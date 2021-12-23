Засідання комісії стосовно зайняття посад у САП відбудеться 24 грудня, - Офіс генпрокурора

24 грудня 2021 року о 16 год. відбудеться чергове засідання комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Крім того, зазначається, що засідання проводитиметься в приміщенні тренінгового центру прокурорів України, комісія збереться о 16.00 в онлайн-режимі, а трансляція відбуватиметься на YouTube-каналі конкурсної комісії.

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Як зазначалось, посли G7 розчаровані зривом конкурсу на посаду голови САП.