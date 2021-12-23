"Нафтогаз" має достатньо газу для забезпечення населення та бюджетних споживачів у опалювальному сезоні, - Вітренко

НАК "Нафтогаз України" має у своєму розпорядженні достатній обсяг газу для забезпечення населення та бюджетних споживачів у поточному опалювальному сезоні.

Про це повідомив голова компанії Юрій Вітренко на брифінгу у Києві у четвер, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо подивитися, скільки необхідно споживачам у портфелі "Нафтогазу", і водночас врахувати той власний видобуток, який є, то ми побачимо, що цього опалювального сезону різниця між потребами наших споживачів і власним видобутком становить 5,1 млрд куб. м газу. Цю різницю повністю покривають ті запаси, які є у підземці", – сказав він

Вітренко також акцентував увагу на наявності можливостей для імпорту ресурсу.

За його словами, "Нафтогаз" забезпечує практично всі потреби населення і через пряме споживання, і через підприємства централізованого опалення, а також через бюджетні установи.

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