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Пора покінчити зі спробами Путіна розвалити безпеку в Європі, - глава Міноборони Естонії Лаанет

Пора покінчити зі спробами Путіна розвалити безпеку в Європі, - глава Міноборони Естонії Лаанет

Настав час "підвести риску" постійним спробам режиму російського лідера Володимира Путіна дестабілізувати безпеку в Європі та світі, а також підпорядкувати суверенні держави своєму впливу.

Про це заявив міністр оборони Естонії Калле Лаанет, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Ми беззастережно підтримуємо територіальний суверенітет України та закликаємо Російську Федерацію припинити військову підтримку Донецька та Луганська та окупацію Криму", – сказав Лаанет.

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На зустрічі у Каунасі глави Міноборони Естонії, Латвії та Литви обговорили можливості підтримки України у ситуації, коли Росія концентрує війська навколо кордонів, а також безпеку у Балтійському регіоні.

Глава Міноборони Естонії Лаанет заявив, що "дипломатичні переговори з Росією не призвели до деескалації ситуації", РФ продовжує дислокувати війська біля кордону України.

Міністри оборони домовилися, що у всіх трьох країнах Балтії буде розміщено реактивні системи залпового вогню.

Зазначимо, у 2022 році Естонії перейде від Литви роль голови в оборонній співпраці країн Балтії.

Автор: 

путін (23733) росія (64846) Естонія (1592) Лаанет Калле (3)


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Топ коментарі
+5
***** не полишить спроб поки не отримає в рило. Така вона загадочная руская душа.
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23.12.2021 12:07
+3
пора покінчити вже давно з самим путіним...
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23.12.2021 12:06
+1
пора взять Украину, Молдову, Грузию в ЕС и НАТО. так пора, что уже лет 10 как пора
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23.12.2021 12:05
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пора взять Украину, Молдову, Грузию в ЕС и НАТО. так пора, что уже лет 10 как пора
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23.12.2021 12:05 Відповісти
пора покінчити вже давно з самим путіним...
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23.12.2021 12:06 Відповісти
Вместо него на трон сядет такое же *****. Заканчивать нужно с самим зловонным и неизлечимым образованием под названием паРаша.
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23.12.2021 14:19 Відповісти
***** не полишить спроб поки не отримає в рило. Така вона загадочная руская душа.
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23.12.2021 12:07 Відповісти
пока не сдохнет
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23.12.2021 12:11 Відповісти
При том что потерявший ( пока) пост президента США Трмпопон- дохлая белка, считал что Таллин это пригород Санкт- Петербурга , и то что в Эстонии ( и Латвии) в отличии скажем от Литвы % этнических русских значительно больше чем в Украине ( включая Крым и Донбасс) То понятно что Эстонии нужно беспокоиться о создавшейся ситуации в первую очередь ( конечно после Украины и Грузии)
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23.12.2021 12:10 Відповісти
Украине ничего не угрожает, хватит чушь пропагандонскую нести.
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23.12.2021 12:11 Відповісти
Специально для Иванова Иван Ивановича Подможайского. А оккупация и аннексия украинского Крыма и Севастополя, а оккупация трети двух восточных областей Украины, а 8 лет войны, а 14 тыс убитых и тысяч 35-40 раненных ( только с нашей стороны), а по сути перекрытие " общего Азовского моря", А блокада например поставки угля из союзного Раше Казахстана, а попытки обойти газопроводами украинскую территорию, а статьи и речи Путинило о том что нет такого государства как Украина да и украинцев нет., а постоянные концентрации войск и вооружений на нашей границе ( понимая что Украина никогда силовым образом не решится возвращать оккупированные территории). и т.д. и т.п. Ты это о чем.. " ничего не угрожает" Хотя кому я это говорю. пропагандисту Кремля последователям Гитлера - Сталина и пропагандиста Геббельса)
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23.12.2021 12:20 Відповісти
побольше заглавных букв) у нас все будет хорошо)
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23.12.2021 12:36 Відповісти
А что значит "спробами"? Он это успешно делает и продолжает делать, а не "пробовать".
Если уважаемый министр хотел сделать резкое заявление, то вынужден огорчить - получилось очередное, европейское, толерантное "глубоко обеспокоенны" ...
А реальные действия ... Ну, например, блокирование Германией и Нидерландами поставок Украине оборонительного вооружения.
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23.12.2021 12:13 Відповісти
А якщо без діпломатії - "може тра вже ...издюлів дати"? Вважаю ,що слушно.
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23.12.2021 12:15 Відповісти
правильное решение...только оно недостаточное.Странам членам ЕС и НАТО нужно разобраться с Германией.пусть она отчитается за свою двуличность.пусть определённо ответит,чью сторону поддерживает и почему сделала Европу заложником российских энергоносителей и почему продолжает поставлять в РФ продукцию двойного назначения..Просто пусть начинают поднимать вопрос в Европарламенте по созданию комиссии исследования решений Германии как возможного расщатывателя НАТО и ЕС
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23.12.2021 12:19 Відповісти
это хорошее предложение. меркельшу нужно вызывать в суд
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23.12.2021 12:43 Відповісти
 
 