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"Ми маємо виключити вступ України до НАТО", - заступник глави МЗС РФ Рябков

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков розповів про цілі та завдання, які стоять перед російськими перемовниками на консультаціях щодо "гарантій безпеки".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю журналу "Міжнародне життя".

"Ми маємо покласти край просуванню НАТО, натовської інфраструктури, натовських можливостей далі на схід. Ми маємо виключити вступ України до НАТО. Ми повинні гарантувати нашу безпеку принаймні в тих параметрах і на тих рубежах, які ми мали на момент укладання Основоположного акта Росія – НАТО у 1997 році. Я не переказуватиму все те, що давно обговорюється в публічному просторі, що отримало багато відгуків і на Заході, і коментарів у нас. Я просто хочу наголосити: американська сторона знає про наші пріоритети, наші уподобання. Помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван контактує з високопосадовцями в Москві", - сказав Рябков.

За його словами, останнім часом відбулося кілька дуже важливих телефонних розмов помічника президента Росії Юрія Ушакова з Салліваном.

"Різні теми обговорюються. Але за обговореннями, бесідами мають слідувати конкретні кроки. Тому, як і раніше, ми чекаємо на конкретну відповідь з американської сторони, коли вона буде готова запустити двосторонній діалог з нами. Наші пропозиції, у тому числі і щодо термінів запуску такого діалогу, американській стороні зроблено. Ми з самого початку говорили, що без пауз, без затягувань, негайно були готові вступити в цей діалог. Але, розумію так, зараз Різдво їм завадило. Далі, напевно, буде якась нетривала пауза між католицьким Різдвом та Новим роком, але більше відкладати вже не можна. Давайте все-таки займатись цим серйозним питанням", – сказав російський дипломат.

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15 грудня Міністерство закордонних справ Росії передало американській стороні проєкти договору між Росією та США щодо гарантій безпеки та угоди про заходи забезпечення безпеки РФ та держав-членів НАТО. Пізніше відомство опублікувало документ.

Договором, що оприлюднила російська сторона, передбачається зобов'язання Росії та НАТО не розміщувати додаткові збройні сили та озброєння на території Європи, а для США не створювати військові бази на території країн, що входили до складу СРСР і не є членами НАТО.

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МЗС рф (958) НАТО (6392) членство в НАТО (1710)


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Топ коментарі
+47
Довбакам сотні разів пояснювали ЦЕ НЕ ВАША КОЗЛЯЧА СПРАВА !
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23.12.2021 11:28
+30
А чё так, таварисч Рябков? Если вступим в НАТО, ты не сможешь нас убивать и грабить?
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23.12.2021 11:32
+29
А може тобі, сєпарок..
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23.12.2021 11:36
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На Балканах, в Югославии, Ираке НАТО помогло построить счастливую мирную жизнь. Сейчас у народов там процветание и благополучие. НАТО это успех и процветание и благодать. Доброе американское правительство всем хочет добра и благополучия, поэтому дает деньги в кредит, а их воруют и выводят обратно добрым американцам. Если бы не Рашка, то НАТО уже давно во всем мире установило мир, счастье и даже наворованные миллиарды вернула назад всем бедным странам.
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23.12.2021 12:19 Відповісти
Пусть начинают приводить Крым и Донбасс в состояние 1997 года.
Если не писсдоболы.
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23.12.2021 12:22 Відповісти
Вы "должны" -это верно ! Должны много и многим ! Украине больше всех ...Ну ,а про "исключить" ,то надо бы исключить фашистскую клику ,захватившую власть в РФ , из всех международных организаций и прекратить с ними всякие отношения.
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23.12.2021 12:23 Відповісти
Вы мозги себе уже выключили отморозки
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23.12.2021 12:40 Відповісти
Вы ,Маркиз, как и множество украинцев возможно заметили что украинцев от опасения войны а затем от ожидания угрозы войны уже ее ожидают когда она начнется в отличии от постсоветских стран.Мы,тоесть по статистическим данным 29% готовы отражать агрессию,а по реальным если и 15% если будут отражать вторжение с оружием в руках то всей мокшандии придет ,,жопа,, так как за вторжение в чужие страны кроме наемникаов кацапии никто не пойдет.А Россия сильна только тогда когда нападают на нее а не в анексии чужих стран.Наглядный пример Афганистан и Сирия.
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23.12.2021 12:46 Відповісти
Пожелания рябкова под хвост, рябку ))
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23.12.2021 12:48 Відповісти
А смысл? Подлетное время неизменится. Придумайте что то другое. Коллегиально. Побыстрее...
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23.12.2021 12:57 Відповісти
глядя на этого заклинателя, невольно ловишь себя на мысли, где то его уже видел. Он внешне очень, до неприличия похож еще на одного истерического персонажа из МИД СССР Вышинского. Немногие знают, что после Московских процессов, его перевели замом в НКИД к Молотову, А с 1950 года он работал в ООН представителем СССР. Был старым знакомцем Сталина, вместе чалились и вел себя подобающе.
В историю МИД он вошел как яркая фигура. В 1945-1946 годах СССР маялось с королем Румынии. Примеряли и то и это. Спецпредставитель Сталина Вышинский прилетев на встречу, прямо сказал королю, два дня на сборы и марш к папаше. Так и этот истеричный, умеющий играть лицом, - мы вам всем покажем и Кузькина и его мать.
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23.12.2021 12:58 Відповісти
у росії комплекс неповноцінності , без України жити не можуть, як Зеленський без Порошенко
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23.12.2021 13:53 Відповісти
А хехе не хо-хо путиноиды
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23.12.2021 15:05 Відповісти
Миссия невыполнима, так что зря борсаются рашосвинки.
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23.12.2021 16:36 Відповісти
эти твари уже так охерели нет края
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23.12.2021 17:20 Відповісти
Вопрос безопасности рашки решается просто. Все население столицы и европейской части рашки за Урал. Подлетное время увеличивается. Украина продолжает вступать в НАТО и ни кого не беспокоит.
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23.12.2021 20:46 Відповісти
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