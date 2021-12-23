Прем'єр Словаччини Геґер про вимогу Росії щодо нерозширення НАТО: Йдеться про безпеку всієї Європи. Це намагання стерти 20 років історії

Росія має відвести свої війська від кордону з Україною, бо йдеться про безпеку усієї Європи.

Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Едуард Геґер, передає Цензор.НЕТ з посиланням ЛігаБізнесІнформ.

"Чергова ескалація та виникнення військового конфлікту на кордоні між Росією та Україною може призвести лише до вживання жорстких заходів проти РФ у координації із союзниками", – написав прем'єр.

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Глава уряду Словаччини нагадав, що вимоги Росії відмовитися від розширення НАТО на схід та від військової співпраці з Україною – "де-факто" повернення до ситуації в Європі у 1997 році, коли розпочався процес розширення Північноатлантичного альянсу у Центральної та Східної Європи.

"Для нас є неприйнятним бажання стерти досягнуте за ці понад 20 років, коли Словаччина не була частиною Альянсу", – зазначив прем'єр.

Геґер заявив, що "демократичні принципи, безпека та суверенітет України, а також усіх нас – абсолютний пріоритет".