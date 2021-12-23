Пора покінчити зі спробами Путіна розвалити безпеку в Європі, - глава Міноборони Естонії Лаанет
Настав час "підвести риску" постійним спробам режиму російського лідера Володимира Путіна дестабілізувати безпеку в Європі та світі, а також підпорядкувати суверенні держави своєму впливу.
Про це заявив міністр оборони Естонії Калле Лаанет, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Ми беззастережно підтримуємо територіальний суверенітет України та закликаємо Російську Федерацію припинити військову підтримку Донецька та Луганська та окупацію Криму", – сказав Лаанет.
На зустрічі у Каунасі глави Міноборони Естонії, Латвії та Литви обговорили можливості підтримки України у ситуації, коли Росія концентрує війська навколо кордонів, а також безпеку у Балтійському регіоні.
Глава Міноборони Естонії Лаанет заявив, що "дипломатичні переговори з Росією не призвели до деескалації ситуації", РФ продовжує дислокувати війська біля кордону України.
Міністри оборони домовилися, що у всіх трьох країнах Балтії буде розміщено реактивні системи залпового вогню.
Зазначимо, у 2022 році Естонії перейде від Литви роль голови в оборонній співпраці країн Балтії.
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Если уважаемый министр хотел сделать резкое заявление, то вынужден огорчить - получилось очередное, европейское, толерантное "глубоко обеспокоенны" ...
А реальные действия ... Ну, например, блокирование Германией и Нидерландами поставок Украине оборонительного вооружения.