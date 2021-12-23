Німеччина підтримує поглиблення контактів з Україною та її зближення з ЄС, - глава МЗС Бербок

Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок підтримала подальше поглиблення двосторонніх контактів України з Німеччиною та зближення нашої держави з Євросоюзом.

Про це вона заявила у зверненні до конференції "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я пропоную зробити наступну річницю наших дипломатичних відносин відправною точкою для подальшого поглиблення наших двосторонніх контактів та для зближення України та Європейського Союзу", - сказала вона.

Бербок зауважила, що бачить величезний потенціал для більшої співпраці у сфері зеленої енергетики, а також хотіла б рухатися вперед у розгляді спільної історії двох країн.

"Щодо співробітництва ЄС-Україна, то на саміті Україна-ЄС у жовтні та на саміті Східного партнерства минулого тижня визначено порядок денний. І ми віримо в спроможність України продовжувати реформи", - підкреслила глава німецької дипломатії.

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