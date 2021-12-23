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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Посол РФ Петров надіслав різдвяну листівку естонському депутату Міхкельсону: У 2022 році Росія не збирається нападати на своїх сусідів

Посол Росії в Естонії Олександр Петров відправив різдвяну листівку голові парламентської комісії Марку Міхкельсону, у якій запевнив, що Росія у новому році "не збирається вчиняти жодних агресивних дій проти своїх сусідів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це естонський політик написав у твіттері.

Вітаючи естонського політика з 2022 роком, Петров, що залишає посаду посла РФ, запевнив, що Росія не збирається вчиняти жодних агресивних дій проти своїх сусідів.

"Шановний Марко! Прийміть сердечні привітання з Новим роком та Різдвом Христовим, а також запевнення, що і в 2022 році Росія не збирається вчиняти жодних агресивних дій проти своїх сусідів!" - власноруч написав він.

Посол РФ Петров надіслав різдвяну листівку естонському депутату Міхкельсону: У 2022 році Росія не збирається нападати на своїх сусідів 01

Своєю чергою Міхкельсон із гумором відреагував на вітання російського дипломата і  оприлюднив фото листівки із привітанням у соцмережах.

"Тим часом, схоже, ми всі неправильно розуміємо Росію", – підписав він фото.

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"Щодо всіх ("we all") не впевнений, але тим, хто помиляється у своєму сприйнятті Росії, зовсім не пізно переосмислити свою точку зору", - прокоментував пост російський дипломат.

Vene saadik: ka järgmisel aastal Venemaa oma naabreid ei ründa

https://t.co/JZ32GOv07a #ERR

— Marko Mihkelson (@markomihkelson) December 22, 2021

привітання (730) росія (64846) Естонія (1592)


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Топ коментарі
+6
Эстонии приготовиться....
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23.12.2021 12:28
+5
Так если послушать Рашку то с 2000-го года она нинакого и не нападала. То фсе *ихтамнеты и силы самообороны*
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23.12.2021 12:31
+5
Шо , нападуть в цьому році ?
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23.12.2021 12:31
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Эстонии приготовиться....
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23.12.2021 12:28 Відповісти
к чему? рашкования нападет на НАТО? ну-ну)
понты это все, бряцание ржавым оружием, ура-патриоческая истерика, все это тупой блеф в попытке выторговать неприкосновенность своих денег на Западе.
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23.12.2021 12:40 Відповісти
Естонія готується:

наступного року будуть закуплені протикорабельні ракети, які повністю перекриють Фінський залив,
відстань віл найближчого "материкового" порту рашки до Калінінграда - 1 000 км !!!
і це весь час під обстрілом польських, а тепер ще й естонських ракет НАТИ !
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23.12.2021 12:46 Відповісти
Ну Потльша и Литва тоже страны НАТО. Тем не менее их граница была атакована *беларузкими* войсками под видом *беженцев*. Разумеется открыто обявлять войну ***** не будет. Будет подло проводить теракты и диверсии и атаковать *беженцами* и *желтыми жилетами*, провоцировать бомбардировщиками с ЯО.
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23.12.2021 12:47 Відповісти
Так если послушать Рашку то с 2000-го года она нинакого и не нападала. То фсе *ихтамнеты и силы самообороны*
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23.12.2021 12:31 Відповісти
С 1991! Как обьявила о выходе из ссср.
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23.12.2021 13:20 Відповісти
Шо , нападуть в цьому році ?
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23.12.2021 12:31 Відповісти
Петров, що залишає посаду посла РФ... Ну типо закинул дезу и свалил домой на Рашку
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23.12.2021 12:37 Відповісти
Я бы очень удивился если бы перед нападением Рашка заявила что она будет нападать. Вспоминаюся слова *****- МЫ ГОВОРИМ ОДНО А ДЕЛАЕМ ДРУГОЕ
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23.12.2021 12:33 Відповісти
Как настоящий коммунист! Говорим одно - подразумеваем другое.
"Мы говорим партия,подразумеваем ..."
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23.12.2021 13:19 Відповісти
Листівка коштовна? Скільки там - одне євро? Більше, менше?
А обіцянки ***** коштують не більше вартості паперу, на якому вони записані.
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23.12.2021 12:40 Відповісти
Эстонии лучше подготовиться к мобилизации
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23.12.2021 12:43 Відповісти
Чтож, мы и не думали вообще-то, что наступил тысячелетний мир. Не зря и в фильме про Войну за независимость Эстонии (1918-1920) "Имена в мраморе" есть диалог солдата-студента с командиром:
- Но... мы ведь выиграем эту войну?
- Да.
- И потом нам снова придется отстоять свою свободу, и еще раз, и еще...?
- Да, придется.
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24.12.2021 21:43 Відповісти
На фото Будапештский меморандум?
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23.12.2021 12:46 Відповісти
Небезизвестный Адольф, Сталину тоже мамой клялся...
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23.12.2021 12:47 Відповісти
Естонія - член НАТО, тому рашка обісциться 40 разів, якщо навіть подумає про напад, а от на Україну -? Окрім того без Естонії кацапська імперія можлива, а от без України - НІ!
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23.12.2021 12:51 Відповісти
🤣
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23.12.2021 12:51 Відповісти
Сидишь такой дома с семьей, пьешь чай, вдруг в дверь тебе стучит преступник в маске и говорит что тебя в етом году грабить не будет как твоего соседа (показывая на соседскую ограбленную хату), мол даже дверь не закрывай.
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23.12.2021 12:53 Відповісти
Кацап подл и коварен. Не доверяй ему.
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23.12.2021 12:53 Відповісти
Они не собираются нападать: они собираются проявить братскую заботу.
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23.12.2021 12:56 Відповісти
Мы им гробами поможем? По братски?
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23.12.2021 13:06 Відповісти
Расеяне должны гробы закупить у Китая,ну в крайнем случае ДВП/ДСП.
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23.12.2021 13:17 Відповісти
Значит точно нападут.
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23.12.2021 13:10 Відповісти
Дик вони ж не вважають Україну державою взагалі, в Естонію дійсно поки що не полізуть, а щодо планів по "новоросії" вони звітувати не зобов'язані.
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23.12.2021 14:05 Відповісти
А шо Баширов ?
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23.12.2021 14:18 Відповісти
Ленин создал Украину
в знак благодарности московиты уже почти 100 лет держат его в мавзолее
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24.12.2021 21:51 Відповісти
 
 