Пора покінчити зі спробами Путіна розвалити безпеку в Європі, - глава Міноборони Естонії Лаанет

Настав час "підвести риску" постійним спробам режиму російського лідера Володимира Путіна дестабілізувати безпеку в Європі та світі, а також підпорядкувати суверенні держави своєму впливу.

Про це заявив міністр оборони Естонії Калле Лаанет, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Ми беззастережно підтримуємо територіальний суверенітет України та закликаємо Російську Федерацію припинити військову підтримку Донецька та Луганська та окупацію Криму", – сказав Лаанет.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія явно має намір атакувати: НАТО повинен озброїти Україну, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

На зустрічі у Каунасі глави Міноборони Естонії, Латвії та Литви обговорили можливості підтримки України у ситуації, коли Росія концентрує війська навколо кордонів, а також безпеку у Балтійському регіоні.

Глава Міноборони Естонії Лаанет заявив, що "дипломатичні переговори з Росією не призвели до деескалації ситуації", РФ продовжує дислокувати війська біля кордону України.

Міністри оборони домовилися, що у всіх трьох країнах Балтії буде розміщено реактивні системи залпового вогню.

Зазначимо, у 2022 році Естонії перейде від Литви роль голови в оборонній співпраці країн Балтії.