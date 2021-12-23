Посол РФ Петров надіслав різдвяну листівку естонському депутату Міхкельсону: У 2022 році Росія не збирається нападати на своїх сусідів

Посол Росії в Естонії Олександр Петров відправив різдвяну листівку голові парламентської комісії Марку Міхкельсону, у якій запевнив, що Росія у новому році "не збирається вчиняти жодних агресивних дій проти своїх сусідів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це естонський політик написав у твіттері.

Вітаючи естонського політика з 2022 роком, Петров, що залишає посаду посла РФ, запевнив, що Росія не збирається вчиняти жодних агресивних дій проти своїх сусідів.

"Шановний Марко! Прийміть сердечні привітання з Новим роком та Різдвом Христовим, а також запевнення, що і в 2022 році Росія не збирається вчиняти жодних агресивних дій проти своїх сусідів!" - власноруч написав він.

Своєю чергою Міхкельсон із гумором відреагував на вітання російського дипломата і оприлюднив фото листівки із привітанням у соцмережах.

"Тим часом, схоже, ми всі неправильно розуміємо Росію", – підписав він фото.

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"Щодо всіх ("we all") не впевнений, але тим, хто помиляється у своєму сприйнятті Росії, зовсім не пізно переосмислити свою точку зору", - прокоментував пост російський дипломат.