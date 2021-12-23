УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7791 відвідувач онлайн
Новини
513 9

"Нафтогаз" має достатньо газу для забезпечення населення та бюджетних споживачів у опалювальному сезоні, - Вітренко

НАК "Нафтогаз України" має у своєму розпорядженні достатній обсяг газу для забезпечення населення та бюджетних споживачів у поточному опалювальному сезоні.

Про це повідомив голова компанії Юрій Вітренко на брифінгу у Києві у четвер, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо подивитися, скільки необхідно споживачам у портфелі "Нафтогазу", і водночас врахувати той власний видобуток, який є, то ми побачимо, що цього опалювального сезону різниця між потребами наших споживачів і власним видобутком становить 5,1 млрд куб. м газу. Цю різницю повністю покривають ті запаси, які є у підземці", – сказав він

Вітренко також акцентував увагу на наявності можливостей для імпорту ресурсу.

За його словами, "Нафтогаз" забезпечує практично всі потреби населення і через пряме споживання, і через підприємства централізованого опалення, а також через бюджетні установи.

Також читайте: Ми спокійно пройдемо опалювальний сезон, якщо не буде стресових подій та гібридних атак з боку РФ, - Шмигаль

Автор: 

газ (10403) Нафтогаз (4405) опалювальний сезон (1742) Вітренко Юрій (632)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ага Так вам и верим.
показати весь коментар
23.12.2021 11:47 Відповісти
О !!Уже только населения и бюджетных организаций!!!!! А бизнес??????
показати весь коментар
23.12.2021 11:48 Відповісти
А на ТЭС вам хватит? Судя по тому что в хранилищах большая часть газа не ваша.
показати весь коментар
23.12.2021 11:53 Відповісти
всьо буде чьотко! ©
показати весь коментар
23.12.2021 11:54 Відповісти
А бизнес пусть платит. Вернее мы с вами заплатим как потребители. Но власти же тут непричем( как бы).
показати весь коментар
23.12.2021 11:55 Відповісти
Молись щоб не було -20.
показати весь коментар
23.12.2021 11:56 Відповісти
"Нафтогаз" має достатньо газу , - Вітренко.-Типа: Если девушка красива и в постели горяча это личная заслуга Леонида Ильича.
показати весь коментар
23.12.2021 12:05 Відповісти
Спасіба, братуха. Успокоїв.
показати весь коментар
23.12.2021 12:12 Відповісти
Ура! газа для бюджетных установ и населения хватит. А хлебозаводы пусть где хотят и за сколько хотят тот газ берут. Хлеб, как и все остальные продукты и товары, будут расти в цене. Зато не замерзнем (что не факт, так как брешут постоянно и обо всем). Спасибо дорогим керманычам страны и лично Витренко.
показати весь коментар
23.12.2021 12:47 Відповісти
 
 