12.2021 11:24 Відповісти
за майбутнє це песики каломойші. звичайно жиду вигідно продати пару місць, щоб відбити бабло. Ось так і працюють з року в рік тупі чабани, котрі мають намір лише збагатити себе
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23.12.2021 11:26 Відповісти
Завели кучу зебилов в Раду и хотят снова таких же завести
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23.12.2021 11:26 Відповісти
Возвращение к "гречкосейной" мажоритарке это по сути государственный переворот. И первый пробный камень сфальсифицировать следующие выборы. Это не допустимо. И это нужно решительно объявить власти. Следующим этапом будет попытка переноса парламентских выборов после президентских. Подтасовки под видом электронного голосования. Перенос выборов вообще по ходу ухудшения ситуации на более ранний или наоборот более поздний срок. Попытка цементирования власти. Ну а потом по примеру наших многих восточных соседей - увеличение срока пребывания на посту президента ( каденция), а возможно и парламента.. Ну и все прочие " тяжкие" по два срока не подряд, пожизненная власть и т.п. Поэтому нужно давать по рукам с самого начала,... Хватит менять законы под себя любимых.. ХАРЕ...
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23.12.2021 11:32 Відповісти
за касапське зовнішнє ти ригаєш? Чи за талібанське?
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23.12.2021 11:53 Відповісти
челябинское
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23.12.2021 12:00 Відповісти
може бути...
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23.12.2021 12:14 Відповісти
Напівправда: "Перед місцевими виборами 2020 року Виборчий кодекс таки ухвалили" - насправді Виборчий Кодекс виборів всіх рівнів ухвалили ще до позачергових виборів ВР 2019 року, але Зе тоді його відмовився підписати... Ну, да, восени 2019 вже новий парламент ухвалив ще кращий варіант (хоч і ще недосконалий, потребує ще змін) Виборчого Кодексу (який Зе і підписав, кодекс вступив в дію)...

Але його скасовувати - це вже всупереч наказу Майдану Гідності!
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23.12.2021 11:52 Відповісти
Пчелы могут протестовать против мёда?
Партии могут быть "за" мажоритарку?
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23.12.2021 12:03 Відповісти
Причому тут партії?
Якщо більшість українських виборців - за Виборчий Кодекс виборів всіх рівнів по відкритим спискам!
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23.12.2021 12:09 Відповісти
А где Вы видели открытые списки? Система по прежнему работает только за деньги. Любое место в "открытом" списке имеет ценник. А все эти общественные организации это знают и сопят в тряпочку. А дальше политическая коррупция разрушает все остальное. Денежки то нужно "отбивать"
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23.12.2021 15:52 Відповісти
Если весь народ не придет на выборы, то что будет тогда???
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23.12.2021 12:52 Відповісти
То тогда придут на выборы кандидаты и проголосуют за себя + придут те, кому дадут комплект постельного белья и коробку конфет.
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23.12.2021 19:48 Відповісти
Яка промовиста картинка
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23.12.2021 13:07 Відповісти
3- в одному ....- все для народу....
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23.12.2021 16:43 Відповісти
Ну і, яким боком до цього всеукраїнського гуано Порох? Яке нове ліТцо протягують громадські організації, цього разу?
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23.12.2021 18:58 Відповісти
Яким боком? Наприклад тим, що був у кабміні кілі азірова. І я не певен, що у нас громадські організації можуть когось кудись протягнути без команди олігархату.
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23.12.2021 19:25 Відповісти
Громадські організації приймали активну участь в промиванні мізків наріду і обранні Зеленої Вави на пост презЕдента в 2019 році.
Ще раз. Яким боком Порошенко до того ригівського трешаку з голосуванням, який збираться протягти обрані вами "слуги урод", з вашим нарідним зЕзідентом?
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23.12.2021 19:40 Відповісти
Спитайте в організаторів, що саме вони мали на увазі.
До речі, можете пояснити мені дві речі. Чому Ви так впевнені у тому, що я їх обирав? Які раціональні мотиви Вашого вклоніння експрезиденту? Дякую.
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23.12.2021 19:50 Відповісти
Я вас благаю, не розповідайте мені, як ви були змушені підтримати Порошенка, як менше зло, і саме тому продовжуєте, два з половиною роки, поливати його брудом.
Я підтримую інтеграцію в ЄС та НАТО. Зміцнення обороноздатності та економіки. Все те, що робив Порох, і продовжує робити дотепер.
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23.12.2021 19:57 Відповісти
Зрозуміло. Дякую.
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23.12.2021 19:59 Відповісти
"Прідуманним міром удобнєй управлять"
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23.12.2021 21:59 Відповісти
Порошенко підримав законо про проспродаж землі? Підтримав.

