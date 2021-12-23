"Ми маємо виключити вступ України до НАТО", - заступник глави МЗС РФ Рябков

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков розповів про цілі та завдання, які стоять перед російськими перемовниками на консультаціях щодо "гарантій безпеки".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю журналу "Міжнародне життя".

"Ми маємо покласти край просуванню НАТО, натовської інфраструктури, натовських можливостей далі на схід. Ми маємо виключити вступ України до НАТО. Ми повинні гарантувати нашу безпеку принаймні в тих параметрах і на тих рубежах, які ми мали на момент укладання Основоположного акта Росія – НАТО у 1997 році. Я не переказуватиму все те, що давно обговорюється в публічному просторі, що отримало багато відгуків і на Заході, і коментарів у нас. Я просто хочу наголосити: американська сторона знає про наші пріоритети, наші уподобання. Помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван контактує з високопосадовцями в Москві", - сказав Рябков.

За його словами, останнім часом відбулося кілька дуже важливих телефонних розмов помічника президента Росії Юрія Ушакова з Салліваном.

"Різні теми обговорюються. Але за обговореннями, бесідами мають слідувати конкретні кроки. Тому, як і раніше, ми чекаємо на конкретну відповідь з американської сторони, коли вона буде готова запустити двосторонній діалог з нами. Наші пропозиції, у тому числі і щодо термінів запуску такого діалогу, американській стороні зроблено. Ми з самого початку говорили, що без пауз, без затягувань, негайно були готові вступити в цей діалог. Але, розумію так, зараз Різдво їм завадило. Далі, напевно, буде якась нетривала пауза між католицьким Різдвом та Новим роком, але більше відкладати вже не можна. Давайте все-таки займатись цим серйозним питанням", – сказав російський дипломат.

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15 грудня Міністерство закордонних справ Росії передало американській стороні проєкти договору між Росією та США щодо гарантій безпеки та угоди про заходи забезпечення безпеки РФ та держав-членів НАТО. Пізніше відомство опублікувало документ.

Договором, що оприлюднила російська сторона, передбачається зобов'язання Росії та НАТО не розміщувати додаткові збройні сили та озброєння на території Європи, а для США не створювати військові бази на території країн, що входили до складу СРСР і не є членами НАТО.

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