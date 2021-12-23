Німеччина підтримує поглиблення контактів з Україною та її зближення з ЄС, - глава МЗС Бербок
Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок підтримала подальше поглиблення двосторонніх контактів України з Німеччиною та зближення нашої держави з Євросоюзом.
Про це вона заявила у зверненні до конференції "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я пропоную зробити наступну річницю наших дипломатичних відносин відправною точкою для подальшого поглиблення наших двосторонніх контактів та для зближення України та Європейського Союзу", - сказала вона.
Бербок зауважила, що бачить величезний потенціал для більшої співпраці у сфері зеленої енергетики, а також хотіла б рухатися вперед у розгляді спільної історії двох країн.
"Щодо співробітництва ЄС-Україна, то на саміті Україна-ЄС у жовтні та на саміті Східного партнерства минулого тижня визначено порядок денний. І ми віримо в спроможність України продовжувати реформи", - підкреслила глава німецької дипломатії.
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без спільного фото ця інфо ніпрощо...
извини, но вот крайный попандос - с Гогилашвили - б*же, да такое неслыхано шоб враг сидел на такой должности и принципиально(как и авакян) говорил на языке врага, обосрал солдиков и полицию и еще нелепо оправдывался.
как ты бы к такой стране относился то???
Байден, че мы не в НАТО?
да?
я бы просто посылал на Путина, уж извини.
за любую каску или дозу вакцины мы должны им руки целовать - я бы просто на их месте не дал бы ни одного шприца. уж шо шо, но я прекрасно умею ся поставить на место кого либо и проанализировать.
даже Путин, даже Аллах)
это то же самое если бы Бразилия напала на Эквадор - тебе что, терять товарооборот с Бразилией надо?
ну типо за "права человека" и прочие эфемерные вещи? я чего и написал - умею ся поставить на их место - а ты сразу набросился и обосрал мну. Эх, ты... плохой человек)
просто реально - ну на месте всяких микронов и шольцев - тебе было бы надо терять бабло для промышленности и слушать вопли журналистов и условных шахтеров стучащих касками под зданием правительства?
тогда как у защищаемых тобой(нас) - зашквар на зашкваре - начальник ГУР МО спокойно живет с гогилашвилей, которая наезжает на солдат и полицию, бо они иго "е*ало" не помнят?
ну вот как со стороны это выглядит то?
в принципе они лицемеры, да, но реально - вот даже Ермак - это как обьяснять избирателям своим - Мы вводим санкции, теряем бабло, защищая тех, у которых кротовник натуральный возле президента офшорного?