Порошенко підтримав закон про передачу НБУ під іноземне управління? Підтримав.

А якщо згадати те, що він робив спільно з Яценюком, то там всі важки статтьі ККУ порушені.
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23.12.2021 19:53 Відповісти
Ну і, де злочин? Перше.
Друге, яким чином це стосується виборів за ригівським сценарієм, який протягують ваші "слуги"?
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23.12.2021 19:54 Відповісти
+Ну наприклад, ЗЛОЧИН Петра Порошенко у тому, що він наказав нашим Кіборгам, їздити на ротації через блок-пост Мотаролли.
Ну хочаб за цей наказ він заслуговую пожиттевого ув'язнання.

Про Слуг. Так коли Порошенко став Президентом, то він зробив так, щоб не повернулася партийна система виборів до ВР, яку у антиконстітуційний засіб прибрав Янукович, а залишив ЗМІШАНУ, тобто таку, яку як раз зараз хочуть повернути Зеленський та Арахамія.
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23.12.2021 21:39 Відповісти
Мажоритарка это не выборы, а покупка и запугивание выборной комиссии теми кто больше наворовал и имеет связи с властью наверное пора говорить с "мусором", такие как Ара-хамия и депутаты из Довира, а закрытые списки это все равно, что Гогишвили и Будановы будут повсюду, И первым делом, что будут делать такие депутаты это грабить страну ее природные ресурсы в том числе Землю .Вот такой и результат - самые маленькие пенсии и другие соц. выплаты в ЕС и хуже всего вооруженная армия с самыми лучшими солдатами. А конверты с левыми зарплатами за дерибан страны они конечно не берут и возьмите нас в НАТО , что бы Британский солдат их защитил на худой конец Российский им все равно чей сапог лизать лиш бы уйти от наказания за разграбления населения - народа.
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23.12.2021 13:26 Відповісти
Ни одна парлам ентсаая партия ...ни одна, бл*...вот она - проверка на педикулёз !
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23.12.2021 13:43 Відповісти
Что напишут в учебниках по истории Украины о периоде президентства Зеленского? Чем он войдет в историю? Только тем как с помощью телевизора "простой учитель" может стать президентом, даже не стать, а поиграть в президента.
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23.12.2021 13:56 Відповісти
По суті так, цитата: 25% виборчої квоти - це бар'єр для руху з "нижньої" частини списку до "прохідної". А деталі тут: https://www.chesno.org/post/4119/ . Якось питання Вибочого кодексу замилили). Чи взагалі треба та квота?
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23.12.2021 14:22 Відповісти
Для України, з її несформованими партіями і абсолютною безвідповідальністю політиків за провали, це суттєвий відкат назад.
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23.12.2021 14:27 Відповісти
И даже по партийным открытым спискам без мажоритарки система останется порочной, ибо демократию нельзя подменять БОЛЬШЕВИЗМОМ, так как НАСЕЛЕНИЕ - это еще не НАРОД! Право политического голоса не должно быть у кого попало, высокому статусу ГРАЖДАНИНА (а не ЖИТЕЛЯ-РЕЗИДЕНТА) нужно соответствовать и ценз должен быть очень строгим и четко прописанным в законе "О ГРАЖДАНСТВЕ", недееспособные и безответственные люди не могут быть ГРАЖДАНАМИ!
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23.12.2021 20:14 Відповісти
Мажоритарники це зло
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24.12.2021 00:43 Відповісти
Мажоритарка было бы нормально, только если бы выборы были в 2 тура. А в один тур это уродство.
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17.01.2022 05:55 Відповісти
Выборы должны быть только по партиям, но проходной барьер надо снизить до 2%, а то и до 1%. При 5% проходят только партии, которые мошенники "социологи" рисуют проходными. То есть олигархичнские партии.
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17.01.2022 05:59 Відповісти
 
 