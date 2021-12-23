Посол РФ Петров надіслав різдвяну листівку естонському депутату Міхкельсону: У 2022 році Росія не збирається нападати на своїх сусідів
Посол Росії в Естонії Олександр Петров відправив різдвяну листівку голові парламентської комісії Марку Міхкельсону, у якій запевнив, що Росія у новому році "не збирається вчиняти жодних агресивних дій проти своїх сусідів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це естонський політик написав у твіттері.
Вітаючи естонського політика з 2022 роком, Петров, що залишає посаду посла РФ, запевнив, що Росія не збирається вчиняти жодних агресивних дій проти своїх сусідів.
"Шановний Марко! Прийміть сердечні привітання з Новим роком та Різдвом Христовим, а також запевнення, що і в 2022 році Росія не збирається вчиняти жодних агресивних дій проти своїх сусідів!" - власноруч написав він.
Своєю чергою Міхкельсон із гумором відреагував на вітання російського дипломата і оприлюднив фото листівки із привітанням у соцмережах.
"Тим часом, схоже, ми всі неправильно розуміємо Росію", – підписав він фото.
"Щодо всіх ("we all") не впевнений, але тим, хто помиляється у своєму сприйнятті Росії, зовсім не пізно переосмислити свою точку зору", - прокоментував пост російський дипломат.
Vene saadik: ka järgmisel aastal Venemaa oma naabreid ei ründa— Marko Mihkelson (@markomihkelson) December 22, 2021
https://t.co/JZ32GOv07a #ERR
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понты это все, бряцание ржавым оружием, ура-патриоческая истерика, все это тупой блеф в попытке выторговать неприкосновенность своих денег на Западе.
наступного року будуть закуплені протикорабельні ракети, які повністю перекриють Фінський залив,
відстань віл найближчого "материкового" порту рашки до Калінінграда - 1 000 км !!!
і це весь час під обстрілом польських, а тепер ще й естонських ракет НАТИ !
"Мы говорим партия,подразумеваем ..."
А обіцянки ***** коштують не більше вартості паперу, на якому вони записані.
- Но... мы ведь выиграем эту войну?
- Да.
- И потом нам снова придется отстоять свою свободу, и еще раз, и еще...?
- Да, придется.
в знак благодарности московиты уже почти 100 лет держат его в мавзолее