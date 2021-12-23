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Новини
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Німеччина підтримує поглиблення контактів з Україною та її зближення з ЄС, - глава МЗС Бербок

Німеччина підтримує поглиблення контактів з Україною та її зближення з ЄС, - глава МЗС Бербок

Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок підтримала подальше поглиблення двосторонніх контактів України з Німеччиною та зближення нашої держави з Євросоюзом.

Про це вона заявила у зверненні до конференції "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я пропоную зробити наступну річницю наших дипломатичних відносин відправною точкою для подальшого поглиблення наших двосторонніх контактів та для зближення України та Європейського Союзу", - сказала вона.

Бербок зауважила, що бачить величезний потенціал для більшої співпраці у сфері зеленої енергетики, а також хотіла б рухатися вперед у розгляді спільної історії двох країн.

"Щодо співробітництва ЄС-Україна, то на саміті Україна-ЄС у жовтні та на саміті Східного партнерства минулого тижня визначено порядок денний. І ми віримо в спроможність України продовжувати реформи", - підкреслила глава німецької дипломатії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Берлін готовий до будь-яких переговорів із Москвою щодо ситуації навколо України: найкращим залишається "нормандський формат", - уряд ФРН

Автор: 

Німеччина (7312) євроінтеграція (500) Анналена Бербок (451)


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Топ коментарі
+2
Наконец-то нормальная власть в Германии
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23.12.2021 11:25
+2
Не кажи гоп.
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23.12.2021 11:28
+1
"..взволнованы и обеспаквоены..."
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23.12.2021 11:20
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очікуємо на фото кнуро-гетьмана з Бербоком...

без спільного фото ця інфо ніпрощо...
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23.12.2021 11:16 Відповісти
Краще б вже нічого не говорили. Просто нєрвірують
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23.12.2021 11:16 Відповісти
а кто вам и шо должен то?
извини, но вот крайный попандос - с Гогилашвили - б*же, да такое неслыхано шоб враг сидел на такой должности и принципиально(как и авакян) говорил на языке врага, обосрал солдиков и полицию и еще нелепо оправдывался.
как ты бы к такой стране относился то???
Байден, че мы не в НАТО?
да?
я бы просто посылал на Путина, уж извини.
за любую каску или дозу вакцины мы должны им руки целовать - я бы просто на их месте не дал бы ни одного шприца. уж шо шо, но я прекрасно умею ся поставить на место кого либо и проанализировать.
даже Путин, даже Аллах)
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23.12.2021 11:24 Відповісти
Угу . За каждую каску и вакцину руки целовать... За каждую конфетку. При этом они накачивают Путина триллионами евро на войну, против нас. Классический гиппориттский подход. По сути греются и развиваются за счет наших жизней. Вот Иран, к примеру , НИ НА КОГО НЕ НАПАДАЛ И НИЧЕГО НЕАНЕКСИРОВАЛ у соседей - и ему ,пожалуйста, полный запрет на экспорт нефти и газа. А вот аналогичное эмбарго к РФ - не, не ! низзя! получите лучше конфетку, укольчик безплатно и руки целуйте.... Скотина ты, если откровенно
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23.12.2021 11:37 Відповісти
ну так говорю - че ты бы делал? себе в убыток срался с рашкой, зная что избиратели не простят этого?
это то же самое если бы Бразилия напала на Эквадор - тебе что, терять товарооборот с Бразилией надо?
ну типо за "права человека" и прочие эфемерные вещи? я чего и написал - умею ся поставить на их место - а ты сразу набросился и обосрал мну. Эх, ты... плохой человек)
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23.12.2021 11:47 Відповісти
Ладно , прости. Просто нервирует лицемерность этих "друзей", посему и говорю - лучше бы молчали в тряпочку
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23.12.2021 11:50 Відповісти
та никто и не оскорбл*лся.
просто реально - ну на месте всяких микронов и шольцев - тебе было бы надо терять бабло для промышленности и слушать вопли журналистов и условных шахтеров стучащих касками под зданием правительства?
тогда как у защищаемых тобой(нас) - зашквар на зашкваре - начальник ГУР МО спокойно живет с гогилашвилей, которая наезжает на солдат и полицию, бо они иго "е*ало" не помнят?
ну вот как со стороны это выглядит то?
в принципе они лицемеры, да, но реально - вот даже Ермак - это как обьяснять избирателям своим - Мы вводим санкции, теряем бабло, защищая тех, у которых кротовник натуральный возле президента офшорного?
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23.12.2021 12:10 Відповісти
"..взволнованы и обеспаквоены..."
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23.12.2021 11:20 Відповісти
Наконец-то нормальная власть в Германии
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23.12.2021 11:25 Відповісти
Не кажи гоп.
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23.12.2021 11:28 Відповісти
А не слишком вы там углубились?
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23.12.2021 11:43 Відповісти
 
 