Засідання комісії стосовно зайняття посад у САП відбудеться 24 грудня, - Офіс генпрокурора
24 грудня 2021 року о 16 год. відбудеться чергове засідання комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
Крім того, зазначається, що засідання проводитиметься в приміщенні тренінгового центру прокурорів України, комісія збереться о 16.00 в онлайн-режимі, а трансляція відбуватиметься на YouTube-каналі конкурсної комісії.
Як зазначалось, посли G7 розчаровані зривом конкурсу на посаду голови САП.
Топ коментарі
+6 Иван Иван #488996
показати весь коментар23.12.2021 12:08
+5 Ан Мур
показати весь коментар23.12.2021 12:16
+2 Romk@
показати весь коментар23.12.2021 12:42
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Моя цыганская
В церкви смрад и полумрак,
Дьяки курят ладан.
Нет! И в церкви все не так,
Все не так, как надо.