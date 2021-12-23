"Ні виборам за законом Януковича", - громадські організації та партії виступили проти повернення до змішаної виборчої системи

Громадські організації та політичні партії виступили зі спільною заявою проти повернення до змішаної виборчої системи з закритими партійними списками.

Їх заява опублікована на сайті руху "Чесно", передає Цензор.НЕТ.

"Парламент має намір повернути мажоритарку та закриті партійні списки.

Нардепи з групи "За майбутнє" 17 грудня 2021 року зареєструвати законопроєкт, який відтерміновує дію Виборчого кодексу. Очільник фракції "Слуга народу" вже зробив заяву про те, що така ініціатива може набрати 300 голосів.

У 2019 році парламент прийняв Виборчий кодекс, який передбачає вибори за відкритими списками. Це означає, що виборці, а не політичні партії вирішують, хто має потрапити до рад.

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Змінити виборчі правила рекомендували українські й міжнародні експерти. Понад 40% українців вимагали, щоб вибори до парламенту 2019 року відбулися за відкритими списками. Виборча реформа увійшла, згідно з результатами опитувань у топ-10 реформ, яких потребує країна.

Запровадити відкриті списки обіцяв Петро Порошенко, Володимир Зеленський, Юлія Тимошенко та низка партій, які балотувалися у парламент.

Перед місцевими виборами 2020 року Виборчий кодекс таки ухвалили, але щоб відкриті списки не запрацювали наповну зробили виборчу квоту у розмірі 25%. Тепер же навіть і цей поступ у виборчій реформі намагаються відтермінувати. Жодного разу система відкритих списків не була застосована на парламентських виборах.

Корумпованій системі вигідно залишити мажоритарну систему виборів, оскільки саме ця система дозволяє засівати округи так, щоб до Верховної Ради потрапляли за партійними списками фігуранти антикорупційних розслідувань, прогульники та порушники Конституції - кнопкодави, а за мажоритарною системою - гречкосії та корупціонери.

У парламенті мажоритарники не можуть напрацьовувати якісно загальнодержавну політику розвитку для України й для формування коаліції готові домовлятися з олігархами, аби працювати не в інтересах виборців.

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Очевидно, на зміну політичної позиції вплинули останні соціологічні рейтинги політичних партій. З огляду на те, що більшість політичних партій не займається якісно партійним будівництвом, продають свої бренди на регіональному рівні, вони вирішили знехтувати таким здобутком у розвитку демократії України як відкриті списки.

Закликаємо парламентарів бути послідовними, виконувати свої обіцянки і зберегти відкриті списки", - йдеться у заяві.

Заяву підтримали: