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Засідання комісії стосовно зайняття посад у САП відбудеться 24 грудня, - Офіс генпрокурора

Засідання комісії стосовно зайняття посад у САП відбудеться 24 грудня, - Офіс генпрокурора

24 грудня 2021 року о 16 год. відбудеться чергове засідання комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Крім того, зазначається, що засідання проводитиметься в приміщенні тренінгового центру прокурорів України, комісія збереться о 16.00 в онлайн-режимі, а трансляція відбуватиметься на YouTube-каналі конкурсної комісії.

Також читайте: Контрольована владою Зеленського членкиня комісії Бусол допомогла зірвала конкурс на керівника САП, - Жернаков. ФОТО

Як зазначалось, посли G7 розчаровані зривом конкурсу на посаду голови САП.

Автор: 

Комісія (83) конкурс (1285) САП (2204) Офіс Генпрокурора (3235)


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Топ коментарі
+6
о как. проигравшего хотят назначить. наперсточники
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23.12.2021 12:08
+5
ще варіант: комісія не збереться, її окремі члени проігнорують засідання і буде відсутній кворум.
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23.12.2021 12:16
+2
Тупица, это единственная контора в паре с НАБУ которую шмаркли не подмяли еще и за которой пристально следят международные партнеры.
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23.12.2021 12:42
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о как. проигравшего хотят назначить. наперсточники
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23.12.2021 12:08 Відповісти
ще варіант: комісія не збереться, її окремі члени проігнорують засідання і буде відсутній кворум.
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23.12.2021 12:16 Відповісти
Надо всем этим зеленым уродам запретить въезд в США и ЕС. Чтобы сами со своими шлюхами отдыхали, тратили награбленные у народа деньги и лечились в каком-нибудь Мухосранске.
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23.12.2021 20:29 Відповісти
Не нужен этот САП, еще одна головная боль для Сывого.
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23.12.2021 12:30 Відповісти
Тупица, это единственная контора в паре с НАБУ которую шмаркли не подмяли еще и за которой пристально следят международные партнеры.
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23.12.2021 12:42 Відповісти
Це він про себе Гляньте на нік 🙂
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23.12.2021 12:45 Відповісти
Тоді сорі
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23.12.2021 12:54 Відповісти
И не только про сэбэ и про Петьку тоже. Не дождетесь, пока САП займется СЫВЫМИ. Хоч в паре, хоч в тройке, хоть следят международные партнеры, да какие они партнеры, звездуны, как и наши. Нас не догонишь.
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23.12.2021 13:03 Відповісти
Юрко не мели дурні, САП займеться спочатку наркоманом і Зе кодлом в парламенті, за отримання бабла щомісячно , яке платиться кешем за "потрібні" голосування - це розкрити найпростіше, а не за Порохом 3 роки бігати.
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23.12.2021 13:59 Відповісти
Владимир Высоцкий
Моя цыганская

В церкви смрад и полумрак,
Дьяки курят ладан.
Нет! И в церкви все не так,
Все не так, как надо.
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23.12.2021 13:59 Відповісти
 
 