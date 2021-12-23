За добу від COVID-19 у Києві померло 12 осіб, виявлено 1 211 нових випадків захворювання, - Кличко

У Києві виявили за минулу добу 1211 хворих на коронавірус. 12 людей померли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у фейсбуці.

"1211 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. 12 людей померли. Всього, за період пандемії, в Києві 8069 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 325 257", – повідомив Кличко.

Захворіли минулої доби: 674 жінки віком від 18 до 93 років та 466 чоловіків віком від 18 до 91 року. А також 37 дівчаток від 5 місяців до 17 років і 34 хлопчики від 6 місяців до 17 років.

Серед тих, хто померли: 2 жінки 74 та 86 років і 9 чоловіків від 42 до 84 років.

До лікарень столиці госпіталізували 82 хворих на коронавірус та 59 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 1614 людини. Загалом коронавірус подолали 305 034 мешканців столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили у Деснянському районі — 161, у Дарницькому — 155 та в Оболонському районі — 150 випадків", – зазначив Віталій Кличко.

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